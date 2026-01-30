👩‍💻 Как построить финансовый план на 2026 год: таблицы и рабочие инструменты бухгалтера

Для бухгалтера финансовое планирование — это навык, который позволяет управлять деньгами, рассчитывать платежи, налоги, зарплату сотрудникам, распределять бюджет так, чтобы не было кассовых разрывов. Разбираемся, в основных таблицах и показателях, чтобы построить финансовый план на 2026 год.

Финансовое планирование начинается с анализа текущей ситуации в компании. Для этого бухгалтеру нужно научиться использовать в работе несколько ключевых таблиц с показателями.

ДДС (движение денежных средств)

ДДС показывает движение реальных денег: сколько вошло, сколько вышло, хватит ли на завтра. Если поток в минусе – бизнес живет на кредитах.

Прибыль ≠ деньги. Компания может быть прибыльной, но остаться без денег на налоговый платеж.

Эта таблица нужна бухгалтеру, чтобы контролировать платежеспособность компании, планировать выплаты без кассовых разрывов и авралов, а также для понимания — хватит ли денег на зарплаты, налоги и прочие обязательные платежи.

Информацию для ДДС можно брать из банковских выписок, кассовых документов, платежных поручений, эквайринга.

Отчеты 1С: «Движение ДС», Обороты по счетам: 50, 51, 52, 55.

Сигналы, на которые нужно обратить внимание руководителя:

Прибыль есть – денег меньше плана.

Платежи смещаются вправо.

Налоги «съели» ликвидность.

План налогов и взносов

Показывает все налоговые и страховые платежи компании, точные сроки уплаты и возможность законного управления нагрузкой.

План налогов накладывается на ДДС, позволяя заранее увидеть: дефицит денег, необходимость переноса платежей, риск кассового разрыва.

Структура Что внутри Учет Разделение НДС

Налог на прибыль/УСН

НДФЛ

Страховые взносы

Региональные и отраслевые платежи (при наличии) Сроков уплаты

Отсрочек и рассрочек

Льготных ставок Начислено

Фактически к уплате

Таблица исключает просрочки и штрафы, помогает бухгалтеру равномерно распределить денежную нагрузку, а также аргументировать свои предложения перед руководством (когда и сколько денег нужно).

Информацию для плана налогов можно брать из регистров налогового учета, начисления зарплаты, книги покупок и продаж, расчетов с бюджетом.

Отчеты 1С: Анализ счета 68-69. Налоговый календарь, Расчеты по налогам.

Критично: любые отклонения по срокам, даже при совпадении сумм.

Бюджет доходов и расходов (БДР)

БДР показывает прибыльность бизнеса и является основой для принятия управленческих решений.

Структура Доходы Расходы По видам деятельности

По направлениям/проектам Переменные (себестоимость)

Постоянные (аренда, ФОТ, сервисы) Итоги: Валовая прибыль

Операционная прибыль

Чистая прибыль

Данные позволяют контролировать маржинальность и рост расходов, адаптировать бухгалтерские данные под управленческий учет.

Информацию для БДР можно брать из реализации товаров и услуг, закрытия месяца, начисления зарплаты, амортизации.

Отчеты 1С: ОСВ, Анализ счетов: 90, 91, 20 ,25, 26, 44.

Два аспекта, которые надо помнить при работе с БДР:

Не все отклонения плохие.

Рост расходов может быть следствием роста выручки.

Структура анализа основных показателей в одной таблице.

Три шага от анализа к составлению финансового плана

Шаг №1. Структура и факт

Берем данные из 1С и приводим их в управляемый вид (собираем статистику для анализа): ДДС, БДР, план налогов.

Шаг №2. Анализ факта

Отчеты обрастают причинно-следственными связями. Статистика наглядно показывает взаимосвязи и колебания:

Почему прибыль есть, а денег нет.

Какие расходы «съедают» маржу.

Когда именно возникают кассовые разрывы.

Шаг №3. Планирование

План не придумываем, а продлеваем фактическую картину в будущее. Факт — это опора для плана.

30 Дней — операционный контроль 60 Дней — тактические решения 90 Дней — стратегические риски

Постоянные расходы — стабильны и их планировать легко. Для переменных расходов ищем взаимосвязи, используем сценарии и среднее на основе уже имеющейся фактической статистики.

Как презентовать план руководителю

Лучший вариант — визуализация. Основные моменты, которые обязательно нужно учесть в подготовке наглядного плана:

1 таблица = 1-2 графика – только управленчески значимое.

Минимум текста – заголовок графика = вывод: «Денег хватит до 15 мая» или «Налоги создают пик нагрузки в июне».

Регулярность: один и тот же формат из месяца в месяц.

