👩💻 Как построить финансовый план на 2026 год: таблицы и рабочие инструменты бухгалтера
Финансовое планирование начинается с анализа текущей ситуации в компании. Для этого бухгалтеру нужно научиться использовать в работе несколько ключевых таблиц с показателями.
ДДС (движение денежных средств)
ДДС показывает движение реальных денег: сколько вошло, сколько вышло, хватит ли на завтра. Если поток в минусе – бизнес живет на кредитах.
Прибыль ≠ деньги. Компания может быть прибыльной, но остаться без денег на налоговый платеж.
Эта таблица нужна бухгалтеру, чтобы контролировать платежеспособность компании, планировать выплаты без кассовых разрывов и авралов, а также для понимания — хватит ли денег на зарплаты, налоги и прочие обязательные платежи.
Информацию для ДДС можно брать из банковских выписок, кассовых документов, платежных поручений, эквайринга.
Отчеты 1С: «Движение ДС», Обороты по счетам: 50, 51, 52, 55.
Сигналы, на которые нужно обратить внимание руководителя:
Прибыль есть – денег меньше плана.
Платежи смещаются вправо.
Налоги «съели» ликвидность.
План налогов и взносов
Показывает все налоговые и страховые платежи компании, точные сроки уплаты и возможность законного управления нагрузкой.
План налогов накладывается на ДДС, позволяя заранее увидеть: дефицит денег, необходимость переноса платежей, риск кассового разрыва.
Структура
Что внутри
Учет
Разделение
Таблица исключает просрочки и штрафы, помогает бухгалтеру равномерно распределить денежную нагрузку, а также аргументировать свои предложения перед руководством (когда и сколько денег нужно).
Информацию для плана налогов можно брать из регистров налогового учета, начисления зарплаты, книги покупок и продаж, расчетов с бюджетом.
Отчеты 1С: Анализ счета 68-69. Налоговый календарь, Расчеты по налогам.
Критично: любые отклонения по срокам, даже при совпадении сумм.
Бюджет доходов и расходов (БДР)
БДР показывает прибыльность бизнеса и является основой для принятия управленческих решений.
Структура
Доходы
Расходы
Итоги:
Данные позволяют контролировать маржинальность и рост расходов, адаптировать бухгалтерские данные под управленческий учет.
Информацию для БДР можно брать из реализации товаров и услуг, закрытия месяца, начисления зарплаты, амортизации.
Отчеты 1С: ОСВ, Анализ счетов: 90, 91, 20 ,25, 26, 44.
Два аспекта, которые надо помнить при работе с БДР:
Не все отклонения плохие.
Рост расходов может быть
следствием роста выручки.
Три шага от анализа к составлению финансового плана
Шаг №1. Структура и факт
Берем данные из 1С и приводим их в управляемый вид (собираем статистику для анализа): ДДС, БДР, план налогов.
Шаг №2. Анализ факта
Отчеты обрастают причинно-следственными связями. Статистика наглядно показывает взаимосвязи и колебания:
Почему прибыль есть, а денег нет.
Какие расходы «съедают» маржу.
Когда именно возникают кассовые разрывы.
Шаг №3. Планирование
План не придумываем, а продлеваем фактическую картину в будущее. Факт — это опора для плана.
30 Дней — операционный контроль
60 Дней — тактические решения
90 Дней — стратегические риски
Постоянные расходы — стабильны и их планировать легко. Для переменных расходов ищем взаимосвязи, используем сценарии и среднее на основе уже имеющейся фактической статистики.
Как презентовать план руководителю
Лучший вариант — визуализация. Основные моменты, которые обязательно нужно учесть в подготовке наглядного плана:
1 таблица = 1-2 графика – только управленчески значимое.
Минимум текста – заголовок графика = вывод: «Денег
хватит до 15 мая» или «Налоги создают пик нагрузки в
июне».
Регулярность: один и тот же формат из месяца в месяц.
