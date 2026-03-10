👩💻 Пояснения и пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2025 год в 1С
ФСБУ 4/2023 кардинально меняет подход к бухгалтерской отчетности. Теперь недостаточно просто представить баланс и отчет о финансовых результатах — необходимо раскрыть показатели через пояснения. Рассмотрим, какие данные должны быть отражены в пояснениях и как правильно сформировать их в 1С при подготовке отчетности за 2025 год.
Что изменил ФСБУ 4/2023 в годовой отчетности
ФСБУ 4/2023 действует начиная с отчетности за 2025 год. Стандарт изменил не только формы, но и сам подход к подготовке бухгалтерской отчетности.
Основные нововведения:
1. Изменился состав и структура отчетности
Теперь формы берут из приложений к ФСБУ 4/2023, а не из приказа Минфина № 66н. В баланс и другие формы добавлены новые строки, например «инвестиционная недвижимость» и «долгосрочные активы к продаже».
2. Четко закреплен состав годовой отчетности
В нее входят:
бухгалтерский баланс;
отчет о финансовых результатах;
отчет о движении денежных средств;
отчет об изменениях капитала;
пояснения к отчетности.
3. Пояснения стали обязательной частью отчетности
Если раньше многие компании относились к пояснениям как к формальному приложению, то теперь ситуация изменилась.
По правилам ФСБУ 4/2023:
пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности;
отчетность без пояснений считается непредставленной;
их обязаны составлять все организации, включая компании на упрощенном бухучете.
По сути, стандарт делает пояснения главным инструментом раскрытия информации о финансовом состоянии бизнеса.
Чем отличаются пояснения к отчетности и пояснительная записка
Пояснения к бухгалтерской отчетности — обязательная часть отчетности по ФСБУ 4/2023.
Пояснительная записка — дополнительный аналитический документ, который может раскрывать экономические результаты деятельности, факторы изменения прибыли, планы развития компании. Она не является обязательной формой, но часто используется для расширенного раскрытия информации.
Что должно быть в составе пояснений к годовой бухгалтерской отчетности 2025
Фиксированного шаблона для составления пояснений к балансу нет, но необходимо отразить принцип сопоставимости и понятную структуру. ФСБУ 4/2023 разрешает представлять пояснения в текстовой и табличной форме или комбинировать их. При этом стандарт устанавливает минимальный набор информации, которую необходимо раскрыть.
1. Общие сведения об отчетности
В пояснениях обязательно указывают:
что бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с ФСБУ и законодательством РФ;
отчетный период;
сведения об организации;
информацию об аудите (если он проводился).
2. Учетная политика
Обязательно раскрывают:
основные методы учета;
существенные профессиональные суждения;
изменения учетной политики и их влияние на показатели.
3. Раскрытие показателей отчетности
В табличной части пояснений обычно раскрывают движение и структуру ключевых статей отчетности.
Например:
Основные средства
поступление;
выбытие;
амортизация;
остаточная стоимость.
Нематериальные активы
движение НМА;
начисленная амортизация.
Финансовые вложения
долгосрочные и краткосрочные вложения;
изменение стоимости.
Запасы
остатки;
движение;
списание.
Дебиторская и кредиторская задолженность
структура;
просроченные суммы;
резервы.
4. Дополнительные раскрытия
В пояснениях также отражают:
оценочные обязательства;
условные активы и обязательства;
события после отчетной даты;
связанные стороны;
информацию об аудиторе (для общественно значимых компаний).
Организация вправе включать дополнительные показатели, если они важны для понимания отчетности.
Как сформировать пояснения к годовой отчетности по ФСБУ 4/2023 в 1С
В 1С:Бухгалтерии 8 пояснения формируются в составе регламентированной отчетности.
Шаг №1. Создать годовую бухгалтерскую отчетность
Перейдите: Отчеты → Регламентированные отчеты → Создать
Выберите отчет: Бухгалтерская отчетность
Укажите:
организацию;
период — 2025 год.
Шаг №2. Подключить пояснения
В форме отчетности: Еще → Настройка
Откройте вкладку: Свойства разделов
И отметьте раздел: Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
После этого в отчет добавятся табличные формы пояснений.
Шаг 3. Заполнить показатели
Нажмите кнопку: Заполнить, после этого 1С автоматически подтянет данные из бухгалтерского учета.
Чаще всего автоматически формируются:
движение основных средств;
движение НМА;
финансовые вложения;
запасы;
задолженность.
Шаг 4. Проверить данные
После заполнения необходимо:
проверить таблицы;
при необходимости добавить строки;
внести текстовые пояснения.
Это особенно важно для раскрытия:
учетной политики;
существенных операций;
событий после отчетной даты.
Шаг 5. Проверить отчетность
Нажмите: Проверить
Программа покажет:
ошибки;
предупреждения;
незаполненные обязательные показатели.
Шаг 6. Сформировать итоговый комплект отчетности
После проверки можно:
сформировать печатную форму;
выгрузить отчетность в электронный формат;
отправить в ФНС и ГИРБО.
