👩‍💻 Пояснения и пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2025 год в 1С

В 2026 году бухгалтеры впервые сдают годовую отчетность по новому стандарту ФСБУ 4/2023. Одно из ключевых изменений — обязательные пояснения к бухгалтерской отчетности. Разберем, что должно быть в их составе и как сформировать пояснения в 1С без ошибок.

ФСБУ 4/2023 кардинально меняет подход к бухгалтерской отчетности. Теперь недостаточно просто представить баланс и отчет о финансовых результатах — необходимо раскрыть показатели через пояснения. Рассмотрим, какие данные должны быть отражены в пояснениях и как правильно сформировать их в 1С при подготовке отчетности за 2025 год.

Что изменил ФСБУ 4/2023 в годовой отчетности

ФСБУ 4/2023 действует начиная с отчетности за 2025 год. Стандарт изменил не только формы, но и сам подход к подготовке бухгалтерской отчетности.

Основные нововведения:

1. Изменился состав и структура отчетности

Теперь формы берут из приложений к ФСБУ 4/2023, а не из приказа Минфина № 66н. В баланс и другие формы добавлены новые строки, например «инвестиционная недвижимость» и «долгосрочные активы к продаже».

2. Четко закреплен состав годовой отчетности

В нее входят:

бухгалтерский баланс;

отчет о финансовых результатах;

отчет о движении денежных средств;

отчет об изменениях капитала;

пояснения к отчетности.

3. Пояснения стали обязательной частью отчетности

Если раньше многие компании относились к пояснениям как к формальному приложению, то теперь ситуация изменилась.

По правилам ФСБУ 4/2023:

пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ;

отчетность без пояснений считается непредставленной ;

их обязаны составлять все организации, включая компании на упрощенном бухучете.

По сути, стандарт делает пояснения главным инструментом раскрытия информации о финансовом состоянии бизнеса.

Чем отличаются пояснения к отчетности и пояснительная записка

Пояснения к бухгалтерской отчетности — обязательная часть отчетности по ФСБУ 4/2023.

Пояснительная записка — дополнительный аналитический документ, который может раскрывать экономические результаты деятельности, факторы изменения прибыли, планы развития компании. Она не является обязательной формой, но часто используется для расширенного раскрытия информации.

Что должно быть в составе пояснений к годовой бухгалтерской отчетности 2025

Фиксированного шаблона для составления пояснений к балансу нет, но необходимо отразить принцип сопоставимости и понятную структуру. ФСБУ 4/2023 разрешает представлять пояснения в текстовой и табличной форме или комбинировать их. При этом стандарт устанавливает минимальный набор информации, которую необходимо раскрыть.

1. Общие сведения об отчетности

В пояснениях обязательно указывают:

что бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с ФСБУ и законодательством РФ;

отчетный период;

сведения об организации;

информацию об аудите (если он проводился).

2. Учетная политика

Обязательно раскрывают:

основные методы учета;

существенные профессиональные суждения;

изменения учетной политики и их влияние на показатели.

3. Раскрытие показателей отчетности

В табличной части пояснений обычно раскрывают движение и структуру ключевых статей отчетности.

Например:

Основные средства

поступление;

выбытие;

амортизация;

остаточная стоимость.

Нематериальные активы

движение НМА;

начисленная амортизация.

Финансовые вложения

долгосрочные и краткосрочные вложения;

изменение стоимости.

Запасы

остатки;

движение;

списание.

Дебиторская и кредиторская задолженность

структура;

просроченные суммы;

резервы.

4. Дополнительные раскрытия

В пояснениях также отражают:

оценочные обязательства;

условные активы и обязательства;

события после отчетной даты;

связанные стороны;

информацию об аудиторе (для общественно значимых компаний).

Организация вправе включать дополнительные показатели, если они важны для понимания отчетности.

Как сформировать пояснения к годовой отчетности по ФСБУ 4/2023 в 1С

В 1С:Бухгалтерии 8 пояснения формируются в составе регламентированной отчетности.

Шаг №1. Создать годовую бухгалтерскую отчетность

Перейдите: Отчеты → Регламентированные отчеты → Создать

Выберите отчет: Бухгалтерская отчетность

Укажите:

организацию;

период — 2025 год.

Шаг №2. Подключить пояснения

В форме отчетности: Еще → Настройка

Откройте вкладку: Свойства разделов

И отметьте раздел: Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

После этого в отчет добавятся табличные формы пояснений.

Скриншот из 1С: как составить пояснение к бухотчетности за 2025 год

Шаг 3. Заполнить показатели

Нажмите кнопку: Заполнить, после этого 1С автоматически подтянет данные из бухгалтерского учета.

Чаще всего автоматически формируются:

движение основных средств;

движение НМА;

финансовые вложения;

запасы;

задолженность.

Шаг 4. Проверить данные

После заполнения необходимо:

проверить таблицы;

при необходимости добавить строки;

внести текстовые пояснения.

Это особенно важно для раскрытия:

учетной политики;

существенных операций;

событий после отчетной даты.

Шаг 5. Проверить отчетность

Нажмите: Проверить

Программа покажет:

ошибки;

предупреждения;

незаполненные обязательные показатели.

Шаг 6. Сформировать итоговый комплект отчетности

После проверки можно:

сформировать печатную форму;

выгрузить отчетность в электронный формат;

отправить в ФНС и ГИРБО.

