Нулевая декларация по УСН за 2025 год: кто сдает, в какие сроки и по какому образцу

Нулевая декларация по УСН в 2026 году — это обычная налоговая декларация, в которой отсутствуют показатели доходов, расходов и налога к уплате. Ее сдают налогоплательщики, которые формально применяют упрощенную систему, но фактически не вели деятельность в течение года.

Приближается время сдача декларации по УСН за 2025 год. Организации должны отчитаться до 25 марта 2026 года, ИП — до 27 апреля.

С 2026 года действует новая форма декларации, утвержденная приказом ФНС от 26.11.2025 № ЕД-7-3/1017@. Ее сдают все упрощенцы, которые применяли спецрежим в 2025 году.

Если деятельность в отчетном году не велась, не было доходов, отсутствовали работники, отчетность все равно представляется в виде нулевой декларации с заполненными реквизитами и прочерками в полях для показателей.

Что такое нулевая декларация УСН

Нулевая декларация по УСН — это налоговая декларация, представляемая налогоплательщиком, применяющим упрощенную систему налогообложения, в установленной форме, при отсутствии в отчетном периоде доходов и расходов, формирующих налоговую базу, вследствие чего сумма налога к уплате равна нулю.

При этом, согласно ст. 346.23 НК РФ, обязанность по представлению такой декларации сохраняется независимо от факта ведения деятельности.

В каких случаях подают нулевую декларацию по УСН

1. Бизнес зарегистрирован, но деятельность еще не началась

Такая ситуация возможна, если ИП или организация были зарегистрированы, например, в конце 2025 года, а фактические операции начались только в 2026 году. В этом случае декларацию по УСН за 2025 год необходимо представить, даже если применение спецрежима длилось всего один день.

2. Деятельность временно не ведется, но статус не прекращен

Если ИП или компания формально продолжают существовать, но не работают, отчетность все равно сдается.

Для индивидуальных предпринимателей это, как правило, периоды отсутствия доходов, когда применяется освобождение от уплаты фиксированных страховых взносов за себя. Такие случаи перечислены в статье 430 НК РФ:

служба в армии — по призыву, контракту или мобилизации;

уход за ребенком до 1,5 года. Если детей несколько, освобождение от взносов можно брать в сумме до шести лет;

уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или человеком старше 80 лет;

необоснованное заключение под стражу;

проживание с супругом-военнослужащим в местности, где нет возможности работать. Льгота действует до пяти лет;

проживание за границей с супругом-дипломатом;

поступление в добровольческое формирование.

3. Совмещение УСН и патентной системы

Если предприниматель применяет одновременно УСН и патент, но фактически получает доход только по патенту.

В какие сроки нужно подать нулевую декларацию по УСН

Организации должны сдать отчет за деятельность в 2025 году до 25 марта 2026 года, ИП — не позднее 27 апреля 2026 года (с учетом переноса из-за выходных дней).

Подать декларацию по УСН можно в электронном виде:

через оператора ЭДО;

через сайт ФНС с применением УКЭП. Декларация формируется с помощью программы «Налогоплательщик ЮЛ»

через личный кабинет ИП.

Главные изменения в обновленной налоговой декларации по УСН за 2025 год

С 2026 года упрощенцы сдают декларацию по новой форме, установленный приказом ФНС от 26.11.2025 № ЕД-7-3/1017@.

В новом образце

индивидуальные предприниматели теперь должны раздельно указывать суммы фиксированных и дополнительных взносов «за себя», на которые уменьшается налог или налоговая база;

исключены строки 101 (раздел 2.1.1) и 201 (раздел 2.2), ранее использовавшиеся для указания признака применения налоговой ставки;

обновлены штрих-коды и скорректированы строки 130–133 и 270–273 для отражения исчисленного налога в зависимости от ставки.

исключены коды 03 и 08, определяющие способ представления, при этом добавлен код 13 — для декларации, направляемой через Личный кабинет налогоплательщика.

Какие разделы декларации заполняются при нулевом доходе

Упрощенцы с любым объектом налогообложения заполняют титульный лист.

Организации и предприниматели при объекте «УСН доходы» заполняют разделы 1.1 и 2.1.1, при объекте «УСН доходы минус расходы» — разделы 1.2 и 2.2.

Как заполнить титульный лист декларации по УСН

Титульный лист оформляется одинаково независимо от выбранного объекта налогообложения. Ниже приведены основные поля и порядок их заполнения.

Поле Как заполнить Номер корректировки Укажите «0», если подаете декларацию впервые Налоговый период Проставьте код «34» (годовая отчетность) Отчетный год Укажите год, за который подается декларация (например, 2025) Представляется в налоговый орган Впишите код своей налоговой инспекции По месту нахождения (учета) Для ИП — «120», для организаций — «210» Налогоплательщик Организация указывает полное наименование по учредительным документам; ИП — фамилию, имя и отчество полностью, как в паспорте (каждую часть — с новой строки) Контактный телефон Укажите номер телефона с кодом города, без пробелов и дополнительных символов Объект налогообложения «1» — если применяется объект «доходы»; «2» — если «доходы минус расходы»

Подпись и заверение

В нижней части титульного листа необходимо указать, кто подает декларацию:

код «1» — если отчет подписывает сам налогоплательщик;

код «2» — если действует представитель.

Если декларацию подает представитель, дополнительно указываются его ФИО и реквизиты доверенности.

При самостоятельной подписи:

организация указывает ФИО руководителя полностью;

индивидуальный предприниматель это поле не заполняет.

В завершение необходимо поставить подпись и дату заполнения декларации.

Как заполнить разделы 1.1 и 2.1.1 при объекте «УСН доходы»

Раздел 1.1

В этом разделе при нулевой декларации фактически заполняется только одна строка:

строка 010 «Код по ОКТМО» — код можно определить через сервис ФНС.

Раздел 2.1.1

Здесь отражаются параметры налогообложения, даже если показатели нулевые.

Строка 102 — признак налогоплательщика: «2» — для ИП без работников; «1» — для организаций и ИП, у которых есть сотрудники.

Строки 120–123 — ставка налога.

В большинстве случаев указывается стандартное значение 6%, если регион не установил иную ставку.

Строка 124 заполняется только при применении пониженной ставки.

Как заполнить разделы 1.2 и 2.2 при объекте «УСН доходы минус расходы»

Раздел 1.2

При заполнении этого раздела в нулевой декларации обычно указывается только:

строка 010 — код по ОКТМО, если в течение года он не менялся.

Если же в отчетном периоде произошли изменения:

у организации — смена юридического адреса;

у ИП — изменение места регистрации,

тогда дополнительно нужно заполнить строки 030, 060 и 090.

В нижней части страницы необходимо поставить подпись и дату.

Раздел 2.2

В этом разделе отражаются параметры налогообложения:

строки 260–263 — указывается ставка налога. По общему правилу это 15% , если в субъекте РФ не установлено иное значение.

строка 264 заполняется только при применении пониженной ставки.

строки 270–320 при нулевой декларации не заполняются — в них следует поставить прочерки.

Чем грозит отказ от сдачи налоговой декларации по УСН

За непредставленную или несвоевременно представленную отчетность предусмотрен штраф не менее 1 тыс. рублей. Также из-за неотправленного отчета могут приостановить операции по банковским счетам.

Как избежать ошибок в учете на УСН в 2026 году

