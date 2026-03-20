🤯 НДС на импортные товары с маркетплейсов: когда заработает закон, кто и по какой ставке будет платить налог в 2027 году

Минфин представил законопроект, который вводит уплату НДС на товары интернет-торговли. К 2030 году налоговая ставка на импортные товары может вырасти до 22%. Разбираемся к чему готовиться селлерам и бухгалтерам, которые ведут учет на маркетплейсах.
На Петербургском налоговом форуме заместитель министра финансов Алексей Сазанов рассказал, что Минфин подготовил проект, который предусматривает введение НДС на импортные товары на маркетплейсах.

Когда планируется ввести НДС на товары интернет-торговли

Минфин выступает за внедрение НДС уже с 2027 года. Сейчас при оформлении заказов из-за рубежа пользователи маркетплейсов не платят НДС.

Налог будет применяться к товарам, которые сейчас можно ввозить в ЕАЭС без пошлины при соблюдении лимита стоимости. Сейчас это товары стоимостью до 100 евро, с 2027 года порог снизят до 50 евро, а с 2030-го — до нуля.

Какая ставка НДС будет действовать для иностранных товаров

Новый законопроект предполагает выход на общеустановленную ставку 22% к 2030 году. Переход будет постепенным:

  • В 2027 году — 7%,

  • В 2028 году — 14%,

  • С 2029 года — 22%.

При этом Минпромторг предлагает ввести НДС сразу одномоментно, а окончательное решение в конечном итоге будет за кабмином.

Кто должен будет платить НДС на маркетплейсах

Многие продавцы на ОСНО и УСН с доходом свыше 60 млн руб. в год уже платят НДС, освобождены только мелкие селлеры. Однако ключевая проблема, которую должен решить новый законопроект, связана с импортными товарами.

Сейчас если товар покупается напрямую из-за границы через маркетплейс, то часто российский НДС вообще не взимается (особенно при дешевых посылках).

В итоге иностранные продавцы получают ценовое преимущество, российские платят НДС, а зарубежные — нет.

Изменения затронут в первую очередь трансграничную торговлю. Если законопроект примут, то НДС будут платить иностранные и российские маркетплейсы, продающие импортные товары.

Инициатива должна выровнять конкуренцию между российскими и зарубежными продавцами, а также улучшить регулирование e-commerce в рамках ЕАЭС.

