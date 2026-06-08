Пенсионеры рискуют потерять льготы и доход по вкладам: банки меняют правила игры

Российские банки начали масштабную перестройку депозитной политики, которая уже затрагивает миллионы вкладчиков. И если молодые клиенты еще успевают следить за изменениями через мобильные приложения и финансовые сервисы, то многие пенсионеры могут даже не подозревать, что привычные правила хранения сбережений больше не работают.

Эксперты предупреждают: под угрозой оказываются не только проценты по вкладам, но и некоторые социальные льготы. Причем потерять деньги можно совершенно неожиданно — просто потому, что новые требования остались незамеченными.

Причина происходящих изменений связана не столько с самими банками, сколько с усилением контроля со стороны государства. Банк России ужесточил требования к работе с депозитами, а Федеральная налоговая служба расширила механизмы обмена данными с другими ведомствами.

В результате привычная для многих пенсионеров система хранения накоплений начала стремительно меняться.