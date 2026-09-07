Что должен уметь главный бухгалтер в 2027 году: разбор вакансий и трендов 

Мы разобрали 60 вакансий и нашли, за что готовы платить от 150 000 ₽.
— В резюме десять лет стажа, дипломы, курсы. Но в графе «Excel» — только «уверенный пользователь». — Нам нужен эксперт: сводные таблицы, Power Query, умение строить финансовые модели. Извините, мы ищем другого кандидата.
Это не сценарий из будущего. Это обычное собеседование конца 2025 — начала 2026 года. Мы прочитали 60 вакансий главбуха на Клерк.Работе и hh.ru. Хотели понять: за какие навыки в 2027 году будут платить от 150 000 ₽. А с чем оставят на первичке за минимальный оклад.
Как мы искали
Смотрели вакансии уровня главбух, замглавбуха и финансовый контролер. Все — от прямых работодателей: на Клерк.Работе и на hh.ru. Весна и лето 2026 года:
География. Вся страна, от удаленки в небольших ООО до офиса с подчинением напрямую финансовому директору.
Зарплатная вилка. От 150 000 ₽ за главбуха в небольшой компании до 250 000–350 000 ₽ на позициях с управленческой отчетностью и ростом до CFO.
Формулировки требований почти не меняются от региона к региону и от отрасли к отрасли. Названия компаний и контакты мы убрали. Важны не работодатели, а то, что они пишут. Собрали требования в пять трендов.
Тренд № 1: налоговый архитектор вместо счетовода
С 1 января 2026 года действует новая налоговая реформа. В 2027 году компании продолжат работать в ее условиях:
НДС. Базовая ставка выросла с 20% до 22%. Льготная ставка 10% на социально значимые товары сохранена. Порог освобождения от НДС для упрощенки снизился с 60 млн до 20 млн ₽ годового дохода.
Выбор стратегии. Компания на УСН с доходом от 20 до 272,5 млн ₽ обязана выбрать ставку НДС — 5% без вычета входного налога или 22% с вычетом. Главбух должен уметь посчитать на цифрах и показать собственнику, что выгоднее.
Прибыль и НДФЛ. Налог на прибыль остается на уровне 25%. По НДФЛ действует пятиступенчатая прогрессия: 13, 15, 18, 20 и 22%.
Заморозка порога. Закон № 228-ФЗ от 04.07.2026 заморозил планку в 20 млн ₽ до конца 2029 года. Раньше ее планировали снижать дальше — до 15, а потом до 10 млн ₽. Расслабляться рано: планка и так в разы ниже прежних 60 млн, и большинство компаний ее уже перешагнули.
Критическая точка — амнистия за дробление бизнеса. Компания может добровольно отказаться от дробления в 2025–2026 годах. Тогда налоговые риски за 2022–2024 годы обнуляются. Но окно амнистии закрывается 31 декабря 2026 года. В 2027 году именно главбуху предстоит разобраться, успели воспользоваться этим шансом или нет.
Живой пример смены правил — вакансия главбуха от производителя одежды. Выручка компании — 500+ млн ₽ в год. Продажи идут на трех маркетплейсах. Первая задача для нового сотрудника прописана прямо в объявлении: перевести бухгалтерский и налоговый учет с УСН на ОСНО — с НДС и налогом на прибыль. Не в теории «на будущее», а здесь и сейчас: компания уже вылетела за новый порог.
Главбух, который не понимает, как новые ставки НДС и порог по УСН влияют на маржинальность бизнеса, в 2027 году будет не нужен. Просто «считать по старинке» больше нельзя. Ошибки в ЕНС и ЕНП стоят слишком дорого. Налоговая видит расхождения почти в реальном времени.
Тренд № 2: Excel — это Power Query, а не калькулятор
Забудьте про «просто формулы». Логистическая компания из Санкт-Петербурга ищет главбуха на зарплату 150 000–180 000 ₽. В требованиях — экспертный уровень 1С:Бухгалтерия 8.3. И отдельно — продвинутый Excel: сводные таблицы, Power Query, Google Таблицы. Это не «желательно». Это обязательное требование — рядом со знанием налогового законодательства.
Почему это важно. Продвинутый Excel — это не только формулы. Это умение строить сложные модели, автоматизировать расчеты макросами. А еще собирать данные из разных источников через Power Query — из банка, склада, CRM и делать динамические отчеты в Power Pivot. Главбух 2027 года не вбивает данные руками. Он настраивает систему так, чтобы отчеты собирались сами.
Тренд № 3: маркетплейсы — золотая жила для бухгалтера
В 2022–2023 годах учет на маркетплейсах был экзотикой. Сейчас почти каждый второй малый и средний бизнес торгует на Wildberries, Ozon или Яндекс Маркете.
У производителя одежды из первого тренда в обязанностях главбуха — синхронизировать продажи сразу на трех площадках и в рознице. И параллельно наладить учет импорта из Китая: инвойсы, таможня, валютный контроль.
Учет на маркетплейсах сложнее, чем кажется. Необходимо контролировать корректность отражения возвратов, удержаний и комиссий маркетплейсов, а также сверять отчеты комиссионера с данными в личном кабинете площадки.
Риск 2027 года. ФНС видит продажи на маркетплейсах через автоматический обмен данными с площадками. Скрыть часть выручки не получится. Ошибка в отчете комиссионера — и вот уже требование от налоговой. А в худшем случае — блокировка счета. Бухгалтер, который умеет «приручить» маркетплейс, получает больше, чем коллега без этого навыка.
На курсе «Главный бухгалтер» на Клерке учет операций с маркетплейсами в 1С и их налогообложение — отдельные модули.
Тренд № 4: переход из бухгалтерии в финансы
Граница между главбухом и финансистом стирается. Еще пару лет назад в разделе «Обязанности» писали «сдать отчетность в срок». Сейчас формулировка другая: «сформировать управленческую отчетность, на основе которой принимают решения».
Что именно за этим стоит, видно по повторяющимся пунктам в вакансиях:
ежемесячный P&L — не общий, а в разрезе направлений, контрактов и менеджеров;
ДДС и платежный календарь;
контроль дебиторской и кредиторской задолженности, включая просроченную;
участие в бюджетировании и защита цифр перед собственником.
Раньше это была зона финансиста. Теперь — базовые требования к главбуху с зарплатой от 150 000 ₽.
Показательный пример — вакансия «Главный бухгалтер / Head of Accounting» от международного холдинга в Москве. Подчинение — напрямую финансовому директору. Задача — не закрыть очередной период, а выстроить бухгалтерскую инфраструктуру с нуля и создать систему внутреннего контроля. По сути, ищут не исполнителя, а архитектора финансовой функции.
Есть и обратная сторона тренда: работодатели сами предлагают такому главбуху дорогу наверх. В нескольких вакансиях перспектива роста прописана прямо в тексте объявления — от главного бухгалтера до финансового директора. Управленческая отчетность становится не дополнительной нагрузкой, а входным билетом на следующую ступень.
Тренд № 5: искусственный интеллект — новый заместитель
Нейросети уже способны автоматизировать многие рутинные процессы — от загрузки банковских выписок и расчета амортизации до подготовки черновиков ответов на требования ФНС. Специалист экономит часы работы. По оценке Финансового университета при Правительстве РФ, автоматизации сегодня поддаются 30–40% операций первичного учета. Остальное по-прежнему требует профессионального участия человека.
Здесь есть подвох. Ответственность за подпись, учетную политику и итоговые цифры нейросеть на себя не берет. Она остается на главбухе. За грубое нарушение требований к бухучету и отчетности должностному лицу грозит штраф по ст. 15.11 КоАП. Первое нарушение — 5 000–10 000 ₽. Повторное — 10 000–20 000 ₽ или дисквалификация на 1–2 года. Если ошибка нейросети исказила отчетность на 10% и больше, санкция ляжет на того, кто подписал документ, а не на алгоритм.
Живой пример — вакансия главбуха в бухгалтерской аутсорсинговой компании. Компания ведет клиентов из инфобизнеса и IT: продюсеров, экспертов, онлайн-школы, SaaS-проекты. Одно из требований к кандидату сформулировано прямо: быть начинающим или уверенным пользователем ИИ-сервисов — ChatGPT, Perplexity, Claude — или быть готовым быстро их освоить и автоматизировать рабочую рутину. ИИ здесь не тренд для галочки. Это обычное требование, наравне со знанием 1С, СБИС и Excel.
В вакансиях все чаще ждут не страх перед ИИ, а умение им управлять. Понимать, где нейросеть экономит время. А где нужно перепроверить цифры вручную.
То, что не пишут в вакансиях прямо, но спрашивают на собеседовании
Отдельным блоком в требованиях идут вещи, которые нельзя подтвердить дипломом:
опыт руководства бухгалтерией с подчиненными в штате;
успешное прохождение выездных налоговых и аудиторских проверок;
сильные аналитические способности и системное мышление;
проактивность — готовность предлагать изменения, а не только исполнять;
навык налогового консультирования собственника — умение быстро посчитать варианты и объяснить, во сколько обойдется ставка НДС или схема работы;
стрессоустойчивость.
Что делать: пять шагов, чтобы соответствовать рынку 2027 года
Проанализируйте рынок. Откройте 10–15 вакансий главбуха в своем регионе на Клерк.Работе и hh.ru. Выпишите повторяющиеся требования — так же, как мы сделали для этой статьи.
Проверьте уровень Excel по списку, а не по ощущению. Сводные таблицы, Power Query, Power Pivot, макросы.
Освойте хотя бы один инструмент управленческой отчетности. Платежный календарь, ДДС или P&L по направлениям.
Внедрите нейросети в рутину безопасно. Разберитесь, как использовать ИИ в рутинных задачах, не нарушая 152-ФЗ о персональных данных.
Подтвердите квалификацию дипломом о профессиональной переподготовке. И обновите резюме под требования работодателей 2027 года: с акцентом на управленческие компетенции, автоматизацию, аналитику и работу с ИИ, а не только на сдачу отчетности.
Чтобы понять, что требуется от главного бухгалтера сегодня, достаточно посмотреть на вакансии работодателей. Мы уже проанализировали их и собрали ключевые требования в этой статье.
Курс «Главный бухгалтер» на Клерке собран под эти же пять трендов
Программа охватывает не только изменения в налогах и ЕНП, но и навыки, которые все чаще встречаются в вакансиях: Excel, учет маркетплейсов, управленческий учет, финансовый анализ и работу с ИИ. Отдельные модули посвящены взаимодействию с ФНС, налоговым проверкам и поиску работы. По итогам обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке.
Программа обновлена с учетом налоговой реформы-2026. Мы не учим теории, которая устареет завтра. Мы даем инструменты, которые сделают ваше резюме самым дорогим в 2026 году. Посмотреть полную программу можно в каталоге курсов Клерк.Школы.