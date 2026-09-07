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Бухгалтеры
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Что должен уметь главный бухгалтер в 2027 году: разбор вакансий и трендов 

Что должен уметь главный бухгалтер в 2027 году: разбор вакансий и трендов 

Десять лет стажа, диплом и ни одного пропущенного отчета. А на собеседовании — отказ после первого вопроса про Excel. Работодатели пересматривают требования к главбухам уже сейчас. По данным вакансий 2026 года видно, что в 2027 году такие навыки могут стать обязательными. Опыт «просто сдавать отчетность» больше не продается.

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Мы разобрали 60 вакансий и нашли, за что готовы платить от 150 000 ₽. 

— В резюме десять лет стажа, дипломы, курсы. Но в графе «Excel» — только «уверенный пользователь». — Нам нужен эксперт: сводные таблицы, Power Query, умение строить финансовые модели. Извините, мы ищем другого кандидата. 

Это не сценарий из будущего. Это обычное собеседование конца 2025 — начала 2026 года. Мы прочитали 60 вакансий главбуха на Клерк.Работе и hh.ru. Хотели понять: за какие навыки в 2027 году будут платить от 150 000 ₽. А с чем оставят на первичке за минимальный оклад. 

Как мы искали 

Смотрели вакансии уровня главбух, замглавбуха и финансовый контролер. Все — от прямых работодателей: на Клерк.Работе и на hh.ru. Весна и лето 2026 года:

  • География. Вся страна, от удаленки в небольших ООО до офиса с подчинением напрямую финансовому директору.

  • Зарплатная вилка. От 150 000 ₽ за главбуха в небольшой компании до 250 000–350 000 ₽ на позициях с управленческой отчетностью и ростом до CFO. 

Формулировки требований почти не меняются от региона к региону и от отрасли к отрасли. Названия компаний и контакты мы убрали. Важны не работодатели, а то, что они пишут. Собрали требования в пять трендов. 

Тренд № 1: налоговый архитектор вместо счетовода 

С 1 января 2026 года действует новая налоговая реформа. В 2027 году компании продолжат работать в ее условиях:

  • НДС. Базовая ставка выросла с 20% до 22%. Льготная ставка 10% на социально значимые товары сохранена. Порог освобождения от НДС для упрощенки снизился с 60 млн до 20 млн ₽ годового дохода.

  • Выбор стратегии. Компания на УСН с доходом от 20 до 272,5 млн ₽ обязана выбрать ставку НДС — 5% без вычета входного налога или 22% с вычетом. Главбух должен уметь посчитать на цифрах и показать собственнику, что выгоднее.

  • Прибыль и НДФЛ. Налог на прибыль остается на уровне 25%. По НДФЛ действует пятиступенчатая прогрессия: 13, 15, 18, 20 и 22%.

  • Заморозка порога. Закон № 228-ФЗ от 04.07.2026 заморозил планку в 20 млн ₽ до конца 2029 года. Раньше ее планировали снижать дальше — до 15, а потом до 10 млн ₽. Расслабляться рано: планка и так в разы ниже прежних 60 млн, и большинство компаний ее уже перешагнули. 

Критическая точка — амнистия за дробление бизнеса. Компания может добровольно отказаться от дробления в 2025–2026 годах. Тогда налоговые риски за 2022–2024 годы обнуляются. Но окно амнистии закрывается 31 декабря 2026 года. В 2027 году именно главбуху предстоит разобраться, успели воспользоваться этим шансом или нет. 

Живой пример смены правил — вакансия главбуха от производителя одежды. Выручка компании — 500+ млн ₽ в год. Продажи идут на трех маркетплейсах. Первая задача для нового сотрудника прописана прямо в объявлении: перевести бухгалтерский и налоговый учет с УСН на ОСНО — с НДС и налогом на прибыль. Не в теории «на будущее», а здесь и сейчас: компания уже вылетела за новый порог. 

Скриншот реальной вакансии, hh.ru: главбуху предстоит перевести компанию с УСН на ОСНО, наладить учет ВЭД с Китаем и синхронизировать продажи на Wildberries, Ozon и Lamoda. 
Скриншот реальной вакансии, hh.ru: главбуху предстоит перевести компанию с УСН на ОСНО, наладить учет ВЭД с Китаем и синхронизировать продажи на Wildberries, Ozon и Lamoda. 

Главбух, который не понимает, как новые ставки НДС и порог по УСН влияют на маржинальность бизнеса, в 2027 году будет не нужен. Просто «считать по старинке» больше нельзя. Ошибки в ЕНС и ЕНП стоят слишком дорого. Налоговая видит расхождения почти в реальном времени. 

Тренд № 2: Excel — это Power Query, а не калькулятор 

Забудьте про «просто формулы». Логистическая компания из Санкт-Петербурга ищет главбуха на зарплату 150 000–180 000 ₽. В требованиях — экспертный уровень 1С:Бухгалтерия 8.3. И отдельно — продвинутый Excel: сводные таблицы, Power Query, Google Таблицы. Это не «желательно». Это обязательное требование — рядом со знанием налогового законодательства. 

В вакансии на Клерк.Работа отдельно указано требование к продвинутому Excel, включая работу со сводными таблицами и Power Query. 
В вакансии на Клерк.Работа отдельно указано требование к продвинутому Excel, включая работу со сводными таблицами и Power Query. 

Почему это важно. Продвинутый Excel — это не только формулы. Это умение строить сложные модели, автоматизировать расчеты макросами. А еще собирать данные из разных источников через Power Query — из банка, склада, CRM и делать динамические отчеты в Power Pivot. Главбух 2027 года не вбивает данные руками. Он настраивает систему так, чтобы отчеты собирались сами. 

Тренд № 3: маркетплейсы — золотая жила для бухгалтера 

В 2022–2023 годах учет на маркетплейсах был экзотикой. Сейчас почти каждый второй малый и средний бизнес торгует на Wildberries, Ozon или Яндекс Маркете. 

У производителя одежды из первого тренда в обязанностях главбуха — синхронизировать продажи сразу на трех площадках и в рознице. И параллельно наладить учет импорта из Китая: инвойсы, таможня, валютный контроль. 

В вакансии отдельно указано требование к опыту работы с маркетплейсами 
В вакансии отдельно указано требование к опыту работы с маркетплейсами 

Учет на маркетплейсах сложнее, чем кажется. Необходимо контролировать корректность отражения возвратов, удержаний и комиссий маркетплейсов, а также сверять отчеты комиссионера с данными в личном кабинете площадки. 

Риск 2027 года. ФНС видит продажи на маркетплейсах через автоматический обмен данными с площадками. Скрыть часть выручки не получится. Ошибка в отчете комиссионера — и вот уже требование от налоговой. А в худшем случае — блокировка счета. Бухгалтер, который умеет «приручить» маркетплейс, получает больше, чем коллега без этого навыка. 

На курсе «Главный бухгалтер» на Клерке учет операций с маркетплейсами в 1С и их налогообложение — отдельные модули. 

Тренд № 4: переход из бухгалтерии в финансы 

Граница между главбухом и финансистом стирается. Еще пару лет назад в разделе «Обязанности» писали «сдать отчетность в срок». Сейчас формулировка другая: «сформировать управленческую отчетность, на основе которой принимают решения».

Что именно за этим стоит, видно по повторяющимся пунктам в вакансиях:

  • ежемесячный P&L — не общий, а в разрезе направлений, контрактов и менеджеров;

  • ДДС и платежный календарь;

  • контроль дебиторской и кредиторской задолженности, включая просроченную;

  • участие в бюджетировании и защита цифр перед собственником.

Раньше это была зона финансиста. Теперь — базовые требования к главбуху с зарплатой от 150 000 ₽.

Показательный пример — вакансия «Главный бухгалтер / Head of Accounting» от международного холдинга в Москве. Подчинение — напрямую финансовому директору. Задача — не закрыть очередной период, а выстроить бухгалтерскую инфраструктуру с нуля и создать систему внутреннего контроля. По сути, ищут не исполнителя, а архитектора финансовой функции.

В описании вакансии с hh.ru Head of Accounting акцент сделан на развитие системы внутреннего контроля и взаимодействие с CFO
В описании вакансии с hh.ru Head of Accounting акцент сделан на развитие системы внутреннего контроля и взаимодействие с CFO

Есть и обратная сторона тренда: работодатели сами предлагают такому главбуху дорогу наверх. В нескольких вакансиях перспектива роста прописана прямо в тексте объявления — от главного бухгалтера до финансового директора. Управленческая отчетность становится не дополнительной нагрузкой, а входным билетом на следующую ступень.

Тренд № 5: искусственный интеллект — новый заместитель 

Нейросети уже способны автоматизировать многие рутинные процессы — от загрузки банковских выписок и расчета амортизации до подготовки черновиков ответов на требования ФНС. Специалист экономит часы работы. По оценке Финансового университета при Правительстве РФ, автоматизации сегодня поддаются 30–40% операций первичного учета. Остальное по-прежнему требует профессионального участия человека. 

Здесь есть подвох. Ответственность за подпись, учетную политику и итоговые цифры нейросеть на себя не берет. Она остается на главбухе. За грубое нарушение требований к бухучету и отчетности должностному лицу грозит штраф по ст. 15.11 КоАП. Первое нарушение — 5 000–10 000 ₽. Повторное — 10 000–20 000 ₽ или дисквалификация на 1–2 года. Если ошибка нейросети исказила отчетность на 10% и больше, санкция ляжет на того, кто подписал документ, а не на алгоритм. 

Живой пример — вакансия главбуха в бухгалтерской аутсорсинговой компании. Компания ведет клиентов из инфобизнеса и IT: продюсеров, экспертов, онлайн-школы, SaaS-проекты. Одно из требований к кандидату сформулировано прямо: быть начинающим или уверенным пользователем ИИ-сервисов — ChatGPT, Perplexity, Claude — или быть готовым быстро их освоить и автоматизировать рабочую рутину. ИИ здесь не тренд для галочки. Это обычное требование, наравне со знанием 1С, СБИС и Excel. 

Вакансия главного бухгалтера с hh.ru: уверенное владение Excel (сводные таблицы, проверка данных) и использование ИИ-инструментов входят в число требований работодателя
Вакансия главного бухгалтера с hh.ru: уверенное владение Excel (сводные таблицы, проверка данных) и использование ИИ-инструментов входят в число требований работодателя

В вакансиях все чаще ждут не страх перед ИИ, а умение им управлять. Понимать, где нейросеть экономит время. А где нужно перепроверить цифры вручную. 

То, что не пишут в вакансиях прямо, но спрашивают на собеседовании 

Отдельным блоком в требованиях идут вещи, которые нельзя подтвердить дипломом: 

  • опыт руководства бухгалтерией с подчиненными в штате; 

  • успешное прохождение выездных налоговых и аудиторских проверок; 

  • сильные аналитические способности и системное мышление; 

  • проактивность — готовность предлагать изменения, а не только исполнять; 

  • навык налогового консультирования собственника — умение быстро посчитать варианты и объяснить, во сколько обойдется ставка НДС или схема работы; 

  • стрессоустойчивость. 

Что делать: пять шагов, чтобы соответствовать рынку 2027 года 

  1. Проанализируйте рынок. Откройте 10–15 вакансий главбуха в своем регионе на Клерк.Работе и hh.ru. Выпишите повторяющиеся требования — так же, как мы сделали для этой статьи.

  2. Проверьте уровень Excel по списку, а не по ощущению. Сводные таблицы, Power Query, Power Pivot, макросы. 

  3. Освойте хотя бы один инструмент управленческой отчетности. Платежный календарь, ДДС или P&L по направлениям. 

  4. Внедрите нейросети в рутину безопасно. Разберитесь, как использовать ИИ в рутинных задачах, не нарушая 152-ФЗ о персональных данных. 

  5. Подтвердите квалификацию дипломом о профессиональной переподготовке. И обновите резюме под требования работодателей 2027 года: с акцентом на управленческие компетенции, автоматизацию, аналитику и работу с ИИ, а не только на сдачу отчетности.

Чтобы понять, что требуется от главного бухгалтера сегодня, достаточно посмотреть на вакансии работодателей. Мы уже проанализировали их и собрали ключевые требования в этой статье. 

Курс «Главный бухгалтер» на Клерке собран под эти же пять трендов 

Программа охватывает не только изменения в налогах и ЕНП, но и навыки, которые все чаще встречаются в вакансиях: Excel, учет маркетплейсов, управленческий учет, финансовый анализ и работу с ИИ. Отдельные модули посвящены взаимодействию с ФНС, налоговым проверкам и поиску работы. По итогам обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке. 

Программа обновлена с учетом налоговой реформы-2026. Мы не учим теории, которая устареет завтра. Мы даем инструменты, которые сделают ваше резюме самым дорогим в 2026 году. Посмотреть полную программу можно в каталоге курсов Клерк.Школы. 

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