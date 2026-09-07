Что должен уметь главный бухгалтер в 2027 году: разбор вакансий и трендов 

Тренд № 1: налоговый архитектор вместо счетовода

С 1 января 2026 года действует новая налоговая реформа. В 2027 году компании продолжат работать в ее условиях:

НДС. Базовая ставка выросла с 20% до 22%. Льготная ставка 10% на социально значимые товары сохранена. Порог освобождения от НДС для упрощенки снизился с 60 млн до 20 млн ₽ годового дохода.

Выбор стратегии. Компания на УСН с доходом от 20 до 272,5 млн ₽ обязана выбрать ставку НДС — 5% без вычета входного налога или 22% с вычетом. Главбух должен уметь посчитать на цифрах и показать собственнику, что выгоднее.

Прибыль и НДФЛ. Налог на прибыль остается на уровне 25%. По НДФЛ действует пятиступенчатая прогрессия: 13, 15, 18, 20 и 22%.

Заморозка порога. Закон № 228-ФЗ от 04.07.2026 заморозил планку в 20 млн ₽ до конца 2029 года. Раньше ее планировали снижать дальше — до 15, а потом до 10 млн ₽. Расслабляться рано: планка и так в разы ниже прежних 60 млн, и большинство компаний ее уже перешагнули.

Критическая точка — амнистия за дробление бизнеса. Компания может добровольно отказаться от дробления в 2025–2026 годах. Тогда налоговые риски за 2022–2024 годы обнуляются. Но окно амнистии закрывается 31 декабря 2026 года. В 2027 году именно главбуху предстоит разобраться, успели воспользоваться этим шансом или нет.

Живой пример смены правил — вакансия главбуха от производителя одежды. Выручка компании — 500+ млн ₽ в год. Продажи идут на трех маркетплейсах. Первая задача для нового сотрудника прописана прямо в объявлении: перевести бухгалтерский и налоговый учет с УСН на ОСНО — с НДС и налогом на прибыль. Не в теории «на будущее», а здесь и сейчас: компания уже вылетела за новый порог.

Скриншот реальной вакансии, hh.ru: главбуху предстоит перевести компанию с УСН на ОСНО, наладить учет ВЭД с Китаем и синхронизировать продажи на Wildberries, Ozon и Lamoda.

Главбух, который не понимает, как новые ставки НДС и порог по УСН влияют на маржинальность бизнеса, в 2027 году будет не нужен. Просто «считать по старинке» больше нельзя. Ошибки в ЕНС и ЕНП стоят слишком дорого. Налоговая видит расхождения почти в реальном времени.