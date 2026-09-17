Главные изменения 2027 года: как бухгалтеру подготовиться к реформам без стресса и штрафов

10–11 декабря 2026 года «Клерк» проведет XII Всероссийскую бухгалтерскую онлайн-конференцию «БУХ.СОВЕТ 2027». За два дня эксперты разберут главные изменения 2027 года по налогам, отчетности, проверкам и учету. Покажут, что важно учесть в работе, какие документы и процессы проверить до конца года и как подготовиться к новым требованиям без авралов.

2027 год: что важно проверить бухгалтеру до конца года

В конце года бухгалтеру нужно не только закрыть текущие задачи, но и подготовить учет к новым правилам.

Изменения в налогах, отчетности и требованиях к документам могут повлиять на привычные процессы. Поэтому важно заранее разобраться:

Что изменится в работе бухгалтера с 2027 года?

Какие новые требования нужно учесть при подготовке отчетности?

Что проверить в первичных документах и договорах?

Какие изменения стоит заложить в учетную политику?

Как подготовиться к проверкам и не исправлять ошибки в последний момент?

Самостоятельно следить за всеми изменениями и разбираться в их применении непросто. Особенно в конце года, когда одновременно нужно вести текущий учет, сдавать отчетность и закрывать год.

На конференции «БУХ.СОВЕТ 2027» практикующие эксперты соберут ключевые изменения в одну программу и объяснят, что именно они означают для работы бухгалтера.

Программа конференции

Что вы получите за два дня конференции

16 часов практики, разборы реальных кейсов и возможность задать вопросы экспертам.

В программе: главные изменения 2027 года по налогам, отчетности и учету;

новые требования, которые важно учитывать в работе;

практические рекомендации по подготовке к изменениям;

разборы ситуаций, с которыми бухгалтеры сталкиваются на практике;

возможность задать свой вопрос экспертам в чате.

Вы не просто узнаете о новых правилах, а поймете, что именно нужно проверить и изменить в работе.

Кому стоит зарегистрироваться

Главным бухгалтерам, чтобы оценить предстоящие изменения и подготовить учет. Финансовым директорам, чтобы понимать, какие нововведения могут повлиять на финансовые процессы компании. Бухгалтерам, чтобы разобраться в новых требованиях и не собирать информацию по разным источникам. Аутсорсерам, чтобы заранее подготовиться к изменениям сразу по нескольким компаниям.

Если вам нужен не просто обзор законодательства, а понятный план подготовки к 2027 году, «БУХ.СОВЕТ 2027» поможет собрать все важное в одном месте.

Бесплатный прямой эфир или доступ ко всем материалам

Выберите формат участия, который подходит именно вам: можно зарегистрироваться бесплатно и посмотреть все выступления в прямом эфире или приобрести доступ, чтобы сделать запись, сохранить презентации и возвращаться к ним в течение 12 месяцев.

Бесплатный прямой эфир — 0 ₽

Смотрите выступления экспертов онлайн 10–11 декабря, задавайте вопросы в чате и участвуйте в конференции.

два дня конференции;

все выступления спикеров в прямом эфире;

возможность задавать вопросы экспертам;

участие в розыгрыше.

Регистрация обязательна.

Зарегистрироваться бесплатно→

Прямой эфир + запись — 1499 ₽

Все материалы конференции — под рукой в течение года.

А если вы не успели на прямой эфир или хотите вернуться к важному разбору перед сдачей отчетности, пересмотреть рекомендации эксперта, то приобретайте платный доступ к материалам конференции на целых 12 месяцев.

В тариф входят:

два дня конференции;

все выступления спикеров в прямом эфире;

возможность задавать вопросы экспертам;

участие в розыгрыше;

записи всех выступлений;

доступ к записям на 12 месяцев;

презентации спикеров.

Забрать доступ за 1499 ₽ →

Встречайте 2027 год подготовленными

Не ждите, пока новые правила вступят в силу и разбираться с ними придется в авральном режиме.

10–11 декабря на «БУХ.СОВЕТ 2027» эксперты разберут главные изменения 2027 года и покажут, что важно учесть в работе уже сейчас. За два дня вы получите не только обзор новых правил, но и понятный план подготовки к 2027 году, что проверить, что изменить и на что обратить внимание, чтобы спокойно войти в новый рабочий год.

Участие в прямом эфире бесплатно. Регистрация обязательна.

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