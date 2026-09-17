Главные изменения 2027 года: как бухгалтеру подготовиться к реформам без стресса и штрафов
10–11 декабря 2026 года «Клерк» проведет XII Всероссийскую бухгалтерскую онлайн-конференцию «БУХ.СОВЕТ 2027». За два дня эксперты разберут главные изменения 2027 года по налогам, отчетности, проверкам и учету. Покажут, что важно учесть в работе, какие документы и процессы проверить до конца года и как подготовиться к новым требованиям без авралов.
2027 год: что важно проверить бухгалтеру до конца года
В конце года бухгалтеру нужно не только закрыть текущие задачи, но и подготовить учет к новым правилам.
Изменения в налогах, отчетности и требованиях к документам могут повлиять на привычные процессы. Поэтому важно заранее разобраться:
Что изменится в работе бухгалтера с 2027 года?
Какие новые требования нужно учесть при подготовке отчетности?
Что проверить в первичных документах и договорах?
Какие изменения стоит заложить в учетную политику?
Как подготовиться к проверкам и не исправлять ошибки в последний момент?
Самостоятельно следить за всеми изменениями и разбираться в их применении непросто. Особенно в конце года, когда одновременно нужно вести текущий учет, сдавать отчетность и закрывать год.
На конференции «БУХ.СОВЕТ 2027» практикующие эксперты соберут ключевые изменения в одну программу и объяснят, что именно они означают для работы бухгалтера.
Что вы получите за два дня конференции
16 часов практики, разборы реальных кейсов и возможность задать вопросы экспертам.
В программе:
главные изменения 2027 года по налогам, отчетности и учету;
новые требования, которые важно учитывать в работе;
практические рекомендации по подготовке к изменениям;
разборы ситуаций, с которыми бухгалтеры сталкиваются на практике;
возможность задать свой вопрос экспертам в чате.
Вы не просто узнаете о новых правилах, а поймете, что именно нужно проверить и изменить в работе.
Кому стоит зарегистрироваться
Главным бухгалтерам, чтобы оценить предстоящие изменения и подготовить учет.
Финансовым директорам, чтобы понимать, какие нововведения могут повлиять на финансовые процессы компании.
Бухгалтерам, чтобы разобраться в новых требованиях и не собирать информацию по разным источникам.
Аутсорсерам, чтобы заранее подготовиться к изменениям сразу по нескольким компаниям.
Если вам нужен не просто обзор законодательства, а понятный план подготовки к 2027 году, «БУХ.СОВЕТ 2027» поможет собрать все важное в одном месте.
Бесплатный прямой эфир или доступ ко всем материалам
Выберите формат участия, который подходит именно вам: можно зарегистрироваться бесплатно и посмотреть все выступления в прямом эфире или приобрести доступ, чтобы сделать запись, сохранить презентации и возвращаться к ним в течение 12 месяцев.
Бесплатный прямой эфир — 0 ₽
Смотрите выступления экспертов онлайн 10–11 декабря, задавайте вопросы в чате и участвуйте в конференции.
два дня конференции;
все выступления спикеров в прямом эфире;
возможность задавать вопросы экспертам;
участие в розыгрыше.
Регистрация обязательна.
Прямой эфир + запись — 1499 ₽
Все материалы конференции — под рукой в течение года.
А если вы не успели на прямой эфир или хотите вернуться к важному разбору перед сдачей отчетности, пересмотреть рекомендации эксперта, то приобретайте платный доступ к материалам конференции на целых 12 месяцев.
В тариф входят:
два дня конференции;
все выступления спикеров в прямом эфире;
возможность задавать вопросы экспертам;
участие в розыгрыше;
записи всех выступлений;
доступ к записям на 12 месяцев;
презентации спикеров.
Встречайте 2027 год подготовленными
Не ждите, пока новые правила вступят в силу и разбираться с ними придется в авральном режиме.
10–11 декабря на «БУХ.СОВЕТ 2027» эксперты разберут главные изменения 2027 года и покажут, что важно учесть в работе уже сейчас. За два дня вы получите не только обзор новых правил, но и понятный план подготовки к 2027 году, что проверить, что изменить и на что обратить внимание, чтобы спокойно войти в новый рабочий год.
Участие в прямом эфире бесплатно. Регистрация обязательна.