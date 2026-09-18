Как грузоотправителю оформить ЭТрН: ищите пошаговую инструкцию в Клерк.Системе

С 1 сентября 2026 года ЭТрН обязательна для всех участников перевозки, грузоотправителей, перевозчиков, грузополучателей и экспедиторов, в том числе в ж/д и авиаперевозках. До 1 марта 2027 действует переходный период без штрафов. Разобраться в нюансах поможет Клерк.Система, она сейчас по акции 6+3: платите за 6 месяцев, пользуйтесь 9.

Больше всего вопросов на практике возникает именно у грузоотправителя, того, кто первым запускает документ в оборот. И одна ошибка на этом этапе означает, что переоформлять документ придется уже после того, как машина приехала на объект, а это самый неудобный момент, чтобы разбираться в процедуре.

Что уже происходит на практике — не в теории, а прямо сейчас

В сообществе «Клерка» бухгалтеры и логисты делятся реальными проблемами первых недель работы с ЭТрН, и картина получается тревожная:

Технические сбои. QR-коды формируются с задержкой, а подписи иногда отображаются в приложении, но не доходят до системы — участникам приходится самим доказывать, что вина не на их стороне. Один из пользователей форума описал ситуацию, когда компания днями ждёт ответа от оператора ЭДО, а тем временем не может провести документы к вычету перед закрытием месяца.

Не все участники цепочки готовы работать с ЭПД. Кто-то не умеет, кто-то тянет с подписанием титула, и вся перевозка стопорится из-за одного не вовремя подписавшего звена.

Путаница в сценариях перевозки. Пользователи путают роли грузополучателя и грузоотправителя, из-за чего рискуют получить штраф за использование бумажной накладной вместо электронной, просто потому что сложно однозначно определить, какой сценарий описывает именно их случай.

Нет штатного механизма, чтобы исправить неподписанную ЭТрН — если один из титулов завис, готового пошагового решения на этот случай пока просто нет.

Это значит, что даже идеально усвоенный алгоритм не спасает от сюрпризов: система новая, у операторов ЭДО и самих компаний ещё нет отлаженных процессов, а разъяснения по спорным случаям появляются буквально по ходу дела.

Где искать актуальные ответы

Именно поэтому короткую инструкцию по ЭТрН невозможно уместить в одну статью, тема меняется каждую неделю, а официальных разъяснений на все спорные случаи пока просто нет. «Клерк» собрал по этой теме целую библиотеку материалов внутри подписки Клерк.Система:

разборы по типовым и нестандартным сценариям;

пошаговые инструкции для оформления ЭТрН из заказа-заявки и по факту реализации в 1С;

чек-лист внедрения ЭПД с видео-шпаргалкой и конспект тематического вебинара;

живое обсуждение проблем в сообществе, где такие же бухгалтеры делятся тем, что реально сработало в их случае.

Материалы обновляются по мере появления новых разъяснений ФНС и Минтранса, а значит, вы не действуете по инструкции, которая устарела ещё в октябре. Пока одни компании неделями сидят в переписке с оператором ЭДО в одиночку, у подписчиков Клерк.Системы есть куда обратиться за актуальным ответом.

Сейчас на подписку действует акция 6+3: платите за 6 месяцев — пользуетесь 9. Это значит, что весь переходный период по ЭТрН (до 1 марта 2027 года) вы проходите с доступом к актуальным материалам, а не гадаете, что изменилось с прошлого раза.

6 400 ₽ → 3 240 ₽ за 6 месяцев + 3 в подарок — выгода 3 160 ₽.

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