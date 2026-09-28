Уже завтра, 29 сентября 2026 года, ПБУ 18/02 меняется: главбух, который не разберется сейчас, будет переделывать годовую отчётность
Главная бухгалтерская ловушка конца 2026 года: вы всё сделали правильно, но по старым правилам. С 29 сентября меняется ПБУ 18/02, и привычная логика отражения отдельных налоговых эффектов больше не работает. Если сейчас не проверить учетную политику и 1С, ошибка может обнаружиться только при подготовке годовой отчетности.
Что именно изменилось? Одной фразой: больше нельзя «упрощать»
По старым правилам, когда нужно было пересчитать отложенные налоговые активы и обязательства из-за изменения ставки налога на прибыль, возникающая разница всегда относилась на «прибыли и убытки».
По новым правилам так нельзя. Налоговый эффект должен «следовать за исходной операцией».
Что это значит на языке главбуха:
Где отражена исходная операция
Туда же идет корректировка отложенного налога
Чистая прибыль (прибыли и убытки)
Чистая прибыль (прибыли и убытки)
Прочий совокупный доход (OCI)
Прочий совокупный доход
Напрямую в капитале
Напрямую в капитале
Если вы отнесли корректировку ОНА/ОНО, которая должна была попасть в OCI, в прибыли и убытки — у вас одновременно неверны и отчет о финансовых результатах, и отчет о совокупном доходе.
Какие операции чаще всего «попадают»?
Всегда в «чистую прибыль»:
Резервы под обесценение запасов
Обесценение и восстановление основных средств
Оценочные обязательства
Переоценка финансовых активов по справедливой стоимости
Стоимость излишков, выявленных при инвентаризации
Всегда в «прочий совокупный доход (OCI)»:
Переоценка внеоборотных активов (ФСБУ 6/2020, ФСБУ 14/2022)
Курсовые разницы от пересчета отчетности зарубежных подразделений
Всегда напрямую в «капитал»:
Ретроспективное изменение учетной политики
Исправление существенных ошибок, выявленных после утверждения отчетности
По каждой из этих позиций есть конкретное основание — ФСБУ или ПБУ.
Главная ловушка: в учетной политике многих компаний настройки счетов для корректировок отложенного налога до сих пор «универсальные». После 29 сентября по каждому движению ОНА/ОНО нужно сначала определить, куда шла исходная операция, и только потом выбирать счёт. Это не теория — это ежедневная практика.
Почему рядовой бухгалтер может «подождать», а главбух — нет
Рядовой бухгалтер может дождаться, пока кто-то объяснит. Главбух — нет.
Потому что:
годовую отчетность подписываете вы, за неверную классификацию статей первый вопрос будет к вам;
учетную политику менять вам. Если в компании есть статьи OCI (например, при модели переоценки основных средств), процедуру отражения отложенных налогов придется переписывать;
Настройки в 1С править вам. Автоматические проводки больше не будут «автоматически правильными» — то, что система формирует по старой логике, придется проверять и корректировать вручную.
Это не «ещё одно правило, которое надо запомнить». Это изменение самой логики формирования отчётности.
Это не единичный случай: 2026 год — «большой экзамен» для главбуха
Изменение ПБУ 18/02 — лишь один элемент. В целом 2026 год — это период плотного перехода на новые стандарты:
ФСБУ 25/2018 (аренда) — практические вопросы применения
ФСБУ 6/2020 и 14/2022 — выбор модели переоценки и её связь с отложенными налогами
Изменения налоговой системы — сдвиги в структуре временных разниц
Отдельное правило можно выучить «под задачу». Но когда правила наслаиваются одно на другое в течение года, нужна системная переподготовка, а не фрагментарное «прочитал новость — и ладно».
Что делать? Есть два пути
Можно разобраться самостоятельно: прочитать Приказ 121н три раза, сопоставить с МСФО (IAS) 12, проверить свою учетную политику, найти операции, которых касаются изменения, и отдельно протестировать их отражение в 1С. Но здесь есть принципиальная сложность: знать новое правило и уметь применить его к конкретной операции, не одно и то же.
В реальной работе главбуху нужно пройти всю цепочку:
операция → место её отражения → налоговый эффект → проводка → 1С → отчётность.
И проверить, что на каждом этапе логика соответствует новым требованиям.
Можно каждый раз разбираться с такими изменениями самостоятельно. А можно один раз выстроить систему, которая позволит не начинать поиск с нуля при каждом новом изменении законодательства.
Именно для этого мы обновили программу «Профессия Главный бухгалтер».
«Профессия Главный бухгалтер»: курс не о том, что делать сейчас, а о том, как справляться со «следующим изменением»
В 2026 году курс пересобран заново. Мы предлагаем главбуху рабочий каркас, который выдерживает изменения правил, а не набор знаний, которые устареют через полгода.
Конкретно по ПБУ 18/02 и переходу на новые стандарты в курсе вы получите:
разбор логики новых правил по отложенным налогам: от принципа «follow the transaction» в МСФО (IAS) 12 — к тому, почему Приказ 121н меняет именно так;
практику: работа с пересчетом ОНА/ОНО в 1С, определение того, какие автоматически сформированные проводки требуют ручной корректировки;
шаблон учетной политики: как переписать раздел про отложенные налоги и соответствие счетов;
связь с другими ФСБУ: основные средства при модели переоценки, аренда, финансовые инструменты — как по каждому направлению отражать отложенный налог.
Что ещё важно знать о курсе:
512 академических часов, 6 месяцев, диплом о профессиональной переподготовке с 6 уровнем квалификации;
преподаватели: Надежда Камышева (председатель экспертного совета Клерка), Вера Сокуренко (преподаватель, аттестованный ИПБ России), Анна Тетерлева (к.э.н., почётный член ACCA);
практика по 1С — в симуляторе, а не просто просмотр видео;
есть рассрочка и налоговый вычет 13%.
И последнее, по делу
Годовая отчётность за 2026 год не спишет вам ошибку только потому, что вы «не знали об изменениях». Изменения в ПБУ 18/02 вступают в силу уже завтра, 29 сентября, и применяются уже к отчетности за 2026 год. Это значит, что до закрытия года у вас меньше 3 месяцев, чтобы разобраться, перестроить процессы и протестировать систему.
Проходите сейчас системный курс и помните, ответственность за отчетность всегда на вас.