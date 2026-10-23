Статья 54.1 НК РФ: доказательства по сделке и защита от ФНС

Статья 54.1 НК РФ: почему договора и актов может быть недостаточно

Договор подписан, счет-фактура получен, акт выполненных работ оформлен. Но во время налоговой проверки инспекция задает вопросы: кто на самом деле выполнил работы, где подтверждение результата и почему компания выбрала именно этого контрагента?

Если у бухгалтера нет убедительных ответов, возникают риски спора с ФНС, отказа в учете расходов и претензий к налоговым вычетам по НДС.

Именно поэтому доказательную базу по сделке важно формировать заранее, а не после получения требования от налоговой. Первичные документы должны не только соответствовать формальным требованиям, но и отражать реальную хозяйственную операцию.

Статья 54.1 НК РФ устанавливает пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и суммы налога. Она запрещает уменьшать налоговые обязательства вследствие искажения сведений о фактах хозяйственной жизни и предусматривает условия учета реальных сделок.

При этом само по себе нарушение контрагентом налогового законодательства не означает автоматической потери права на расходы или вычеты. Важно оценивать обстоятельства сделки в совокупности.

Разберем, какие документы помогут подтвердить реальность сделки, как проверить контрагента и какие ошибки могут усилить налоговые риски.