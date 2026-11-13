МРОТ в 2027 году: размер с 1 января, расчёт зарплаты, отпускных и больничных

Изменение затронет расчёт зарплаты, минимальных отпускных, больничных и пособий по беременности и родам. Бухгалтерам по зарплате нужно будет проверить начисления сотрудникам, настройки расчётных программ и применение минимальных гарантий.
Важно: на 13 ноября 2026 года сумма 28 935 рублей предусмотрена законопроектом № 619-9, принятым Госдумой в первом чтении. До официального принятия и опубликования закона её следует считать плановой.
МРОТ в 2027 году: размер и сравнение с 2026 годом
МРОТ — минимальный размер оплаты труда. Это установленная государством гарантия, ниже которой не может быть месячная заработная плата сотрудника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности.
Согласно законопроекту № 619-9, с 1 января 2027 года федеральный МРОТ планируется установить в размере 28 935 рублей.
Показатель
2026 год
План на 2027 год
Федеральный МРОТ
27 093 ₽
28 935 ₽
Увеличение в рублях
—
1 842 ₽
Увеличение в процентах
—
6,8%
МРОТ / 29,3
924,67 ₽
987,54 ₽
МРОТ × 24 / 730
890,73 ₽
951,29 ₽
Последние две строки показывают расчётные величины, используемые при определении минимального среднего заработка для отпускных и пособий по временной нетрудоспособности соответственно. Условия их применения различаются.
После официального утверждения МРОТ бухгалтеру необходимо проверить окончательную сумму и дату вступления изменений в силу.
Как повышение МРОТ повлияет на зарплату в 2027 году
Если сотрудник работает на полную ставку, полностью отработал месячную норму и выполнил трудовые обязанности, его зарплата за месяц не может быть ниже федерального МРОТ.
Если планируемая сумма 28 935 рублей будет утверждена, с января 2027 года работодателям потребуется проверить зарплаты сотрудников и при необходимости установить доплаты.
При этом сравнивать с МРОТ нужно не только должностной оклад. Учитываются предусмотренные системой оплаты труда начисления, но не все выплаты можно включать в сумму для проверки минимальной гарантии.
В частности, районные коэффициенты и процентные северные надбавки начисляются сверх МРОТ. Нельзя использовать для доведения зарплаты до минимума и оплату работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, в частности за сверхурочную работу и работу в выходные и праздничные дни.
Кому нужно пересмотреть зарплату
Ситуация
Что делать бухгалтеру
Оклад и учитываемые выплаты ниже МРОТ
Проверить необходимость доплаты до минимального уровня
Сотрудник работает на неполную ставку
Сравнить зарплату с МРОТ пропорционально продолжительности рабочего времени
Работник полностью отработал месяц
Проверить соблюдение минимальной гарантии за месяц
В регионе действует повышенный минимальный размер оплаты труда
Проверить применимость регионального соглашения
Работник получает районный коэффициент или северную надбавку
Начислять соответствующие выплаты сверх федерального МРОТ
Важно: если сотрудник не отработал месячную норму из-за отпуска или больничного, его фактическая зарплата за месяц может быть ниже МРОТ. Это само по себе не означает нарушение закона.
Как рассчитать минимальные отпускные в 2027 году
При расчёте отпускных МРОТ используется как гарантия минимального среднего месячного заработка.
Согласно пункту 18 Положения, утверждённого постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2025 года № 540, средний месячный заработок сотрудника, который полностью отработал расчётный период и выполнил нормы труда, не может быть ниже федерального МРОТ.
Для отпуска в календарных днях расчётная величина минимального среднего дневного заработка определяется так:
МРОТ / 29,3
При планируемом МРОТ 28 935 рублей:
28 935 / 29,3 = 987,54 рубля.
Это ориентир минимального среднего дневного заработка при соблюдении условий применения гарантии. Если расчётный период отработан не полностью, нельзя автоматически использовать эту сумму без дополнительной проверки.
Пример расчёта отпускных из МРОТ
Сотрудник полностью отработал расчётный период, но его средний дневной заработок по фактическим начислениям составил 900 рублей.
В 2027 году при МРОТ 28 935 рублей средний месячный заработок необходимо проверить на соответствие минимальной гарантии.
Для отпуска продолжительностью 14 календарных дней расчёт будет следующим:
Показатель
Значение
МРОТ
28 935 ₽
Минимальный средний дневной заработок
987,54 ₽
Продолжительность отпуска
14 дней
Отпускные до удержания НДФЛ
13 825,56 ₽
Расчёт:
987,54 × 14 = 13 825,56 рубля.
Если средний заработок сотрудника превышает минимальную гарантию, отпускные рассчитывают исходя из фактического среднего заработка.
Как рассчитать больничный из МРОТ в 2027 году
МРОТ используют при расчёте пособия по временной нетрудоспособности в нескольких случаях:
у сотрудника не было заработка за два предыдущих календарных года;
средний заработок за расчётный период оказался ниже установленного минимума;
страховой стаж сотрудника составляет менее шести месяцев — в этом случае действует специальное ограничение размера пособия.
Для расчёта минимального среднего дневного заработка применяют формулу:
МРОТ × 24 / 730
Если МРОТ составит 28 935 рублей:
28 935 × 24 / 730 = 951,29 рубля.
Полученная сумма используется при определении пособия с учётом страхового стажа и других предусмотренных законом условий.
Размер пособия по общему правилу зависит от страхового стажа:
менее 5 лет — 60% среднего заработка;
от 5 до 8 лет — 80%;
8 лет и более — 100%.
При этом действует отдельная минимальная гарантия: пособие за полный календарный месяц не может быть ниже МРОТ в предусмотренных законом случаях. Поэтому минимальная дневная сумма зависит от количества календарных дней в месяце болезни.
Минимальная дневная выплата по больничному в 2027 году
При МРОТ 28 935 рублей ориентировочная минимальная дневная сумма составит:
Количество дней в месяце
Минимальная выплата за день
31 день
933,39 ₽
30 дней
964,50 ₽
28 дней
1 033,39 ₽
Формула:
МРОТ / количество календарных дней в месяце болезни.
Например, сотрудник болел пять дней в месяце, в котором 30 календарных дней.
964,50 × 5 = 4 822,50 рубля.
Это расчёт по минимальной месячной гарантии до удержания НДФЛ. При расчёте фактического пособия необходимо проверить страховой стаж, занятость на условиях неполного рабочего времени и районный коэффициент.
Как МРОТ повлияет на декретные и другие выплаты
Повышение МРОТ может повлиять и на пособие по беременности и родам.
Для расчёта декретных МРОТ используют при определении минимального среднего заработка, если фактический заработок за расчётный период ниже установленного законом минимума или отсутствует.
При этом важно учитывать правила расчёта пособия по беременности и родам, в том числе продолжительность страхового стажа, неполное рабочее время и районный коэффициент.
Выплата
Как применяется МРОТ
Зарплата
Устанавливает минимальную гарантию при полной отработке нормы
Отпускные
Используется для проверки минимального среднего месячного заработка
Больничные
Применяется при отсутствии заработка или заработке ниже минимального, а также при специальных ограничениях
Пособие по беременности и родам
Используется для определения минимального среднего заработка в предусмотренных законом случаях
Таким образом, повышение МРОТ не означает автоматического увеличения всех выплат на 6,8%. Для каждой выплаты действуют собственные правила расчёта.
Чек-лист бухгалтера: что проверить перед повышением МРОТ
Чтобы подготовиться к изменению минимального размера оплаты труда, бухгалтеру по зарплате стоит заранее выполнить несколько действий:
Проверить, принят ли закон об установлении МРОТ на 2027 год и опубликован ли он официально.
Сверить зарплаты работников с полной занятостью с новым минимальным уровнем.
Проверить доплаты сотрудникам, работающим на неполной ставке.
Убедиться, что районные коэффициенты и северные надбавки начисляются сверх федерального МРОТ.
Проверить формулы расчёта среднего заработка для отпускных.
Обновить настройки расчёта больничных с учётом нового МРОТ.
Отдельно проверить сотрудников со страховым стажем менее шести месяцев.
Пересмотреть расчёт минимальных пособий по беременности и родам.
Проверить настройки зарплатной программы и расчётные алгоритмы.
Оценить влияние повышения МРОТ на фонд оплаты труда компании.
Какие ошибки допускают при расчёте выплат из МРОТ
Ошибка № 1. Повышают все зарплаты на величину роста МРОТ.
Это не требуется. Если зарплата сотрудника уже выше минимальной гарантии, автоматически увеличивать её на 6,8% только из-за изменения МРОТ не нужно.
Ошибка № 2. Сравнивают с МРОТ только должностной оклад.
Для проверки минимальной гарантии необходимо учитывать правила включения выплат в состав заработной платы. При этом отдельные компенсационные выплаты должны начисляться сверх МРОТ.
Ошибка № 3. Используют старый МРОТ при расчёте пособий.
После изменения законодательства необходимо своевременно обновить расчётные настройки и проверить применяемые значения.
Ошибка № 4. Не учитывают неполное рабочее время.
При неполной занятости минимальные гарантии рассчитываются с учётом продолжительности рабочего времени. Для пособий также действуют специальные правила корректировки.
Ошибка № 5. Путают минимальный средний заработок и минимальную выплату.
Для отпускных, больничных и пособий по беременности и родам используются разные правила. Нельзя применять одну формулу ко всем выплатам.
Как уверенно рассчитывать зарплату, отпускные и больничные
Повышение МРОТ — только один из примеров изменений, которые приходится учитывать бухгалтеру по зарплате. На практике специалисту нужно разбираться в трудовом законодательстве, кадровых документах, расчёте среднего заработка, налогах и страховых взносах.
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