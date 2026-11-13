МРОТ в 2027 году: размер с 1 января, расчёт зарплаты, отпускных и больничных

МРОТ в 2027 году: размер и сравнение с 2026 годом

МРОТ — минимальный размер оплаты труда. Это установленная государством гарантия, ниже которой не может быть месячная заработная плата сотрудника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности.

Согласно законопроекту № 619-9, с 1 января 2027 года федеральный МРОТ планируется установить в размере 28 935 рублей.

Показатель 2026 год План на 2027 год Федеральный МРОТ 27 093 ₽ 28 935 ₽ Увеличение в рублях — 1 842 ₽ Увеличение в процентах — 6,8% МРОТ / 29,3 924,67 ₽ 987,54 ₽ МРОТ × 24 / 730 890,73 ₽ 951,29 ₽

Последние две строки показывают расчётные величины, используемые при определении минимального среднего заработка для отпускных и пособий по временной нетрудоспособности соответственно. Условия их применения различаются.

После официального утверждения МРОТ бухгалтеру необходимо проверить окончательную сумму и дату вступления изменений в силу.