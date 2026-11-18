Строительный учет — одно из самых сложных направлений бухгалтерии. Здесь недостаточно знать стандартные проводки и уметь сдавать отчетность. Нужно разбираться в договорах подряда, этапах строительства, сметах, первичных документах, давальческих материалах, субподряде, незавершенном производстве и особенностях налогообложения.
Почему бухгалтерский учет в строительстве требует специальных знаний
У строительных компаний своя специфика работы. В зависимости от того, чем занимается организация, бухгалтер сталкивается с разными правилами учета.
Например, подрядчику необходимо правильно учитывать затраты на выполнение строительно-монтажных работ, материалы, услуги субподрядчиков и расчеты с заказчиками.
Застройщику важно контролировать использование средств дольщиков, учитывать расходы на строительство и правильно отражать операции по договорам долевого участия.
Организации, которая выступает инвестором или техническим заказчиком, приходится разбираться в капитальных вложениях, договорах и документальном оформлении строительства.
При этом ошибки в учете могут привести к искажению себестоимости объектов, неправильному расчету налогов, проблемам с первичной документацией и претензиям со стороны проверяющих органов.
Какие вопросы должен уверенно решать бухгалтер строительной организации:
Как правильно организовать учет по каждому строительному объекту?
Как учитывать прямые и косвенные затраты?
Когда признавать выручку по договору строительного подряда?
Как оформлять КС-2 и КС-3?
Как отражать давальческие материалы и работы субподрядчиков?
Как учитывать незавершенное производство?
Как правильно рассчитывать НДС и налог на прибыль?
Как организовать учет строительных операций в 1С?
Без специальных знаний ответить на все эти вопросы непросто. Особенно если бухгалтеру приходится самостоятельно разбираться в нормативных документах и применять их к реальным хозяйственным операциям.
Что важно знать бухгалтеру в 2026 году: ПБУ 2/2008, ФСБУ 9/2025 и НДС
Одна из главных задач бухгалтера сегодня — следить за изменениями законодательства и своевременно адаптировать учетную политику компании.
На бесплатном вебинаре «Клерка» рассматриваются вопросы, которые особенно важны для подрядных организаций.
1. Признание выручки по договорам строительного подряда
Длительный технологический цикл строительства создает сложности при определении момента признания выручки.
В 2026 году бухгалтеру необходимо учитывать требования ПБУ 2/2008, разбираться в признании выручки по мере готовности работ, учитывать незавершенное производство и начисленную, но еще не предъявленную заказчику выручку.
Также важно подготовиться к изменениям, связанным с применением ФСБУ 9/2025 с 2027 года.
2. Документы КС-2 и КС-3
Акты выполненных работ и справки об их стоимости — важная часть документооборота строительной организации.
Ошибки при оформлении документов могут повлиять на признание выручки, расчеты с заказчиком, налоговый учет и подтверждение расходов.
Бухгалтеру необходимо понимать, как связаны договор, смета, фактически выполненные работы и первичная документация.
3. Учет материалов и субподрядных работ
В строительстве используются как собственные, так и давальческие материалы. Кроме того, часть работ может выполняться привлеченными субподрядчиками.
Важно правильно отражать поступление и списание материалов, передачу давальческого сырья, стоимость принятых работ и расчеты с контрагентами.
4. Незавершенное производство и себестоимость
Для строительной компании особенно важно правильно распределять расходы между объектами.
Нужно учитывать заработную плату, страховые взносы, материалы, содержание строительной техники, временные сооружения, общехозяйственные расходы и другие затраты.
Ошибки в распределении расходов могут привести к неправильному формированию себестоимости и финансового результата.
5. НДС и налоговая реформа
В 2026 году бухгалтеру необходимо учитывать изменения налогового законодательства, в том числе повышение основной ставки НДС до 22%.
Особого внимания требуют авансы, вычеты, восстановление НДС, поэтапная сдача работ, договоры с заказчиками и применение специальных налоговых режимов.
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Одного вебинара недостаточно: как системно освоить учет в строительстве
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Это полноценное обучение, которое охватывает бухгалтерский и налоговый учет строительных организаций: от договоров и материалов до капитальных вложений, долевого строительства и работы в 1С.
Курс подойдет как бухгалтерам, которые только начинают специализироваться на строительстве, так и опытным специалистам, желающим систематизировать знания и повысить профессиональный уровень.
Чему вы научитесь на курсе
Программа охватывает основные направления бухгалтерского учета в строительной отрасли.
1. Разбираться в участниках инвестиционно-строительной деятельности
Вы изучите особенности работы инвесторов, застройщиков, заказчиков и подрядчиков, схемы взаимодействия между ними, виды договоров и требования к членству в СРО.
2. Вести учет у подрядчика
Научитесь учитывать затраты на строительство, материалы, строительные машины и механизмы, временные здания и сооружения, заработную плату и услуги субподрядчиков.
Разберетесь в особенностях формирования выручки, себестоимости и финансового результата подрядной организации.
3. Правильно оформлять строительную документацию
Изучите особенности договоров строительного подряда, передачи результатов работ заказчику, поэтапной сдачи работ и оформления форм КС.
4. Учитывать капитальные вложения
Разберетесь в применении ФСБУ 26/2020, определении затрат на строительство объектов основных средств, формировании первоначальной стоимости и документальном оформлении операций.
5. Вести учет в долевом строительстве
Изучите учет денежных средств дольщиков, расходов застройщика, процентов по кредитам, обременений и особенности налогообложения.
6. Работать с налогами строительной организации
Узнаете, как вести налоговый учет на общей системе налогообложения и УСН, учитывать НДС, налог на прибыль и применять актуальные требования налогового законодательства.
7. Автоматизировать строительный учет в 1С
Отдельные модули посвящены работе в программах 1С: Бухгалтерия строительной организации и 1С: Бухгалтерия предприятия.
Вы разберетесь с настройкой учетной политики, справочниками, аналитикой, учетом материалов и затрат, незавершенным производством, расчетами с заказчиками и формированием КС-2 и КС-3.
Таким образом, вы получите не набор разрозненных знаний, а последовательную систему работы с бухгалтерским учетом в строительстве.
Как проходит обучение на курсе
Курс разработан с учетом потребностей работающих бухгалтеров. Поэтому вам не придется подстраивать рабочий график под обязательные онлайн-занятия.
Обучение проходит дистанционно на платформе «Клерка».
В программу входят:
Видеоуроки продолжительностью 10–20 минут.
Конспекты лекций и дополнительные материалы для скачивания.
Практические задания и домашние работы.
Тесты для проверки знаний.
Интерактивные тренажеры с автоматической проверкой ответов.
Чат с преподавателями и кураторами.
Онлайн-встречи с экспертами.
Вы сможете смотреть уроки, возвращаться к сложным темам и закреплять знания на практических заданиях.
Рекомендуемая нагрузка — 1–2 часа в день.
Продолжительность обучения — 3 месяца.
Кто преподает на курсе
Программа создана при участии специалистов с большим опытом работы в бухгалтерском учете, аудите и автоматизации.
Сергей Верещагин — эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Более 30 лет опыта работы в бухгалтерии, автор десятков книг по бухучету и сотен профессиональных публикаций. Более 10 лет обучает бухгалтеров строительной отрасли.
Елена Васильева — бизнес-тренер, предприниматель, инвестор, основатель онлайн-школы управления бизнесом и аудиторской компании «Биллион». Сертифицированный специалист 1С и автор книг.
Юлия Курьянова — ведущий аналитик 1С компании «Первый Бит». На курсе разбирает полный цикл строительного учета в 1С: от настройки учетной политики до расчетов с заказчиками и формирования КС.
Благодаря участию практикующих экспертов программа сочетает нормативную базу с конкретными примерами и рабочими ситуациями.
Какой документ вы получите после обучения
По итогам успешного прохождения программы и итоговой аттестации вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 академических часов.
Документ выдается в соответствии с образовательной лицензией «Клерка» и регистрируется в федеральной информационной системе ФИС ФРДО.
Это подтверждение профессионального обучения, которое можно использовать при развитии карьеры и подтверждении квалификации.
Обратите внимание: для получения удостоверения необходимо иметь среднее профессиональное или высшее образование. В остальных случаях предусмотрен электронный сертификат о завершении курса.
Кому особенно полезен курс по строительному учету
Бухгалтерам строительных организаций
Если вы уже работаете в строительной компании, курс поможет систематизировать знания, разобраться в сложных операциях и увереннее вести учет.
Главным бухгалтерам
Вы сможете глубже контролировать финансовые процессы, выстраивать учетную политику, оценивать налоговые риски и организовывать работу бухгалтерского отдела.
Бухгалтерам на аутсорсе
Специализация на строительных компаниях позволит расширить перечень услуг и работать с более сложными клиентскими задачами.
Бухгалтерам, которые хотят сменить специализацию
Строительный учет — отдельное профессиональное направление, в котором востребованы специалисты, понимающие отраслевую специфику. Курс поможет получить необходимую базу для профессионального развития.
Сколько стоит обучение
Сейчас на странице курса указана специальная цена:
Стоимость со скидкой — 14 235 ₽ вместо 27 700 ₽.
Оплата частями — 4 платежа по 3 559 ₽.
Также на странице представлены варианты оплаты через Яндекс Пэй и рассрочки.
В стоимость входит полноценная программа обучения, практические задания, тестирование, доступ к преподавателям и итоговая аттестация.
Дополнительно предусмотрены возможности карьерной поддержки: разбор резюме, мастер-класс от карьерного консультанта, консультации по поиску работы и доступ к вакансиям на БухДжоб.
На странице курса также указаны гарантия возврата в течение 14 дней и возможность получить налоговый вычет 13% при соблюдении установленных условий.
Актуальную стоимость и условия оплаты проверяйте на странице программы.
Станьте специалистом по бухгалтерскому учету в строительстве
Строительный учет требует внимания к деталям, знания нормативных документов и понимания особенностей отрасли. Чем увереннее бухгалтер ориентируется в договорах, первичной документации, себестоимости, налогах и 1С, тем больше профессиональных задач он может решать самостоятельно.
Бесплатный вебинар поможет познакомиться с актуальными проблемами строительного учета. А курс «Учет в строительстве» позволит последовательно изучить отрасль, закрепить знания на практических заданиях и получить официальный документ о повышении квалификации.
Не ограничивайтесь решением отдельных бухгалтерских вопросов — инвестируйте в профессиональную специализацию.
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