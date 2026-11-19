Изменения в кадровом учете 2026 года затрагивают сразу несколько направлений. СФР обновил форму ЕФС-1 и форматы ее представления. С 1 сентября изменились правила привлечения к сверхурочной работе, заключения срочных трудовых договоров с работниками малого бизнеса и установления испытательного срока для отдельных категорий сотрудниц. При этом ошибки в воинском учете могут обернуться для организации штрафами в сотни тысяч рублей.
Для специалиста это означает, что недостаточно просто скачать новый бланк или посмотреть инструкцию по заполнению отчета. Нужно понимать, как оформить кадровое событие, какие документы подготовить, какие сведения внести в программу и как проверить результат.
1. Новая форма ЕФС-1 в 2026 году: что изменилось
С 2026 года работодатели применяют обновленную форму ЕФС-1. Ее утвердил приказ СФР от 17 ноября 2025 года № 1462. Этим же приказом утвержден порядок заполнения формы. Форматы сведений установлены приказом СФР от 17 ноября 2025 года № 1463.
Оба приказа вступили в силу 30 декабря 2025 года. Впоследствии в документы внесли изменения приказом СФР от 15 апреля 2026 года № 389.
Еще одна важная дата — 1 июля 2026 года. С этого дня СФР принимает сведения по ЕФС-1 в обновленном электронном формате. Поэтому работодателям важно использовать актуальные версии программ и проверять, что отчет формируется по действующей схеме.
Что содержит ЕФС-1
ЕФС-1 объединяет несколько видов сведений, которые работодатель передает в Социальный фонд России. В зависимости от ситуации и деятельности организации заполняют соответствующие подразделы формы.
Часть формы
Какие сведения отражают
Подраздел 1.1
Сведения о трудовой деятельности: прием, увольнение, перевод и другие кадровые мероприятия
Подраздел 1.2
Сведения о страховом стаже в предусмотренных случаях
Подраздел 1.3
Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных и муниципальных учреждений
Подраздел 3
Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя
Раздел 2
Сведения о начисленных страховых взносах на травматизм
Не каждый работодатель заполняет все разделы и подразделы. Состав отчетности зависит от того, какие сведения организация обязана представлять.
Как заполнить ЕФС-1 без ошибок
Перед отправкой отчета проверьте данные, на основании которых он сформирован.
1. Персональные сведения. Сверьте ФИО, СНИЛС и другие идентификационные данные сотрудников с документами и сведениями в учетной системе.
2. Кадровые мероприятия. Проверьте даты приема, увольнения, перевода и других событий. Они должны соответствовать приказам и оформленным документам.
3. Основания и формулировки. Убедитесь, что правильно указаны мероприятие, его дата и необходимые реквизиты. Не переносите формулировки из старых шаблонов без проверки.
4. Сведения о стаже. Если организация должна заполнять подраздел 1.2, проверьте периоды работы и специальные условия, влияющие на учет стажа.
5. Актуальность формата. Убедитесь, что программа поддерживает действующую версию ЕФС-1 и формирует файл, который соответствует требованиям СФР.
6. Результат отправки. После передачи сведений проверьте протокол приема. Если фонд сообщил об ошибках, выясните их причину и исправьте исходные данные или отчет в установленном порядке.
ЕФС-1 в 1С:ЗУП: что проверить кадровику
1С:ЗУП помогает сформировать отчетность на основании кадровых и расчетных данных. Но программа не исправит автоматически все ошибки, которые возникли из-за неправильного оформления документов или заполнения карточек сотрудников.
Перед подготовкой ЕФС-1 проверьте:
установлены ли актуальные обновления программы;
правильно ли заполнены карточки сотрудников;
корректно ли отражены прием, перевод и увольнение;
совпадают ли даты в кадровых документах и отчете;
нет ли незавершенных или ошибочно проведенных документов;
соответствует ли сформированный файл действующему формату.
Пример: кадровик оформил прием сотрудника, но ошибся в дате кадрового мероприятия. Если не проверить документ до формирования отчета, некорректные сведения могут попасть в ЕФС-1. Поэтому важно уметь не только сформировать отчет в программе, но и понимать, откуда берутся данные и как проверить их правильность.
2. Воинский учет в 2026 году: что обязан делать работодатель
Воинский учет в организации — отдельное направление кадровой работы. Работодатель должен выявлять сотрудников, подлежащих воинскому учету, проверять необходимые документы и выполнять установленные обязанности по взаимодействию с военными комиссариатами.
Основные правила закреплены в Федеральном законе от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и Положении о воинском учете, утвержденном постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2006 года № 719.
Кого нужно учитывать
Воинскому учету подлежат граждане, которые относятся к соответствующим категориям по законодательству. В частности, это граждане призывного возраста, не пребывающие в запасе, и военнообязанные, пребывающие в запасе.
При приеме сотрудника кадровику важно проверить документы воинского учета, если работник относится к категории граждан, подлежащих такому учету. Необходимо сопоставить сведения в документах с данными, которые организация использует для ведения учета.
Основные обязанности организации
Работодатель должен, в частности:
определить ответственного за ведение воинского учета;
выявлять работников, подлежащих воинскому учету;
проверять наличие и состояние документов воинского учета;
вести предусмотренные учетные документы;
представлять в военные комиссариаты необходимые сведения в установленные сроки;
оповещать работников о вызовах и повестках;
обеспечивать возможность своевременной явки работников по вызову;
проводить сверку учетных сведений в предусмотренных случаях.
Важно учитывать не только обязанности, но и сроки их исполнения. Например, при приеме или увольнении сотрудника, подлежащего воинскому учету, у работодателя возникают обязанности по передаче соответствующих сведений. Поэтому кадровику нужно знать, какие действия требуются именно в этой ситуации и в какой срок их необходимо выполнить.
Штрафы за воинский учет: сколько может заплатить организация
Ответственность зависит от конкретного нарушения. Нельзя считать, что за любую ошибку в воинском учете предусмотрен один и тот же штраф.
Некоторые примеры ответственности по КоАП РФ:
Нарушение
Штраф для должностных лиц
Штраф для организации
Непредставление в установленный срок списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет (ст. 21.1 КоАП РФ)
40 000–50 000 ₽
350 000–400 000 ₽
Неоповещение работника о вызове по повестке или необеспечение возможности своевременной явки (ст. 21.2 КоАП РФ)
40 000–50 000 ₽
350 000–400 000 ₽
Непредставление или несвоевременное представление необходимых сведений (ст. 21.4 КоАП РФ)
40 000–50 000 ₽
Для организации отдельный штраф по этой статье не установлен
Это примеры конкретных составов правонарушений, а не полный перечень ответственности за нарушения воинского учета. Перед оценкой риска нужно сверяться с актуальной редакцией КоАП РФ.
Для кадровика вывод практический: воинский учет нельзя вести по остаточному принципу. Нужно понимать, какие работники подлежат учету, какие документы проверять и какие сведения направлять в военкомат.
3. Изменения в ТК РФ в 2026 году: что важно кадровику
В 2026 году в Трудовой кодекс РФ внесли ряд изменений. Некоторые из них вступили в силу с 1 сентября 2026 года и непосредственно влияют на оформление трудовых отношений и организацию рабочего времени.
Сверхурочная работа: лимит может увеличиться до 240 часов в год
Федеральный закон от 25 мая 2026 года № 144-ФЗ изменил правила сверхурочной работы.
Общий лимит может быть увеличен со 120 до 240 часов в год, если это предусмотрено коллективным договором и (или) отраслевым соглашением, распространяющимся на работодателя.
Но увеличение лимита не означает, что работодатель может без дополнительных условий привлекать любого сотрудника к сверхурочной работе до 240 часов.
Закон устанавливает дополнительные гарантии и ограничения. В частности, для отдельных категорий работников сохраняется лимит 120 часов. Для привлечения некоторых работников к сверхурочной работе сверх 120 часов требуется письменное согласие и соблюдение предусмотренных законом условий.
Кадровику необходимо проверить:
есть ли в организации коллективный договор или применимое отраслевое соглашение;
предусмотрено ли в нем увеличение лимита;
относится ли сотрудник к категории, для которой действуют дополнительные ограничения;
оформлены ли необходимые согласия;
ведется ли точный учет сверхурочных часов.
Испытательный срок для женщин с детьми до трех лет
С 1 сентября 2026 года действует изменение статьи 70 ТК РФ, внесенное Федеральным законом от 9 апреля 2026 года № 91-ФЗ.
Испытание при приеме на работу нельзя устанавливать женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет. Ранее соответствующее ограничение распространялось на женщин с детьми до полутора лет.
Что это означает для кадровика:
при приеме сотрудницы нужно учитывать установленную законом гарантию;
нельзя включать условие об испытании в трудовой договор, если работница относится к защищенной категории;
шаблоны трудовых договоров нужно проверить и при необходимости обновить.
Срочные трудовые договоры с работниками малого бизнеса
С 1 сентября 2026 года изменился абзац второй части второй статьи 59 ТК РФ.
Федеральный закон № 144-ФЗ увеличил с 35 до 70 человек предельную численность работников для применения соответствующего основания заключения срочного трудового договора по соглашению сторон с работодателем — субъектом малого предпринимательства.
Для работодателей в сфере розничной торговли и бытового обслуживания сохраняется отдельный предел — 20 работников.
Это не означает, что любой работодатель может заключать срочные трудовые договоры без законного основания. Перед оформлением договора нужно проверить статус работодателя, численность персонала и соблюдение условий статьи 59 ТК РФ.
Другие изменения, которые стоит учитывать
Изменения 2026 года затронули и другие положения ТК РФ. Например, Федеральный закон № 144-ФЗ скорректировал правила отзыва из отпуска отдельных работников, а Федеральный закон № 108-ФЗ расширил перечень работников с преимущественным правом на оставление на работе при сокращении при соблюдении установленных условий.
Поэтому при подготовке кадровых документов важно проверять не только отдельную статью закона, но и связанные с ней положения.
Практический вывод: обновите шаблоны трудовых договоров, проверьте локальные нормативные акты и порядок оформления сверхурочной работы. Не используйте старые формулировки автоматически — сначала убедитесь, что они соответствуют действующей редакции ТК РФ.
4. Кадровые документы и КЭДО: что проверить в организации
Изменения законодательства — хороший повод провести ревизию кадровых документов. Даже если организация давно ведет кадровый учет, старые шаблоны могут содержать положения, которые уже не соответствуют действующим правилам.
Документ или процесс
Что проверить
Трудовые договоры
Условия об испытании, сроке договора, режиме и оплате труда
Правила внутреннего трудового распорядка
Соответствие действующим правилам организации рабочего времени
Положение об оплате труда
Порядок учета и оплаты сверхурочной работы
Документы по воинскому учету
Актуальность сведений, учетных документов и порядка взаимодействия с военкоматом
Кадровые приказы
Корректность оформления приема, перевода, отпуска и увольнения
ЕФС-1
Соответствие кадровых данных отчету и действующему формату
Кадровый электронный документооборот
Соблюдение установленного порядка создания, подписания и хранения электронных документов
Нужно ли менять все документы сразу?
Нет. Не каждое изменение законодательства требует переписывать весь комплект локальных нормативных актов.
Сначала определите, какие положения документов затронуты новыми правилами. Затем внесите необходимые изменения, утвердите документы в установленном порядке и ознакомьте работников в случаях, когда это требуется.
Если организация использует кадровый электронный документооборот, дополнительно проверьте, что порядок его применения оформлен надлежащим образом, а электронные документы подписываются и хранятся с соблюдением требований законодательства.
КЭДО не отменяет обязанности кадровика правильно оформлять кадровые события. Он меняет способ работы с документами, но не освобождает от знания трудового законодательства.
5. Работа в 1С:ЗУП: как кадровику избежать ошибок
1С:ЗУП помогает вести кадровые данные, оформлять документы, рассчитывать зарплату и готовить отчетность. Но программа не заменяет знания кадрового законодательства.
Если сотрудник неправильно оформил кадровое событие, ошибся в дате или выбрал неверное основание, ошибка может перейти в отчетность или повлиять на дальнейший учет.
Чтобы этого избежать, важно понимать последовательность действий.
Прием сотрудника
При оформлении приема кадровику нужно:
Проверить документы и персональные данные работника.
Подготовить трудовой договор с корректными условиями.
Указать должность, подразделение, дату приема и условия оплаты.
Проверить, требуется ли оформление испытательного срока и нет ли законодательных ограничений.
Отразить прием в 1С:ЗУП.
Проверить, корректно ли кадровое мероприятие отражается в отчетности.
Перевод и изменение условий труда
При переводе важно правильно определить основание и дату изменения условий. Если требуется дополнительное соглашение или приказ, их необходимо оформить до отражения соответствующего события в программе.
Не стоит просто менять сведения в карточке сотрудника, если изменение требует отдельного кадрового документа.
Увольнение сотрудника
При увольнении проверьте основание прекращения трудового договора, дату и формулировку. Кадровые документы и сведения в программе должны соответствовать друг другу.
От правильности оформления увольнения зависит и корректность сведений, которые попадут в подраздел 1.1 ЕФС-1.
Расчет зарплаты и сверхурочной работы
После изменения правил сверхурочной работы важно правильно учитывать фактически отработанные часы и применять установленные законом условия оплаты.
Кадровику и бухгалтеру нужно понимать:
как учитывать рабочее время;
как отражать сверхурочную работу;
какие документы подтверждают привлечение к ней;
когда необходимо письменное согласие сотрудника;
как проверить начисления в программе.
Подготовка отчетности
Перед формированием ЕФС-1 убедитесь, что кадровые документы проведены, сведения о работниках актуальны, а программа обновлена до версии, поддерживающей действующий формат.
После формирования отчета проверьте контрольные сообщения и результат приема СФР.
Какие ошибки чаще всего возникают в 1С:ЗУП
Ошибка
Возможное последствие
Как снизить риск
Неверная дата приема или увольнения
Некорректные сведения в ЕФС-1
Сверять данные с кадровыми документами
Неактуальные персональные данные
Ошибки при подготовке отчетности
Проверять карточки сотрудников
Неправильно оформленный перевод
Несоответствие кадровых документов и учета
Сначала оформить основание, затем отразить событие в программе
Устаревшая версия программы
Ошибки при формировании отчетности
Регулярно устанавливать обновления
Неправильный учет сверхурочных часов
Ошибки в учете рабочего времени и начислениях
Проверять графики, табели и документы
Попытка исправить учет только изменением карточки
Отсутствие необходимого документального основания
Соблюдать правильную последовательность оформления
Главное: кадровик должен понимать не только, где находится нужная кнопка в 1С:ЗУП, но и почему операция оформляется именно так. Тогда программа становится рабочим инструментом, а не источником непонятных ошибок.
6. Что должен уметь кадровик в 2026 году
Современный кадровик работает на пересечении трудового законодательства, документооборота, отчетности и учетных программ.
Чтобы самостоятельно вести кадровый учет, специалисту важно освоить несколько направлений.
Навык
Для каких задач нужен
Знание ТК РФ
Правильно оформлять трудовые отношения и применять гарантии работникам
Прием и увольнение сотрудников
Подготавливать трудовые договоры, приказы и другие кадровые документы
Работа с ЕФС-1
Формировать и проверять сведения для СФР
Воинский учет
Проверять документы, вести учет и взаимодействовать с военкоматами
Расчет зарплаты и пособий
Понимать порядок начислений и учитывать рабочее время
Работа в 1С:ЗУП
Отражать кадровые события, вести данные и готовить отчетность
Кадровый электронный документооборот
Работать с электронными кадровыми документами по установленным правилам
Особенно сложно начинающим специалистам: нужно одновременно разобраться в Трудовом кодексе, научиться оформлять документы и освоить программу. Если изучать каждую тему отдельно, знания могут остаться разрозненными.
Например, можно знать, что при приеме сотрудника нужно оформить трудовой договор, но не понимать, как правильно отразить событие в 1С:ЗУП и проверить сведения для ЕФС-1. Или уметь формировать отчет, но не знать, какие документы должны быть основанием для внесенных данных.
Поэтому обучение кадровика должно объединять законодательство и практику.
7. Как освоить кадровое дело с нуля и уверенно работать в 1С:ЗУП
Если вы хотите стать кадровиком или уже работаете с персоналом, но не уверены в своих знаниях, важно освоить профессию последовательно.
Недостаточно выучить несколько шаблонов приказов или посмотреть отдельные видео по 1С:ЗУП. В реальной работе ситуации связаны между собой: кадровое событие требует правильного оформления, отражения в программе и, если необходимо, передачи сведений в СФР или военный комиссариат.
Поэтому стоит изучать кадровое дело как единую систему — от Трудового кодекса до практической работы в учетной программе.
Кому подойдет обучение
Курс будет полезен тем, кто:
хочет освоить профессию кадровика с нуля;
уже работает в кадровой службе, но хочет систематизировать знания;
оформляет прием и увольнение сотрудников и хочет увереннее применять нормы ТК РФ;
хочет разобраться в ЕФС-1 и кадровой отчетности;
отвечает за воинский учет или хочет освоить это направление;
хочет научиться работать в 1С:ЗУП;
планирует развиваться в кадровом деле и расширить профессиональные навыки.
Чему можно научиться на курсе Клерка
Курс «Кадровик с нуля до профи: от ТК до 1С:ЗУП» объединяет основные направления работы кадрового специалиста.
В программе обучения предусмотрены темы:
трудовое законодательство и применение ТК РФ;
прием, перевод и увольнение сотрудников;
оформление кадровых документов;
расчет зарплаты и пособий;
отчетность и работа с ЕФС-1;
воинский учет;
практическая работа в 1С:ЗУП.
Такой подход помогает связать теорию с повседневными задачами кадровой службы: понять, какое основание нужно для оформления документа, как отразить кадровое событие в программе и на что обратить внимание при подготовке отчетности.
Не просто читайте об изменениях в кадровом учете — научитесь применять правила в работе.
Чек-лист кадровика: что проверить в 2026 году
Используйте список для самопроверки кадрового учета в организации.
Установлена актуальная версия 1С:ЗУП.
ЕФС-1 формируется по действующей форме и электронному формату.
Персональные данные сотрудников проверены.
Кадровые мероприятия сверены с приказами и трудовыми договорами.
Проверены шаблоны трудовых договоров и условия об испытательном сроке.
Учтены новые правила сверхурочной работы.
Проверены основания заключения срочных трудовых договоров.
Актуализированы сведения по воинскому учету.
Назначен ответственный за воинский учет.
Контролируются сроки передачи сведений в военкомат.
Проверены локальные нормативные акты, которых коснулись изменения.
Порядок кадрового электронного документооборота соответствует требованиям закона.
Сотрудники кадровой службы знают, как отражать кадровые события в 1С:ЗУП.