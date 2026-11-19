Для специалиста это означает, что недостаточно просто скачать новый бланк или посмотреть инструкцию по заполнению отчета. Нужно понимать, как оформить кадровое событие, какие документы подготовить, какие сведения внести в программу и как проверить результат.

Изменения в кадровом учете 2026 года затрагивают сразу несколько направлений. СФР обновил форму ЕФС-1 и форматы ее представления. С 1 сентября изменились правила привлечения к сверхурочной работе, заключения срочных трудовых договоров с работниками малого бизнеса и установления испытательного срока для отдельных категорий сотрудниц. При этом ошибки в воинском учете могут обернуться для организации штрафами в сотни тысяч рублей.

1. Новая форма ЕФС-1 в 2026 году: что изменилось

Что содержит ЕФС-1

ЕФС-1 объединяет несколько видов сведений, которые работодатель передает в Социальный фонд России. В зависимости от ситуации и деятельности организации заполняют соответствующие подразделы формы. Часть формы Какие сведения отражают Подраздел 1.1 Сведения о трудовой деятельности: прием, увольнение, перевод и другие кадровые мероприятия Подраздел 1.2 Сведения о страховом стаже в предусмотренных случаях Подраздел 1.3 Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных и муниципальных учреждений Подраздел 3 Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя Раздел 2 Сведения о начисленных страховых взносах на травматизм Не каждый работодатель заполняет все разделы и подразделы. Состав отчетности зависит от того, какие сведения организация обязана представлять.

Как заполнить ЕФС-1 без ошибок

Перед отправкой отчета проверьте данные, на основании которых он сформирован. 1. Персональные сведения. Сверьте ФИО, СНИЛС и другие идентификационные данные сотрудников с документами и сведениями в учетной системе. 2. Кадровые мероприятия. Проверьте даты приема, увольнения, перевода и других событий. Они должны соответствовать приказам и оформленным документам. 3. Основания и формулировки. Убедитесь, что правильно указаны мероприятие, его дата и необходимые реквизиты. Не переносите формулировки из старых шаблонов без проверки. 4. Сведения о стаже. Если организация должна заполнять подраздел 1.2, проверьте периоды работы и специальные условия, влияющие на учет стажа. 5. Актуальность формата. Убедитесь, что программа поддерживает действующую версию ЕФС-1 и формирует файл, который соответствует требованиям СФР. 6. Результат отправки. После передачи сведений проверьте протокол приема. Если фонд сообщил об ошибках, выясните их причину и исправьте исходные данные или отчет в установленном порядке.

ЕФС-1 в 1С:ЗУП: что проверить кадровику