НДС на УСН в 2026 году — одно из главных изменений налогового законодательства для малого и среднего бизнеса. С 1 января 2026 года порог доходов для освобождения от НДС снизился с 60 млн до 20 млн рублей. Теперь компании и индивидуальные предприниматели на упрощенной системе налогообложения, которые раньше не сталкивались с НДС, должны разбираться в новых правилах его начисления, уплаты и отчетности.

Одновременно основная ставка НДС выросла с 20% до 22%. Для плательщиков УСН сохранилась возможность применять специальные ставки 5% и 7% без вычета входного НДС либо общеустановленные ставки с правом на налоговые вычеты.

Для бизнеса это означает необходимость пересматривать цены, договоры, расходы и налоговую нагрузку. Для бухгалтеров — новые профессиональные задачи: недостаточно правильно рассчитать налог, нужно еще оценить последствия выбранной ставки и предупредить налоговые риски компании.