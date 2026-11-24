НДС на УСН в 2026 году — одно из главных изменений налогового законодательства для малого и среднего бизнеса. С 1 января 2026 года порог доходов для освобождения от НДС снизился с 60 млн до 20 млн рублей. Теперь компании и индивидуальные предприниматели на упрощенной системе налогообложения, которые раньше не сталкивались с НДС, должны разбираться в новых правилах его начисления, уплаты и отчетности.
Одновременно основная ставка НДС выросла с 20% до 22%. Для плательщиков УСН сохранилась возможность применять специальные ставки 5% и 7% без вычета входного НДС либо общеустановленные ставки с правом на налоговые вычеты.
Для бизнеса это означает необходимость пересматривать цены, договоры, расходы и налоговую нагрузку. Для бухгалтеров — новые профессиональные задачи: недостаточно правильно рассчитать налог, нужно еще оценить последствия выбранной ставки и предупредить налоговые риски компании.
НДС на УСН в 2026 году: что изменилось
С 1 января 2026 года порог доходов для автоматического освобождения от НДС на УСН составляет 20 млн рублей вместо прежних 60 млн рублей.
Это означает, что компании и ИП, чей доход за 2025 год превысил 20 млн рублей, должны исчислять и уплачивать НДС с начала 2026 года.
Если доход за 2025 год не превысил 20 млн рублей, налогоплательщик получает автоматическое освобождение. Оно действует до момента превышения установленного лимита в течение текущего года.
Основные изменения 2026 года:
Порог освобождения от НДС на УСН снижен с 60 млн до 20 млн рублей.
Основная ставка НДС увеличена с 20% до 22%.
Сохранились специальные ставки НДС 5% и 7%.
При применении ставок 5% и 7% нельзя принимать к вычету входной НДС по приобретенным товарам, работам и услугам.
При применении общеустановленных ставок 22% и 10% налогоплательщик может пользоваться вычетами при соблюдении требований НК РФ.
При превышении лимита доходов в течение года обязанность исчислять НДС возникает с первого числа следующего месяца.
Освобождение от НДС предоставляется автоматически. Отдельно подавать уведомление в налоговую инспекцию не требуется.
Как будет меняться порог освобождения от НДС на УСН
Изменения затрагивают не только 2026 год. Федеральным законом от 04.07.2026 № 228-ФЗ закреплен новый график снижения порога.
Период
Порог доходов для освобождения от НДС
2026–2029 годы
20 млн рублей
2030 год
15 млн рублей
С 2031 года
10 млн рублей
Лимит проверяется по доходам предыдущего календарного года для определения права на освобождение с начала нового года. Также контролируется доход текущего года: если он превысит установленный порог, освобождение прекращается.
Таким образом, в ближайшие годы все больше компаний и предпринимателей будут сталкиваться с необходимостью исчислять НДС.
Для бухгалтеров это означает, что знания по НДС, налоговому планированию и консультированию бизнеса становятся особенно важными.
Кто должен платить НДС на УСН в 2026 году
Обязанность исчислять и уплачивать НДС зависит от доходов за предыдущий и текущий календарный год.
Рассмотрим основные ситуации.
Ситуация
Нужно ли платить НДС
Доход за 2025 год не превышает 20 млн рублей
Нет, пока доход за 2026 год не превысит 20 млн рублей
Доход за 2025 год превышает 20 млн рублей
Да, с 1 января 2026 года
Доход за 2025 год не превышал лимит, но доход за 2026 год превысил 20 млн рублей
Да, с первого числа следующего месяца
Доход за 2026 год не превышает 20 млн рублей
С 1 января 2027 года сохраняется освобождение
Пример.
Компания получила за 2025 год доход 18 млн рублей. Поэтому с 1 января 2026 года она освобождена от НДС.
В июле 2026 года доход компании нарастающим итогом превысил 20 млн рублей.
В таком случае обязанность исчислять НДС возникает с 1 августа 2026 года. Налог начисляется по операциям реализации начиная с этой даты.
Важно правильно определять доходы для контроля лимита. Для этих целей применяются правила определения доходов по УСН, а не просто сумма всех поступлений на расчетный счет.
Также следует учитывать, что освобождение от НДС не отменяет отдельные обязанности, например уплату налога при импорте товаров и исполнение обязанностей налогового агента в предусмотренных НК РФ случаях.
Какие ставки НДС можно применять на УСН в 2026 году
Если у компании или ИП возникла обязанность платить НДС, необходимо выбрать подходящую ставку.
В 2026 году доступны следующие варианты:
5% — специальная пониженная ставка;
7% — специальная пониженная ставка;
22% — основная ставка;
10% — для отдельных товаров и операций, предусмотренных НК РФ;
0% — для отдельных операций, прямо предусмотренных налоговым законодательством.
У каждой ставки свои условия применения и особенности налогового учета.
Ставка НДС
Когда применяется
Вычет входного НДС
5%
При соблюдении специальных лимитов доходов
Нет
7%
При соблюдении специальных лимитов доходов
Нет
22%
Общая ставка для большинства облагаемых операций
Да, при соблюдении условий
10%
Отдельные категории товаров и операций
Да, при соблюдении условий
0%
Отдельные операции по перечню НК РФ
Зависит от выбранного режима ставок и условий применения
Лимиты для ставок НДС 5% и 7% в 2026 году
Предельные значения доходов для применения специальных ставок ежегодно индексируются на коэффициент-дефлятор.
На 2026 год коэффициент составляет 1,090.
Поэтому лимиты следующие:
Ставка
Доходы для применения ставки в 2026 году
5%
Более 20 млн рублей, но не более 272,5 млн рублей
7%
Свыше 272,5 млн рублей, но не более 490,5 млн рублей
Здесь важно учитывать не только доход за предыдущий год, но и момент превышения лимита в текущем году.
Если компания в течение 2026 года впервые утратила освобождение от НДС из-за превышения 20 млн рублей, она может применять ставку 5%.
Если доходы затем превысят 272,5 млн рублей, право на ставку 5% утрачивается с первого числа следующего месяца. В общем случае с этого момента применяется ставка 7%.
При превышении 490,5 млн рублей налогоплательщик одновременно утрачивает право на применение УСН с первого числа месяца превышения и должен учитывать соответствующие последствия перехода на другой режим.
Что выгоднее: НДС 5%, 7% или 22%
Это один из самых важных вопросов для бухгалтера и собственника бизнеса.
Нельзя утверждать, что ставка 5% всегда выгоднее 22%. Итоговая налоговая нагрузка зависит от структуры расходов, объема входного НДС, типа покупателей и условий договоров.
Сравним основные особенности.
Критерий
Ставки 5% и 7%
Ставки 22% и 10%
Размер ставки
Ниже
Выше
Вычет входного НДС у продавца на УСН
Нет
Да, при соблюдении условий
Работа с B2C-клиентами
Может быть удобнее
Требует оценки влияния на конечную цену
Работа с B2B-клиентами
Нужно учитывать условия контрагентов
Может быть удобнее для бизнеса с существенными закупками с НДС
Влияние закупок с НДС
Входной налог не принимается к вычету
Возможны налоговые вычеты
Главный критерий выбора
Объем входного НДС и структура расходов
Объем закупок с НДС и возможность применения вычетов
Пример 1. Компания оказывает услуги физическим лицам.
Основные клиенты — физические лица. Компания закупает немного товаров и услуг с НДС, поэтому объем входного налога небольшой.
В такой ситуации специальная ставка 5% может оказаться более выгодной. Но окончательное решение необходимо принимать после расчета полной налоговой нагрузки.
Пример 2. Компания работает с организациями и регулярно закупает товары с НДС.
Компания приобретает оборудование, материалы и услуги у поставщиков — плательщиков НДС. Объем входного налога значительный.
В этом случае стоит рассмотреть применение общей ставки 22% с правом на вычеты. Несмотря на более высокий процент, налоговая нагрузка с учетом вычетов может оказаться ниже.
Важный нюанс для B2B. Покупатель на общей системе налогообложения вправе принять к вычету НДС, предъявленный поставщиком на УСН по ставке 5% или 7%, при соблюдении требований НК РФ. Поэтому нельзя автоматически считать, что ставка 22% выгоднее только потому, что покупатель — юридическое лицо.
Выбор ставки нужно делать на основании расчетов, а не только по размеру процента. Ошибка может стоить бизнесу части прибыли или привести к потере клиентов.
Можно ли менять ставку НДС 5% или 7%
Выбор специальной ставки влияет на налоговую модель бизнеса не только в текущем квартале.
По общему правилу специальные ставки 5% и 7% необходимо применять не менее 12 последовательных кварталов.
Однако для налогоплательщиков УСН, которые впервые перешли на специальные ставки начиная с 2026 года, предусмотрено исключение.
Они могут отказаться от применения ставок 5% или 7% и перейти на общеустановленные ставки с вычетами в течение четырех последовательных налоговых периодов, начиная с квартала, за который впервые представлена декларация с применением специальной ставки.
Поэтому перед выбором ставки важно просчитать налоговую нагрузку не только на ближайший квартал, но и на последующие периоды.
Какие риски возникают у бизнеса при переходе на НДС
Переход на новые правила — это не только изменение ставки в программе учета. Бухгалтеру необходимо пересмотреть налоговые процессы, договоры и документооборот.
Наиболее распространенные риски:
1. Не заметили превышение лимита 20 млн рублей.
Если компания вовремя не отследила превышение, могут возникнуть ошибки в определении даты начала начисления НДС и расчете налоговых обязательств.
2. Неправильно выбрали ставку НДС.
Специальные ставки 5% и 7% не дают права на вычет входного НДС. Если не учесть объем закупок, компания может получить более высокую налоговую нагрузку, чем ожидала.
3. Не пересмотрели договоры с контрагентами.
Если в договоре цена указана без учета новых налоговых условий, могут возникнуть споры о том, кто должен нести дополнительные расходы.
4. Допустили ошибки в счетах-фактурах и декларациях.
При возникновении обязанности платить НДС необходимо правильно оформлять документы, учитывать авансы и своевременно представлять декларации.
5. Не учли налоговые последствия сделок.
Ошибки при работе с контрагентами, посредниками и подрядчиками могут привести к дополнительным налоговым рискам.
6. Не учли ограничения по вычетам.
При специальных ставках входной НДС нельзя принимать к вычету. Его необходимо учитывать в соответствии с правилами НК РФ.
Чтобы избежать подобных ситуаций, бухгалтеру недостаточно знать только правила расчета НДС. Нужны навыки анализа сделок, налогового планирования и взаимодействия с ФНС.
Как подготовиться к НДС на УСН: инструкция для бухгалтера
Чтобы переход на новые правила прошел без лишних потерь, рекомендуется выполнить несколько шагов.
Проверьте доходы за предыдущий год. Определите, есть ли у компании право на освобождение от НДС.
Настройте контроль лимита. Отслеживайте доходы нарастающим итогом и заранее определите момент возможного превышения.
Сравните налоговые ставки. Рассчитайте варианты 5%, 7% и 22% с учетом входного НДС и структуры клиентов.
Пересмотрите договоры. Проверьте условия о цене, НДС, авансах и изменении налогового законодательства.
Настройте документооборот. Проверьте оформление счетов-фактур, книг покупок и продаж, работу с ЭДО.
Организуйте налоговый контроль. Подготовьте календарь отчетности и платежей, назначьте ответственных за проверку сроков.
Оцените налоговые риски. Проверьте сделки и контрагентов, проанализируйте возможные претензии со стороны ФНС.
Эти задачи требуют не только знания нормативных актов, но и умения применять их на практике.
Как бухгалтеру стать налоговым консультантом
Изменения налогового законодательства повышают требования к квалификации бухгалтеров.
Теперь бизнесу нужен специалист, который способен не просто подготовить декларацию, но и ответить на практические вопросы:
Какую ставку НДС выбрать с учетом расходов и структуры клиентов?
Как изменить договоры при появлении обязанности платить НДС?
Как оценить налоговые последствия сделки?
Как снизить налоговые риски законными способами?
Как подготовиться к камеральной или выездной проверке?
Как ответить на требование ФНС?
Как подготовить возражения и защитить позицию компании при налоговом споре?
Такие задачи относятся к сфере налогового консультирования.
Для бухгалтера это возможность расширить профессиональные компетенции, выйти за рамки стандартного ведения учета и предлагать клиентам более комплексные услуги.
Чтобы освоить эту специализацию, важно изучать не только отдельные налоги, но и налоговое планирование, договорную работу, проверку контрагентов и практику взаимодействия с налоговыми органами.
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256 академических часов;
дистанционный формат обучения;
видеолекции в записи;
конспекты и тесты;
практические занятия;
онлайн-встречи и возможность задавать вопросы экспертам;
программа профессиональной переподготовки;
квалификация «Консультант по налогам и сборам», 7-й уровень.
В программе рассматриваются не только правила исчисления налогов, но и вопросы налогового планирования, анализа сделок, выявления рисков и взаимодействия с ФНС.
Что изучают на курсе
Направление
Какие знания и навыки развиваются
Налоговое планирование
Анализ налоговой нагрузки и выбор законных решений
НДС и УСН
Ставки, вычеты, лимиты и особенности налогообложения
Налоговые риски
Анализ сделок, контрагентов и бизнес-моделей
Договорная работа
Оценка налоговых последствий договорных условий
Проверки ФНС
Работа с требованиями и подготовка документов
Налоговые споры
Анализ судебной практики и аргументация позиции
Возражения и жалобы
Подготовка документов для налоговых органов
Обучение включает видеоматериалы, конспекты, тесты и практические занятия. Доступны онлайн-встречи с преподавателями и возможность задавать вопросы экспертам.
Кому подойдет курс «Налоговый консультант»
Бухгалтерам и главным бухгалтерам. Чтобы глубже разбираться в налоговом законодательстве, оценивать налоговые риски и помогать бизнесу принимать обоснованные решения.
Налоговым консультантам. Чтобы систематизировать знания и расширить профессиональные компетенции.
Юристам. Чтобы учитывать налоговые последствия договоров и сделок, а также эффективнее сопровождать бизнес.
Владельцам бизнеса. Чтобы лучше понимать налоговые риски, контролировать работу бухгалтерии и принимать обоснованные решения.
Бухгалтерам на аутсорсе. Чтобы расширить перечень профессиональных услуг и предлагать клиентам не только ведение учета, но и налоговое консультирование.
Какой документ выдается после обучения
По итогам успешного прохождения программы и итоговой аттестации выдается диплом о профессиональной переподготовке объемом 256 академических часов. Сведения о документе вносятся в ФИС ФРДО.
Для получения диплома необходимо иметь среднее профессиональное или высшее образование. Если этого условия нет, предусмотрен электронный сертификат о завершении обучения.
Налоговое законодательство продолжает меняться, а вместе с ним меняются задачи бухгалтеров и требования бизнеса к финансовым специалистам.
В 2026 году компании столкнулись с новым порогом освобождения от НДС и повышением основной ставки до 22%. В последующие годы лимиты освобождения также будут изменяться.
Бухгалтеру важно не только отслеживать новые требования НК РФ, но и понимать, как они влияют на конкретную компанию:
какую налоговую модель выбрать;
как рассчитать последствия изменения ставки;
как перестроить договоры и документооборот;
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