Порог доходов, позволяющий не платить НДС, снизился до 20 млн рублей. Поэтому обязанность исчислять налог появилась у части компаний и ИП, которые раньше работали без НДС.

Кто на УСН платит НДС в 2026 году

Если доходы компании или ИП за 2025 год превысили 20 млн рублей, обязанность платить НДС возникает с 1 января 2026 года.

Если доход за 2025 год не превысил установленный порог, налогоплательщик получает освобождение. Но оно действует, пока доход с начала 2026 года не превысит 20 млн рублей. В случае превышения обязанность исчислять НДС возникает с первого числа следующего месяца.

Таким образом, бизнесу необходимо контролировать выручку нарастающим итогом и не откладывать подготовку к переходу на НДС до конца года.

Какие ставки НДС доступны упрощенцам

В 2026 году плательщики НДС на УСН могут выбрать специальные ставки 5% или 7% либо применять общие ставки — 22%, 10% или 0% для предусмотренных законом операций.

Выбор зависит не только от размера доходов, но и от структуры расходов, покупателей и условий договоров.

5% — специальная ставка для налогоплательщиков, соответствующих установленным условиям по доходам.

7% — специальная ставка для бизнеса с более высокой выручкой в пределах установленных лимитов.

22% — основная ставка НДС с возможностью принимать к вычету входной налог при соблюдении требований НК РФ.

10% и 0% — ставки для отдельных товаров и операций, предусмотренных законодательством.

Важный нюанс: при применении специальных ставок 5% и 7% входной НДС к вычету не принимается. Поэтому ставка с меньшим процентом не всегда означает меньшую налоговую нагрузку.

Для выбора нужно сравнить несколько сценариев: сколько составит налог к уплате, какую часть НДС можно принять к вычету и как изменится конечная цена для покупателя.

Почему бухгалтеру важно разобраться в новых правилах

Ошибки при переходе на НДС могут привести не только к доначислениям и пеням, но и к спорам с контрагентами. Например, если компания не учла налог в цене договора или неправильно оформила документы, это может повлиять на ее финансовый результат.

Бухгалтеру важно уметь:

определять момент возникновения обязанности платить НДС;

проверять право на освобождение и применение специальных ставок;

сравнивать налоговую нагрузку при ставках 5%, 7% и 22%;

учитывать входной НДС и особенности работы с покупателями;

корректно оформлять счета-фактуры и первичные документы;

контролировать налоговые риски и готовиться к требованиям ФНС.

Эти задачи выходят за рамки простого расчета налога. Специалисту нужно понимать логику налогового законодательства, оценивать последствия сделок и аргументированно объяснять бизнесу возможные риски.

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В процессе обучения слушатели изучают не только правила расчета налогов, но и практические инструменты, которые помогают оценивать налоговые последствия решений и защищать позицию компании.

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Новые правила НДС на УСН повышают требования к квалификации бухгалтеров и налоговых специалистов. Чем лучше специалист ориентируется в законодательстве и умеет оценивать налоговые последствия, тем увереннее он помогает бизнесу принимать решения и избегать ошибок.

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