Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: лизензии, программные продукты и учет, штраф в акте оказания услуг, гаражный кооператив и НКО, призы и акции

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Вот самые интересные ответы консультантов за последние сутки.

Вопрос:

От поставщика (была покупка авиабилетов) поступил акт выполненных работ. Позиция 1: возврат авиабилета — 30 000 руб. Позиция 2: штраф за возврат авиабилета — 3 000 руб., Итоговая сумма по акту — 27 000 руб.

Как вы считаете это вообще нормально? Акт с отрицательным итоговым значением, и как тогда отражать в учете? Я понимаю, что по факту сумма акта — это сумма штрафных санкций, которые отражены поставщиком как услуги, и только суммы штрафа можно отразить у себя в учета. А все эти «премудрости» с отрицательными показателями поставщик производит для своего удобства. Ведь в акте сверки все равно будет наша оплата за минусом оказанных услуг и штрафов.

Ответ эксперта: Акт должен быть на передачу билета (данных билета, потому что он же электронный). А не на оказание услуг, выполнение работ. Вот на сервисный сбор акт должен быть, да, это их услуги. Но эти билетные агентства все время с документами как попало работают... Читать далее>>>

Вопрос:

Впервые столкнулась с заполнением декларации по налогу на прибыль. Организация деятельности не ведет пока, но сдала в субаренду часть арендуемого земельного участка. Доход возник только во 2 квартале. В декларации заполнила прил.1 к листу 02 строки 010 и 011 ( полученный доход без НДС), прил. 2 к листу 02 строки 040 и 041 (расходы по налогу на имущество). В этой части всё правильно?

Теперь заполняем декларацию за 3 квартал. Доходов не было. Только расход опять по налогу на имущество. Какие строки я должна заполнить, чтобы не задвоился доход? Декларация же нарастающим итогом.

Ответ эксперта: Если у вас сдача в аренду не основной вид деятельности, то доход надо было указывать как внереализационный. Но не имеет смысла переделывать, ведь на налоге это не отразится. Поэтому будем считать, что вы отразили правильно. Но со следующего года, если появится основная деятельность, все-таки надо сделать как положено — учитывать такой доход во внереализационных... Читать далее>>>

Вопрос:

Гаражный кооператив из-за не предоставления отчета за 2019 г. по УСН исключен из перечня малых предприятий. ГК зарегистрирован в сентябре 2019 г., а начал функционировать только с 01.10.2020. ГК — некоммерческая организация. При сдаче отчетов применялись понижающие коэффициенты. В результате применение понижающих коэффициентов запрещено. Сейчас отчет за 2019 г. сдан. Что делать, если понижающие коэффициенты за прошлый период были использованы? И как опять попасть в Единый реестр СМСП?

Ответ эксперта: О каких понижающих коэффициентах речь? Вы о пониженных ставках страховых взносов? В единый реестр МСП вас должны были включить 10 числа месяца, следующего за сдачей отчетности. Если не включат, обратитесь через сайт налоговой Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Применять понижающие коэффициенты вы сможете только с месяца включения кооператива в реестр МСП. Еще приготовьтесь побороться — многие налоговики даже не знают, что потребительские кооперативы могут быть в этом реестре. Они считают, раз они НКО, значит в реестр не включаются. А то, что в законе есть для них исключение, они не знают... Читать далее>>>

Вопрос:

Наша компания является организатором рекламного мероприятия, в ходе которого разыгрываются призы. Стоимость призов, подлежит обложению налогом на доходы физических лиц по ставке в размере 35 процентов.

Какими документами оформляется передача приза победителями акции? Нужно ли составлять договор дарения?

Ответ эксперта: Договор дарения надо оформлять, чтобы 4 тыс. рублей не облагалось НДФЛ. Кроме того, вам же нужны данные физлица, чтобы подать в налоговую сведения о невозможности удержать НДФЛ... Читать далее>>>

Вопрос:

Организация реализует подписку на услуги в электронном виде физическим лицам. Подписка продается на разные периоды времени: на несколько месяцев, на год. Покупатели единовременно оплачивают подписку и получает доступ на оплаченный период к электронному сервису. Каков порядок отражения выручки? Интересует и бухгалтерский и налоговый учет.

Система налогообложения ОСНО. Ситуация похожа на Вашу. Ваша организация учитывает деньги за подписку на «Клерк» как аванс?

Операции по кассе в этом случае: на аванс пробивается чек «Приход — предоплата 100%» на всю сумму полученных денег за подписку на год. В конце месяца по кассе пробивается чек с признаком «Расход» на какую сумму? Пропорционально дням подписки в месяце? Если начало подписки, например, 16 октября, то кассовый чек с признаком «Приход» будет (Сумма аванса за год)/365 * 16?

А если, например, учитывать приход денег за подписку на услуги на год, как учитываются лицензии? Пришли деньги, считаем, что услуги оказаны — начисляем НДС с реализации, Пробиваем Кассовый чек с признаком Приход на всю сумму полученных денег, а доходы учитываем равномерно (через 98 счет). Как лучше?

Ответ эксперта: Давайте начнем с бухучета. Суммы предоплаты в бухучете не являются доходами. Проводка Д 51 К 62 в день получения предоплаты. Вариантов признания доходов в бухучете два — ежемесячно, в последний день месяца или один раз, в последний день подписки. Выбор зависит от договора и учетной политики. Т. е. если вы делаете ежемесячные акты подписчикам, то значит и доход в бухучете ежемесячный. Проводка Д 62 К 90-1... Читать далее>>>

Вопрос:

НКО получило в безвозмездное пользование нежилое помещение. Надо ли оплачивать налог на имущество и сдавать отчетность?

Ответ эксперта: Безвозмездное пользование не предусматривает переход права собственности. Налог на имущество платит собственник... Читать далее>>>

Вопрос:

Облачная касса зарегистрирована в г. Москве. Теги 1009 (адрес расчетов) и 1187 (место расчетов) при регистрации кассы указаны в соответствии с местом установки кассы — Москва. У нас вендинговая торговля: в торговых автоматах стоят автоматические устройства для расчётов, а касса в облачной кассе.Верно ли мы понимаем, что при физическом формировании чека в печатном и электронном виде нужно указывать реальный адрес и место расчетов, то есть там где произошла покупка — г. Самара?

Ответ эксперта: Да, в этом случае должно обязательно указываться в чеке место (адрес) установки торгового автомата... Читать далее>>>

Вопрос:

В ходе проведения рекламной акции выдан приз ФЛ — бытовая техника. НДС начислен с рыночной стоимости (в т. ч. НДС). Это правильно, что база — стоимость покупки с НДС?

Ответ эксперта: Налоговая база при безвозмездной передаче определяется как рыночная стоимость передаваемых товаров (без учета НДС). Т. е. НДС «накручивается» сверху. Пункт 2 статьи 154 НК: «При реализации товаров (работ, услуг) по товарообменным (бартерным) операциям, реализации товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе, передаче права собственности на предмет залога залогодержателю при неисполнении обеспеченного залогом обязательства, передаче товаров (результатов выполненных работ, оказании услуг) при оплате труда в натуральной форме налоговая база определяется как стоимость указанных товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному статьей 105.3 настоящего Кодекса, с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них налога»... Читать далее>>>

Вопрос:

ИП (УСН 6%) по доверенности на управление имуществом от физлица сдает нежилые помещения в аренду. Физлицо (супруг) получил эти помещения в дар. В договоре дарения прописана кадастровая стоимость и цена этих помещений (не рыночная). По какой стоимости ИП принимать на учет ОС недвижимое имущество (надо минимизировать риск превышения лимита по стоимости ОС)?

Ответ эксперта: ИП на УСН 6% не может быть доверительным управляющим. Он же теряет право на УСН, как только заключает договор доверительного управления. Но если представить даже, что у ИП 15%, то бухучет он может не вести. Учет собственной недвижимости имеет смысл вести в случае приближения цифры к 150 млн рублей. Чужое имущество, находящееся в доверительном управлении, не участвует в расчете лимита. Нормативных документов для ИП по ведению учета управления имуществом доверителя нет. Есть только указания по бухучету для организаций... Читать далее>>>

Вопрос:

Подскажите, как вести бухгалтерский учет покупки и продажи неисключительных прав (лицензия) на использование программного продукта?

Ответ эксперта: Я правильно понимаю, что ваша организация является лицензиатом (сублицензиатом), которому переданы права на тиражирование и распространение ПО? При продаже неисключительных прав будет доход по обычным видам деятельности, если это обычная деятельность организации, а не разовые продажи, т. е. счет 90-1. Счета затрат зависят от того, в каком виде ПО и каковы условия договора с лицензиаром. Т. е. если вы купили право перепродажи, например, 100 лицензий, то имеет смысл учесть их как товар на 41 счете. Если вы изготавливаете материальные носители (нынче редкость, но бывает), то расходы по продажам собираются на 43 счете. Есть вариант и учета на 20 счете, если программа скачивается через интернет и нет условий по количеству лицензий... Читать далее>>>

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