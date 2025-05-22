Топ вопросов по отпускам 2025: как можно и нельзя делить на части, премии при расчете среднего заработка, кто может отдыхать в любое время и как оплачивать допотпуска

Можно ли оформить отпуск с понедельника по пятницу или только на выходные дни
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работника можно делить на несколько частей, но одна из них обязательно должна быть минимум 14 календарных дней.
Оставшуюся часть можно дробить на любое количество дней по желанию работника (ст. 123, 125 ТК). Закон не запрещает ему даже взять отпуск:
только на рабочие дни без выходных — с понедельника по пятницу;
только на выходные дни — на субботу и воскресенье.
Весь основной ежегодный отпуск предоставлять только по выходным дням нельзя. Продолжительность одной из частей должна быть не менее 14 календарных дней, а вот оставшиеся дни сотрудник может догулять и по выходным. Но тогда фактически отдыхать работник в течение года будет меньше, а это может привлечь внимание контролирующих органов. Поэтому злоупотреблять оформлением части отпуска только на выходные дни рискованно для работодателя.
Основание — письмо Минтруда от 07.12.2018 № 14-2/ООГ-9754, ч. 1 ст. 125 ТК, письмо Роструда от 17.07.2009 № 2143-6-1
Оформляются такие отпуска по общим правилам — специального порядка нет. Обычно сотрудник пишет заявление, а работодатель оформляет стандартные документы и выплачивает вовремя отпускные — не позже, чем за три календарных дня до начала отдыха.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск делить на части тоже можно. Это касается и отпуска «за вредность».
Основание — ст. 114, ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 125 ТК
Какие сотрудники могут взять отпуск в любое удобное для них время
По общим правилам работники отдыхают согласно утвержденному графику отпусков. Но есть такие категории сотрудников, которые могут уйти в отпуск в любое время, когда они хотят. И работодатель не может им отказать в отдыхе не по графику отпусков.
На отпуск в удобное время сотрудник может претендовать только после того, как отработает в компании полгода. Такое право есть:
у инвалидов войны и ветеранов боевых действий;
у сотрудников, которых работодатель ранее отозвал из отпуска, предоставленного по графику;
у родителей с тремя и более несовершеннолетними детьми, пока младшему из них не исполнится 14 лет;
у несовершеннолетних;
у сотрудников с несовершеннолетним ребенком-инвалидом;
у почетных доноров;
у работников с супругом-военнослужащим;
у сотрудников, которые перенесли болезни из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС, Героям Советского Союза и России.
Это не закрытый перечень — есть и другие случаи, которые предусмотрены законом или даже ЛНА работодателя.
Основание — ст. 8, ч. 2 ст. 41, ч. 4 ст. 123 ТК
Есть и такие сотрудники, которые могут уйти в отпуск в удобное для них время до того, как отработают в компании полгода. Авансом первый отпуск положен:
несовершеннолетним;
работникам, которые усыновили малыша до трех месяцев;
сотрудницам перед отпуском по беременности и родам или уже после него;
совместителю, который идет в отпуск на основном месте;
работнику, если его супруга в отпуске по беременности и родам.
Основание — ч. 3 ст. 122, ч. 4 ст. 123, ст. 260, 286 ТК
Отпускные таким категориям сотрудников выплачиваются по общим правилам — рассчитываются исходя из среднего заработка и перечисляются минимум за три календарных дня до начала отдыха.
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Как учитывать премии при расчете среднего заработка для отпускных
Если годовая премия начислена за год, предшествующий отпуску, учитывайте ее при расчете среднего заработка. При этом не имеет значения, когда она начислена — в расчетном периоде или уже после.
Пример расчета. Инженер Котлова В.В. ходила в отпуск с 9 января 2025 года.
Расчетный период: с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года.
25 января 2024 года ей начислили премию за 2023 год — 72 000 руб.
22 января 2025 года ей начислили премию за 2024 год — 94 000 руб.
Сумму 72 000 руб. при расчете отпускных включать не нужно, так как это премия за 2023 год.
Сумму 94 000 руб. необходимо учесть. Отпускные пришлось пересчитать и доплатить разницу, так как премия за 2024 год начислена после выплаты отпускных.
Премии по итогам месяца или квартала, которые начислены в расчетном периоде, учитывайте при расчете среднего заработка только по одной за каждый показатель премирования. Это значит, что за один месяц можно учесть, например, одну премию за сумму выручки и одну — за количество оказанных услуг.
Пример расчета с ежемесячной премией. Менеджер по продажам туристических продуктов Белова А.Ю. оформила отпуск с 6 июня 2025 года.
Каждый месяц она получает:
премию за количество продаж путевок;
премию за сумму выручки.
Расчетный период: с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года.
При расчете отпускных можно учесть оба вида премий — 12 премий за количество продаж путевок и 12 премий за сумму выручки.
Пример расчета с квартальной премией. Семенов В.П. оформил отпуск с 15 июля 2025 года.
Расчетный период: с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года.
В расчетном периоде Семенов В.П. получил 2 премии:
по итогам работы в III квартале 2024 года — 54 000 руб.;
в первом полугодии 2025 года — 67 000 руб.
В расчет отпускных нужно включить обе суммы — 54 000 руб. и 67 000 руб.
Если разовая премия, начисленная в расчетном периоде, прописана в положении о премировании или другом ЛНА компании, учитывайте ее при расчете отпускных.
Премии, которые выплачивают к праздникам, не включайте в расчет среднего заработка.
Если сотрудник отработал в расчетном периоде не все дни, учитывайте только те премии, которые начислены с учетом отработанного времени. Остальные премии включайте только пропорционально отработанному времени.
Пример расчета. Лисин И.Р. уходит отпуск с 19 мая 2025 года.
Расчетный период: с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года.
В расчетном периоде Лисин И.Р. получил премию 30 000 руб. по итогам IV квартала 2024 года — при этом фактически отработанное время не учитывалось.
В июле 2024 года Лисин И.Р. был в отпуске — отдыхал 28 дней, среди них 20 рабочих дней.
В январе 2025 года Лисин И.Р. был на больничном — 10 дней, среди них 8 рабочих дней.
В расчетном периоде было 249 рабочих дней. Сотрудник отработал 221 день (249 дней — 20 дней — 8 дней).
В расчет отпускных можно включить часть премии: (30 000 руб. / 249 дней *221 дней) = 26 626,5 руб.
Как оплачивать дополнительные отпуска
Дополнительный отпуск положен не всем, а только некоторым категориям сотрудников. Они могут отдыхать дольше. Количество оплачиваемых дней отличается и зависит от характера, места или условий работы.
Приведем примеры таких категорий сотрудников и сколько дней дополнительного отпуска им положено по закону.
Категория работников
Количество календарных дополнительных дней отдыха
Норма закона
Работают в районах Крайнего Севера или приравненных к ним
Минимум 24 или 16 соответственно
С ненормированным рабочим днем
Минимум 3
Тренеры и спортсмены
Минимум 4
Судьи
Минимум 5, максимум 15 — все зависит от стажа работы в юридической сфере
п. 2 ст. 19 закона от 26.06.1992 № 3132-1
Муниципальные служащие
Максимум 10 и еще 3, если установлен ненормированный рабочий день
Оплачивать такие отпуска нужно по общим правилам — исходя из среднего заработка сотрудника. Перечислить отпускные нужно минимум за три рабочих дня до начала отдыха.
Но есть исключение — чернобыльцам дополнительные дни отпуска оплачивает СФР.
При этом работодатель может самостоятельно устанавливать дополнительные дни отпуска для некоторых работников — в ЛНА или коллективном договоре. Закон это не запрещает, так как такое условие не ухудшает положение сотрудников. Продолжительность допотпуска и правила предоставления фиксируются во внутренних документах компании.
Дополнительный отпуск по коллективному договору может оплачиваться не по общим правилам — то есть не по среднему заработку. Специальный порядок оплаты прописывается на основании ч. 2 ст. 116 ТК. То же самое касается и допотпусков, которые указаны в ЛНА компании.
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