Топ вопросов по отпускам 2025: как можно и нельзя делить на части, премии при расчете среднего заработка, кто может отдыхать в любое время и как оплачивать допотпуска

Можно ли оформить отпуск с понедельника по пятницу или только на выходные дни

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работника можно делить на несколько частей, но одна из них обязательно должна быть минимум 14 календарных дней.

Оставшуюся часть можно дробить на любое количество дней по желанию работника (ст. 123, 125 ТК). Закон не запрещает ему даже взять отпуск:

только на рабочие дни без выходных — с понедельника по пятницу;

только на выходные дни — на субботу и воскресенье.

Весь основной ежегодный отпуск предоставлять только по выходным дням нельзя. Продолжительность одной из частей должна быть не менее 14 календарных дней, а вот оставшиеся дни сотрудник может догулять и по выходным. Но тогда фактически отдыхать работник в течение года будет меньше, а это может привлечь внимание контролирующих органов. Поэтому злоупотреблять оформлением части отпуска только на выходные дни рискованно для работодателя.

Основание — письмо Минтруда от 07.12.2018 № 14-2/ООГ-9754, ч. 1 ст. 125 ТК, письмо Роструда от 17.07.2009 № 2143-6-1

Оформляются такие отпуска по общим правилам — специального порядка нет. Обычно сотрудник пишет заявление, а работодатель оформляет стандартные документы и выплачивает вовремя отпускные — не позже, чем за три календарных дня до начала отдыха.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск делить на части тоже можно. Это касается и отпуска «за вредность».

Основание — ст. 114, ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 125 ТК