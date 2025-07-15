Штрафы за налоговую отчетность в 2025 году — несвоевременную или несданную: памятка для бухгалтера

Штрафы за декларацию по итогам налогового периода
Кого могут привлечь к ответственности:
Организацию или ИП.
Должностное лицо компании — например, директора или главного бухгалтера.
Какие могут быть последствия, если не сдали декларацию или подали ее позже срока:
Налоговый штраф.
Административный штраф.
Блокировка счета.
Кто и сколько заплатит
Кто отвечает
Вид штрафа
Размер штрафа
ИП
Организация
Должностное лицо организации
Налоговый агент
Такая же ответственность, как и у налогоплательщиков.
Таким образом организация может получить одновременно два штрафа — на саму компанию по НК и на должностное лицо по КоАП. Закон это не запрещает, так как виды ответственности и субъекты разные.
К ИП административная ответственность за нарушение срока сдачи или несдачу декларации не применяется. Физлицо не может получить сразу два штрафа за одно и то же нарушение.
Блокировка расчетного счета возможна, если опоздаете с декларацией больше чем на 20 рабочих дней по истечении установленного срока представления такой декларации.
Чтобы рассчитать сумму штрафа, нужно определить:
количество полных и неполных месяцев прошло с момента, когда нужно было отчитаться;
сколько не заплатили по декларации.
Формула для расчета суммы штрафа:
В каких случаях будет минимальный штраф — 1 000 руб.:
Налог по декларации заплатили вовремя.
Нулевая декларация.
На дату, когда нужно платить налог, есть переплата и она перекрывает сумму налога.
Заявлено возмещение НДС.
Налог на прибыль заявлен к уменьшению.
Пример №1 — декларация по налогу на прибыль. Компания ООО «СмартВиджет» не подала годовую декларацию по налогу на прибыль вовремя (25 марта 2025 года) и отчиталась за 2024 год только 9 апреля.
Заплатить по декларации нужно было 50 000 руб. Просрочка по сдаче отчета составила меньше месяца. Компания должна заплатить штраф в размере 2 500 руб. (50 000 руб. ☓ 5% ☓ 1 месяц).
Пример №2 — декларация по НДС при наличии переплаты. Компания ООО «ДримСинема» сдала декларацию по НДС за II квартал только 30 июля 2025 года, вместо 25 июля. По декларации нужно заплатить НДС в размере 165 000 руб.
Первую ⅓ часть (55 000 руб.) нужно было внести до 28 июля 2025 года. При этом на эту дату у компании была переплата по налогу — 83 000 руб. Поэтому ООО «ДримСинема» заплатит только минимальный штраф — 1 000 руб., так как сумма переплаты перекрывает недоимку по НДС.
Если бы у компании не было переплаты, то пришлось бы заплатить штраф в размере 8 250 руб. (165 000 руб. ☓ 5% ☓ 1 месяц).
Пример №3 — нулевая декларация. По общим правилам штраф рассчитывают от суммы неуплаченного налога. Но даже если в декларации нулевой налог, компания должна заплатить минимальный штраф — 1 000 руб.
Штрафы за декларацию по авансовым платежам за отчетный период
Кого могут привлечь к ответственности:
Организацию или ИП.
Должностное лицо компании — например, директора или главного бухгалтера.
Кто и сколько заплатит
Кто отвечает
Вид штрафа
Размер штрафа
ИП
200 руб. Блокировка расчетного счета невозможна
Организация
200 руб. Блокировка расчетного счета невозможна
Должностное лицо организации
Штраф — 300–500 руб.
Налоговый агент
Такая же ответственность, как и у налогоплательщиков.
Кроме расчета сумм выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов за прошедший отчетный / налоговый период. В том числе возможна блокировка счета, если опоздать со сдачей этого расчета больше, чем на 20 рабочих дней.
❗ Если вы нарушили способ подачи декларации, но отчитались в срок — будет штраф 200 руб. Речь о ситуации, когда нужно было подать электронную декларацию, а налогоплательщик направил ее по почте на бумаге.
Исключение — декларация по НДС, которую можно сдавать только электронно по ТКС. Если подать ее на бумаге, налоговики посчитают ее непредставленной и будет штраф за несвоевременную декларацию. А штраф 200 руб. за нарушение способа подачи здесь не применяется.
Штрафы за другую налоговую отчетность
Вид штрафа и сколько платить зависит от вида отчета, который нужно сдать в налоговую инспекцию.
Вид отчета
Сумма штрафа
Для организации или ИП:
Для должностного лица организации:
Расчет 6-НДФЛ
Для организации или ИП:
Для должностного лица:
Для организации или ИП:
Самое важное
Размеры и виды санкций определяются типом несданной отчетности.
Если речь идет о годовой налоговой декларации (по итогам налогового периода), штраф составляет 5% от неуплаченной вовремя суммы налога за каждый полный и неполный месяц просрочки. Минимальный размер штрафа — 1 000 руб., максимальный — 30% от неуплаченной суммы налога.
За промежуточную декларацию (по авансам) предусмотрен фиксированный штраф в размере 200 рублей.
За РСВ — такая же ответственность, как и для деклараций за налоговый период.
За расчет 6-НДФЛ сумма штрафа составляет 1 000 руб. за каждый полный и неполный месяц просрочки.
Дополнительно руководитель или главный бухгалтер компании рискует получить административный штраф — от 300 до 500 рублей. К ИП он не применяется.
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Комментарии3
Каринка огонь!!! Кто автор? )
Наш любимый бильд Вера
@Катерина Светлицкая, та это всё чат жпт)) я просто на кнопки жмакала