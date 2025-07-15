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Налоговые штрафы
Штрафы за налоговую отчетность в 2025 году — несвоевременную или несданную: памятка для бухгалтера

Штрафы за налоговую отчетность в 2025 году — несвоевременную или несданную: памятка для бухгалтера

Пропустили установленный срок сдачи и подали отчет с опозданием или вообще его не предоставили — налоговая назначит штраф. Сколько придется заплатить, зависит от вида отчетности. Подготовили удобную памятку с примерами расчета штрафов, чтобы вы смогли оценить масштабы бедствия за просроченную или несданную налоговую отчетность.

Штрафы за декларацию по итогам налогового периода

Кого могут привлечь к ответственности:

  • Организацию или ИП.

  • Должностное лицо компании — например, директора или главного бухгалтера.

Какие могут быть последствия, если не сдали декларацию или подали ее позже срока:

  • Налоговый штраф.

  • Административный штраф.

  • Блокировка счета.

Кто и сколько заплатит

Кто отвечает

Вид штрафа

Размер штрафа

ИП

Налоговый

  • 5% от суммы налога, которую не уплатили по декларации — за каждый полный или неполный месяц просрочки.

  • Минимальный размер штрафа — 1 000 руб.

  • Максимальный размер штрафа — 30% от неуплаченной суммы налога

Организация

Налоговый

  • 5% от суммы налога, которую не уплатили по декларации — за каждый полный или неполный месяц просрочки.

  • Минимальный размер штрафа — 1 000 руб.

  • Максимальный размер штрафа — 30% от неуплаченной суммы налога

Должностное лицо организации

Административный

  • Предупреждение

  • Штраф — 300–500 руб.

  • Как наказать и насколько — решает суд

Налоговый агент

Налоговый

Административный

Такая же ответственность, как и у налогоплательщиков.

Таким образом организация может получить одновременно два штрафа — на саму компанию по НК и на должностное лицо по КоАП. Закон это не запрещает, так как виды ответственности и субъекты разные.

К ИП административная ответственность за нарушение срока сдачи или несдачу декларации не применяется. Физлицо не может получить сразу два штрафа за одно и то же нарушение.

Блокировка расчетного счета возможна, если опоздаете с декларацией больше чем на 20 рабочих дней по истечении установленного срока представления такой декларации.

Чтобы рассчитать сумму штрафа, нужно определить: 

  • количество полных и неполных месяцев прошло с момента, когда нужно было отчитаться;

  • сколько не заплатили по декларации.

Формула для расчета суммы штрафа:

Штрафы за налоговую отчетность в 2025 году — несвоевременную или несданную: памятка для бухгалтера

В каких случаях будет минимальный штраф — 1 000 руб.:

  • Налог по декларации заплатили вовремя.

  • Нулевая декларация.

  • На дату, когда нужно платить налог, есть переплата и она перекрывает сумму налога.

  • Заявлено возмещение НДС.

  • Налог на прибыль заявлен к уменьшению.

Пример №1 — декларация по налогу на прибыль. Компания ООО «СмартВиджет» не подала годовую декларацию по налогу на прибыль вовремя (25 марта 2025 года) и отчиталась за 2024 год только 9 апреля. 

Заплатить по декларации нужно было 50 000 руб. Просрочка по сдаче отчета составила меньше месяца. Компания должна заплатить штраф в размере 2 500 руб. (50 000 руб. ☓ 5% ☓ 1 месяц).

Пример №2 — декларация по НДС при наличии переплаты. Компания ООО «ДримСинема» сдала декларацию по НДС за II квартал только 30 июля 2025 года, вместо 25 июля. По декларации нужно заплатить НДС в размере 165 000 руб. 

Первую ⅓ часть (55 000 руб.) нужно было внести до 28 июля 2025 года. При этом на эту дату у компании была переплата по налогу — 83 000 руб. Поэтому ООО «ДримСинема» заплатит только минимальный штраф — 1 000 руб., так как сумма переплаты перекрывает недоимку по НДС.

Если бы у компании не было переплаты, то пришлось бы заплатить штраф в размере 8 250 руб. (165 000 руб. ☓ 5% ☓ 1 месяц).

Пример №3 — нулевая декларация. По общим правилам штраф рассчитывают от суммы неуплаченного налога. Но даже если в декларации нулевой налог, компания должна заплатить минимальный штраф — 1 000 руб.

Штрафы за декларацию по авансовым платежам за отчетный период

Кого могут привлечь к ответственности:

  • Организацию или ИП.

  • Должностное лицо компании — например, директора или главного бухгалтера.

Кто и сколько заплатит

Кто отвечает

Вид штрафа

Размер штрафа

ИП

Налоговый

200 руб. Блокировка расчетного счета невозможна

Организация

Налоговый

200 руб. Блокировка расчетного счета невозможна

Должностное лицо организации

Административный

Штраф — 300–500 руб.

Налоговый агент

Налоговый

Административный

Такая же ответственность, как и у налогоплательщиков. 

Кроме расчета сумм выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов за прошедший отчетный / налоговый период. В том числе возможна блокировка счета, если опоздать со сдачей этого расчета больше, чем на 20 рабочих дней.

❗ Если вы нарушили способ подачи декларации, но отчитались в срок — будет штраф 200 руб. Речь о ситуации, когда нужно было подать электронную декларацию, а налогоплательщик направил ее по почте на бумаге.

Исключение — декларация по НДС, которую можно сдавать только электронно по ТКС. Если подать ее на бумаге, налоговики посчитают ее непредставленной и будет штраф за несвоевременную декларацию. А штраф 200 руб. за нарушение способа подачи здесь не применяется.

Штрафы за другую налоговую отчетность

Вид штрафа и сколько платить зависит от вида отчета, который нужно сдать в налоговую инспекцию. 

Вид отчета

Сумма штрафа

Расчет по страховым взносам (РСВ)

Для организации или ИП:

  • 5% от суммы страховых взносов, которую не уплатили по расчету — за каждый полный или неполный месяц просрочки.

  • Минимальный размер штрафа — 1 000 руб.

  • Максимальный размер штрафа — 30% от неуплаченной суммы страховых взносов.

Для должностного лица организации:

Расчет 6-НДФЛ

Для организации или ИП:

  • 1 000 руб. за каждый полный и неполный месяц просрочки.

Для должностного лица:

Персонифицированные сведения о физических лицах 

Для организации или ИП:

200 руб.

Самое важное 

  • Размеры и виды санкций определяются типом несданной отчетности.

  • Если речь идет о годовой налоговой декларации (по итогам налогового периода), штраф составляет 5% от неуплаченной вовремя суммы налога за каждый полный и неполный месяц просрочки. Минимальный размер штрафа — 1 000 руб., максимальный — 30% от неуплаченной суммы налога.

  • За промежуточную декларацию (по авансам) предусмотрен фиксированный штраф в размере 200 рублей.

  • За РСВ — такая же ответственность, как и для деклараций за налоговый период.

  • За расчет 6-НДФЛ сумма штрафа составляет 1 000 руб. за каждый полный и неполный месяц просрочки.

  • Дополнительно руководитель или главный бухгалтер компании рискует получить административный штраф — от 300 до 500 рублей. К ИП он не применяется.

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