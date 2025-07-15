Штрафы за налоговую отчетность в 2025 году — несвоевременную или несданную: памятка для бухгалтера

Штрафы за декларацию по итогам налогового периода

Какие могут быть последствия , если не сдали декларацию или подали ее позже срока:

Кого могут привлечь к ответственности:

Кто и сколько заплатит

Кто отвечает Вид штрафа Размер штрафа ИП Налоговый 5% от суммы налога, которую не уплатили по декларации — за каждый полный или неполный месяц просрочки.

Минимальный размер штрафа — 1 000 руб.

Максимальный размер штрафа — 30% от неуплаченной суммы налога Организация Налоговый 5% от суммы налога, которую не уплатили по декларации — за каждый полный или неполный месяц просрочки.

Минимальный размер штрафа — 1 000 руб.

Максимальный размер штрафа — 30% от неуплаченной суммы налога Должностное лицо организации Административный Предупреждение

Штраф — 300–500 руб.

Как наказать и насколько — решает суд Налоговый агент Налоговый Административный Такая же ответственность, как и у налогоплательщиков.

Таким образом организация может получить одновременно два штрафа — на саму компанию по НК и на должностное лицо по КоАП. Закон это не запрещает, так как виды ответственности и субъекты разные.

К ИП административная ответственность за нарушение срока сдачи или несдачу декларации не применяется. Физлицо не может получить сразу два штрафа за одно и то же нарушение.

Блокировка расчетного счета возможна, если опоздаете с декларацией больше чем на 20 рабочих дней по истечении установленного срока представления такой декларации.

Чтобы рассчитать сумму штрафа, нужно определить:

количество полных и неполных месяцев прошло с момента, когда нужно было отчитаться;

сколько не заплатили по декларации.

Формула для расчета суммы штрафа:

В каких случаях будет минимальный штраф — 1 000 руб.:

Налог по декларации заплатили вовремя.

Нулевая декларация.

На дату, когда нужно платить налог, есть переплата и она перекрывает сумму налога.

Заявлено возмещение НДС.

Налог на прибыль заявлен к уменьшению.

Пример №1 — декларация по налогу на прибыль. Компания ООО «СмартВиджет» не подала годовую декларацию по налогу на прибыль вовремя (25 марта 2025 года) и отчиталась за 2024 год только 9 апреля.

Заплатить по декларации нужно было 50 000 руб. Просрочка по сдаче отчета составила меньше месяца. Компания должна заплатить штраф в размере 2 500 руб. (50 000 руб. ☓ 5% ☓ 1 месяц).

Пример №2 — декларация по НДС при наличии переплаты. Компания ООО «ДримСинема» сдала декларацию по НДС за II квартал только 30 июля 2025 года, вместо 25 июля. По декларации нужно заплатить НДС в размере 165 000 руб.

Первую ⅓ часть (55 000 руб.) нужно было внести до 28 июля 2025 года. При этом на эту дату у компании была переплата по налогу — 83 000 руб. Поэтому ООО «ДримСинема» заплатит только минимальный штраф — 1 000 руб., так как сумма переплаты перекрывает недоимку по НДС.

Если бы у компании не было переплаты, то пришлось бы заплатить штраф в размере 8 250 руб. (165 000 руб. ☓ 5% ☓ 1 месяц).

Пример №3 — нулевая декларация. По общим правилам штраф рассчитывают от суммы неуплаченного налога. Но даже если в декларации нулевой налог, компания должна заплатить минимальный штраф — 1 000 руб.