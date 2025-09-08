Совмещение патента и УСН в 2025 году: как вести раздельный учет и распределять страховые взносы

Как распределять страховые взносы

ИП платит страховые взносы за себя, которые включают фиксированную сумму и 1% с доходов свыше 300 000 руб. Помимо этого, если ИП нанимает для работы сотрудников, он платит еще страховые взносы с их доходов.

Налоговые платежи по упрощенке и ПСН можно уменьшать:

на суммы страховых взносов за сотрудников, которые уплачены в текущем налоговом периоде или в календарном году действия патента;

на страховые взносы ИП за себя, которые нужно уплатить в текущем налоговом периоде или в календарном году действия патента.

Если крайний срок уплаты взносов — это первый рабочий день следующего года, они тоже относятся к подлежащим уплате в текущем налоговом периоде или в календарном году применения патента.

Основание — пп. 1 п. 3.1 ст. 346.21, пп. 1 п. 1.2 ст. 346.51 НК.

Как и другие расходы, ИП должен распределить страховые взносы между двумя режимами. Для этого также лучше составить отдельный регистр.

Но если не удается однозначно отнести взносы на УСН или ПСН, нужно распределить их пропорционально доле дохода от деятельности по каждому режиму в общих доходах. Для этого придерживайтесь следующих правил.

✔️ Если ИП работает без сотрудников, можно уменьшить платежи на УСН «Доходы» и ПСН на доли фиксированных взносов. При УСН «Доходы минус расходы» можно включить в расходы долю фиксированных взносов.

✔️ Если сотрудники ИП работают только в деятельности на УСН, налог на патенте можно уменьшить на всю долю фиксированных взносов за себя.

При УСН «Доходы» налоговый платеж можно уменьшить на долю фиксированных взносов и на взносы за сотрудников — но максимум на 50%.

При УСН «Доходы минус расходы» можно включить в расходы сумму страховых взносов за сотрудников и долю фиксированных взносов.

✔️ Если сотрудники ИП работают только в деятельности на патенте, платеж на ПСН можно уменьшить на долю фиксированных взносов за себя и на взносы за сотрудников — но максимум на 50%.

При УСН «Доходы» налоговый платеж можно уменьшить на долю фиксированных взносов за себя.

При УСН «Доходы минус расходы» можно включить в расходы долю фиксированных взносов.

✔️ Если сотрудники ИП работают как в деятельности на УСН, так и на патенте, взносы нужно распределить пропорционально доле дохода от каждого спецрежима в совокупных доходах предпринимателя.

Платеж на ПСН можно уменьшить на долю фиксированных взносов и долю взносов за сотрудников — но максимум на 50%.

При УСН «Доходы» налоговый платеж можно уменьшить на долю фиксированных взносов за себя и долю взносов за сотрудников — но максимум на 50%.

При УСН «Доходы минус расходы» можно включить в расходы долю фиксированных взносов за себя и долю взносов за сотрудников.