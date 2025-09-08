Совмещение патента и УСН в 2025 году: как вести раздельный учет и распределять страховые взносы

Как вести раздельный учет ИП на УСН и патенте
ИП на УСН самостоятельно выбирает способ ведения раздельного учета. Важно, чтобы такая методика позволяла четко распределить, что относится к УСН, а что — к ПСН. Выбранный способ нужно закрепить в учетной политике.
Раздельный налоговый учет доходов и расходов ведут:
в книге учета доходов — для патента;
в книге учета доходов и расходов (КУДиР) — для упрощенки.
Что заносить в эти налоговые регистры показали в таблице.
Вид налогового регистра
Что показывать
Книга учета доходов
Отражайте только доходы от видов деятельности на патенте
Книга учета доходов и расходов
Отражайте только доходы, которые относятся к деятельности на УСН.
Для УСН «Доходы минус расходы» отражайте еще расходы, которые связаны с работой на упрощенке и включаются в налоговую базу.
Доходы от патентной деятельности сюда не заносите
Если у ИП были расходы, которые относятся к обоим режимам и четко распределить их нельзя, нужно разделить их пропорционально доле доходов от ПСН и УСН в общей сумме доходов (п. 8 ст. 346.18 НК).
Для этого рассчитайте долю доходов по каждому режиму:
Доля доходов от УСН (ПСН) = Доходы от УСН (ПСН) / Совокупные доходы от УСН и ПСН
Далее рассчитайте расходы, которые относятся отдельно к каждому режиму:
Расходы отдельно по УСН (ПСН) = Общие расходы, которые одновременно относятся к УСН и ПСН * доля доходов от УСН (ПСН)
Как упростить ведение раздельного учета
Точно распределять доходы и расходы по каждому режиму можно с помощью специально разработанного регистра. В нем нужно отдельно показывать:
доходы и расходы по деятельности на УСН;
доходы и расходы по деятельности на патенте;
сумму поступлений, которые относятся к деятельности и по одному, и по второму режиму;
долю поступлений по каждому режиму в отдельности и пропорциональные суммы от общих расходов.
Не нарушить лимиты по доходам, установленные для работы на упрощенке и патенте, поможет отдельный регистр по доходам. Что в нем отражать, показали в таблице.
Налоговый режим
Что показывать
УСН
ПСН
Самостоятельно разработанные регистры необходимо закрепить в виде приложений к учетной политике ИП.
Частый спорный вопрос, который возникает у ИП при совмещении патента и упрощенки: предприниматель сейчас применяет УСН и ПСН, а оказал услуги до перехода на патент. Оплата за эти услуги поступила уже при совмещении режимов. Этот доход нужно учитывать, как от деятельности по УСН.
Основание — письмо Минфина от 25.04.2024 № 03-11-11/39092
Как распределять страховые взносы
ИП платит страховые взносы за себя, которые включают фиксированную сумму и 1% с доходов свыше 300 000 руб. Помимо этого, если ИП нанимает для работы сотрудников, он платит еще страховые взносы с их доходов.
Налоговые платежи по упрощенке и ПСН можно уменьшать:
на суммы страховых взносов за сотрудников, которые уплачены в текущем налоговом периоде или в календарном году действия патента;
на страховые взносы ИП за себя, которые нужно уплатить в текущем налоговом периоде или в календарном году действия патента.
Если крайний срок уплаты взносов — это первый рабочий день следующего года, они тоже относятся к подлежащим уплате в текущем налоговом периоде или в календарном году применения патента.
Основание — пп. 1 п. 3.1 ст. 346.21, пп. 1 п. 1.2 ст. 346.51 НК.
Как и другие расходы, ИП должен распределить страховые взносы между двумя режимами. Для этого также лучше составить отдельный регистр.
Но если не удается однозначно отнести взносы на УСН или ПСН, нужно распределить их пропорционально доле дохода от деятельности по каждому режиму в общих доходах. Для этого придерживайтесь следующих правил.
✔️ Если ИП работает без сотрудников, можно уменьшить платежи на УСН «Доходы» и ПСН на доли фиксированных взносов. При УСН «Доходы минус расходы» можно включить в расходы долю фиксированных взносов.
✔️ Если сотрудники ИП работают только в деятельности на УСН, налог на патенте можно уменьшить на всю долю фиксированных взносов за себя.
При УСН «Доходы» налоговый платеж можно уменьшить на долю фиксированных взносов и на взносы за сотрудников — но максимум на 50%.
При УСН «Доходы минус расходы» можно включить в расходы сумму страховых взносов за сотрудников и долю фиксированных взносов.
✔️ Если сотрудники ИП работают только в деятельности на патенте, платеж на ПСН можно уменьшить на долю фиксированных взносов за себя и на взносы за сотрудников — но максимум на 50%.
При УСН «Доходы» налоговый платеж можно уменьшить на долю фиксированных взносов за себя.
При УСН «Доходы минус расходы» можно включить в расходы долю фиксированных взносов.
✔️ Если сотрудники ИП работают как в деятельности на УСН, так и на патенте, взносы нужно распределить пропорционально доле дохода от каждого спецрежима в совокупных доходах предпринимателя.
Платеж на ПСН можно уменьшить на долю фиксированных взносов и долю взносов за сотрудников — но максимум на 50%.
При УСН «Доходы» налоговый платеж можно уменьшить на долю фиксированных взносов за себя и долю взносов за сотрудников — но максимум на 50%.
При УСН «Доходы минус расходы» можно включить в расходы долю фиксированных взносов за себя и долю взносов за сотрудников.
⚠️ Чтобы уменьшить стоимость патента на сумму страховых взносов, ИП должен уведомить налоговую инспекцию. Для этого нужно заполнить уведомление и направить его в ИФНС. Форму, способ подачи и электронный формат можно найти в приказе ФНС от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218@.
Пример распределения взносов ИП при совмещении УСН и патента
За 2025 год ИП Мельников заработал 3 700 000 руб. Из которых доход на УСН составил 2 300 000 руб., а на патенте — 1 400 000 руб.
За сотрудников, которые работают одновременно и в деятельности на УСН, и на ПСН, ИП заплатил страховые взносы в размере 500 000 руб.
Взносы ИП Мельникова за себя, которые подлежат уплате в 2025 году, составили 76 658 руб.
Предприниматель распределит страховые взносы так:
Показатель
Расчет
Доля доходов на УСН
2 300 000 руб. / 3 700 000 руб. = 0,62
Доля доходов на патенте
1 400 000 руб. / 3 700 000 руб. = 0,38
Страховые взносы ИП за себя на УСН
76 658 руб. * 0,62 = 47 528 руб.
Страховые взносы ИП за себя на патенте
76 658 руб. * 0,38 = 29 130 руб.
Страховые взносы за работников на УСН
500 000 руб. * 0,62 = 310 000 руб.
Страховые взносы за работников на патенте
500 000 руб. * 0,38 = 190 000 руб.
Чек-лист: как ИП совмещать патент и УСН
✅ Ведите раздельный учет доходов, расходов и имущества по УСН и патенту.
✅ Если расходы одновременно относятся к деятельности и на УСН, и на патенте, распределяйте их пропорционально доле дохода на каждом спецрежиме.
✅ К ПСН относите только поступления по видам деятельности, которые отражены в патенте. Другие доходы включайте в расчет налога на упрощенке.
✅ Если расходы относятся к деятельности на патенте, их нельзя учитывать ни на УСН, ни на ПСН.
✅ Налоги по УСН и патенту считайте и платите по отдельности, применяя порядок, который предусмотрен для каждого спецрежима.
