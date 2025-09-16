Изменения для бизнеса и бухгалтера с 1 октября 2025 года

Новые правила обмена электронными счетами-фактурами

Сейчас схема выглядит так: покупатель получает электронный счет-фактуру → формирует извещение о получении → подписывает его электронной подписью → передает через оператора электронного документооборота (ЭДО). Если в документе есть ошибка, получатель делает уведомление об уточнении с электронной подписью. Все это может занять несколько дней.

С 1 октября 2025 года вводятся универсальные сообщения для обмена через операторов ЭДО.

Что это значит?

Извещение о получении документа и уведомление об уточнении при обнаруженных ошибках отменяют.

Электронная подпись для этого процесса больше не нужна.

Эти изменения позволят ускорить подтверждение хозяйственных операций и упростить контрагентам обмен электронными документами. Универсальные сообщения станут обязательными для всех пользователей ЭДО.

Будет действовать классификатор информационных кодов универсальных сообщений. Участники смогут договориться о дополнительных правилах для кодов причин направления сообщений и установить уполномоченных сотрудников для их отправки в двусторонних соглашениях.

ФНС рекомендует заранее подготовиться к внедрению новых форматов, учитывая план перехода на новую технологию роуминга.