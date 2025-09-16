Конференция v7748 12.09 Мобильные
Изменения для бизнеса и бухгалтера с 1 октября 2025 года

Что вы могли пропустить, пока активно вникали в многочисленные сентябрьские изменения в законах.

Новые правила обмена электронными счетами-фактурами

Сейчас схема выглядит так: покупатель получает электронный счет-фактуру → формирует извещение о получении → подписывает его электронной подписью → передает через оператора электронного документооборота (ЭДО). Если в документе есть ошибка, получатель делает уведомление об уточнении с электронной подписью. Все это может занять несколько дней.

С 1 октября 2025 года вводятся универсальные сообщения для обмена через операторов ЭДО.

Что это значит?

  • Извещение о получении документа и уведомление об уточнении при обнаруженных ошибках отменяют.

  • Электронная подпись для этого процесса больше не нужна.

Эти изменения позволят ускорить подтверждение хозяйственных операций и упростить контрагентам обмен электронными документами. Универсальные сообщения станут обязательными для всех пользователей ЭДО. 

Будет действовать классификатор информационных кодов универсальных сообщений. Участники смогут договориться о дополнительных правилах для кодов причин направления сообщений и установить уполномоченных сотрудников для их отправки в двусторонних соглашениях.

ФНС рекомендует заранее подготовиться к внедрению новых форматов, учитывая план перехода на новую технологию роуминга.

Кредитные каникулы для самозанятых и субъектов МСП

С 1 октября 2025 года самозанятые, ИП и компании из реестра МСП смогут временно приостановить возврат кредитных денег банкам, микрофинансовым организациям и госкорпорации «ВЭБ.РФ».

Главное условие — размер кредита или займа не превышает максимальные суммы:

  • 10 млн ₽ — для самозанятых;

  • 60 млн ₽ — для микропредприятий;

  • 400 млн ₽ — для малых предприятий;

  • 1 млрд ₽ — для среднего бизнеса.

Другие условия для кредитных каникул:

  • Договор заключен не ранее 1 марта 2024 года.

  • Нет действующих кредитных каникул по другим законам.

  • Заемщик не находится в процессе банкротства.

  • Кредитор не обращался к заемщику с исполнительными документами или требованиями к поручителям, не взыскал предмет залога.

  • Заемщик не относится к субъектам МСП, которым не положена господдержка.

  • Обращаться можно будет любыми установленными в договоре способами: направить письмо с уведомлением о вручении почтой или передать требование под расписку. 

Срок каникул заемщик определяет самостоятельно, но он не может быть больше 6 месяцев. Начало льготного периода не должно наступить ранее дня подачи требования и позднее месяца после него.

👉 Во время каникул кредитор:

  • Не вправе требовать досрочно погасить обязательства.

  • Не имеет права расторгнуть договор.

  • Не может взыскивать залоговое имущество.

  • Не должен предъявлять требования к поручителям.

  • Не может начислять штрафы и неустойку за несвоевременный возврат задолженности.

Самозанятые, микропредприятия и малый бизнес смогут включить начисленные проценты в основной долг. Средним предприятиям придется платить проценты ежемесячно, а при задержке платежей более 7 календарных дней они присоединятся к основному долгу.

Пенсии и пособия в цифровых рублях

С 1 октября 2025 года граждане смогут получать пенсии и пособия в цифровых рублях. Для этого нужно будет оформить согласие на открытие счета через приложение банка.

Но пока непонятно — будет ли этот переход принудительным или добровольным по решению гражданина.

Индексация зарплат бюджетников на 7,6%

С 1 октября 2025 года зарплата у бюджетников увеличится на 7,6%. Это коснется следующих категорий:

  • сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений;

  • работников федеральных государственных органов;

  • гражданского персонала воинских частей;

  • сотрудников учреждений федеральных органов исполнительной власти с военной или приравненной к ней службой.

Увеличение лимита доходов для освобождения от НДС в общепите

Сейчас компании и ИП из сферы общепита, чей доход за предыдущий год превысил 2 млрд ₽, теряют право на освобождение от НДС.

С 1 октября 2025 года лимит доходов для использования освобождения от НДС увеличится с 2 млрд ₽ до 3 млрд ₽.

