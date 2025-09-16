Изменения для бизнеса и бухгалтера с 1 октября 2025 года

Новые правила обмена электронными счетами-фактурами
Сейчас схема выглядит так: покупатель получает электронный счет-фактуру → формирует извещение о получении → подписывает его электронной подписью → передает через оператора электронного документооборота (ЭДО). Если в документе есть ошибка, получатель делает уведомление об уточнении с электронной подписью. Все это может занять несколько дней.
С 1 октября 2025 года вводятся универсальные сообщения для обмена через операторов ЭДО.
Что это значит?
Извещение о получении документа и уведомление об уточнении при обнаруженных ошибках отменяют.
Электронная подпись для этого процесса больше не нужна.
Эти изменения позволят ускорить подтверждение хозяйственных операций и упростить контрагентам обмен электронными документами. Универсальные сообщения станут обязательными для всех пользователей ЭДО.
Будет действовать классификатор информационных кодов универсальных сообщений. Участники смогут договориться о дополнительных правилах для кодов причин направления сообщений и установить уполномоченных сотрудников для их отправки в двусторонних соглашениях.
ФНС рекомендует заранее подготовиться к внедрению новых форматов, учитывая план перехода на новую технологию роуминга.
Телеграм-канал Клерк.Премиум
Все, что нужно для вашей успешной ежедневной работы
Кредитные каникулы для самозанятых и субъектов МСП
С 1 октября 2025 года самозанятые, ИП и компании из реестра МСП смогут временно приостановить возврат кредитных денег банкам, микрофинансовым организациям и госкорпорации «ВЭБ.РФ».
Главное условие — размер кредита или займа не превышает максимальные суммы:
10 млн ₽ — для самозанятых;
60 млн ₽ — для микропредприятий;
400 млн ₽ — для малых предприятий;
1 млрд ₽ — для среднего бизнеса.
Другие условия для кредитных каникул:
Договор заключен не ранее 1 марта 2024 года.
Нет действующих кредитных каникул по другим законам.
Заемщик не находится в процессе банкротства.
Кредитор не обращался к заемщику с исполнительными документами или требованиями к поручителям, не взыскал предмет залога.
Заемщик не относится к субъектам МСП, которым не положена господдержка.
Обращаться можно будет любыми установленными в договоре способами: направить письмо с уведомлением о вручении почтой или передать требование под расписку.
Срок каникул заемщик определяет самостоятельно, но он не может быть больше 6 месяцев. Начало льготного периода не должно наступить ранее дня подачи требования и позднее месяца после него.
👉 Во время каникул кредитор:
Не вправе требовать досрочно погасить обязательства.
Не имеет права расторгнуть договор.
Не может взыскивать залоговое имущество.
Не должен предъявлять требования к поручителям.
Не может начислять штрафы и неустойку за несвоевременный возврат задолженности.
Самозанятые, микропредприятия и малый бизнес смогут включить начисленные проценты в основной долг. Средним предприятиям придется платить проценты ежемесячно, а при задержке платежей более 7 календарных дней они присоединятся к основному долгу.
Пенсии и пособия в цифровых рублях
С 1 октября 2025 года граждане смогут получать пенсии и пособия в цифровых рублях. Для этого нужно будет оформить согласие на открытие счета через приложение банка.
Но пока непонятно — будет ли этот переход принудительным или добровольным по решению гражданина.
Индексация зарплат бюджетников на 7,6%
С 1 октября 2025 года зарплата у бюджетников увеличится на 7,6%. Это коснется следующих категорий:
сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений;
работников федеральных государственных органов;
гражданского персонала воинских частей;
сотрудников учреждений федеральных органов исполнительной власти с военной или приравненной к ней службой.
Увеличение лимита доходов для освобождения от НДС в общепите
Сейчас компании и ИП из сферы общепита, чей доход за предыдущий год превысил 2 млрд ₽, теряют право на освобождение от НДС.
С 1 октября 2025 года лимит доходов для использования освобождения от НДС увеличится с 2 млрд ₽ до 3 млрд ₽.
➡️ Не потеряться во всех нововведениях помогут Разборы и мини-курсы.
Клерк.Премиум — больше, чем просто подписка: это онлайн-курсы, вебинары, разборы, консультации экспертов, проверка контрагентов и доступ к ИИ-помощнику. Упростим вашу работу и поможем выйти на новый профессиональный уровень. Из этой статьи вы можете купить Клерк. Премиум на месяц всего за 2 499 рублей.
Начать дискуссию