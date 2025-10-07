Как малому бизнесу не платить НДС с 2026 года: спойлер — перейти на АУСН

Что случилось
Примерно с середины сентября бизнес-сообщество потрясла новость о том, что ставка НДС взлетит до 22%, а на УСН большему количеству компаний и ИП придется платить НДС, так как действующий сейчас лимит снизят в 6 раз, и он составит 10 млн рублей. Официальной информации и подтверждения какое-то время не было. Поэтому многие отнеслись к этим новостям, как к попытке СМИ привлечь к себе внимание на громком инфоповоде. Но 24 сентября Минфин опубликовал на своем сайте пакет с поправками в НК, а 29 сентября Правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект № 1026190-8.
Какова вероятность, что поправки примут — весьма высокая. Правительство планирует направить собранные деньги на обеспечение обороны и безопасности страны, а также для выполнения социальных обязательств.
Если Госдума одобрит законопроект, изменения заработают уже с 1 января 2026 года. Времени у малого бизнеса крайне мало, чтобы перестроиться под новые условия — менее трех месяцев. Решать, как работать дальше, чтобы не закрыть свое дело и не уйти в наем, нужно уже сейчас.
Что планируют изменить
Текст законопроекта состоит из 207 листов и включает очень много поправок. Среди них не только корректировки по налогам и взносам, но и изменения в части обязанностей налоговой, администрирования и налоговых проверок.
Рассмотрим именно те изменения, которые затрагивают малый бизнес. Для наглядности собрали их в таблицу и показали в сравнении — как это работает сейчас и как будет с 1 января, если примут поправки.
Что может измениться
Как сейчас
Как будет
Где можно посмотреть основание
Ставка НДС
пп. «б» п. 7 ст. 2 проекта
Порог доходов для УСН, после которого нужно платить НДС
п. 1 ст. 2 проекта
Льготы по страховым взносам для МСП
Ставка 30% с 1,5 МРОТ и 15% с оставшейся части выплаты работнику
пп. «и» п. 115 ст. 2 проекта
Объем дохода для применения ПСН
пп. «б» п. 84 ст. 2 проекта
Деятельность для применения патента
ИП, которые занимаются розничной торговлей в магазинах, могут работать на ПСН
пп. «а», «б» п. 83 ст. 2 проекта
Деятельность для применения патента
ИП-грузоперевозчики могут работать на патенте
Нельзя будет применять патент для грузоперевозок
пп. «а» п. 83 ст. 2 проекта
Что это значит для бизнеса
Повышение ставки НДС с 20% до 22% приведет к увеличению налоговой нагрузки на бизнес. Сильнее всего это ударит по компаниям, у которых нет входящего НДС.
Пример. ООО «ТНД-Солюшн» продает непродовольственные товары. Выручка от реализации за 2025 год составила 62 млн рублей, в том числе НДС 10,3 млн рублей.
Себестоимость данной продукции составляет 32 млн рублей, в том числе НДС 5,3 млн рублей.
Компания платит НДС по ставке 20%.
Покажем в таблице, как увеличится налоговая нагрузка, если ставка НДС увеличится на 2%.
Выручка от реализации
НДС
Себестоимость
Входящий НДС
НДС к уплате в бюджет
2025 год (НДС 20%)
62 млн руб.
10,3 млн руб.
32 млн руб.
5,3 млн руб.
5 млн руб.
2026 год (НДС 22%)
62 млн руб.
11,18 млн руб.
32 млн руб.
5,7 млн руб.
5,48 млн руб.
При повышении ставки НДС компания заплатит в бюджет на 480 тыс. рублей больше.
Многие компании, стремясь сохранить свою прибыльность, будут вынуждены поднять цены на товары и услуги. Но рост цен также ограничит покупательную способность потребителей, что негативно скажется на спросе и объеме продаж.
Снижение порога на УСН, при превышении которого нужно платить НДС до 10 млн рублей, приведет к тому, что число плательщиков НДС среди малого бизнеса сильно вырастет. При этом у большинства упрощенцев расходы с НДС составляют лишь малую часть или их нет вообще — например, у бизнеса с услугами или часто у селлеров на маркетплейсах. Переход на НДС подразумевает не только уплату самого налога, но и более сложный учет, а значит — увеличение расходов на бухгалтерские услуги. Декларацию по НДС сдать в налоговую можно только электронно, соответственно придется подключить специальный сервис. Также нужно будет обновить настройки в 1С и на ККТ — это тоже дополнительные расходы.
Отмена льготы по страховым взносам для большинства МСП тоже приведет к дополнительным расходам. Придется платить полностью 30% с фонда оплаты труда. Компании будут вынуждены повышать цены на товары или услуги или искать возможность сократить расходы. Это повышает риск серых зарплат.
ИП, которые занимаются розничной торговлей в магазинах и киосках или перевозкой грузов, больше не смогут применять патент. Им придется работать на другой системе налогообложения, что очевидно приведет к увеличению налоговой нагрузки. Это же касается и тех предпринимателей на ПСН, у которых доходы превышают 10 млн рублей в год.
Перечисленные изменения серьезно повлияют на малый бизнес. Многие владельцы компаний оказались перед выбором: смириться с увеличением налоговой нагрузки, а там будь что будет, либо искать законные пути сокращения расходов. В сложившейся ситуации многие налоговые консультанты и бухгалтеры смотрят в сторону автоматизированной упрощенки.
АУСН: что будет с этим спецрежимом
Налоговая реформа 2026 пока обходит стороной автоматизированную УСН. Работу на этом спецрежиме регламентирует отдельный закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ. И об этом законе в новом проекте нет ни слова. Почему так?
До конца 2027 года АУСН работает в порядке эксперимента. В самом законе, регламентирующем этот режим, написано, что в течение всего срока эксперимента ставки налога и лимиты меняться не будут (п. 3 ст. 1 закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ). К тому же вряд ли государство будет сильно против, если часть бизнеса перейдет на автоматизированную УСН, так как ставки налога на ней все же выше, чем на обычной упрощенке. Помимо этого, государство автоматически получает информацию о доходах компаний и ИП, что снижает риски сокрытия от налоговой части выручки. Это дает надежду, что ко второму чтению законопроекта не снизят лимит доходов для применения АУСН до 10 млн рублей.
Почему бизнесу выгодно перейти с 2026 года на АУСН
Теперь подробнее о «плюшках» работы на автоматизированной упрощенке:
✔️ Не нужно платить страховые взносы за сотрудников, так как здесь действует тариф 0%. Это огромное преимущество в свете возможной отмены пониженных тарифов для представителей МСП. Также, сколько бы ни заработал ИП, он не платит фиксированные взносы за себя. В 2026 году — это 57 390 руб. При этом права на пенсию никто не теряет. Нужно будет платить только взносы на травматизм за работников, но от их зарплаты и соответственно общего ФОТ размер не зависит. Это фиксированная сумма — 2 040 руб., причем платят ее один раз в год. Единственное, сумма страховых взносов ежегодно индексируется, в 2025 году она составляет 2 750 руб.
✔️ Не нужно платить налоги:
НДС. Исключение — ввозной налог или если его нужно уплатить в качестве агента.
Налог на прибыль. Исключение — налоговые агенты все же платят, а также платят с доходов в виде дивидендов или прибыли КИК.
Налог на имущество. Исключение — если база объекту рассчитывается по кадастровой стоимости.
НДФЛ с доходов ИП на ОСНО.
✔️ Мало отчетности. По АУСН декларации в принципе не существует. Что еще не нужно сдавать в налоговую и Социальный фонд России при работе на этом режиме:
РСВ.
Раздел 2 ЕФС-1 по страховым взносам на травматизм.
Декларацию по НДС в общем случае.
Как обычно нужно подавать только бухгалтерскую отчетность и ЕФС-1 в части подразделов 1.1 и 1.2.
✔️ Все общение с налоговой происходит через ЛК налогоплательщика. Не обязательно подключать сервисы для сдачи отчетности или получения требований от ФНС.
✔️ Не нужно самим считать налог, это делает за вас налоговая. Инспекция сообщает, какую сумму нужно заплатить и на какие реквизиты. Информация появляется в ЛК налогоплательщика. Здесь же ведется учет доходов и расходов, дополнительно КУДиР вести не нужно.
✔️ Не нужно самим считать и перечислять в налоговую НДФЛ с выплат сотрудникам, это за вас сделает банк. Туда нужно лишь каждый месяц направлять данные по работникам, их зарплате и стандартных вычетах.
Сколько и когда нужно платить на АУСН
Ставка налога на этом режиме бывает двух видов:
8% — если платите с доходов.
20% — если платить с разницы между доходами и расходами. Минимум нужно заплатить 3% с доходов.
В расходы можно включить только те затраты, на которые есть соответствующие подтверждающие документы.
ИП и компании платят налог ежемесячно на основании данных от ИФНС в личном кабинете. Деньги перечисляют на ЕНС.
Срок уплаты налога — 25 число следующего месяца.
Кто может применять АУСН
А теперь о самом главном — кто сможет работать на автоматизированной упрощенке в 2026 году? Какие условия нужно выполнить и какие есть ограничения. Подготовили чек-лист для перехода на АУСН. Проверьте свой бизнес, соответствует ли он установленным критериям.
Чек-лист: может ли ваш бизнес работать на АУСН
Условия и требования
Соответствие
Ваши доходы не превышают более 60 млн рублей в год
✅
В вашем регионе тоже принят закон о введении АУСН
✅
У вас работает не более 5 сотрудников
✅
Вы не берете на работу нерезидентов
✅
Вы платите зарплату только в безналичной форме
✅
Балансовая стоимость основных средств в вашей собственности (компании или ИП) не превышает 150 млн рублей
✅
У вашей организации нет филиалов или представительств
✅
Доля участия других организаций в вашем бизнесе меньше 25%
✅
Учредитель в вашей компании — физлицо
✅
Вы готовы открыть счет в уполномоченном банке из специального перечня и не использовать другие счета
✅
Вы готовы работать только на АУСН без совмещения с другими спецрежимами
✅
Вы не работаете в сфере ломбардов, не производите подакцизные товары и не занимаетесь добычей полезных ископаемых
✅
Вы не являетесь комиссионером или агентом. При этом вы можете быть селлером на маркетплейсах (работаете по агентскому договору в качестве заказчика)
✅
Вы не работаете в сфере организации и проведения азартных игр
✅
Вы не работаете с ценными бумагами и не оказываете финансовые услуги
✅
Вы не производите и не продаете ювелирные изделия из драг металлов. Работаете только с серебром
✅
Вы не работаете с цифровой валютой
✅
Вы не занимаетесь аутстаффингом
✅
Вы не являетесь иностранной компанией, КФХ, некоммерческой организацией, бюджетным учреждением, банком, МФО, нотариусом или адвокатом
✅
Скачать чек-лист можно здесь.
Если вы проставили галочки напротив каждого критерия, значит вы можете перейти на АУСН. Сделать это можно только со следующего года, если работаете на ОСНО. Если сейчас вы на упрощенке или ИП на НПД, перейти на этот спецрежим можно с любого месяца, хоть со следующего. Для перехода нужно подать в налоговую инспекцию уведомление:
до 9 января 2026 года, чтобы применять спецрежим с 2026 года;
до конца текущего месяца, чтобы применять спецрежим со следующего месяца.
Если вы только зарегистрировали бизнес, можно перейти на АУСН сразу же. Для этого направьте уведомление не позднее 30 дней с момента постановки на учет компании или ИП.
Подать уведомление можно через ЛК налогоплательщика или через банк, который работает с АУСН.
В любом случае сначала обязательно просчитайте налоговую нагрузку с предполагаемых доходов при различных условиях:
Если вы останетесь на УСН и перейдете на НДС (с учетом специальных ставок и общей ставки, но возможностью применять вычеты).
Если вы перейдете с патента на АУСН и начнете платить НДС.
Если вы перейдете на АУСН.
И не забывайте, что в порядке эксперимента АУСН действует только до конца 2027 года. Какая судьба у этого спецрежима будет в дальнейшем, пока сказать сложно. Но в любом случае АУСН может стать своеобразным переходным мостиком и поможет потянуть время и сэкономить деньги.
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.
Она закрывает сразу несколько задач:
-
Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.
-
ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.
-
Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.
-
Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.
-
Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.
-
Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.
С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:
И это не реклама!
Начать дискуссию