Как малому бизнесу не платить НДС с 2026 года: спойлер — перейти на АУСН

Что это значит для бизнеса

Повышение ставки НДС с 20% до 22% приведет к увеличению налоговой нагрузки на бизнес. Сильнее всего это ударит по компаниям, у которых нет входящего НДС.

Пример. ООО «ТНД-Солюшн» продает непродовольственные товары. Выручка от реализации за 2025 год составила 62 млн рублей, в том числе НДС 10,3 млн рублей.

Себестоимость данной продукции составляет 32 млн рублей, в том числе НДС 5,3 млн рублей.

Компания платит НДС по ставке 20%.

Покажем в таблице, как увеличится налоговая нагрузка, если ставка НДС увеличится на 2%.

Выручка от реализации НДС Себестоимость Входящий НДС НДС к уплате в бюджет 2025 год (НДС 20%) 62 млн руб. 10,3 млн руб. 32 млн руб. 5,3 млн руб. 5 млн руб. 2026 год (НДС 22%) 62 млн руб. 11,18 млн руб. 32 млн руб. 5,7 млн руб. 5,48 млн руб.

При повышении ставки НДС компания заплатит в бюджет на 480 тыс. рублей больше.

Многие компании, стремясь сохранить свою прибыльность, будут вынуждены поднять цены на товары и услуги. Но рост цен также ограничит покупательную способность потребителей, что негативно скажется на спросе и объеме продаж.

Снижение порога на УСН, при превышении которого нужно платить НДС до 10 млн рублей, приведет к тому, что число плательщиков НДС среди малого бизнеса сильно вырастет. При этом у большинства упрощенцев расходы с НДС составляют лишь малую часть или их нет вообще — например, у бизнеса с услугами или часто у селлеров на маркетплейсах. Переход на НДС подразумевает не только уплату самого налога, но и более сложный учет, а значит — увеличение расходов на бухгалтерские услуги. Декларацию по НДС сдать в налоговую можно только электронно, соответственно придется подключить специальный сервис. Также нужно будет обновить настройки в 1С и на ККТ — это тоже дополнительные расходы.

Отмена льготы по страховым взносам для большинства МСП тоже приведет к дополнительным расходам. Придется платить полностью 30% с фонда оплаты труда. Компании будут вынуждены повышать цены на товары или услуги или искать возможность сократить расходы. Это повышает риск серых зарплат.

ИП, которые занимаются розничной торговлей в магазинах и киосках или перевозкой грузов, больше не смогут применять патент. Им придется работать на другой системе налогообложения, что очевидно приведет к увеличению налоговой нагрузки. Это же касается и тех предпринимателей на ПСН, у которых доходы превышают 10 млн рублей в год.

Перечисленные изменения серьезно повлияют на малый бизнес. Многие владельцы компаний оказались перед выбором: смириться с увеличением налоговой нагрузки, а там будь что будет, либо искать законные пути сокращения расходов. В сложившейся ситуации многие налоговые консультанты и бухгалтеры смотрят в сторону автоматизированной упрощенки.