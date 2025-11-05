Топ новостей за октябрь 2025

Госдума приняла в первом чтении законопроект с поправками в НК
Законопроект с самыми масштабными налоговыми поправками прошел первое чтение. Среди основных изменений, которые планируют ввести с 1 января 2026 года:
Повышение ставки НДС с 20 до 22%.
Снижение пороговой суммы для уплаты НДС на УСН до 10 млн руб.
Отмена пониженных страховых взносов для большинства МСП.
Снижение лимита доходов для возможности применять патент с 60 до 10 млн руб. и другие изменения.
При этом комитет Госдумы предложил доработать проект ко второму чтению. В первую очередь предложили сделать более плавный переход в части изменения пороговых значений доходов, при которых бизнес на УСН становится плательщиком НДС, а налогоплательщики на ПСН теряют право на применение спецрежима.
Сохранится льгота по НДС для российских разработчиков программ
Правительство отказалось вводить НДС для сферы IT. Такое решение учтут в поправках ко второму чтению законопроекта.
Увеличат сумму взносов на травматизм на АУСН
С 1 января 2026 года для бизнеса на АУСН планируют увеличить взносы на травматизм с 2 750 руб. до 2 970 руб.
Индексация взносов происходит ежегодно в связи с ростом средней зарплаты.
Изменится порядок постановки на налоговый учет в ФНС и снятия с него
С 1 января 2026 года стартуют новые правила взамен действующему порядку Минфина.
Налоговая служба будет направлять выписку из ЕГРЮЛ:
при постановке на учет новой организации;
при постановке на учет организации по месту филиала, представительства или другого ОП;
при снятии с учета организации, если меняется ее место нахождения, филиала, представительства или другого ОП;
при снятии с учета организации, если прекращает деятельность ее филиал, представительство или другое ОП.
Сейчас в таких случаях организация получает уведомление.
Предложили коэффициенты-дефляторы на 2026 год
Минэкономразвития подготовил законопроект с коэффициентами-дефляторами на 2026 год:
1,090 — для УСН;
2,842 — для НДФЛ;
1,520 — для налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья;
1,253 — для ПСН;
2,165 — для торгового сбора;
1,183 — для сборов за пользование объектами животного мира и объектами водных биоресурсов.
Изменились реквизиты для уплаты налогов
С 27 октября 2025 года в платежных поручениях на уплату налогов и сборов нужно указывать новое наименование подразделения Банка России. Остальные реквизиты остались без изменения.
Актуальные образцы платежек можно посмотреть здесь.
Подготовили обновленные формы сообщения об исчисленных налогах и пояснений к нему
На общественном обсуждении находятся проекты, которые предлагают:
обновленную форму и формат сообщения об исчисленных налогах — транспортному, земельному и имущественному;
форму, формат и порядок заполнения пояснений к сообщению об исчисленных налогах — транспортному, земельному и имущественному.
В сообщении об исчисленных налогах планируют указывать срок уплаты налога (авансового платежа) и общую сумму налогов (авансовых платежей) к уплате.
В форме уточнят, что их подают не только к сообщениям об исчисленных налогах, но и об авансовых платежах.
Планируют, что изменения вступят в силу с 1 января 2027 года.
Софвед одобрил поправки о круглогодичном призыве на срочную службу в армии
С 1 января 2026 года планируют проводить призыв на военную службу круглый год. Это значит, что с 1 января по 31 декабря будут вызывать граждан, не пребывающих в запасе, на медосвидетельствование, заседания призывной комиссии и прочие мероприятия.
Сейчас призыв в армию проводят два раза в год. Также сейчас нет временных ограничений для явки в военкомат по повестке. С 2026 года планируют установить срок для явки после получения повестки — 30 дней.
Самозанятые смогут получать оплачиваемые больничные
Добавили новое контрольное соотношение для декларации по НДС
В перечне контрольных соотношений для проверки декларации по НДС появился новый пункт 1.66 для упрощенцев, которые применяют ставки НДС 5 и 7%.
Если в разделе 9 (приложении 1 к разделу) указан НДС по спецставкам, то в разделе 8 (приложении 1 к разделу) указывают только коды вида операции 16, 17, 18, 22, 26, 43 или 01 (если номер и дата счета-фактуры продавца совпадают с номером и датой корректировочного документа).
Снова снизили ключевую ставку
С 27 октября 2025 года действует ключевая ставка 16,5%. С сентября до этого момента этот показатель был на уровне 17%.
По данным среднесрочного прогноза планируют такие значения ключевой ставки:
16,4 – 16,5% — с 27 октября до конца 2025 года;
13 – 15% — в 2026 году;
7,5 – 8,5% — в 2027 и 2028 году.
Очередное заседание по ключевой ставке запланировано на 19 декабря 2025 года.
Предложили запретить повышенные банковские комиссии для бизнеса
Банкам хотят запретить устанавливать компаниям и ИП разные оборотные комиссии на перевод денег физлицам, организациям и предпринимателям. Это касается операций по перечислению со счета клиента по его поручению.
Планируемое изменение затронет и те договоры, которые заключили ранее — до начала действия поправок.
