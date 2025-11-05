Топ новостей за октябрь 2025

Подготовили обновленные формы сообщения об исчисленных налогах и пояснений к нему

На общественном обсуждении находятся проекты, которые предлагают:

обновленную форму и формат сообщения об исчисленных налогах — транспортному, земельному и имущественному;

форму, формат и порядок заполнения пояснений к сообщению об исчисленных налогах — транспортному, земельному и имущественному.

В сообщении об исчисленных налогах планируют указывать срок уплаты налога (авансового платежа) и общую сумму налогов (авансовых платежей) к уплате.

В форме уточнят, что их подают не только к сообщениям об исчисленных налогах, но и об авансовых платежах.

Планируют, что изменения вступят в силу с 1 января 2027 года.