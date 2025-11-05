ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
Обзор налоговых новостей
Топ новостей за октябрь 2025

Что вы могли пропустить, пока сдавали отчетность. Собрали самые важные новости за октябрь.

Госдума приняла в первом чтении законопроект с поправками в НК

Законопроект с самыми масштабными налоговыми поправками прошел первое чтение. Среди основных изменений, которые планируют ввести с 1 января 2026 года:

  • Повышение ставки НДС с 20 до 22%.

  • Снижение пороговой суммы для уплаты НДС на УСН до 10 млн руб.

  • Отмена пониженных страховых взносов для большинства МСП.

  • Снижение лимита доходов для возможности применять патент с 60 до 10 млн руб. и другие изменения.

При этом комитет Госдумы предложил доработать проект ко второму чтению. В первую очередь предложили сделать более плавный переход в части изменения пороговых значений доходов, при которых бизнес на УСН становится плательщиком НДС, а налогоплательщики на ПСН теряют право на применение спецрежима.

Сохранится льгота по НДС для российских разработчиков программ

Правительство отказалось вводить НДС для сферы IT. Такое решение учтут в поправках ко второму чтению законопроекта.

Увеличат сумму взносов на травматизм на АУСН

С 1 января 2026 года для бизнеса на АУСН планируют увеличить взносы на травматизм с 2 750 руб. до 2 970 руб. 

Индексация взносов происходит ежегодно в связи с ростом средней зарплаты.

Изменится порядок постановки на налоговый учет в ФНС и снятия с него

С 1 января 2026 года стартуют новые правила взамен действующему порядку Минфина.

Налоговая служба будет направлять выписку из ЕГРЮЛ:

  • при постановке на учет новой организации;

  • при постановке на учет организации по месту филиала, представительства или другого ОП;

  • при снятии с учета организации, если меняется ее место нахождения, филиала, представительства или другого ОП; 

  • при снятии с учета организации, если прекращает деятельность ее филиал, представительство или другое ОП. 

Сейчас в таких случаях организация получает уведомление.

Предложили коэффициенты-дефляторы на 2026 год

Минэкономразвития подготовил законопроект с коэффициентами-дефляторами на 2026 год:

  • 1,090 — для УСН;

  • 2,842 — для НДФЛ;

  • 1,520 — для налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья;

  • 1,253 — для ПСН;

  • 2,165 — для торгового сбора;

  • 1,183 — для сборов за пользование объектами животного мира и объектами водных биоресурсов.

Изменились реквизиты для уплаты налогов

С 27 октября 2025 года в платежных поручениях на уплату налогов и сборов нужно указывать новое наименование подразделения Банка России. Остальные реквизиты остались без изменения. 

Актуальные образцы платежек можно посмотреть здесь.

Подготовили обновленные формы сообщения об исчисленных налогах и пояснений к нему

На общественном обсуждении находятся проекты, которые предлагают:

В сообщении об исчисленных налогах планируют указывать срок уплаты налога (авансового платежа) и общую сумму налогов (авансовых платежей) к уплате. 

В форме уточнят, что их подают не только к сообщениям об исчисленных налогах, но и об авансовых платежах.

Планируют, что изменения вступят в силу с 1 января 2027 года.

Софвед одобрил поправки о круглогодичном призыве на срочную службу в армии

С 1 января 2026 года планируют проводить призыв на военную службу круглый год. Это значит, что с 1 января по 31 декабря будут вызывать граждан, не пребывающих в запасе, на медосвидетельствование, заседания призывной комиссии и прочие мероприятия.

Сейчас призыв в армию проводят два раза в год. Также сейчас нет временных ограничений для явки в военкомат по повестке. С 2026 года планируют установить срок для явки после получения повестки — 30 дней.

Самозанятые смогут получать оплачиваемые больничные

С 1 сентября 2026 года плательщикам НПД планируют ввести оплату по больничным листам. Заработает эксперимент по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности.

Что должен сделать самозанятый, чтобы получить выплату по болезни, подробно рассказали здесь.

Добавили новое контрольное соотношение для декларации по НДС

В перечне контрольных соотношений для проверки декларации по НДС появился новый пункт 1.66 для упрощенцев, которые применяют ставки НДС 5 и 7%.

Если в разделе 9 (приложении 1 к разделу) указан НДС по спецставкам, то в разделе 8 (приложении 1 к разделу) указывают только коды вида операции 16, 17, 18, 22, 26, 43 или 01 (если номер и дата счета-фактуры продавца совпадают с номером и датой корректировочного документа).

Снова снизили ключевую ставку

 С 27 октября 2025 года действует ключевая ставка 16,5%. С сентября до этого момента этот показатель был на уровне 17%.

По данным среднесрочного прогноза планируют такие значения ключевой ставки:

  • 16,4 – 16,5% — с 27 октября до конца 2025 года;

  • 13 – 15% — в 2026 году;

  • 7,5 – 8,5% — в 2027 и 2028 году.

Очередное заседание по ключевой ставке запланировано на 19 декабря 2025 года.

Предложили запретить повышенные банковские комиссии для бизнеса

Банкам хотят запретить устанавливать компаниям и ИП разные оборотные комиссии на перевод денег физлицам, организациям и предпринимателям. Это касается операций по перечислению со счета клиента по его поручению.

Планируемое изменение затронет и те договоры, которые заключили ранее — до начала действия поправок.

