⚡Страховые взносы за директора из МРОТ будут и на АУСН: разъяснения ФНС

С 1 января 2026 года за руководителей коммерческих организаций придется платить страховые взносы, исходя из МРОТ, если оплата за месяц ниже этого показателя. Это нововведение вызывает у бизнеса множество вопросов. Налоговики выпустили первое разъяснение с ответами. Среди них есть и про АУСН — нужно ли платить взносы с МРОТ на этом спецрежиме.

Что случилось

Налоговая служба выпустила письмо от 22.12.2025 № БС-4-11/11507@ с ответами на самые частые вопросы бизнеса про взносы с МРОТ за директора.

Множество вопросов это нововведение вызвало в первую очередь потому, что оно касается и фирм-нулевок. Несмотря на отсутствие доходов у бизнеса и зарплаты у директора, платить за него страховые взносы с МРОТ с 1 января 2026 года все равно придется. Где брать деньги — это проблема бизнеса, которую он пытается решить с помощью перехода на АУСН.

Основание — п. 1 ст. 421 НК в ред. п. 137 ст. 2 закона № 425-ФЗ

О какой сумме речь: Размер МРОТ в 2026 году — 27 093 рубля. Ежемесячная сумма взносов за директора с базы в размере МРОТ — 27 093 * 30% = 8 127,90 рублей. Сумма минимальных взносов за год — 8 127, 90 * 12 = 97 534, 80 рубля. Для неработающего бизнеса сумма немалая.

Так государство решает вопрос с фирмами-однодневками с номинальным директором на минимальной зарплате или вообще без нее. Но ударит эта мера и по нулевым компаниям, которые просто не ликвидировали.

Страховые взносы с выплат единоличным руководителям: пояснения от налоговиков

💡 При расчете минимальной базы не нужно учитывать районные коэффициенты и северные надбавки.

Берем только чистый МРОТ (например, в 2026 году — 27 093 рубля) без учета районных коэффициентов и процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

💡 Нужно платить взносы из МРОТ за директора, даже без трудового договора.

Обязанность коммерческой организации платить страховые взносы за единоличного руководителя исходя из МРОТ не зависит от того:

заключен ли с ним трудовой договор;

ведет фирма деятельность или нет;

сколько времени по факту отработано;

есть ли трудовые или гражданско-правовые отношения у директора с другими компаниями.

💡 Минимальную базу из МРОТ определяет каждая организация, в которой физлицо является руководителем.

Если человек числится директором сразу в нескольких компаниях, минимальную базу для расчета страховых взносов из МРОТ определяет каждая из них.

А если в уставе закреплены несколько руководителей, базу из МРОТ тоже считают для каждого физлица.

💡 Отражение взносов за директора из МРОТ в отчетности.

Суммы начисленных взносов с базы из МРОТ необходимо включить в отчетность:

РСВ. Расчет сдают не позднее 25 числа месяца следующего за отчетным кварталом. В разделе 3 отчета для физлица-директора указывается код категории застрахованного лица, соответствующий коду применяемого плательщиком тарифа страховых взносов.

Персонифицированные сведения о физических лицах. Отчет сдают не позднее 25 числа месяца следующего за отчетным.

💡 Налоговый режим не влияет на обязанность определять базу из МРОТ для страховых взносов за директора.

Минимальную базу должны определять ВСЕ коммерческие организации независимо от того, на какой системе налогообложения они работают. Эта обязанность распространяется в том числе и в отношении директора фирмы на АУСН.

Что это значит? Получается, что в целом норма о взносах за директора из МРОТ распространяется и на директора компании на АУСН. То есть автоматизированная упрощенка не стала исключением. Но сумма взносов к уплате будет нулевая, так как ставка взносов на АУСН — 0%.