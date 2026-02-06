Законная оптимизация или необоснованная налоговая выгода: как избежать вопросов со стороны ФНС

Записи вебинаров
6-НДФЛ за 2025 год нужно сдать не позже 25 февраля, и это одна из самых ответственных задач для бухгалтера в начале года. На вебинаре эксперты Ольга Пыжова и Елена Вальтер рассказали как заполнить форму с учетом всех изменений в НК и сложных ситуаций: отпускные, больничные, дивиденды, материальная выгода, особенности при работе с ИП, самозанятыми и ГПХ.
В кадровом и воинском учете и работе с персональными данными — множество изменений. Эксперт по трудовым отношениям Елена Пономарева на консультации подробно рассказала об изменениях и как они повлияли на работу бухгалтера и кадровика. Также узнаете, как перестроиться на новый порядок работы.
Кадры, воинский учет и персональные данные – 2026: практическая консультация с экспертом Еленой Пономаревой
Аналитик 1С — новый этап профессионального развития для бухгалтера. Если вы устали от рутины, но не хотите терять годы опыта в бухгалтерии, переход в аналитики 1С поможет увеличить доход в том числе за счет экспертизы в бухучете. На вебинаре со спикером Константином Соболевским, бизнес-аналитиком и экспертом 1С вы получите пошаговый план перехода — от нуля до первого оффера. Также узнаете, что делает аналитик 1С и почему эта профессия подходит бухгалтеру.
В 2026 году многие способы оптимизации, еще недавно считавшиеся безопасными, вызывают массу вопросов у налоговиков. На мастер-классе старший преподаватель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ Мария Антонова рассказала об актуальной практике налоговой оптимизации.
Мастер-класс. Оптимизация vs Уклонение: где грань между законной оптимизацией и необоснованной налоговой выгодой
Адаптироваться к множеству нововведений в 2026 году также придется тем, кто работает на маркетплейсах. На вебинаре спикер Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства и практикующий бухгалтер рассказала об изменениях, рисках и сложностях в связи с налоговой реформой и подробно разобрала особенности работы с популярными площадками. Также узнаете, что делать с НДС, как перейти на АУСН и взять курс на обеление.
Мини-курсы
Как принять нового участника в ООО. Подготовили мини-курс, который поможет разобраться с регистрацией увеличения уставного капитала за счет нового участники. За пару минут узнаете, как заключить сделку купли-продажи доли ООО, увеличить уставный капитал с помощью вклада и зарегистрировать увеличение.
Почему работники берут отгул вместо больничного и всегда ли его нужно предоставлять. Подготовили мини-курс, из которого узнаете, обязан ли работодатель предоставлять отгул по состоянию здоровья и может ли отгул быть оплачиваемым. Также рассказали, почему отгул выгоднее больничного.
Условные единицы: как прописать в договоре и зачем использовать. Отвечаем на главные вопросы об условных единицах — зачем использовать и как прописать в договоре. Также узнаете об учете при расчетах в условных единицах.
Можно ли на АУСН использовать, получать и снимать наличные. АУСН направлена на автоматизацию налогообложения и расчетов. Подготовили мини-курс об использовании наличных на АУСН: можно ли их использовать (в том числе снимать с расчетного счета) и что делать при получении оплаты наличными.
Разборы
В ЕГРЮЛ и ЕГРИП содержатся коды ОКВЭД заявительного и отчетного типа. Изменить код заявительного типа основного вида экономической деятельности организация или ИП вправе до того, как в реестры внесут сведения о кодах отчетного типа. Из разбора узнаете, почему этот вопрос актуален именно сейчас и как происходит смена ОКВЭД. Также узнаете, что будет, если несвоевременно изменить код ОКВЭД.
Обзор разъяснений января по налоговой теме. Информация, которая поможет вам в работе: про НДФЛ, НДС, страховые взносы и другие важные моменты.
До 2026 года если статья расходов не была поименована в закрытом перечне (ч. 1 ст. 346.16 НК), учитывать такой расход в составе налоговой базы по УСН было нельзя. Теперь перечень стал открытым. Из разбора узнаете, какие частые расходы теперь можно учесть при расчете налога при соблюдении норм НК.
Составление отчета о финансовых результатах и представление его в ИФНС ежегодно в составе годовой бухгалтерской отчетности — обязанность всех компаний. Разобрали порядок сдачи формы за 2025 год в полном и упрощенном варианте. Также в разборе вы можете скачать бланки.
Консультации
Среди самых популярных вопросов этой недели:
Расскажите о действиях бухгалтера при АУСН в ЛК ФНС по работникам.
Как рассчитывать и платить налог при поступлениях на расчетный счет с отсрочкой? Компания занимается торговлей на маркетплейсах, с 01.01.2026 перешла на АУСН.
