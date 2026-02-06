Законная оптимизация или необоснованная налоговая выгода: как избежать вопросов со стороны ФНС

Записи вебинаров

6-НДФЛ за 2025 год нужно сдать не позже 25 февраля, и это одна из самых ответственных задач для бухгалтера в начале года. На вебинаре эксперты Ольга Пыжова и Елена Вальтер рассказали как заполнить форму с учетом всех изменений в НК и сложных ситуаций: отпускные, больничные, дивиденды, материальная выгода, особенности при работе с ИП, самозанятыми и ГПХ.

В кадровом и воинском учете и работе с персональными данными — множество изменений. Эксперт по трудовым отношениям Елена Пономарева на консультации подробно рассказала об изменениях и как они повлияли на работу бухгалтера и кадровика. Также узнаете, как перестроиться на новый порядок работы.

Аналитик 1С — новый этап профессионального развития для бухгалтера. Если вы устали от рутины, но не хотите терять годы опыта в бухгалтерии, переход в аналитики 1С поможет увеличить доход в том числе за счет экспертизы в бухучете. На вебинаре со спикером Константином Соболевским, бизнес-аналитиком и экспертом 1С вы получите пошаговый план перехода — от нуля до первого оффера. Также узнаете, что делает аналитик 1С и почему эта профессия подходит бухгалтеру.

В 2026 году многие способы оптимизации, еще недавно считавшиеся безопасными, вызывают массу вопросов у налоговиков. На мастер-классе старший преподаватель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ Мария Антонова рассказала об актуальной практике налоговой оптимизации.