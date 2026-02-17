Управляющая компания на УСН: топ вопросов по НДС в 2026 году

Оплата мест общего пользования в многоквартирном доме: как учитывать в базе по УСН и начислять НДС

Управляющая компания (УК) начисляет и получает деньги от собственников многоквартирных домов (МКД) за места общего пользования — за электроэнергию, воду и канализацию. Эти поступления полностью перечисляются поставщикам коммунальных ресурсов по общим счетам по заключенным договорам.

Можно ли такие поступления не учитывать в базе по УСН?

Облагаются ли эти начисления НДС?

Начисления на места общего пользования — это плата за коммунальные услуги или плата за содержание помещения?

Собранные с собственников деньги за коммунальные услуги перечисляются ресурсоснабжающим организациям. Эти поступления не включаются при УСН ни в доходы, ни в расходы. Такой порядок касается и мест общего пользования (письмо Минфина от 27.03.2020 № 03-11-11/24201).

Основание — пп. 4 п. 1 ст. 346.15. НК.

Коммунальные услуги и услуги по обращению с ТКО не облагаются НДС, если управляющая компания выполняет условия:

Услуги приобретены у ресурсоснабжающих организаций или региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами соответственно по предельным единым тарифам. Услуги реализуются потребителям в пределах цены их приобретения — с учетом НДС.

Основание — пп. 29, 29.1 п. 3 ст. 149 НК, письма Минфина от 06.11.2024 № 03-07-11/108983, от 19.04.2022 № 03-07-07/34619, от 31.07.2020 № 03-07-11/67409, от 23.01.2017 № 03-07-11/2838, письмо ФНС от 27.12.2016 № СД-19-3/197.

Если не соблюдается любое из указанных условий, управляющая компания должна начислить и уплатить НДС. Например, если УК продает коммунальные услуги, оказанные собственными силами, или цена для продажи выше закупочной стоимости услуг. Основание — пп. 1 п. 1 ст. 146 НК.

Управляющая компания вправе отказаться от льготы. В этом случае нужно начислить и уплатить НДС в общем порядке: как произведение налоговой базы на ставку НДС. «Входной» НДС по приобретенным коммунальным услугам можно принять к вычету в обычном порядке. Основание — п. 5 ст. 149 НК.