Масленица общ моб
🔴 Вебинар: Блокировки счета по 115-ФЗ — новые правила для бухгалтера →
Клерк.Премиум
НДС
Управляющая компания на УСН: топ вопросов по НДС в 2026 году

Управляющая компания на УСН: топ вопросов по НДС в 2026 году

Управляющие компании на УСН тоже являются плательщиками НДС. Но есть операции в сфере ЖКХ, которые при выполнении определенных условий освобождаются от этого налога. Собрали самые популярные вопросы по НДС для УК на упрощенке в 2026 году.

Самое главное:

  • НДС-освобождение для услуг УК по содержанию и ремонту общего имущества в МКД.

  • НДС-освобождение по услугам УК для нежилых помещений.

  • НДС в чеках управляющей компании за услуги ЖКХ физлицам.

  • Памятка по НДС для управляющих компаний на УСН.

Оплата мест общего пользования в многоквартирном доме: как учитывать в базе по УСН и начислять НДС

Управляющая компания (УК) начисляет и получает деньги от собственников многоквартирных домов (МКД) за места общего пользования — за электроэнергию, воду и канализацию. Эти поступления полностью перечисляются поставщикам коммунальных ресурсов по общим счетам по заключенным договорам. 

  • Можно ли такие поступления не учитывать в базе по УСН? 

  • Облагаются ли эти начисления НДС? 

  • Начисления на места общего пользования — это плата за коммунальные услуги или плата за содержание помещения?

Собранные с собственников деньги за коммунальные услуги перечисляются ресурсоснабжающим организациям. Эти поступления не включаются при УСН ни в доходы, ни в расходы. Такой порядок касается и мест общего пользования (письмо Минфина от 27.03.2020 № 03-11-11/24201).

Основание — пп. 4 п. 1 ст. 346.15. НК.

Коммунальные услуги и услуги по обращению с ТКО не облагаются НДС, если управляющая компания выполняет условия:

  1. Услуги приобретены у ресурсоснабжающих организаций или региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами соответственно по предельным единым тарифам.

  2. Услуги реализуются потребителям в пределах цены их приобретения — с учетом НДС.

Основание — пп. 29, 29.1 п. 3 ст. 149 НК, письма Минфина от 06.11.2024 № 03-07-11/108983, от 19.04.2022 № 03-07-07/34619, от 31.07.2020 № 03-07-11/67409, от 23.01.2017 № 03-07-11/2838, письмо ФНС от 27.12.2016 № СД-19-3/197.

Если не соблюдается любое из указанных условий, управляющая компания должна начислить и уплатить НДС. Например, если УК продает коммунальные услуги, оказанные собственными силами, или цена для продажи выше закупочной стоимости услуг. Основание — пп. 1 п. 1 ст. 146 НК.

Управляющая компания вправе отказаться от льготы. В этом случае нужно начислить и уплатить НДС в общем порядке: как произведение налоговой базы на ставку НДС. «Входной» НДС по приобретенным коммунальным услугам можно принять к вычету в обычном порядке. Основание — п. 5 ст. 149 НК.

Льготы по НДС для управляющей компании нежилыми помещениями 

Управляющая компания нежилыми помещениями на УСН является плательщиком НДС, так как доходы за 2025 год превысили 20 млн рублей. 

  • Есть ли у компании льготы по НДС по ст. 149 НК

  • Нужно ли начислять НДС на услуги УК по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, при условии, что такие услуги приобретаются у подрядчиков, которые их оказывают?

Освобождение от НДС для управляющих компаний нежилыми помещениями действует при тех же условиях, что и для УК, оказывающих услуги физлицам. 

То есть освобождение от НДС действует независимо от того, кому УК оказывает услуги — физическим или юридическим лицам, кто они — собственники или наниматели помещений. Также  не имеет значения и вид помещения — жилое или нежилое. 

Основание — письма Минфина от 23.01.2017 № 03-07-11/2838, от 08.06.2015 № 03-07-07/33108, письмо ФНС от 28.05.2010 № ШС-37-3/2791@.

Если управляющая компания оказывает услуги по содержанию и ремонту общего имущества МКД своими силами, НДС начисляется в обычном порядке.

Если УК приобретает услуги у сторонней специализированной организации или ИП и нет собственной наценки, то применяется освобождение от НДС. При этом нежелательно, чтобы подрядчики были взаимозависимы с управляющей компанией и не были плательщиками НДС. Есть судебная практика по доначислению НДС в пользу налоговой службы (постановление АС Западно-Сибирского округа от 28.07.2025 № Ф04-1780/2025 по делу № А75-8236/2024).

Телеграм-канал Клерк.Премиум

Все, что нужно для вашей успешной ежедневной работы

НДС в чеках управляющей компании за услуги ЖКХ физлицам

С 2026 года управляющая компания стала плательщиком НДС. Доход УК включает услуги на содержание и текущий ремонт жилья. В договоре с МКД прописан тариф и что УК оказывает полностью все услуги, но может нанимать подрядчиков. Все средства приходят на счет управляющей компании, затем она расплачивается за обслуживание ВДГО, вентиляции, клининг, ремонтные работы.

В квитанции на оплату не предусмотрено выделение НДС. Наличными платежи не принимаются. Все поступления идут через банки. Оплата от физических лиц дублируется через кассу в налоговую. В чеке, который уходит в ФНС, указано «без НДС». Чеки дублируют позиции из квитанции. 

  • Как выделять НДС в кассовых чеках?

Управляющая компания не может повысить тариф на содержание общего имущества в МКД без согласия жильцов. Основание — ч. 7 ст. 156 ЖК.

Есть два варианта, как решить вопрос с НДС:

  1. Утрата права УК на освобождение от НДС при УСН в период оказания услуг по договорам управления МКД — это не основание для увеличения размера платы в одностороннем порядке. Управляющая компания может выделить НДС в рамках установленной договорами управления цены — путем применения расчетной налоговой ставки.

  2. На основании ст. 45, ч. 7 ст. 156 ЖК управляющая компания может инициировать созыв общего собрания собственников помещений, чтобы принять решение об утверждении нового размера платы с учетом ставки НДС.

В зависимости от выбранного способа настраиваются чеки.

Есть свежая судебная практика по этому вопросу:

Если у вас возникли вопросы, связанные с НДС по услугам управляющих компаний на УСН — ответ можно найти в сервисе «Клерк.Консультации» среди проведенных ранее консультаций. Доступ к ответам экспертов есть у всех подписчиков пакета «Клерк.Премиум». Если аналогичного решения в базе не оказалось, можно получить персональную консультацию: задайте вопрос и квалифицированный специалист подготовит ответ всего за три часа.

Телеграм-канал Клерк.Премиум

Все, что нужно для вашей успешной ежедневной работы

Памятка по НДС для управляющих компаний на УСН 

✅ Если доходы управляющей компании за 2025 год превысили 20 млн рублей, с 2026 года она становится плательщиком НДС.

✅ Если стоимость каких-то услуг управляющей компании облагается НДС, то для целей расчета доходов на УСН такие суммы нужно учитывать за вычетом исчисленного НДС. 

Например, стоимость услуги с НДС — 105 руб., НДС составляет 5 руб. В доходы нужно включить очищенную от НДС сумму — 100 руб.

✅ Коммунальные услуги не облагаются НДС, если управляющая компания выполняет два условия:

  • Услуги поставляют ресурсоснабжающие организации или региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами по предельным единым тарифам.

  • Услуги реализуются потребителям в пределах цены их приобретения — с учетом НДС.

Если нарушить хотя бы одно из этих условий, управляющая компания должна начислять НДС. 

Например, если управляющая компания делает наценку на ресурсы 10%, то с этой наценки необходимо платить НДС. 

✅ Если управляющая компания оказывает услуги собственными силами, их стоимость облагается НДС в полном размере.

✅ Не освобождаются от НДС услуги управляющей компании по содержанию и ремонту общего имущества МКД, выполненные собственными силами или по стоимости, которая превышает стоимость их приобретения у специализированного подрядчика.

Информации об авторе

Клерк.Премиум

Клерк.Премиум

Онлайн-курсы, вебинары, консультации для бухгалтеров

48 735 подписчиков207 постов

Начать дискуссию

ГлавнаяМасленица!