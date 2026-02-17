Управляющая компания на УСН: топ вопросов по НДС в 2026 году

Самое главное:
НДС-освобождение для услуг УК по содержанию и ремонту общего имущества в МКД.
НДС-освобождение по услугам УК для нежилых помещений.
НДС в чеках управляющей компании за услуги ЖКХ физлицам.
Памятка по НДС для управляющих компаний на УСН.
Оплата мест общего пользования в многоквартирном доме: как учитывать в базе по УСН и начислять НДС
Управляющая компания (УК) начисляет и получает деньги от собственников многоквартирных домов (МКД) за места общего пользования — за электроэнергию, воду и канализацию. Эти поступления полностью перечисляются поставщикам коммунальных ресурсов по общим счетам по заключенным договорам.
Можно ли такие поступления не учитывать в базе по УСН?
Облагаются ли эти начисления НДС?
Начисления на места общего пользования — это плата за коммунальные услуги или плата за содержание помещения?
Собранные с собственников деньги за коммунальные услуги перечисляются ресурсоснабжающим организациям. Эти поступления не включаются при УСН ни в доходы, ни в расходы. Такой порядок касается и мест общего пользования (письмо Минфина от 27.03.2020 № 03-11-11/24201).
Основание — пп. 4 п. 1 ст. 346.15. НК.
Коммунальные услуги и услуги по обращению с ТКО не облагаются НДС, если управляющая компания выполняет условия:
Услуги приобретены у ресурсоснабжающих организаций или региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами соответственно по предельным единым тарифам.
Услуги реализуются потребителям в пределах цены их приобретения — с учетом НДС.
Основание — пп. 29, 29.1 п. 3 ст. 149 НК, письма Минфина от 06.11.2024 № 03-07-11/108983, от 19.04.2022 № 03-07-07/34619, от 31.07.2020 № 03-07-11/67409, от 23.01.2017 № 03-07-11/2838, письмо ФНС от 27.12.2016 № СД-19-3/197.
Если не соблюдается любое из указанных условий, управляющая компания должна начислить и уплатить НДС. Например, если УК продает коммунальные услуги, оказанные собственными силами, или цена для продажи выше закупочной стоимости услуг. Основание — пп. 1 п. 1 ст. 146 НК.
Управляющая компания вправе отказаться от льготы. В этом случае нужно начислить и уплатить НДС в общем порядке: как произведение налоговой базы на ставку НДС. «Входной» НДС по приобретенным коммунальным услугам можно принять к вычету в обычном порядке. Основание — п. 5 ст. 149 НК.
Льготы по НДС для управляющей компании нежилыми помещениями
Управляющая компания нежилыми помещениями на УСН является плательщиком НДС, так как доходы за 2025 год превысили 20 млн рублей.
Есть ли у компании льготы по НДС по ст. 149 НК?
Нужно ли начислять НДС на услуги УК по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, при условии, что такие услуги приобретаются у подрядчиков, которые их оказывают?
Освобождение от НДС для управляющих компаний нежилыми помещениями действует при тех же условиях, что и для УК, оказывающих услуги физлицам.
То есть освобождение от НДС действует независимо от того, кому УК оказывает услуги — физическим или юридическим лицам, кто они — собственники или наниматели помещений. Также не имеет значения и вид помещения — жилое или нежилое.
Основание — письма Минфина от 23.01.2017 № 03-07-11/2838, от 08.06.2015 № 03-07-07/33108, письмо ФНС от 28.05.2010 № ШС-37-3/2791@.
Если управляющая компания оказывает услуги по содержанию и ремонту общего имущества МКД своими силами, НДС начисляется в обычном порядке.
Если УК приобретает услуги у сторонней специализированной организации или ИП и нет собственной наценки, то применяется освобождение от НДС. При этом нежелательно, чтобы подрядчики были взаимозависимы с управляющей компанией и не были плательщиками НДС. Есть судебная практика по доначислению НДС в пользу налоговой службы (постановление АС Западно-Сибирского округа от 28.07.2025 № Ф04-1780/2025 по делу № А75-8236/2024).
Телеграм-канал Клерк.Премиум
Все, что нужно для вашей успешной ежедневной работы
НДС в чеках управляющей компании за услуги ЖКХ физлицам
С 2026 года управляющая компания стала плательщиком НДС. Доход УК включает услуги на содержание и текущий ремонт жилья. В договоре с МКД прописан тариф и что УК оказывает полностью все услуги, но может нанимать подрядчиков. Все средства приходят на счет управляющей компании, затем она расплачивается за обслуживание ВДГО, вентиляции, клининг, ремонтные работы.
В квитанции на оплату не предусмотрено выделение НДС. Наличными платежи не принимаются. Все поступления идут через банки. Оплата от физических лиц дублируется через кассу в налоговую. В чеке, который уходит в ФНС, указано «без НДС». Чеки дублируют позиции из квитанции.
Как выделять НДС в кассовых чеках?
Управляющая компания не может повысить тариф на содержание общего имущества в МКД без согласия жильцов. Основание — ч. 7 ст. 156 ЖК.
Есть два варианта, как решить вопрос с НДС:
Утрата права УК на освобождение от НДС при УСН в период оказания услуг по договорам управления МКД — это не основание для увеличения размера платы в одностороннем порядке. Управляющая компания может выделить НДС в рамках установленной договорами управления цены — путем применения расчетной налоговой ставки.
На основании ст. 45, ч. 7 ст. 156 ЖК управляющая компания может инициировать созыв общего собрания собственников помещений, чтобы принять решение об утверждении нового размера платы с учетом ставки НДС.
В зависимости от выбранного способа настраиваются чеки.
Есть свежая судебная практика по этому вопросу:
Если у вас возникли вопросы, связанные с НДС по услугам управляющих компаний на УСН — ответ можно найти в сервисе «Клерк.Консультации» среди проведенных ранее консультаций. Доступ к ответам экспертов есть у всех подписчиков пакета «Клерк.Премиум». Если аналогичного решения в базе не оказалось, можно получить персональную консультацию: задайте вопрос и квалифицированный специалист подготовит ответ всего за три часа.
Телеграм-канал Клерк.Премиум
Все, что нужно для вашей успешной ежедневной работы
Памятка по НДС для управляющих компаний на УСН
✅ Если доходы управляющей компании за 2025 год превысили 20 млн рублей, с 2026 года она становится плательщиком НДС.
✅ Если стоимость каких-то услуг управляющей компании облагается НДС, то для целей расчета доходов на УСН такие суммы нужно учитывать за вычетом исчисленного НДС.
Например, стоимость услуги с НДС — 105 руб., НДС составляет 5 руб. В доходы нужно включить очищенную от НДС сумму — 100 руб.
✅ Коммунальные услуги не облагаются НДС, если управляющая компания выполняет два условия:
Услуги поставляют ресурсоснабжающие организации или региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами по предельным единым тарифам.
Услуги реализуются потребителям в пределах цены их приобретения — с учетом НДС.
Если нарушить хотя бы одно из этих условий, управляющая компания должна начислять НДС.
Например, если управляющая компания делает наценку на ресурсы 10%, то с этой наценки необходимо платить НДС.
✅ Если управляющая компания оказывает услуги собственными силами, их стоимость облагается НДС в полном размере.
✅ Не освобождаются от НДС услуги управляющей компании по содержанию и ремонту общего имущества МКД, выполненные собственными силами или по стоимости, которая превышает стоимость их приобретения у специализированного подрядчика.
Начать дискуссию