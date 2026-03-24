Ограничение работы с самозанятыми 2026: нельзя работать с одним заказчиком больше полугода 

Самое главное:
Новые критерии, которые приведут к проверке заказчика.
Как избежать рисков заказчикам.
Как избежать рисков самозанятым.
Новые критерии подмены трудовых отношений при сотрудничестве через цифровые платформы. Кто под ударом.
Что нужно знать заказчикам
В 2026 году контроль работы с самозанятыми усиливается. Безукоризненные договоры, чеки, акты не спасут от проверок — систему интересует модель ваших отношений. А контролирующие органы укрепляют информационное взаимодействие.
Налоговая уже передает данные ГИТ и комиссиям
С 16 февраля 2026 года налоговики передают в ГИТ и межведомственные комиссии по нелегальной занятости сведения о новых паттернах поведения.
Для справки поясним, откуда эта дата: приказ Минтруда от 19.11.2025 № 657н зарегистрирован Минюстом только 04.02.2026, опубликован 05.02.2026, плюс 10 дней на вступление в силу.
Налоговая сообщает о случаях, когда один и тот же заказчик (фирма, ИП) работает более чем с 35 самозанятыми, каждый из которых:
получает от него в среднем 35 тыс. руб.;
сотрудничает с заказчиком три и более месяцев.
Это уже знакомая ситуация, которая привлекает внимание контролирующих органов. Но есть и новое: налоговики сообщают ГИТ и комиссиям информацию о том, что какие-то заказчики работают с 10 и более самозанятыми, каждый из которых получает 25 тыс. рублей и более ежемесячно и плюс — в прошлом квартале был в штате у этого заказчика.
Напомним, что закон № 422-ФЗ не запрещает сотрудничать с бывшими сотрудниками, но запрещает облагать НПД доходы, полученными ими по ГПД от бывших работодателей, если с момента разрыва трудовых отношений не прошло еще два года (подп. 8 ч. 2 ст. 6 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Похоже, на практике об этом знали не все.
Подчеркнем: налоговая сообщает данные сведения не просто в ГИТ, но и в комиссии по нелегальной занятости. А то, что поступает туда, автоматически становится известным всем, кто входит в состав комиссии (в том числе местные власти, Соцфонд) и тем, кто не входит, но может участвовать в заседаниях (прокуратура). Работодатели, уличенные в применении нелегальной занятости и привлеченные к ответственности, включаются в черный список Роструда, который является общедоступным. Пребывание в нем — одно из свидетельств недобросовестности контрагента.
Новый повод для внеплановых проверок
Обновленный список индикаторов риска, которые могут спровоцировать проверку, будет содержать новый критерий — сотрудничество более чем с 10 физлицами и (или) ИП, которые платят НПД, получая при этом в среднем за месяц более 25 тыс. руб., притом что в предыдущем квартале они работали в этой же компании по трудовому договору. Это новый индикатор, № 10.
Сохранится и триггер № 8 — взаимодействие дольше трех месяцев более чем с 35 самозанятыми, для которых доход от заказчика составляет не менее 75% и в среднем за месяц это свыше 35 тыс. руб.
Что делать уже сейчас
Рекомендуем провести аудит:
Выявите исполнителей, которые сотрудничают с вами большее трех месяцев, получая ежемесячно в среднем более 35 тыс. руб.
Проверьте все документы, оцените, нет ли в них и вообще в ваших отношениях трудовых признаков.
Не допускайте ситуаций, когда бывший сотрудник становится самозанятым и оказывает услуги вам же, а с момента увольнения еще не прошло двух лет.
Будьте готовы дать внятные, убедительные пояснения: почему вы сотрудничаете именно с этими людьми, почему не берете их в штат.
Что нужно знать самозанятым
Вы не обязаны разбираться в тонкостях трудового права, но позиция «страуса» в 2026 году может и не сработать. Вспомните: в прошлом году министр финансов А. Г. Силуанов прямо заявил: «Если ты самозанят, пожалуйста, соблюдай строго законодательство, но не устраивайся на работу, как обыкновенный работник в рамках трудовых отношений, это надо разделять».
Намек вполне прозрачный. Это говорит о том, что налоговая в любой момент может перестать «жалеть» самозанятых, участвующих в налоговых схемах. Помните и о том, что ФНС уже имеет право списывать налоговые долги во внесудебном порядке.
Поэтому и самозанятым нужно отслеживать длительность работы с одним и тем же заказчиком, размеры дохода, получаемого от него. Рисков меньше, если вы сотрудничаете не с одним, а хотя бы с двумя заказчиками. К тому же не следует платить НПД с доходов, которые вы получаете за услуги, оказанные работодателю — нынешнему и прошлому.
Пользователям платформ для самозанятых
Есть мнение, что платформы скоро перестанут быть «тихой гаванью», а работа через них — гарантией того, что не будет риска в подмене трудовых отношений. Уже есть проект постановления правительства, в котором содержатся критерии систематичности и длительности сотрудничества.
Работа с самозанятым будет считаться систематической и длительной тогда, когда заказчик сотрудничает с одним и тем же исполнителем на посреднической цифровой платформе более 160 ч. ежемесячно в течение полугода подряд. Судя по тексту проекта, оператор платформы должен отслеживать эти моменты и ограничивать возможность такого сотрудничества. После снятия ограничения два календарных месяца можно будет сотрудничать опять.
Это новшество не для всех! Критерии хотят установить для определенных сфер деятельности:
строительство зданий и сооружений;
складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;
оптовая и розничная торговля (исключая оптовую торговлю автотранспортом, мотоциклами);
обслуживание зданий и территорий;
производство пищевых продуктов;
предоставление продуктов питания и напитков;
операции с недвижимостью;
образование.
Если проект станет постановлением, то он начнет действовать с 1 октября 2026 года по 1 октября 2032 года. Это можно расценивать как намерение властей сохранить и самозанятость, и платформы — посредники между заказчиками и исполнителями.
Заказчика платформа точно не защитит от претензий, а исполнители должны будут бороться с пристрастием к одному-двум любимым заказчикам. Чем больше разных заказчиков — тем меньше риска, что вашу деятельность сочтут участием в маскировке трудовых отношений. Подчеркнем еще раз: то, что самозанятых не трогают сейчас, еще не значит, что за ними не следят. Участие в маскировке трудовых отношений — это участие в налоговой схеме, и основания для налоговой ответственности есть. Так же как и возможность бесспорного списания налоговых недоимок.
Если возникли вопросы о сотрудничестве с самозанятыми — как оформить договор, какие закрывающие документы нужны, как оформить выплаты без рисков переквалификации — ответ можно найти в «Клерк.Консультациях» среди проведенных ранее консультаций.
