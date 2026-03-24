Ограничение работы с самозанятыми 2026: нельзя работать с одним заказчиком больше полугода 

Что нужно знать заказчикам

В 2026 году контроль работы с самозанятыми усиливается. Безукоризненные договоры, чеки, акты не спасут от проверок — систему интересует модель ваших отношений. А контролирующие органы укрепляют информационное взаимодействие.

Налоговая уже передает данные ГИТ и комиссиям

С 16 февраля 2026 года налоговики передают в ГИТ и межведомственные комиссии по нелегальной занятости сведения о новых паттернах поведения.

Для справки поясним, откуда эта дата: приказ Минтруда от 19.11.2025 № 657н зарегистрирован Минюстом только 04.02.2026, опубликован 05.02.2026, плюс 10 дней на вступление в силу.

Налоговая сообщает о случаях, когда один и тот же заказчик (фирма, ИП) работает более чем с 35 самозанятыми, каждый из которых:

получает от него в среднем 35 тыс. руб.;

сотрудничает с заказчиком три и более месяцев.

Это уже знакомая ситуация, которая привлекает внимание контролирующих органов. Но есть и новое: налоговики сообщают ГИТ и комиссиям информацию о том, что какие-то заказчики работают с 10 и более самозанятыми, каждый из которых получает 25 тыс. рублей и более ежемесячно и плюс — в прошлом квартале был в штате у этого заказчика.

Напомним, что закон № 422-ФЗ не запрещает сотрудничать с бывшими сотрудниками, но запрещает облагать НПД доходы, полученными ими по ГПД от бывших работодателей, если с момента разрыва трудовых отношений не прошло еще два года (подп. 8 ч. 2 ст. 6 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Похоже, на практике об этом знали не все.

Подчеркнем: налоговая сообщает данные сведения не просто в ГИТ, но и в комиссии по нелегальной занятости. А то, что поступает туда, автоматически становится известным всем, кто входит в состав комиссии (в том числе местные власти, Соцфонд) и тем, кто не входит, но может участвовать в заседаниях (прокуратура). Работодатели, уличенные в применении нелегальной занятости и привлеченные к ответственности, включаются в черный список Роструда, который является общедоступным. Пребывание в нем — одно из свидетельств недобросовестности контрагента.