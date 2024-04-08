Продвижение вашей компании в спецпроекте на «Клерке» за 50%. Акция только до 15 апреля

Хотите продвигаться на одном из самых популярных в Рунете сайтов для бухгалтеров и бизнеса? Получите участие в спецпроекте, где мы расскажем нашей многомилионной аудитории о вашем продукте. Сможете напрямую получать лиды и заявки + прокачаете репутацию в собственном блоге на «Клерке». Только неделю отдаем такой пакет услуг в два раза дешевле.

До 15 апреля 2024 года комплексное продвижение на «Клерке» на три месяца стоит по акции со скидкой 50% — 150 000 рублей.

Что получите по акции?

1.Уникальную статью про вас и ваш продукт, которую напишет лично главный редактор сайта

В статье мы расскажем о вашей компании, подробно распишем УТП ваших продуктов. Вся статья будет посвящена только вам.

✅ Материал будет активно продвигаться:

на главной странице klerk.ru : на сайте 6 млн уникальных пользователей в месяц;

проанонсирован во всех соцсетях « Клерка », 190 тыс. подписчиков;

в рассылках рассылках «Ночной бухгалтер» и «Утренний бухгалтер». У этих рассылок 140 тыс. подписчиков.

✅ В статье мы поставим ссылки на ваши лендинги и главное — прямо в статье будет размещена лид-форма для сбора контактов ваших потенциальных клиентов.

Ниже — пример такой лид-формы. Кстати, оставляйте в ней свои контакты, чтобы успеть подать заявку на акцию, которая завершится 15 апреля.

Оставьте заявку на продвижение по акции Мы расскажем вам подробнее об акции, всех возможностях и инструментах для продвижения вашей компании Акция - 50% скидка Оставьте свои контакты, наш представитель свяжется с вами Оставить заявку

❕ ❗ Мы будем выгружать контакты из лид-формы по CDP в статье в течение трех месяцев с момента размещения статьи. Вы получите базу контактов пользователей, которым интересна ваша компания и продукт. Лиды начнут поступать напрямую в вашу CRM уже после выхода статьи.

✅ Статья наберет значительное число просмотров благодаря сильной SEO-оптимизации нашего сайта.

2. Вы получите блог вашей компании на Клерке

Статью, которую мы написали про вас, мы разместим в вашем блоге «Клерке».

✅ Блог вашей компании на «Клерке» будет доступен на главной странице klerk.ru, он будет активно набирать подписчиков. В описании блога будет стоять ссылки на ваш сайт, контакты и логотип.

Посмотрите, как продвигает себя компания Моё дело в наших блогах компаний.

✅ Попадете в рейтинг компаний «Клерка» — честный рейтинг, который формируется на основе вашей активности в блоге, оценок пользователей, отзывов и других факторов.

3. Мы включим вас в тематический обзор-спецпроект

Информация о вашей компании будет включена в тематический обзор, соответствующий вашему продукту. Например, если ваш бизнес — это предоставление в лизинг автомобилей, то вы попадете а обзор ТОП лизинговых компаний 2024–2025.

Итак, вы получаете

🔹 уникальный материал про ваш продукт на главной странице посещаемого сайта с целевой аудиторией,

🔹 спецпроект с тематическим освещением,

🔹 блог компании,

🔹 заявки от прогретых пользователей напрямую в вашу CRM.

За подобное комплексное продвижение мы берем от 300 тыс. рублей, но только сейчас предлагаем вам акцию с 50% скидкой. Вы заплатите только 150 тыс. руб. Предложение подходит для любой сферы бизнеса. Не важно, чем вы занимаетесь, вы всегда найдете заинтересованных пользователей на нашем сайте.

Мы готовы рассказать вам больше об акции и всех возможностях такого продвижения — оставляйте заявку, чтобы получить бесплатную консультацию. Оставляйте контакты ниже или звоните на 8 (495) 2155402 с 9-00 до 18-00 по мск и в любое время пишите в Telegram @klerkbusiness или на емеил sales@klerk.ru