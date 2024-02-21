Обзоры для бухгалтера

ТОП-12 лизинговых компаний 2024–2025

По учету лизинга есть два основных нормативных акта, это закон №164-ФЗ и ФСБУ 25/2018. Лизингополучатели имеют право: на ускоренную амортизацию, вычет по НДС и другие льготы. Бизнесу выгодно использовать лизинг, но важно выбрать компанию, которая правильно оформит сделку и предложит выгодные условия платежей. Обзор поможет вам сделать выбор.

Если хотите узнать больше об услуге лизинга в конкретной компании — просто кликайте на заголовок с ее названием.

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Альфа-Лизинг

Сведения о компании: 25 лет на рынке.На «Клерке» занимает 10-е место в рейтинге компаний из категории Лизинг.

Предмет лизинга: легковые автомобили, спец техника, грузовые автомобили, коммерческие автомобили, оборудование.

Сумма лизинга: от 1 000 000 до 50 000 000 рублей.

Первоначальный взнос: от 0% до 49%.

Льготы, субсидии, скидки:

  • Субсидия до 15% от Минпромторга а новую российскую спецтехнику от 2023 г.;

  • Субсидии на грузовые авто от Республики Беларусь и авансовый платеж от 10%;

  • Субсидия 100 000 рублей на оборудование для предприятий Москвы;

  • Субсидия до 35% на электрокары и до 10% колесные легковые и грузовые модели.

  • Скидки от брендов.

Особые требования к лизингополучателю или имуществу: срок лизинга от 12 до 59 мес.

Кредит доступен юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, чей бизнес работает более 5 месяцев. В ином случае — необходимо предоставить организацию-поручителя, срок деятельности которой от 5 мес.

Дополнительные услуги: 

  • Онлайн-сервис для самостоятельного оформления автомобилей в лизинг.

  • Сезонный график платежей.

  • Бесплатный собственный ЭДО.

  • Личный кабинет.

Балтийский лизинг

Сведения о компании: 33 года на рынке. На «Клерке» занимает 7-е место в рейтинге компаний из категории Лизинг.

Предмет лизинга: легковые и коммерческие автомобили, оборудование, спецтехника, грузовой транспорт, автобусы, прицепы и полуприцепы, недвижимость.

Сумма лизинга: от 500 000 до 60 000 000 рублей.

Первоначальный взнос: от 0%.

Льготы, субсидии, скидки:

  • Субсидия до 35% по госпрограмме Минпромторга.

  • Льготный лизинг техники белорусского производства.

  • Спецтехника с госсубсидей до 15%.

  • Скидки от брендов.

Особые требования к лизингополучателю или имуществу: срок договора на б/у оборудование до 36 месяцев.

Обеспечение сделки — предмет лизинга.

Дополнительные услуги:

  • операционный лизинг;

  • спутниковые противоугонные и мониторинговые системы;

  • топливные программы;

  • гарантия и страхование;

  • помощь на дорогах и шинный сервис;

  • регистрация ТС и доставка.

ВТБ Лизинг

Сведения о компании: 21 год на рынке.На «Клерке» занимает 5-е место в рейтинге компаний из категории Лизинг.

Предмет лизинга: легковые автомобили, спец техника, грузовые автомобили, коммерческие автомобили, оборудование, недвижимость.

Сумма лизинга: от400 000 до 25 000 000 рублей.

Первоначальный взнос: от 0% до 49%.

Льготы, субсидии, скидки: 

  • Госсубсидия 15% на новую специальную технику и самоходные машины в срок до 5 лет. 

  • Субсидия Минпромторга до 35%. 

  • Скидки от брендов.

Особые требования к лизингополучателю или имуществу: срок лизинга от 12 до 84 мес.

Возраст техники с пробегом:

  • легковые авто и грузовые категории «В» — не более 8 лет;

  • грузовые авто категории «С» и прицепы — не более 12 лет.

Среди документов потребуется финансовая отчетность компании за последний финансовый год.

Дополнительные услуги: 

  • Автоподписка — в полный комплекс сервисного обслуживания входит оформление автомобиля, регулярные ТО, ремонт при поломке, полная страховка без франшизы (КАСКО, ОСАГО, ДСАГО), консьерж-сервис, круглосуточная помощь, семейный доступ, сезонный шиномонтаж.

  • Цифровой автолизинг (онлайн сделка) для нового легкового автомобиля на срок от 13 до 60 месяцев.

  • Личный кабинет.

Газпромбанк Автолизинг

Сведения о компании: 5 лет на рынке.На «Клерке» занимает 2-ое место в рейтинге компаний из категории Лизинг.

Предмет лизинга: легковые автомобили, спец техника, грузовые автомобили, коммерческие автомобили.

Сумма лизинга: от 350 000 до 35 000 000 рублей.

Первоначальный взнос: от 0% до 49%.

Льготы, субсидии, скидки:

  • Субсидирование от Республики Беларусь — компенсация платежей 2/3 ключевой ставки ЦБ, аванс от 10%, срок 13-60 мес. В программу включены новые колесные тракторы, карьерная, большегрузная, автобусная, троллейбусная и прицепная техника белорусских брендов.

  • Субсидия Минпромторга до 35% на приобретение колесной техники и электромобилей.

  • Скидки от партнеров.

Особые требования к лизингополучателю или имуществу: срок лизинга от 6 до 84 мес.

Срок работы компании — от 12 мес., для бизнеса со сроком работы менее 6 мес. финансирование легковых, легких коммерческих автомобилей возможно при наличии поручителя (юр. лица) со сроком работы от 12 мес.

Дополнительные услуги:

  • возвратный лизинг;

  • топливная программа — топливо и услуги СТО;

  • автопомощь;

  • расширенное каско и ОСАГО;

  • trade-in;

  • электронный документооборот;

  • финансовый GAP (покрытие до 100% всех расходов при наступлении страхового случая);

  • лизингмаркет — маркетплейс лизинга.

Европлан

Сведения о компании: 24 года на рынке.На «Клерке» занимает 4-е место в рейтинге компаний из категории Лизинг.

Предмет лизинга: спецтехника, грузовые автомобили, коммерческие автомобили.

Сумма лизинга: от 500 000 до 50 000 000 рублей.

Первоначальный взнос: от 0% до 49%. При сроке от 60 месяцев минимальный аванс 10%.

Льготы, субсидии, скидки:

  • Программы государственного субсидирования: грузовой и легковой транспорт российского производства 2024 г. — скидка до 500 000 руб.; дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника российского производства 2022-2024 г. — субсидия до 15%.; техника белорусского производства 2023-2024 г. — компенсация части лизингового платежа.

  • Госсубсидии до 35% на электромобили, субсидию до 10% на технику российского и белорусского производства, субсидию до 15% для отдалённых регионов.

  • Скидка до 20% на услуги для вашего транспорта.

  • Скидки от брендов.

Особые требования к лизингополучателю или имуществу: срок лизинга от 12 до 84 мес.

Лизинг подходит вам, если у вас есть юридическое лицо, вашему бизнесу больше 6 месяцев.

Дополнительные услуги:

  • trade-in;

  • личный кабинет;

  • топливная карта;

  • система мониторинга для управления автопарком;

  • услуги регистрации, ТО, доставки, шинный сервис, спутниковая противоугонная система, автопомощь;

  • подменный автомобиль;

  • помощь при страховом случае;

  • бесплатный ЭДО через Контур.Диадок.

Интерлизинг

Сведения о компании: 24 года на рынке.На «Клерке» занимает 3-е место в рейтинге компаний из категории Лизинг.

Предмет лизинга: легковые автомобили, коммерческие автомобили, оборудование, спецтехника, сельхозтехника.

Сумма лизинга: от 500 000 до 20 000 000 рублей.

Первоначальный взнос: от 5% до 50%.

Льготы, субсидии, скидки:

  • Субсидия Минпромторга 10% (не более 500 тыс. руб.) на новую колесную технику и 35% (не более 925 тыс. руб.) на электромобили 2024 года выпуска.

  • Скидки от партнеров.

Особые требования к лизингополучателю или имуществу: срок лизинга от 12 до 60 мес.

Кроме стандартного пакета документов требуется карточка 51 счета за последние 12 месяцев (в формате Excel), финансовая отчетность.

Дополнительные услуги:

  • страхование;

  • банковское обслуживание (Банк Уралсиб);

  • топливные карты;

  • помощь на дороге;

  • регистрация ТС.

ЛК Пруссия

Сведения о компании: 14 лет на рынке.

Предмет лизинга: новые и б/у автомобили, строительная, сельхоз- и спецтехника, оборудование.

Сумма лизинга: любая.

Первоначальный взнос: от 10% до 49%.

Льготы, субсидии, скидки:

  • Скидки от брендов.

Особые требования к лизингополучателю или имуществу: срок лизинга от 12 до 60 мес.

Дополнительные услуги:

  • индивидуальный график платежей, учитывающий сезонность вашего бизнеса;

  • лизинг медицинского оборудования без НДС.

Роделен

Сведения о компании: 16 лет на рынке.

Предмет лизинга: коммерческая недвижимость, здания и сооружения, жилая недвижимость, здания котельных с оборудованием. Спецтехника, оборудование, грузовой и легковой коммерческий транспорт

Сумма лизинга: любая.

Первоначальный взнос: от 10% до 49%.

Льготы, субсидии, скидки:

  • Скидки от брендов.

Особые требования к лизингополучателю или имуществу: срок лизинга от 13 до 60 мес.

Срок регистрации юридического лица/ИП — 12 месяцев.

Дополнительные услуги:

  • возвратный лизинг;

  • сделка «под ключ»;

  • страхование.

СберЛизинг

Сведения о компании: 30 лет на рынке.На «Клерке» занимает 6-е место в рейтинге компаний из категории лизинг.

Предмет лизинга: легковые автомобили, спец техника, грузовые автомобили, коммерческие автомобили, оборудование, недвижимость.

Сумма лизинга: от 500 000 до 50 000 000 рублей.

Первоначальный взнос: от 0% до 49%. 

Льготы, субсидии, скидки:

  • Субсидия 5% на новый транспорт, спецтехнику и оборудование, произведённые в Республике Беларусь.

  • Скидки от брендов.

  • Финансирование оборудования по программе льготного лизинга по постановлению Правительства № 1908.

  • Программа «Лизинговые проекты» Фонда развития промышленности.

  • Пониженные ставки для АПК.

  • Скидки от брендов.

  • Лизинговая ставка будет снижена на 0.5% при подписании сделки с АО «Сбербанк Лизинг» с помощью ЭДО* «E-Leasing»

Особые требования к лизингополучателю или имуществу: срок лизинга от 12 до 60 мес.

Требования для транспорта с пробегом:

  • легковые автомобили и легкий коммерческий транспорт — дата производства не более 6 лет, пробег не 100 тыс. км;

  • грузовые — в зависимости от марки дата производства не более 8 лет, пробег не более 800 тыс. км;

  • спецтехника — в зависимости от марки дата производства не более 8 лет, пробег не более 17 тыс. м. ч.;

  • автобусы — в зависимости от марки дата производства не более 3 лет, пробег не более 300 тыс. км.

Финансовая отчетность (запрашивается только при индивидуальном графике для с/х). Срок ведения бизнеса — от 1 года, для АПК — от 1 месяца.

Дополнительные услуги:

  • помощь на дороге;

  • ОСАГО/Каско;

  • реализация б/у имущества;

  • удаленное оформление лизинга.

Эволюция

Сведения о компании: 10 лет на рынке.На «Клерке» занимает 8-е место в рейтинге компаний из категории лизинг.

Предмет лизинга: легковые автомобили, спец техника, грузовые автомобили, коммерческие автомобили.

Сумма лизинга: от 500 000 до 30 000 000 рублей.

Первоначальный взнос: от 5% до 50%. 

Льготы, субсидии, скидки:

  • Субсидия до 35% на все легковые, легковые коммерческие, грузовые автомобили и автобусы российского производства, входящие в перечень Минпромторга.

  • Скидки от брендов.

Особые требования к лизингополучателю или имуществу: срок лизинга от 12 до 60 мес.

Срок регистрации бизнеса от 3 месяцев.

Дополнительные услуги:

  • страхование;

  • тех. помощь;

  • регистрация ТС в ГИБДД;

  • защита финансов;

  • trade-in;

  • лизинг без КАСКО;

  • ЭДО.

Эксперт лизинг

Сведения о компании: 16 лет на рынке. На «Клерке» занимает 1-е место в рейтинге компаний из категории Лизинг.

Предмет лизинга: все виды движимого и недвижимого имущества.

Сумма лизинга: от 1 000 000 рублей до 50 000 000 рублей.

Первоначальный взнос: от 0% до 49%.

Льготы, субсидии, скидки:

  • Субсидия Минпромторга до 35% на российские модели и Haval.

  • Скидки от брендов.

Особые требования к лизингополучателю или имуществу: срок лизинга до 5 лет.

Аванс 10% для оборудования.

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, чей бизнес работает более 5 месяцев. Если компания существует менее 5 месяцев, то нужен поручитель для сделки.

Дополнительные услуги: 

  • онлайн-сервис для самостоятельного оформления автомобилей в лизинг;

  • бесплатный собственный ЭДО, подключение и обслуживание;

  • личный кабинет;

  • полис страхования платежей, который защищает лизингополучателя в случае угона или тотального уничтожения транспорта;

  • помощь на дороге.

Fera

Сведения о компании: 3 года на рынке.

Предмет лизинга: Оборудование для ЖКХ. Полиграфическое оборудование. Оборудование для нефте- и газодобычи и переработки. Энергетическое оборудование. Телекоммуникационное оборудование, оргтехника, компьютеры. Оборудование для пищевой промышленности. Медицинская техника и фармацевтическое оборудование. Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование. Погрузчики и складское оборудование. Прочее имущество.

Сумма лизинга: от 100 000 до 15 000 000 рублей.

Первоначальный взнос: от 10% до 49%. 

Льготы, субсидии, скидки:

  • Скидки от брендов.

Особые требования к лизингополучателю или имуществу: срок лизинга от 6 до 36 мес.

Кроме пакета учредительных документов требуется предоставить расширенную банковскую выписку, договор аренды на помещение или выписка из ЕГРН о собственности, где непосредственно будет находиться предмет лизинга.

Дополнительные услуги: оформление сделки полностью онлайн.

Carcade

Сведения о компании: 24 года на рынке.

Предмет лизинга: легковые автомобили, спецтехника, грузовые автомобили, коммерческие автомобили.

Сумма лизинга: от 500 000 до 25 000 000 рублей.

Первоначальный взнос: от 5% до 50%.

Льготы, субсидии, скидки:

  • Скидка субсидии размером 10%, но не более 500 000 рублей распространяется на колесную технику, легковые автомобили, грузовой транспорт. Скидка на седельные тягачи категории N3 по программе также составит до 10%, но не более 850 000 рублей. 

  • Скидки от брендов.

Особые требования к лизингополучателю или имуществу: срок лизинга от 6 до 84 мес.

  • Срок регистрации бизнеса от 3 месяцев.

  • Местонахождение в регионе присутствия компании.

  • Кроме стандартного пакета требуется бухгалтерская отчетность за последний год.

Дополнительные услуги:

  • автопомощь 24/7;

  • возвратный лизинг;

  • выезд за границу на ТС;

  • регистрация самоходных машин в Гостехнадзоре;.

  • КАСКО в рассрочку;

  • топливная программа;

  • цессия;

  • индивидуальный график платежей;

  • подбор транспортных средств.

Напоминаем, что вы можете попасть в рейтинг «Клерка», в этот обзор и получить больше информации у наших менеджеров — напишите нам на почту sales@klerk.ru или позвоните по телефону 8(495)215-54-02.

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