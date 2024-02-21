ТОП-12 лизинговых компаний 2024–2025

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Альфа-Лизинг
Сведения о компании: 25 лет на рынке.На «Клерке» занимает 10-е место в рейтинге компаний из категории Лизинг.
Предмет лизинга: легковые автомобили, спец техника, грузовые автомобили, коммерческие автомобили, оборудование.
Сумма лизинга: от 1 000 000 до 50 000 000 рублей.
Первоначальный взнос: от 0% до 49%.
Льготы, субсидии, скидки:
Субсидия до 15% от Минпромторга а новую российскую спецтехнику от 2023 г.;
Субсидии на грузовые авто от Республики Беларусь и авансовый платеж от 10%;
Субсидия 100 000 рублей на оборудование для предприятий Москвы;
Субсидия до 35% на электрокары и до 10% колесные легковые и грузовые модели.
Скидки от брендов.
Особые требования к лизингополучателю или имуществу: срок лизинга от 12 до 59 мес.
Кредит доступен юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, чей бизнес работает более 5 месяцев. В ином случае — необходимо предоставить организацию-поручителя, срок деятельности которой от 5 мес.
Дополнительные услуги:
Онлайн-сервис для самостоятельного оформления автомобилей в лизинг.
Сезонный график платежей.
Бесплатный собственный ЭДО.
Личный кабинет.
Балтийский лизинг
Сведения о компании: 33 года на рынке. На «Клерке» занимает 7-е место в рейтинге компаний из категории Лизинг.
Предмет лизинга: легковые и коммерческие автомобили, оборудование, спецтехника, грузовой транспорт, автобусы, прицепы и полуприцепы, недвижимость.
Сумма лизинга: от 500 000 до 60 000 000 рублей.
Первоначальный взнос: от 0%.
Льготы, субсидии, скидки:
Субсидия до 35% по госпрограмме Минпромторга.
Льготный лизинг техники белорусского производства.
Спецтехника с госсубсидей до 15%.
Скидки от брендов.
Особые требования к лизингополучателю или имуществу: срок договора на б/у оборудование до 36 месяцев.
Обеспечение сделки — предмет лизинга.
Дополнительные услуги:
операционный лизинг;
спутниковые противоугонные и мониторинговые системы;
топливные программы;
гарантия и страхование;
помощь на дорогах и шинный сервис;
регистрация ТС и доставка.
ВТБ Лизинг
Сведения о компании: 21 год на рынке.На «Клерке» занимает 5-е место в рейтинге компаний из категории Лизинг.
Предмет лизинга: легковые автомобили, спец техника, грузовые автомобили, коммерческие автомобили, оборудование, недвижимость.
Сумма лизинга: от400 000 до 25 000 000 рублей.
Первоначальный взнос: от 0% до 49%.
Льготы, субсидии, скидки:
Госсубсидия 15% на новую специальную технику и самоходные машины в срок до 5 лет.
Субсидия Минпромторга до 35%.
Скидки от брендов.
Особые требования к лизингополучателю или имуществу: срок лизинга от 12 до 84 мес.
Возраст техники с пробегом:
легковые авто и грузовые категории «В» — не более 8 лет;
грузовые авто категории «С» и прицепы — не более 12 лет.
Среди документов потребуется финансовая отчетность компании за последний финансовый год.
Дополнительные услуги:
Автоподписка — в полный комплекс сервисного обслуживания входит оформление автомобиля, регулярные ТО, ремонт при поломке, полная страховка без франшизы (КАСКО, ОСАГО, ДСАГО), консьерж-сервис, круглосуточная помощь, семейный доступ, сезонный шиномонтаж.
Цифровой автолизинг (онлайн сделка) для нового легкового автомобиля на срок от 13 до 60 месяцев.
Личный кабинет.
Газпромбанк Автолизинг
Сведения о компании: 5 лет на рынке.На «Клерке» занимает 2-ое место в рейтинге компаний из категории Лизинг.
Предмет лизинга: легковые автомобили, спец техника, грузовые автомобили, коммерческие автомобили.
Сумма лизинга: от 350 000 до 35 000 000 рублей.
Первоначальный взнос: от 0% до 49%.
Льготы, субсидии, скидки:
Субсидирование от Республики Беларусь — компенсация платежей 2/3 ключевой ставки ЦБ, аванс от 10%, срок 13-60 мес. В программу включены новые колесные тракторы, карьерная, большегрузная, автобусная, троллейбусная и прицепная техника белорусских брендов.
Субсидия Минпромторга до 35% на приобретение колесной техники и электромобилей.
Скидки от партнеров.
Особые требования к лизингополучателю или имуществу: срок лизинга от 6 до 84 мес.
Срок работы компании — от 12 мес., для бизнеса со сроком работы менее 6 мес. финансирование легковых, легких коммерческих автомобилей возможно при наличии поручителя (юр. лица) со сроком работы от 12 мес.
Дополнительные услуги:
возвратный лизинг;
топливная программа — топливо и услуги СТО;
автопомощь;
расширенное каско и ОСАГО;
trade-in;
электронный документооборот;
финансовый GAP (покрытие до 100% всех расходов при наступлении страхового случая);
лизингмаркет — маркетплейс лизинга.
Европлан
Сведения о компании: 24 года на рынке.На «Клерке» занимает 4-е место в рейтинге компаний из категории Лизинг.
Предмет лизинга: спецтехника, грузовые автомобили, коммерческие автомобили.
Сумма лизинга: от 500 000 до 50 000 000 рублей.
Первоначальный взнос: от 0% до 49%. При сроке от 60 месяцев минимальный аванс 10%.
Льготы, субсидии, скидки:
Программы государственного субсидирования: грузовой и легковой транспорт российского производства 2024 г. — скидка до 500 000 руб.; дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника российского производства 2022-2024 г. — субсидия до 15%.; техника белорусского производства 2023-2024 г. — компенсация части лизингового платежа.
Госсубсидии до 35% на электромобили, субсидию до 10% на технику российского и белорусского производства, субсидию до 15% для отдалённых регионов.
Скидка до 20% на услуги для вашего транспорта.
Скидки от брендов.
Особые требования к лизингополучателю или имуществу: срок лизинга от 12 до 84 мес.
Лизинг подходит вам, если у вас есть юридическое лицо, вашему бизнесу больше 6 месяцев.
Дополнительные услуги:
trade-in;
личный кабинет;
топливная карта;
система мониторинга для управления автопарком;
услуги регистрации, ТО, доставки, шинный сервис, спутниковая противоугонная система, автопомощь;
подменный автомобиль;
помощь при страховом случае;
бесплатный ЭДО через Контур.Диадок.
Интерлизинг
Сведения о компании: 24 года на рынке.На «Клерке» занимает 3-е место в рейтинге компаний из категории Лизинг.
Предмет лизинга: легковые автомобили, коммерческие автомобили, оборудование, спецтехника, сельхозтехника.
Сумма лизинга: от 500 000 до 20 000 000 рублей.
Первоначальный взнос: от 5% до 50%.
Льготы, субсидии, скидки:
Субсидия Минпромторга 10% (не более 500 тыс. руб.) на новую колесную технику и 35% (не более 925 тыс. руб.) на электромобили 2024 года выпуска.
Скидки от партнеров.
Особые требования к лизингополучателю или имуществу: срок лизинга от 12 до 60 мес.
Кроме стандартного пакета документов требуется карточка 51 счета за последние 12 месяцев (в формате Excel), финансовая отчетность.
Дополнительные услуги:
страхование;
банковское обслуживание (Банк Уралсиб);
топливные карты;
помощь на дороге;
регистрация ТС.
ЛК Пруссия
Сведения о компании: 14 лет на рынке.
Предмет лизинга: новые и б/у автомобили, строительная, сельхоз- и спецтехника, оборудование.
Сумма лизинга: любая.
Первоначальный взнос: от 10% до 49%.
Льготы, субсидии, скидки:
Скидки от брендов.
Особые требования к лизингополучателю или имуществу: срок лизинга от 12 до 60 мес.
Дополнительные услуги:
индивидуальный график платежей, учитывающий сезонность вашего бизнеса;
лизинг медицинского оборудования без НДС.
Роделен
Сведения о компании: 16 лет на рынке.
Предмет лизинга: коммерческая недвижимость, здания и сооружения, жилая недвижимость, здания котельных с оборудованием. Спецтехника, оборудование, грузовой и легковой коммерческий транспорт
Сумма лизинга: любая.
Первоначальный взнос: от 10% до 49%.
Льготы, субсидии, скидки:
Скидки от брендов.
Особые требования к лизингополучателю или имуществу: срок лизинга от 13 до 60 мес.
Срок регистрации юридического лица/ИП — 12 месяцев.
Дополнительные услуги:
возвратный лизинг;
сделка «под ключ»;
страхование.
СберЛизинг
Сведения о компании: 30 лет на рынке.На «Клерке» занимает 6-е место в рейтинге компаний из категории лизинг.
Предмет лизинга: легковые автомобили, спец техника, грузовые автомобили, коммерческие автомобили, оборудование, недвижимость.
Сумма лизинга: от 500 000 до 50 000 000 рублей.
Первоначальный взнос: от 0% до 49%.
Льготы, субсидии, скидки:
Субсидия 5% на новый транспорт, спецтехнику и оборудование, произведённые в Республике Беларусь.
Скидки от брендов.
Финансирование оборудования по программе льготного лизинга по постановлению Правительства № 1908.
Программа «Лизинговые проекты» Фонда развития промышленности.
Пониженные ставки для АПК.
Скидки от брендов.
Лизинговая ставка будет снижена на 0.5% при подписании сделки с АО «Сбербанк Лизинг» с помощью ЭДО* «E-Leasing»
Особые требования к лизингополучателю или имуществу: срок лизинга от 12 до 60 мес.
Требования для транспорта с пробегом:
легковые автомобили и легкий коммерческий транспорт — дата производства не более 6 лет, пробег не 100 тыс. км;
грузовые — в зависимости от марки дата производства не более 8 лет, пробег не более 800 тыс. км;
спецтехника — в зависимости от марки дата производства не более 8 лет, пробег не более 17 тыс. м. ч.;
автобусы — в зависимости от марки дата производства не более 3 лет, пробег не более 300 тыс. км.
Финансовая отчетность (запрашивается только при индивидуальном графике для с/х). Срок ведения бизнеса — от 1 года, для АПК — от 1 месяца.
Дополнительные услуги:
помощь на дороге;
ОСАГО/Каско;
реализация б/у имущества;
удаленное оформление лизинга.
Эволюция
Сведения о компании: 10 лет на рынке.На «Клерке» занимает 8-е место в рейтинге компаний из категории лизинг.
Предмет лизинга: легковые автомобили, спец техника, грузовые автомобили, коммерческие автомобили.
Сумма лизинга: от 500 000 до 30 000 000 рублей.
Первоначальный взнос: от 5% до 50%.
Льготы, субсидии, скидки:
Субсидия до 35% на все легковые, легковые коммерческие, грузовые автомобили и автобусы российского производства, входящие в перечень Минпромторга.
Скидки от брендов.
Особые требования к лизингополучателю или имуществу: срок лизинга от 12 до 60 мес.
Срок регистрации бизнеса от 3 месяцев.
Дополнительные услуги:
страхование;
тех. помощь;
регистрация ТС в ГИБДД;
защита финансов;
trade-in;
лизинг без КАСКО;
ЭДО.
Эксперт лизинг
Сведения о компании: 16 лет на рынке. На «Клерке» занимает 1-е место в рейтинге компаний из категории Лизинг.
Предмет лизинга: все виды движимого и недвижимого имущества.
Сумма лизинга: от 1 000 000 рублей до 50 000 000 рублей.
Первоначальный взнос: от 0% до 49%.
Льготы, субсидии, скидки:
Субсидия Минпромторга до 35% на российские модели и Haval.
Скидки от брендов.
Особые требования к лизингополучателю или имуществу: срок лизинга до 5 лет.
Аванс 10% для оборудования.
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, чей бизнес работает более 5 месяцев. Если компания существует менее 5 месяцев, то нужен поручитель для сделки.
Дополнительные услуги:
онлайн-сервис для самостоятельного оформления автомобилей в лизинг;
бесплатный собственный ЭДО, подключение и обслуживание;
личный кабинет;
полис страхования платежей, который защищает лизингополучателя в случае угона или тотального уничтожения транспорта;
помощь на дороге.
Fera
Сведения о компании: 3 года на рынке.
Предмет лизинга: Оборудование для ЖКХ. Полиграфическое оборудование. Оборудование для нефте- и газодобычи и переработки. Энергетическое оборудование. Телекоммуникационное оборудование, оргтехника, компьютеры. Оборудование для пищевой промышленности. Медицинская техника и фармацевтическое оборудование. Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование. Погрузчики и складское оборудование. Прочее имущество.
Сумма лизинга: от 100 000 до 15 000 000 рублей.
Первоначальный взнос: от 10% до 49%.
Льготы, субсидии, скидки:
Скидки от брендов.
Особые требования к лизингополучателю или имуществу: срок лизинга от 6 до 36 мес.
Кроме пакета учредительных документов требуется предоставить расширенную банковскую выписку, договор аренды на помещение или выписка из ЕГРН о собственности, где непосредственно будет находиться предмет лизинга.
Дополнительные услуги: оформление сделки полностью онлайн.
Carcade
Сведения о компании: 24 года на рынке.
Предмет лизинга: легковые автомобили, спецтехника, грузовые автомобили, коммерческие автомобили.
Сумма лизинга: от 500 000 до 25 000 000 рублей.
Первоначальный взнос: от 5% до 50%.
Льготы, субсидии, скидки:
Скидка субсидии размером 10%, но не более 500 000 рублей распространяется на колесную технику, легковые автомобили, грузовой транспорт. Скидка на седельные тягачи категории N3 по программе также составит до 10%, но не более 850 000 рублей.
Скидки от брендов.
Особые требования к лизингополучателю или имуществу: срок лизинга от 6 до 84 мес.
Срок регистрации бизнеса от 3 месяцев.
Местонахождение в регионе присутствия компании.
Кроме стандартного пакета требуется бухгалтерская отчетность за последний год.
Дополнительные услуги:
автопомощь 24/7;
возвратный лизинг;
выезд за границу на ТС;
регистрация самоходных машин в Гостехнадзоре;.
КАСКО в рассрочку;
топливная программа;
цессия;
индивидуальный график платежей;
подбор транспортных средств.
Напоминаем, что вы можете попасть в рейтинг «Клерка», в этот обзор и получить больше информации у наших менеджеров — напишите нам на почту sales@klerk.ru или позвоните по телефону 8(495)215-54-02.
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