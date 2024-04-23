Корпоративный блог для продаж в b2b: как привлекать новых клиентов и увеличивать продажи с помощью блога

Продажи в b2b сфере — это всегда сложная задача. Для компании один из эффективных инструментов для привлечения внимания потенциальных клиентов и установления доверительных отношений с ними — это блог. Он позволяет вам делиться полезной информацией, экспертизой и опытом, что укрепляет репутацию и выводит ваш бизнес на новый уровень в продажах.

Какие преимущества дает блог в продажах и как правильно его вести?

Блог позволяет обозначить свою компанию как эксперта в своей области. Регулярные публикации с полезной информацией помогают компании выделиться на фоне конкурентов и показать свою компетентность.

Клиенты больше доверяют компании, если получают пользу от того контента, который она размещает. Особенно, если речь идет о практической пользе — советах по налогообложению, оптимизации расходов, облегчению рабочих процессов, образцах документов, инструкциях и т.п.

Так клиентам легче будет доверить вам решение своих задач.

Блог привлекает и удерживает аудиторию. Публикация интересного и полезного контента не просто привлекает пользователей, но делает их заинтересованными в вашей компании и продуктах. Пользователь может подписаться на блог и получать извещения о новых постах, акциях, приглашать в него коллег и партнеров, которым интересна та же тема.

Вы получаете уже прогретую интересом к вам и вашему продукту аудиторию.

Генерация лидов. Блог — отличный инструмент для генерации качественных лидов. Вы можете использовать формы сбора контактов, предлагая в обмен на номер телефона и почту бесплатные консультации, демо продуктов или скидки. Таким образом, вы сможете получать ценные лиды, которые в дальнейшем можно конвертировать в продажи.

Напишите нам в sales@klerk.ru, в телеграм-чат, или позвоните 8 (800) 300-92-97 и мы расскажем, как создать качественный блог с лояльной аудиторией.

Как привлечь аудиторию и получать лиды через блог?

Вот несколько полезных советов:

Исследуйте свою целевую аудиторию . Чтобы привлечь именно тех клиентов, которым нужны ваши продукты и услуги, необходимо понять, какие вопросы и проблемы их волнуют. Проникнитесь их потребностями, интересами и предпочтениями и создавайте контент, отвечающий на эти запросы.

Постоянно обновляйте блог . Регулярные публикации нового контента позволят удерживать внимание аудитории и привлекать новых подписчиков. Разнообразьте форматы статей — пишите инструкции, кейсы, полезные советы, обзоры, аналитические материалы. Если вы сомневаетесь в своих силах и возможностях — команда редакции «Клерка» поможет написать и разместить статьи в блоге.

Продвигайте блог. Хороший контент, конечно, может и сам по себе не привлечет аудиторию, но даже поисковикам нужны порой подсказки, то этот материал — то, что надо для пользователей.

Иллюстрация: freepik/freepik

Важно продвигать свои статьи через все возможные каналы — социальные сети, почтовые рассылки, обзоры и другие. Стоит создавать коллаборации с другими блогерами и публиковать гостевые посты на их ресурсах.

Менеджеры «Клерка» готовы вам помочь в создании и развитии своего корпоративного блога. Больше о продвижении в сегменте b2b на «Клерке» вы можете узнать здесь.

Что дает блог на «Клерке»

Экспертный контент — разместим ваш контент или сами напишем статьи на согласованные с вами темы. Статьи остаются в блоге навсегда, продвигаются в наших соцсетях, рассылках, на главной странице сайта.

Заявки — аудитория узнает про ваши продукты и может оставлять заявки прямо во время чтения материала. У нас гибкие по настройке лид-формы, а заявки из них будут попадать прямо к вам в CRM-систему.

Расширение аудитории — привлечем для вас целевую аудиторию и подписчиков. Мы хорошо знаем наших читателей и их потребности, поможем вам установить контакт с ними и поверить в ваш продукт.

Более подробно познакомиться с бизнес-инструментами, кейсами, профилем аудитории проекта, а также подать заявку на подключение вы можете прямо сейчас.

Оставьте заявку на подключение Мы расскажем вам подробнее обо всех возможностях и инструментах для продвижения вашей компании в собственном блоге на «Клерке» Отправить

Ведение блога для b2b компании — действенный инструмент в продажах. Не бойтесь делиться своими знаниями и опытом — это поможет вам привлечь клиентов и увеличить продажи.

Если вы уже хотите завести собственный бизнес-блог — напишите на нашу почту sales@klerk.ru, позвоните по телефону 8 (800) 300-92-97 или напишите нам в бизнес-чат.