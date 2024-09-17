Как создать коммерческую редакцию

Сейчас уже сложно встретить человека, который бы не слышал о возможностях контент-маркетинга. Но чтобы начать создавать контент, нужна редакция. Подготовили для вас материал о том, как собрать команду мечты.

Шаг первый. Определяемся с целью и стратегией

Скажем сразу: запуск собственной коммерческой редакции — процесс сложный и требующий серьезных вложений. Создавать редакцию просто для того, чтобы она была — или потому что у конкурентов есть собственная команда, которая занимается маркетингом — не лучшая идея. Постарайтесь ответить на несколько вопросов:

Какие задачи именно вашего бизнеса решит собственная коммерческая редакция?

Какой контент вы будете создавать?

Удастся ли монетизировать работу редакции?

Какие показатели эффективности вы хотите достичь?

Контент-маркетинг — это всегда про долгосрочную перспективу. Ждать моментальных результатов при запуске собственной редакции не стоит.

Вам предстоит исследовать рынок и узнать, какой именно контент интересен вашей аудитории, как она его находит и как реагирует. Подумайте, какие задачи предстоит решить в первую очередь — увеличить количество подписчиков, повысить степень вовлеченности и так далее. Разработайте контент-план, определитесь с инструментами продвижения и аналитики.

Важно! В процессе в контент-стратегию вы сможете вносить изменения, но ее наличие уже на начальном этапе поможет собрать команду и в целом начать работу над созданием редакции.

Шаг второй. Собираем команду

О подборе команды мы поговорим подробнее, так как именно этим людям предстоит создавать ваш контент. Ключевые сотрудники коммерческой редакции — главный редактор, шеф-редактор, редактор, авторы, корректоры, сео-специалист, маркетолог, дизайнер, аналитик.

Если вы решите публиковать видео, потребуются монтажеры, сценаристы и другие специалисты, которые работают именно с этим форматом. «Универсального состава» нет: в каждом случае нужно ориентироваться на масштабы предстоящей работы и специфику контента.

Самое сложное — найти по-настоящему хороших сотрудников, и здесь важны как профессиональные качества, так и то, разделяет ли человек ваши ценности. Публикуйте вакансии, используйте соцсети, попросите коллег и знакомых порекомендовать проверенных специалистов, обратите внимание на сайты-визитки редакторов и авторов. Помочь в поиске могут все доступные каналы.

Критерии подбора

Понять, действительно ли перед вами «тот самый сотрудник», бывает непросто. Среди основных критериев:

Профессиональные качества. Если вы ищете автора, убедитесь, что он умеет работать с источниками, проверять факты и в целом писать интересно и грамотно. Создавать востребованный контент не получится и без регулярного отслеживания тенденций и актуальных новостей в отрасли. Попросите кандидата предоставить портфолио, предложите выполнить тестовое задание.

Коммуникативные навыки. Работа в редакции — это общение с коллегами, экспертами и партнерами. Умение четко и ясно формулировать свои мысли не только в письменной, но и в устной форме — одно из обязательных требований. Не менее важна и способность налаживать контакт с самыми различными людьми.

Высокая степень самоорганизации. Для сотрудника коммерческой редакции умение планировать свое время — ключевой навык. От способности каждого члена команды выполнять задачи в срок зависит результат работы всей редакции.

Ответственность и внимательность. Ошибки в тексте могут оказаться серьезным ударом для репутации. Каждое слово, которое публикуется от имени вашей компании, подлежит тщательной проверке: незначительных деталей здесь нет.

Как понять, что перед вами точно плохой сотрудник

На примере текстового контента рассказываем о «красных флагах» при сотрудничестве с авторами.

Низкий уровень качества контента. Ошибки, отсутствие логики и избыток ненужной информации в сочетании с многословием и клише — такие тексты не хочется читать. Результат, таким образом, будет обратным: вы не привлечете аудиторию, а, напротив, оттолкнете потенциальных клиентов.

Если мы говорим о создании текстового контента для рынка B2B, например, для корпоративного блога на «Клерке», то здесь рекомендуется придерживаться инфостиля. Язык публикаций — понятный для читателя, без лишних эмоций и без перегруженности «личным опытом».

Но иногда «упрощение» способно навредить, и даже самая актуальная тема не вызовет интереса: мы получим бессмысленный текст, который похож на десятки других. Поэтому при создании экспертного контента рекомендуем ориентироваться на инфостиль, но не впадать в крайности.

Непопадание в Tone of Voice. Стиль коммуникаций бизнеса с аудиторией — или Tone of Voice — призван «отделить» вашу компанию от конкурентов. В сознании клиентов должен закрепиться определенный образ, который выражается в языке, стиле, тональности. Следите за тем, чтобы авторы создавали не просто качественный контент, а такие тексты, которые бы позволили читатели «узнать» ваш бренд.

Несоблюдение сроков. Конечно, иногда у срыва дедлайна может быть объективная причина, но если ситуация повторяется систематически, это становится «тревожным звоночком». Создание контента — зачастую командная работа, и несоблюдение сроков сказывается на результатах всей редакции.

Негативная реакция на правки. Отсутствие интереса к обратной связи и реакция на правки как на «личную обиду» невероятно затрудняют работу. Автор должен адекватно воспринимать конструктивную критику: без этого невозможно работать над повышением качества контента.

Шаг третий. Составляем редакционную политику

Параллельно с подбором команды займитесь составлением редакционной политики: ее наличие — залог эффективной работы всей редакции, а не просто формальность.

Редполитика помогает: Сформировать единый узнаваемый стиль.

Стандартизировать контент (исключается неуместное «авторское видение») и улучшить его качество.

Упростить работу всех членов команды.

Ускорить решение спорных ситуаций.

Создать идеальный «свод правил редакции» сразу не получится: в процессе вам придется вносить и изменения, и дополнения. Но к началу работы у вас должен быть документ, в котором четко обозначены цели и миссия редакции, типы контента и редакторские стандарты, этические нормы, процедуры, а также права и обязанности сотрудников.

Шаг четвертый. Проводим техническую подготовку

Техническое оснащение — непременная составляющая работы редакции. Без наличия соответствующей технической инфраструктуры создавать контент, обеспечивать эффективное управление и публикацию материалов не получится. Перед началом работы обязательно решите следующие вопросы:

Найдите подходящую систему CMS или платформу для управления контентом.

Позаботьтесь о безопасности данных.

Обеспечьте интеграцию системы аналитики: это поможет отслеживать показатели эффективности.

Также потребуется установить программы для создания и редактирования контента, а также настроить сео-инструменты. И, конечно, придется приобрести необходимую для работы технику.

Шаг пятый. Разрабатываем систему управления редакцией

Правильно организовать работу редакции помогут стандартные методы управления командой, но нужно обязательно учитывать специфику деятельности. Одна из самых распространенных проблем — срыв сроков авторами. Вот несколько советов, как этого избежать:

Ставьте реальные сроки и обсуждайте их с автором.

Формулируйте четкие и понятные требования и проводите предварительную консультацию.

Для задач большого объема устанавливайте промежуточные контрольные точки.

Автоматизируйте напоминания и уведомляйте авторов о приближении срока сдачи материалов.

Чтобы эффективно выстроить работу редакции, начинать рекомендуется с малого: не пытайтесь сразу привлечь множество авторов и каждый день выпускать огромные объемы контента. Сначала настройте все механизмы, и только после масштабируйте деятельность.

А если у вас нет времени или желания самостоятельно заниматься запуском коммерческой редакции, мы в «Клерке» создадим для вашего бизнеса уникальный и актуальный контент. Вам не придется тратить ресурсы на поиск сотрудников и организацию работы редакции, а также переживать за сроки и качество. Благодаря комплексному подходу, «Клерк» не только создаст контент для вашего корпоративного блога, но и обеспечит его продвижение: наша авторская технология помогает привлекать аудиторию и увеличивать продажи.

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