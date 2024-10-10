Как построить эффективный отдел продаж: продать что угодно и кому угодно

Отдел продаж, безусловно, одно из ключевых подразделений любой компании: он отвечает не только за реализацию продукта, но и выполняет роль связующего звена между бизнесом и клиентами. Принято считать, что вся работа отдела должна быть направлена на увеличение объема продаж и рост прибыли — на выполнение плана продаж.

Это действительно так, но нельзя забывать и о том, что успех любого бизнеса зависит от доверия клиентов, от их лояльности и узнаваемости бренда. И в выстраивании отношений с клиентами отдел продаж также играет одну из главных ролей.