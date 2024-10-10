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Как построить эффективный отдел продаж: продать что угодно и кому угодно

Работа отдела продаж напрямую влияет на прибыль компании. Рассказываем, на какие принципы ориентироваться, чтобы ваш отдел продаж действительно работал.

Зачем компании отдел продаж

Отдел продаж, безусловно, одно из ключевых подразделений любой компании: он отвечает не только за реализацию продукта, но и выполняет роль связующего звена между бизнесом и клиентами. Принято считать, что вся работа отдела должна быть направлена на увеличение объема продаж и рост прибыли — на выполнение плана продаж. 

Это действительно так, но нельзя забывать и о том, что успех любого бизнеса зависит от доверия клиентов, от их лояльности и узнаваемости бренда. И в выстраивании отношений с клиентами отдел продаж также играет одну из главных ролей. 

Какие задачи решает отдел продаж

  • Привлекает клиентов. В большинстве компаний поиском клиентов отдел продаж занимается параллельно с отделом маркетинга. Менеджеры по продажам общаются с потенциальными клиентами и нередко в результате такого общения убеждают совершить покупку. Соответственно, происходит не только расширение клиентской базы, но и увеличение объемов продаж. 

  • Квалифицирует лиды. Отдел продаж должен оценить, действительно ли клиент заинтересован в покупке. Трата ресурсов на незаинтересованных «потенциальных клиентов» чаще всего оказывается совершенно безрезультатной. 

  • Обсуждает и закрывает сделку. Это одна из главнейших задач: именно здесь клиенту предлагаются товар или услуга, которые полностью удовлетворят его потребности. 

  • Оформляет сделку. После закрытия сделки ее нужно оформить, и это также входит в обязанности отдела продаж. После оформления реализацией занимаются уже другие подразделения, например, производство.  

  • Оценивает удовлетворенность клиентов. После закрытия и оформления сделки менеджеры по продажам должны убедиться, что клиента все устроило — и сам продукт, и уровень сервиса, и другие моменты. Это отличная возможность поддержать взаимоотношения с клиентом и заложить основу для дальнейшего сотрудничества.

Один из основных способов взаимодействия с клиентами — e-mail-рассылки. Например, у «Клерка» внушительная база подписчиков — более 243 000 в базе и более 118 000 в соцсетях, а Open Rate составляет 30−40% пользователей. И мы готовы рассказать нашим подписчикам о вашем бизнесе в различных форматах: сделаем отдельную рассылку про ваш продукт, поставим текстовый блок или баннер о вас в флагманских рассылках «Утренний бухгалтер» и «Ночной бухгалтер», а также привлечем редакцию к дополнительному анонсированию на главной странице. 

  • Развивает клиентов. После совершения одной покупки клиент может не обращаться в компанию повторно, и здесь задачей отдела продаж становится формирование у аудитории новых потребностей. Не секрет, что для бизнеса гораздо дешевле развивать действующих клиентов, чем привлекать новых.

А еще сотрудники отдела продаж оказывают влияние на стратегическое планирование компании. Например, отдел продаж в процессе своей работы может узнать, что на рынке вот-вот сформируется новая потребность. Такая информация помогает руководству и собственникам бизнеса своевременно адаптировать свою деятельность.

7 принципов построения эффективного отдела продаж

Какой он, эффективный отдел продаж? Конечно, показатели эффективности у каждого свои и зависят они от множества факторов: так, для одной компании 20 продаж в месяц — это очень хорошо, а для другой — абсолютный крах. Но все же главная цель, достижение которой определяет эффективность, у любого бизнеса одна — это выполнение (а лучше перевыполнение) плана продаж. Итак, эффективный отдел продаж строится на следующих семи принципах. 

1. Принцип разделения функций

Существует проверенная система разделения труда — хантеры, занимающиеся генерацией лидов, сопровождение, специализирующееся на первичном закрытии сделок и удержании клиентов, а также направление по работе с партнерами, то есть с теми, кто уже однажды совершил покупку. Практика показывает, что такой подход эффективен вне зависимости от сферы бизнеса и масштабов компании.

2. Принцип управляемости

Устойчивая система продаж возможна только при соблюдении нормы управляемости — известный факт.

В подчинении у одного руководителя не должно быть больше 4–7 менеджеров по продажам.  И если в вашей компании сотрудников, занимающихся продажами, больше, нужно создавать несколько команд.

3. Принцип вовлеченности сотрудников

Отдел продаж, который работает вполсилы, рано или поздно приведет компанию к точке невозврата. Причина зачастую кроется в низкой заинтересованности сотрудников. И здесь значение имеет не только материальная мотивация (хотя она, конечно, тоже важна): вовлеченности способствуют признание личного вклада каждого сотрудника, возможности для карьерного роста, создание условий для проявления инициативы и для профессионального развития. 

Сотрудник должен разделять идеи и цели компании и находиться в атмосфере делового сотрудничества — в этом случае его знания, умения и навыки будут направлены на благо компании.

4. Принцип сегментации каналов продаж

Продажами через разные каналы занимаются разные сотрудники — это еще один важнейший принцип построения эффективного отдела. В зависимости от канала продаж бизнес-процессы могут существенно различаться, и попытки «создать» универсального сотрудника чаще всего приводят к провалу. Идеальный вариант — каждый менеджер занимается тем направлением, которое у него лучше всего получается. 

5. Принцип адаптивности

Продажи — это именно то направление, которое постоянно сталкивается с изменениями. Причем изменения могут происходить как внутри самой компании, так и на рынке.

Без гибкости и без способности моментально адаптироваться конкурировать с другими игроками не просто сложно, а зачастую невозможно. 

Поэтому отдел продаж изначально должен строиться с учетом того, что ему предстоит быстро приспосабливаться к изменяющимся потребностям клиентов, возможностям и рыночным условиям — экспериментировать с различными тактиками, сегментировать клиентов, тесно сотрудничать с командой продукта.     

6. Принцип развития компетенций

О важности «регулярного повышения квалификации» говорят постоянно, но на деле все зачастую ограничивается парой тренингов. А многие компании об обучении сотрудников отделов продаж предпочитают просто «забыть». Итог — постепенная деградация менеджеров

Эффективный отдел продаж невозможен без системного обучения, причем его содержание лучше чередовать: например, развитие навыков продаж чередуется с обучением сотрудников самому продукту.

Многие компании организуют воркшопы — это действительно работающий формат для формирования необходимых в работе менеджера по продажам навыков.    

7. Принцип четкого определения целей

Каждый сотрудник должен понимать, что от него ждут — увеличения объема продаж, расширения клиентской базы, повышения уровня удовлетворенности клиентов и др. Обязательным условием является также знание каждым менеджером по продажам своих обязанностей и зон ответственности. Такой подход исключает любые неопределенности и улучшает координацию. 

Организационная структура отдела продаж

Есть две распространенные схемы (или структуры) построения отдела продаж — одноступенчатая и двухступенчатая. Первый вариант подойдет для небольших компаний: в таком отделе продаж один руководитель (РОП) и несколько рядовых менеджеров (не забываем о принципе управляемости!). 

Второй вариант — двухступенчатая структура — предполагает, что РОП у отдела один, а менеджеры составляют несколько команд. Руководят работой команд линейные руководители, которые подчиняются РОП.

Создание нескольких команд зачастую положительно сказывается на эффективности всего отдела продаж. Такие команды соревнуются между собой, обеспечивая выполнение и перевыполнение плана продаж. 

Помочь отделу продаж в сборе лидов способны различные каналы, и один из них — контент. На «Клерке» вы можете создать персональное медиа своего бизнеса и размещать контент — ваш или который подготовит наша редакция именно для вашей компании. Мы добавляем лид-формы в публикуемые материалы: с их помощью вы соберете максимальное количество контактов. Заполняйте заявку, и мы сразу же приступим к работе!

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