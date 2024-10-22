Размещение статей на посещаемых сайтах — это возможность для бизнеса рассказать о своих продуктах, выйти на новую аудиторию и увеличить количество продаж, заказов или заявок. Узнайте, где опубликовать статью бесплатно. Мы выбрали 20 лучших площадок для размещения своих статей. Руководство по выбору платформ для увеличения охвата, привлечения аудитории и продвижения контента.

На какой площадке бесплатно разместить статью

Бизнес, который на своих сайтах размещает статьи для привлечения целевой аудитории, знает, какие строгие правила у поисковых систем. Статья может быть очень экспертной и давать подробные ответы на вопросы пользователей, но количество просмотров почему-то не растет. От чего это зависит?

Есть рабочие сценарии продвижения контента и увеличения трафика, в которых не каждый владелец сайта способен разобраться. На помощь приходят площадки, на которых специалисты продвигают статью в поисковой выдаче.

«Клерк» — крупнейший онлайн-портал, который объединяет людей бизнеса, бухгалтеров, юристов и финансистов.

Ежемесячно на сайт заходит более 7.2 млн посетителей.

Поисковые системы выводят статьи на «Клерке» в топ поисковой выдачи, так как это качественные и SEO-оптимизированные материалы.

Преимущества ведения блога на «Клерке»:

Целевой сегмент. Сайт «Клерка» нацелен на бизнесменов, бухгалтеров, юристов, финансистов. Читать статьи в блоге будут люди, которым наиболее актуальна ваша тематика. Известность. С помощью экспертных текстов о вас быстрее узнают, а статьи «Клерка» чаще всего появляются на первых страницах поисковой выдачи. Выход на большую аудиторию. Специалисты «Клерка» работают над привлечением трафика, чтобы вас читало как можно больше заинтересованных пользователей. Помощь в публикациях. Вы можете писать материалы сами или передать эту задачу редакции «Клерка». Вам обеспечат органический прирост трафика и повысят доверие к вашему проекту. Дополнительные способы продвижения. Анонсы о ваших статьях выйдут в социальных сетях «Клерка» с аудиторией более 90 тыс. подписчиков. А email-рассылки дойдут более чем до 80 тыс. пользователей. SEO-оптимизация. Не каждый автор статей знаком с терминами «семантическое ядро», «внутренняя перелинковка», «ключевые слова», «метаданные». Благодаря этим инструментам статьи выходят в топ поисковой выдачи. Специалисты «Клерка» возьмут на себя работу по SEO-оптимизации.

«Клерк» знает все об интересах своей аудитории и продвижении бизнеса.

Создать блог компании

VC.ru — популярная площадка в России для публикации статей, в том числе на бизнес-тематику. Это место, где собираются профессионалы из разных областей, чтобы поделиться своими знаниями, опытом и идеями.

VC.ru посещают миллионы людей каждый месяц. Это дает вашим статьям огромный потенциал для охвата и привлечения новой аудитории.

Перед размещением статьи проходят строгий отбор. Запрещена прямая реклама и спам. Это гарантирует, что ваши материалы будут представлены в лучшем свете. Можно оставлять ссылки на свои сайты и соцсети.

Вы можете рассказать о своих продуктах, услугах, идеях и достижениях, чтобы привлечь внимание потенциальных клиентов и партнеров.

Авторы статей могут общаться со своей аудиторией и получать обратную связь. Это помогает улучшить качество своих услуг.

Статьи на VC.ru хорошо ранжируются поисковыми системами. Качественные публикации занимают высокие позиции в результатах поиска.

Площадка RB.ru (Rusbase) ориентирована на бизнес, который развивается в сфере инновационных технологий. Здесь размещают свои статьи IT-компании, агентства по пиару, бренды и предприниматели.

Ежемесячно площадку посещают около 2 млн пользователей.

Перед размещением материала сотрудники портала оценят его на экспертность, чтобы пользователи получали от вас только ценную информацию.

В самом материале разрешается указать ссылку на ваш сайт.

Spark — это площадка, которая возродилась после своего спада в 2018 году. Ее новым владельцем стал софт «Интеллектуальные облачные решения».

Компания собрала амбициозную команду профессионалов, и сайт получил вторую жизнь. Авторы стали возвращаться сюда. Сейчас площадку посещают около 600 тыс. пользователей в месяц.

В основном, на Spark размещаются статьи для малого бизнеса и предпринимателей, которые интересуются технологиями.

Площадка напоминает своего коллегу — VC.ru. У «Спарка» не такая большая проходимость трафика, зато небольшим компаниям легче здесь выделиться.

Название говорит само за себя. Площадка охватывает деловых людей и бизнесменов.

Посещаемость достаточная, чтобы рассказать о себе аудитории — около 300 тыс. визитов в месяц.

Для размещения контента нужно зарегистрироваться. Здесь ценят неизбитые темы статей и актуальные новости бизнеса. В среднем размер статьи должен быть примерно 8 тыс. символов.

Вы можете опубликовать здесь материал на тему инвестиций, менеджмента и финансов. Хорошо зайдут темы успешного стартапа.

Площадка «Лайфхакер» охватывает разнообразные темы — быт, обзоры книг и кино, выход из сложных жизненных ситуаций. Люди читают здесь про актеров, технологии, еду, путешествия.

Ежемесячно на сайт заходят около 12 млн пользователей.

В перечень тем, которые не публикуются здесь, относится религия, политика, происшествия.

Здесь не только можно выкладывать статьи, но и вести экспертные колонки.

В редполитике площадки говорится, что публикации должны нести пользу и отвечать на вопросы, поставленные в названии. То есть сайт отвечает за качество контента.

Sports.ru — это одна из крупнейших российских площадок, посвященных теме спорта.

Чтобы начать публиковать статьи, нужно зарегистрироваться — завести блог. Здесь выкладывают контент редакция и «обычные» авторы. Пользователи размещают статьи в разделе «Трибуна», затем посетители видят его на главной странице сайта.

На главную страницу сайта ежемесячно заходит около 40 млн посетителей. Очень внушительная цифра для тех, кто хочет знакомить со своим проектом большую аудиторию.

Retail.ru — это информационный портал для бизнеса, поставщиков и ритейлеров. Здесь публикуются статьи, интервью, фоторепортажи и кейсы.

Ежемесячно на сайт заходят около 300 тысяч посетителей.

На сайте можно найти аналитические данные о состоянии и перспективах развития розничной торговли, что позволит оценить свою позицию на рынке и разработать стратегию развития.

«Нетология Медиа» — это портал, посвященный темам образования, работы, профессионального роста. Ценятся публикации, основанные на личном опыте автора.

Посещаемость онлайн-портала — более 3 млн визитов.

В редакционной политике Нетологии можно найти правила площадки и рекомендации по написанию статей.

Автор может написать статью и отправить ее на проверку. Специалисты оценят, соответствует ли материал тематике сайта.

TexTerra — это площадка, нацеленная на интернет-маркетинг. Она помогает становиться известными компаниям, специалистам из сферы digital, маркетологам. Больше всего ценятся материалы, написанные на реальном опыте автора.

Посещаемость сайта — примерно 1,2 млн пользователей в месяц.

На площадке активно развиваются 2 направления — бизнес и интернет-маркетинг. Здесь можно размещать статьи о тимбилдинге, HR, финансах, аналитике, CRM. Большой охват получают темы психологии и саморазвития.

Редакторы проверяют материалы на соответствие правилам площадки. Вас могут попросить внести изменения или отказать в размещении.

Площадка SMMplaner посвящена тематике социальных сетей и SMM. Авторы публикуют здесь статьи про рекламные кампании, таргет, продвижение соцсетей.

На главную страницу площадки ежемесячно заходит около 700 тыс. пользователей.

Если у вас нет идей для публикаций, то на площадке есть раздел с чат-ботом. Он поможет придумать тему для поста или подскажет идею.

Площадка ориентирована на бизнес, технологии, контент-маркетинг и digital. Завести профиль и опубликовать материал сможет даже начинающий автор.

Ежемесячно на сайт заходит около 500 тыс. пользователей.

Перед публикацией модераторы проверяют материалы. Это гарантирует пользователям качество и экспертность контента.

За нарушение правил площадка оставляет за собой право применить к автору наказание — устное замечание, бан или удаление профиля. Внимательно изучите правила публикации и основные положения по работе с сайтом.

PPC.world — это информационно-образовательный портал, ориентированный на таргетологов, маркетологов, SMM, специалистов по рекламе. То есть для людей, которые помогают привлекать платный трафик и работают с продвижением сайтов.

Сайт ежемесячно посещают более 300 тыс. пользователей.

Разработчики сайта большое внимание уделяют качеству контента. Материалы должны быть уникальными, полезными, структурированными, не содержать рекламу. Текст должен содержать опыт автора и конкретные цифры.

Т—Ж — это одно из крупнейших интернет изданий, в котором публикуются авторы из различных областей, в том числе бизнеса.

Темы разбиты на рубрики. Удобная навигация по журналу помогает пользователям быстрее находить интересные темы.

Материалы проходят проверку модераторов. Лучшие статьи попадают из раздела «Читатели пишут» на главную страницу журнала.

Текст, написанный на основе реального опыта автора и содержащий примеры из профессиональной деятельности, быстрее поднимется в топе.

Cossa ориентирована на digital-специалистов, интернет-маркетологов и владельцев бизнеса. Это делает ее идеальным местом для публикации статей, которые могут быть интересны и полезны для широкого круга профессионалов.

Чтобы публиковать статьи на Cossa, необходимо соответствовать определенным требованиям. В частности, статьи должны быть основаны на опыте и компетенциях автора, содержать уникальные идеи и практические советы.

На сайт ежемесячно заходит около 300 тыс. посетителей.

Статьи на Cossa оптимизированы для поисковых систем, что помогает им занимать высокие позиции в результатах поиска.

Дзен — крупнейшая площадка для публикации статей на различную тематику — от кулинарии до обзоров инновационных технологий.

Лента подстраивается под интересы пользователя и предлагает для прочтения статьи лучших авторов.

Яндекс хорошо ранжирует статьи из Дзена и продвигает качественные материалы в топе выдачи.

Чтобы опубликовать свою первую статью, нужно завести профиль. Затем разместить минимум три статьи, чтобы площадка поняла вашу тематику и смогла показывать целевой аудитории.

Из названия ясно, что на площадке публикуются новости SEO. Хотя не только эта тема — здесь размещается много статей из сферы интернет-маркетинга.

Количество визитов на сайте доходит до 200 тыс. в месяц.

С добавлением ссылки на свой сайт могут возникнуть сложности. В правилах площадки написано, что такую ссылку можно добавить в гостевую публикацию, только если без нее не обойтись. Отсюда делаем вывод, что статьи для перелинковки вряд ли получится добавить в статью.

Если автор ведет корпоративный блог, то в текстах можно использовать ссылки на свои ресурсы и для перелинковки.

Livejournal — блог-платформа, где пользователи могут создавать свои блоги, делиться своими мыслями, идеями и опытом с другими людьми.

На Livejournal публикуются самые разнообразные материалы, которые отражают интересы и увлечения пользователей — актуальные новости, посты о знаменитостях, обзоры книг и др.

Площадка позволяет компаниям продвигать свой бренд и продукты через публикации, комментарии и другие форматы. Это может привлечь внимание целевой аудитории и повысить узнаваемость бренда.

Размещение статей на Livejournal бесплатное, но можно подключить тариф PRO и получить дополнительные бонусы — отсутствие рекламы, расширенное хранилище фото и видео, улучшенное SEO.

По большей части тематика Хабра посвящена сфере IT и продуктам, связанным с технологиям. Но здесь собираются не только айтишники. Здесь публикуются интересные материалы из мира науки, гейминга, профессий.

Первая публикация проходит проверку модераторов. Если площадку все устраивает, то статья перемещается на главную страницу, где ее могут увидеть пользователи.

Ежемесячно сайт насчитывает почти 40 млн визитов (это вместе с англоязычной публикой).

Tproger — это платформа, где встречаются программисты разных уровней. Здесь можно публиковать экспертный контент, основанный на собственном опыте и участвовать в интересных обсуждениях.

Пользователи площадки читают статьи о программировании, обзоры технологий, истории разработчиков.

Посещаемость сайта — около 1,3 млн пользователей в месяц.

Tproger по своему функционалу напоминает VC.ru и другие похожие сайты.

Skillbox — это образовательная платформа, предлагающая курсы по различным направлениям. Недавно компания расширила свою деятельность и запустила Skillbox Media — площадку, объединяющую экспертов из разных областей, которые делятся своими знаниями и опытом с аудиторией.

Ежемесячно сайт посещает около 500 тыс. пользователей.

Здесь публикуются статьи, видео, подкасты и другие материалы, посвященные актуальным темам в сфере образования, бизнеса, технологий и других областей.

На Skillbox Media можно найти информацию о последних тенденциях в обучении, новых технологиях, успешных бизнес-стратегиях и многом другом.

Контент на Skillbox Media предназначены для широкой аудитории, включая студентов, преподавателей, предпринимателей и всех, кто интересуется образованием, бизнесом и технологиями.

Заключение

В современном мире, где информация распространяется с невероятной скоростью, публикация статей становится важным инструментом продвижения бизнеса. Однако выбор подходящей площадки может оказаться непростой задачей.

Что учесть при выборе площадки:

Целевая аудитория. На начальном этапе необходимо определить, кто является вашей целевой аудиторией. Это могут быть предприниматели, специалисты в определенной области, широкая общественность или другие группы людей. Выбор площадки должен соответствовать интересам и потребностям вашей аудитории. Тематика и формат. Каждая площадка имеет свою специализацию и предлагает различные форматы публикаций. Например, некоторые платформы ориентированы на бизнес-новости, другие — на технологические инновации, а третьи — на развлекательные материалы. Убедитесь, что выбранная вами площадка соответствует тематике вашего бизнеса и позволяет публиковать статьи в нужном формате. Рейтинги и отзывы. Перед тем как сделать окончательный выбор, изучите рейтинги и отзывы о площадке. Это поможет вам понять, насколько она популярна среди вашей целевой аудитории и насколько надежна. Также обратите внимание на отзывы других компаний, которые уже публиковали свои статьи на этой платформе. Стоимость и условия. Оцените стоимость размещения статьи на выбранной площадке. Некоторые платформы предлагают бесплатные публикации, в то время как другие требуют оплаты за каждую статью. Также учтите условия размещения, такие как ограничения по объему, требования к форматированию и сроки публикации. Конкуренция. Проанализируйте, какие компании уже публикуют свои статьи на выбранной вами площадке. Если конкуренция слишком высока, это может затруднить привлечение внимания к вашему бизнесу. С другой стороны, если на платформе мало конкурентов, это может означать, что она не пользуется популярностью среди вашей целевой аудитории. Инструменты продвижения. Некоторые площадки предоставляют инструменты для продвижения статей, такие как возможность добавления ключевых слов, тегов и ссылок. Эти функции могут помочь вашей статье привлечь больше внимания и повысить ее видимость. Соответствие бренду. Наконец, убедитесь, что выбранная площадка соответствует имиджу вашего бренда. Это особенно важно, если вы хотите создать хорошее впечатление о своей компании.

Надеемся, наш обзор поможет вам выбрать площадку, которая наилучшим образом соответствует вашим целям и задачам.

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