Как продвигать сервисы для работы с самозанятыми на «Клерке»: эффективные решения для бизнеса

Сотрудничество с самозанятыми — удобный формат, в пользу которого делают выбор все большее число компаний и предпринимателей. Но далеко не все знают, что работа с такими исполнителями может быть максимально комфортной: в этом помогают специализированные онлайн-платформы.

Что нужно для продвижения сервиса для работы с самозанятыми? В первую очередь, выбор эффективных инструментов и грамотная реализация стратегии. И «Клерк» способен решить эту задачу.

Особенности продвижения сервисов для самозанятых: на что обратить внимание

Но сначала — о том, почему к продвижению таких сервисов нужен особый подход.

Работа с самозанятыми — решение хотя и удобное, но имеющее свои нюансы: нужно регулярно проверять их налоговый статус, подписывать закрывающие документы и получать чеки от исполнителей. Все это — дополнительная нагрузка.

А еще многие предприниматели опасаются попасть под подозрение из-за массовых выплат. При этом, несмотря на желание упростить и обезопасить работу с самозанятыми, бизнес не всегда готов доверить все эти процессы стороннему исполнителю.

И здесь одна из главных задач продвижения — не просто рассказать о возможности сотрудничества с онлайн-платформами, но и убедить потенциального клиента, что это просто, выгодно и абсолютно безопасно с точки зрения закона.

К особенностям продвижения сервисов для самозанятых мы бы отнесли и небыстрый путь к принятию решения. Как правило, потенциальные клиенты таких сервисов предпочитают сравнить несколько вариантов и подробно изучить условия сотрудничества. Поэтому важно, чтобы у клиента не осталось сомнений в вашем профессионализме.

Сейчас на рынке работает немало сервисов, которые предоставляют услуги для работы с самозанятыми. В процессе продвижения обязательно нужно рассказывать клиентам о конкурентных преимуществах предложения: именно они становятся решающим фактором при выборе из нескольких аналогичных вариантов.

Как продвигает сервисы для работы с самозанятыми «Клерке»

Каждый месяц сайт «Клерка» посещают более 7 миллионов пользователей, и большинство из них — бухгалтеры, предприниматели, финансисты и кадровики, то есть именно те, кто заинтересован в удобных решениях для работы с самозанятыми.

За годы своей работы мы в «Клерке» разработали авторскую автоматизированную технологию продвижения, которая доказала эффективность на тысячах проектов наших партнеров. Рассказываем об инструментах, которые мы используем в своей работе.

Продвигаем сервисы при помощи контент-маркетинга

Один из наших самых популярных инструментов продвижения — блоги компаний. Зачем сервису для работы с самозанятыми собственный блог? Запуск блога способен решить сразу несколько задач — продемонстрировать экспертность, выстроить с аудиторией доверительные отношения, поделиться успешными кейсами.

Именно так работает контент-маркетинг: ненавязчиво, но при этом эффективно продвигает продукты и компании, убедительно, но не агрессивно подводит клиента к покупке.

Для онлайн-платформ это идеальное решение: в блоге компании можно подробно рассказать обо всех возможностях, которые предлагают такие сервисы и развеять любые сомнения клиентов.

Статьи в блоге органично дополняются рекламными блоками: на «Клерке» мы добавляем в тексты лид-форму для сбора контактов пользователей. Вы можете самостоятельно заниматься подготовкой материалов для блогов или же доверить написание статей нашей редакции.

✅ Кейс № 1. Подготовили SEO-статью для блога компании, которая стала ТОП-1 в поисковой выдаче Яндекса Клиент. Платформа для сотрудничества с внештатным персоналом. Результат. SEO-статья от редакции «Клерка» за три месяца набрала 19 тыс. просмотров, 96% из которых — поисковый трафик.

Запускаем медийную рекламу

Медийная реклама — проверенный инструмент, который доказал свою эффективность и при продвижении сервисов для работы с самозанятыми. Яркие визуальные материалы формируют интерес к платформе, повышают узнаваемость и подталкивают пользователя к совершению целевого действия.

На «Клерке» есть возможность реализовать самые различные форматы — от промобаров и поп-апов до баннеров и нативных объявлений. Мы обеспечиваем широкие охваты и подбираем те решения, которые подойдут именно вашему бизнесу.

✅ Кейс № 2. Запустили поп-ап с CTR 7.81% Клиент. Платформа для сотрудничества с исполнителями. Результат. Разместили на сайте «Клерка» поп-ап, показатель CTR — процентного отношения числа кликов на объявление к числу его показов — составил 7.81%.

Используем для продвижения email-рассылки

Проверено «Клерком»: рассылки показывают высокую эффективность при продвижении сервисов для бизнеса. Мы готовы предложить свои клиентам несколько рассылок, среди которых — Утренний бухгалтер (73 757 читателей), Ночной бухгалтер (61 105 читателей) и Чемодан вебинаров (149 463 читателей).

Одно из ключевых преимуществ рассылок «Клерка» — стопроцентное попадание в целевую аудиторию. Наши читатели — это ваши потенциальные клиенты, которые активно работают с самозанятыми.

А еще с «Клерком» вы можете запустить сегментированную рассылку.

✅ Кейс № 3. Собрали 34 лида с рассылки Клиент. Сервис для работы с самозанятыми. Результат. Продвижение лид-магнита в рассылке Утренний бухгалтер помогло собрать 34 лида. Всего рассылка принесла 570 переходов.

Продвигаем сервисы для самозанятых в социальных сетях

Социальные сети — еще один эффективный инструмент продвижения, который помогает привлечь новых клиентов, увеличить охваты и повысить узнаваемость бренда. Но если на раскрутку собственного сообщества в любой из социальных сетей нужны и время, и значительные вложения, то продвижение в каналах «Клерка» дает возможность получить результат практически моментально.

На социальные сети «Клерка» суммарно подписано свыше 100 тыс. пользователей. И эта аудитория может стать вашей.

✅ Кейс № 4. Мега-постинг обеспечил 530 переходов и 230 лидов за 1 день Клиент. Платформа, специализирующаяся на автоматизации работы с самозанятыми — от оформления до массовых выплат. Результат. Нашей задачей было продвижение лид-магнита — чек-листа для самозанятых. Мега-постинг помог собрать 230 лидов за один день и обеспечил 530 переходов.

Только перечисленными инструментами продвижение сервисов для самозанятых на «Клерке», конечно же, не ограничивается. Мы готовы организовать совместный вебинар, разработать и реализовать спецпроект и заняться управлением репутацией вашей компании в поисковых системах.

«Клерк» всегда гарантирует результат: оставляйте заявку, и мы подберем самые эффективные инструменты для продвижения вашего бизнеса.