Как создать экспертный блог которому доверяют и увеличить продажи: 5 полезных советов

Совет №1. Работайте над качеством контента
Казалось бы, банальный совет, но именно качеством контента пренебрегают многие авторы экспертных блогов. Между тем, особенность экспертного контента — глубокое погружение в тему и использование надежных источников информации. Фактологические ошибки, использование непроверенных данных, проблемы с грамматикой и орфографией — и доверие к вам как к эксперту будет безвозвратно потеряно.
Не привлекут подписчиков и блоги с пусть и полезной, но общедоступной информацией в стандартном изложении. Понятно, что если вы решили рассказать о какой-то актуальной проблеме, то с большой долей вероятности ей также уделят внимание и профильные СМИ, и другие эксперты. А, значит, нужно сделать это так, чтобы читать захотели именно вас.
Найдите свою интонацию, используйте примеры, кейсы и неизвестные факты, ссылайтесь на мнение других специалистов — читателям должно быть с вами интересно. Создание цепляющего экспертного контента — это искусство, которое требует сочетания знаний, умения донести информацию и понимания потребностей своей аудитории. Уверены: даже к известной теме можно подойти с неожиданной стороны.
Совет №2. Регулярно публикуйте новые материалы
Нерегулярное обновление блога подрывает доверие. У подписчиков может сложиться впечатление, что вы работаете от случая к случаю. И если читатель видит, что последний пост в блоге опубликован пару месяцев назад, он ожидаемо начнет искать другой вариант.
Регулярные публикации, напротив, демонстрируют, что вы серьезно относитесь к делу и действительно стремитесь предоставить своим подписчикам максимум полезной информации. Когда читатели знают приблизительную периодичность выхода новых публикаций, они начинают ждать их появления и возвращаются в ваш блог снова и снова.
Совет №3. Разнообразьте контент
«Экспертная экспертность» может наскучить: даже в узкоспециализированном блоге есть место разнообразию, и это касается и форматов, и самого содержания. Экспертный контент должен вызывать эмоциональный отклик, а не только приносить пользу. Конечно, наполнять экспертный блог лайфстайл-контентом не стоит, но периодически рассказывать о жизненных ситуациях через призму своей экспертности или приоткрыть «внутреннюю кухню» профессии не помешает.
Распространенной ошибкой является и использование только одного формата. Отличительная черта многих экспертных блогов — одинаковые по структуре тексты независимо от темы, которые со временем начинают надоедать читателям.
Практика показывает, что растут и развиваются те блоги, которые умеют удивлять. Добавляйте иллюстрации, видео и опросы, предлагайте читателям подарки в обмен на контакты, публикуйте гостевые посты: это оживляет блог и, как результат, увеличивает продажи.
Совет №4. Общайтесь с аудиторией
Ответы на вопросы и комментарии читателей работают сразу по нескольким направлениям: повышают уровень доверия, позволяют еще раз продемонстрировать экспертность и помогают в формировании активного и лояльного комьюнити. Связь с аудиторией подогревает дальнейший интерес, мотивирует подписаться на блог и следить за новостями.
Общение с аудиторией также позволяет лучше узнать своих клиентов, выяснить интересы и предпочтения. И — при необходимости — быстро адаптироваться к их потребностям.
Совет №5. Выбирайте «правильную» площадку
Самое очевидное решение при запуске блога — начать развивать его в одной из социальных сетей. Просто, доступно и аудитория огромная: на первый взгляд, оптимальный вариант. Но нельзя забывать, что в соцсети большинство людей приходит отдохнуть и развлечься. И даже невероятно полезный и интересный экспертный контент в этом случае не привлечет внимания.
Проблемы могут возникнуть и с продвижением. Раскрутка страницы или сообщества практически в любой соцсети — это и дорого, и долго.
Альтернативой социальным сетям становятся платформы для блогов. Самые популярные из них — универсальные: на таких площадках можно встретить блоги различной тематики — от кулинарии, ремонтов и путешествий до IT и медицины. Правда, гарантировать, что там будет «ваша» аудитория, никто не сможет. А у многих людей возникнут сомнения в экспертности, например, юриста, советы которого соседствуют с рецептом шарлотки.
Не ошибиться с выбором площадки для экспертного блога помогает ряд критериев, среди которых технические возможности платформы, доступные инструменты продвижения, надежность и безопасность, масштабируемость, репутация и отзывы. И, конечно, посещаемость сайта и качество аудитории.
Мы в «Клерке» убеждены: выбор подходящей площадки — один их ключевых факторов успеха экспертного блога. Например, при запуске блога на «Клерке» вы сразу получаете доступ к заинтересованной и платежеспособной аудитории — предпринимателям, бухгалтерам, финансистам, руководителям.
Ежемесячно сайт привлекает свыше 7,2 млн посетителей, а наша команда не просто предоставляет площадку, но и прикладывает максимум усилий к продвижению (а если нужно и к созданию) вашего контента с помощью самых эффективных инструментов.
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