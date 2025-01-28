Как создать экспертный блог которому доверяют и увеличить продажи: 5 полезных советов

Казалось бы, банальный совет, но именно качеством контента пренебрегают многие авторы экспертных блогов. Между тем, особенность экспертного контента — глубокое погружение в тему и использование надежных источников информации. Фактологические ошибки, использование непроверенных данных, проблемы с грамматикой и орфографией — и доверие к вам как к эксперту будет безвозвратно потеряно.

Не привлекут подписчиков и блоги с пусть и полезной, но общедоступной информацией в стандартном изложении. Понятно, что если вы решили рассказать о какой-то актуальной проблеме, то с большой долей вероятности ей также уделят внимание и профильные СМИ, и другие эксперты. А, значит, нужно сделать это так, чтобы читать захотели именно вас.