10 трендов в контент-маркетинге в 2025 году

Почему контент-маркетинг точно нужен вашему бизнесу
В 2025 году контент-маркетинг сохраняет статус одной из самых эффективных стратегий продвижения. Его главная цель также остается неизменной — привлечение и удержание клиентов путем создания и распространения ценного для аудитории контента.
При этом сам контент-маркетинг активно развивается и адаптируется к изменениям в предпочтениях клиентов и новым реалиям. Мы проанализировали ключевые тенденции его развития и выбрали для вас 10 самых актуальных трендов.
1. Акцент на эмоции
Каждого человека окружает масса информации, поэтому сейчас важно создавать контент, который не просто обращает на себя внимание, но и вызывает эмоции.
Во-первых, эмоциональная составляющая делает людей более восприимчивыми к информации: так она лучше запоминается. Исследования доказывают, что люди склонны вспоминать события, вызвавшие у них сильные эмоции, гораздо чаще, чем сухие факты или цифры.
Во-вторых, именно эмоции способны создать ощущение близости — одного из факторов формирования лояльной аудитории. А прочная и глубокая связь с брендом всегда положительно влияет на продажи.
2. Аутентичность
Еще один тренд 2025 года — аутентичный контент. Сейчас мы можем наблюдать, что аудитория устала от стандартных подходов: пользователи все больше ценят честность и открытость.
Аутентичный контент выгодно выделяется на фоне однотипных материалов, предлагая собственный взгляд на продукт или услугу. Это привлекает внимание и вызывает интерес, ведь каждый хочет видеть что-то уникальное.
Особенность аутентичного контента в том, что он демонстрирует реальную жизнь компании, ее ценности и принципы. И, что важно, создается реальными людьми — пользователями или сотрудниками. Например, вы можете показать аудитории примеры использования продукта в жизни. Потенциальным покупателям такой контент помогает увидеть, как продукт работает в реальной жизни и принять решение о покупке.
3. Интерактивность
Контент, с которым пользователи могут взаимодействовать — тренд, сохраняющий свою актуальность и в 2025 году. Вариантов интерактивного контента множество, поэтому выбирайте то, что лучше заходит именно вашей аудитории. Необязательно делать что-то масштабное: вы можете разбавить им так называемый «статичный» контент.
Например, опросы, тесты, мини-игры и другие подобные форматы помогают аудитории развлечься и в то же время узнать что-то новое, а бизнесу — повысить охваты и получить обратную связь. А еще интерактивным контентом хочется делиться, и это отлично работает на узнаваемость бренда.
4. Короткие видео
В соцсетях и на различных платформах доминируют короткие видео — запоминающиеся и динамичные. Пользователи не всегда готовы тратить свое время на «длинные» формы контента, а короткое видео дает возможность быстро донести главное. Содержание может быть любым — от отзывов клиентов о продукте до развлекательных роликов.
На «Клерке» вы можете добавлять видео прямо в тексты публикаций в блоге своей компании. А если у вас все еще нет собственного блога, рекомендуем как можно скорее исправить ситуацию. О том, как запустить контент-маркетинг с нуля, мы рассказывали здесь.
5. Контент для ограниченных сообществ
Многие бренды в 2025 году постепенно смещают фокус с охватов на вовлеченность. Смысл заключается в том, чтобы сформировать сильное комьюнити: необязательно, чтобы у вас были миллионы просмотров, главное — тесная связь с аудиторией.
Контент, который создается для таких сообществ, должен быть эксклюзивным, а при его создании обязательно учитываются интересы узкой аудитории и ее потребности. Благодаря такому подходу удается сформировать у клиентов чувство причастности к компании, а это помогает построить долгосрочные отношения.
6. Ньюсджекинг
Суть тренда состоит в использовании новостей и заметных событий для продвижения услуг или продуктов. Как это работает? Выбираете резонансный информационный повод (причем он необязательно должен быть связан с вашей сферой) и обыгрываете его в своем контенте, «забирая» у новости немного популярности. Здесь важна реакция: инфоповоды очень быстро теряют актуальность.
Публикации, в которых обыгрывается новостная повестка, обычно получают намного больше реакций по сравнению с обычными постами. Злоупотреблять ньюсджекингом не стоит, но в разумных количествах он помогает выделиться среди конкурентов и привлечь новую аудиторию.
7. Искренность
Тренд на искренность в 2025 году захватывает не только личные блоги: бизнес также наряду с историями успеха все чаще делится своими провалами. Действительно ли это помогает продавать? Опыт многих компаний показывает, что да.
Сегодня аудитория выбирает тех, кто не стремится создать идеальную картинку, а честно рассказывает о своих ошибках. У потенциального клиента в этом случае формируется убеждение: если компания открыто говорит о негативе, то и вся остальная информация заслуживает доверия.
8. Омниканальность
В 2025 году сохраняется тренд на омниканальность. Она предполагает интеграцию всех возможных точек контакта с клиентом: блог, социальные сети, сайт, email-рассылки и многое другое. Главная цель — создать бесшовный клиентский путь, где переход между каналами происходит незаметно для клиента.
Присутствие компании на разных платформах создает ощущение надежности и доверия. Клиент чувствует себя частью сообщества, когда видит бренд везде, куда бы он ни обратился. Наряду с этим омниканальные стратегии позволяют собирать больше данных о поведении клиентов и в результате создавать более релевантный контент.
Комплексный подход, который мы используем в «Клерке», заключается, помимо прочего, в привлечении нескольких каналов взаимодействия с аудиторией. Это позволяет гарантировать, что вы получите уже «прогретых» клиентов: они не просто знакомы с вашим брендом, но и часто уже готовы к покупке.
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9. Взаимный PR
Взаимное продвижение в рамках контент-маркетинга набирает обороты: для компаний это возможность получить доступ к новой аудитории с минимальными вложениями. Одни из самых популярных форматов — гостевые посты и совместные подкасты.
Например, вы можете рассказать о своем продукте в блоге «дружественного бренда» и опубликовать материал партнера, который будет интересен вашей аудитории. Конечно, максимальный эффект достигается, если ваши компании работают в смежных областях, но иногда результат приносят и неожиданные коллаборации.
10. Максимум внимания личности эксперта
Количество контента, который генерируется искусственным интеллектом, с каждым годом все увеличивается. Тем ценнее для пользователей становится экспертный контент и вообще все, что создается человеком.
Именно поэтому сейчас компании часто делают акцент на личности эксперта: это вызывает доверие. Причем помимо рассказа об опыте и профессиональных достижениях нередко встречается пара слов о личном, например, об увлечениях вне профессии. Так ваш бренд становится ближе к аудитории.
При запуске блога на «Клерке» вы можете выбрать подходящий формат сотрудничества: публикацию собственных материалов (а мы обеспечим их эффективное продвижение) или подготовку статей нашей редакцией. При этом на любом тарифе вы получаете комплект рассылок в соцсетях, анонсирование статей на главной странице, создание обложек к статьям, персонального менеджера, подготовку контент-плана на период сотрудничества и множество других возможностей.
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