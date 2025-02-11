10 трендов в контент-маркетинге в 2025 году

В 2025 году контент-маркетинг сохраняет статус одной из самых эффективных стратегий продвижения. Его главная цель также остается неизменной — привлечение и удержание клиентов путем создания и распространения ценного для аудитории контента.

При этом сам контент-маркетинг активно развивается и адаптируется к изменениям в предпочтениях клиентов и новым реалиям. Мы проанализировали ключевые тенденции его развития и выбрали для вас 10 самых актуальных трендов.