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10 трендов в контент-маркетинге в 2025 году

Каждый год — это новые вызовы и возможности, и 2025 не стал исключением. Если вы хотите опережать конкурентов, а не пытаться догнать тех, кто впереди, этот материал для вас.

Почему контент-маркетинг точно нужен вашему бизнесу

В 2025 году контент-маркетинг сохраняет статус одной из самых эффективных стратегий продвижения. Его главная цель также остается неизменной — привлечение и удержание клиентов путем создания и распространения ценного для аудитории контента. 

При этом сам контент-маркетинг активно развивается и адаптируется к изменениям в предпочтениях клиентов и новым реалиям. Мы проанализировали ключевые тенденции его развития и выбрали для вас 10 самых актуальных трендов.

1. Акцент на эмоции

Каждого человека окружает масса информации, поэтому сейчас важно создавать контент, который не просто обращает на себя внимание, но и вызывает эмоции.

Во-первых, эмоциональная составляющая делает людей более восприимчивыми к информации: так она лучше запоминается. Исследования доказывают, что люди склонны вспоминать события, вызвавшие у них сильные эмоции, гораздо чаще, чем сухие факты или цифры. 

Во-вторых, именно эмоции способны создать ощущение близости — одного из факторов формирования лояльной аудитории. А прочная и глубокая связь с брендом всегда положительно влияет на продажи. 

2. Аутентичность

Еще один тренд 2025 года — аутентичный контент. Сейчас мы можем наблюдать, что аудитория устала от стандартных подходов: пользователи все больше ценят честность и открытость.

Аутентичный контент выгодно выделяется на фоне однотипных материалов, предлагая собственный взгляд на продукт или услугу. Это привлекает внимание и вызывает интерес, ведь каждый хочет видеть что-то уникальное.

Особенность аутентичного контента в том, что он демонстрирует реальную жизнь компании, ее ценности и принципы. И, что важно, создается реальными людьми — пользователями или сотрудниками. Например, вы можете показать аудитории примеры использования продукта в жизни. Потенциальным покупателям такой контент помогает увидеть, как продукт работает в реальной жизни и принять решение о покупке.  

3. Интерактивность

Контент, с которым пользователи могут взаимодействовать — тренд, сохраняющий свою актуальность и в 2025 году. Вариантов интерактивного контента множество, поэтому выбирайте то, что лучше заходит именно вашей аудитории. Необязательно делать что-то масштабное: вы можете разбавить им так называемый «статичный» контент.

Например, опросы, тесты, мини-игры и другие подобные форматы помогают аудитории развлечься и в то же время узнать что-то новое, а бизнесу — повысить охваты и получить обратную связь. А еще интерактивным контентом хочется делиться, и это отлично работает на узнаваемость бренда

4. Короткие видео

В соцсетях и на различных платформах доминируют короткие видеозапоминающиеся и динамичные. Пользователи не всегда готовы тратить свое время на «длинные» формы контента, а короткое видео дает возможность быстро донести главное. Содержание может быть любым — от отзывов клиентов о продукте до развлекательных роликов.

На «Клерке» вы можете добавлять видео прямо в тексты публикаций в блоге своей компании. А если у вас все еще нет собственного блога, рекомендуем как можно скорее исправить ситуацию. О том, как запустить контент-маркетинг с нуля, мы рассказывали здесь

5. Контент для ограниченных сообществ

Многие бренды в 2025 году постепенно смещают фокус с охватов на вовлеченность. Смысл заключается в том, чтобы сформировать сильное комьюнити: необязательно, чтобы у вас были миллионы просмотров, главное — тесная связь с аудиторией. 

Контент, который создается для таких сообществ, должен быть эксклюзивным, а при его создании обязательно учитываются интересы узкой аудитории и ее потребности. Благодаря такому подходу удается сформировать у клиентов чувство причастности к компании, а это помогает построить долгосрочные отношения.  

6. Ньюсджекинг 

Суть тренда состоит в использовании новостей и заметных событий для продвижения услуг или продуктов. Как это работает? Выбираете резонансный информационный повод (причем он необязательно должен быть связан с вашей сферой) и обыгрываете его в своем контенте, «забирая» у новости немного популярности. Здесь важна реакция: инфоповоды очень быстро теряют актуальность.  

Публикации, в которых обыгрывается новостная повестка, обычно получают намного больше реакций по сравнению с обычными постами. Злоупотреблять ньюсджекингом не стоит, но в разумных количествах он помогает выделиться среди конкурентов и привлечь новую аудиторию.

7. Искренность

Тренд на искренность в 2025 году захватывает не только личные блоги: бизнес также наряду с историями успеха все чаще делится своими провалами. Действительно ли это помогает продавать? Опыт многих компаний показывает, что да. 

Сегодня аудитория выбирает тех, кто не стремится создать идеальную картинку, а честно рассказывает о своих ошибках. У потенциального клиента в этом случае формируется убеждение: если компания открыто говорит о негативе, то и вся остальная информация заслуживает доверия. 

8. Омниканальность

В 2025 году сохраняется тренд на омниканальность. Она предполагает интеграцию всех возможных точек контакта с клиентом: блог, социальные сети, сайт, email-рассылки и многое другое. Главная цель — создать бесшовный клиентский путь, где переход между каналами происходит незаметно для клиента.

Присутствие компании на разных платформах создает ощущение надежности и доверия. Клиент чувствует себя частью сообщества, когда видит бренд везде, куда бы он ни обратился. Наряду с этим омниканальные стратегии позволяют собирать больше данных о поведении клиентов и в результате создавать более релевантный контент. 

Комплексный подход, который мы используем в «Клерке», заключается, помимо прочего, в привлечении нескольких каналов взаимодействия с аудиторией. Это позволяет гарантировать, что вы получите уже «прогретых» клиентов: они не просто знакомы с вашим брендом, но и часто уже готовы к покупке.    

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9. Взаимный PR

Взаимное продвижение в рамках контент-маркетинга набирает обороты: для компаний это возможность получить доступ к новой аудитории с минимальными вложениями. Одни из самых популярных форматов — гостевые посты и совместные подкасты.

Например, вы можете рассказать о своем продукте в блоге «дружественного бренда» и опубликовать материал партнера, который будет интересен вашей аудитории. Конечно, максимальный эффект достигается, если ваши компании работают в смежных областях, но иногда результат приносят и неожиданные коллаборации.

10. Максимум внимания личности эксперта

Количество контента, который генерируется искусственным интеллектом, с каждым годом все увеличивается. Тем ценнее для пользователей становится экспертный контент и вообще все, что создается человеком.

Именно поэтому сейчас компании часто делают акцент на личности эксперта: это вызывает доверие. Причем помимо рассказа об опыте и профессиональных достижениях нередко встречается пара слов о личном, например, об увлечениях вне профессии. Так ваш бренд становится ближе к аудитории. 

При запуске блога на «Клерке» вы можете выбрать подходящий формат сотрудничества: публикацию собственных материалов (а мы обеспечим их эффективное продвижение) или подготовку статей нашей редакцией. При этом на любом тарифе вы получаете комплект рассылок в соцсетях, анонсирование статей на главной странице, создание обложек к статьям, персонального менеджера, подготовку контент-плана на период сотрудничества и множество других возможностей. 

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