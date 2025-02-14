Кто лучше всех знает условия РКО в компании? Спойлер: это не генеральный директор

«Клерк» — крупнейший российский портал для бухгалтеров. Нашу аудиторию составляют бухгалтеры (61%), юристы и аудиторы (16%), финансовые директора (9%) и представители бизнеса (9%). И это именно те люди, которые принимают решение о выборе банка для РКО. Но доступ к заинтересованной лояльной аудитории — не единственное преимущество продвижения на «Клерке»: наша авторская автоматизированная технология позволяет получать новых B2B-клиентов и устойчивый поток целевых лидов с гарантией результата.

Что мы предлагаем? «Клерк» считается одной из лучших площадок для запуска собственного блога, причем к его продвижению мы подходим комплексно и используем те инструменты, которые показали максимальную эффективность именно при продвижении РКО. Для достижения результата подключаем баннерную и медийную рекламу, реализуем спецпроекты и квизы в игровой механике, создаем лендинги. У блогов на «Клерке» широкий дополнительный функционал:

Формы лидогенерации. Лид-формы встраиваются в посты — это может быть переход на сайт банка, лендинговые страницы или прямой сбор лидов.

Иллюстрации к материалам. Мы создадим иллюстрации в оригинальном стиле «Клерка» или обработаем ваши изображения.

Рассылки и анонсы. Статьи анонсируются в наших социальных сетях и email-рассылках.

Редакция «Клерка» готова помочь с написанием статей, которые вызовут отклик у вашей аудитории. А если вы публикуете собственные материалы, по запросу дадим обратную связь: это поможет улучшить ваш контент.

Одна из особенностей работы «Клерка» с рекламодателями — прозрачность всех процессов. Счетчики, отчеты, ROI, CPA и другие метрики — при выборе комплексного тарифа вам будет доступна полная статистика. В самом начале работы к клиенту прикрепляется персональный менеджер, который будет сопровождать сотрудничество.

«Клерк» не первый год занимается продвижением услуг РКО, и за это время мы досконально изучили «путь клиента» банка и разработали метод, который гарантирует достижение результата.

А если вы все еще сомневаетесь, предлагаем познакомиться с несколькими кейсами.

Кейс №1. Привлекли в блог банка 440 000 уникальных пользователей Клиент. Российский коммерческий банк, оказывающий более 100 видов банковских услуг для корпоративных и частных клиентов. Результат. Блог банка на «Клерке» ориентирован на бизнес-сегмент. Наши результаты: общее количество просмотров статей — 3 046 037, каждая статья в среднем собирает более 14 тыс. просмотров, а ежемесячно на блог подписывается 1,9 тыс. новых подписчиков. Это достигается путем привлечения нескольких инструментов продвижения. Так, например, только одна из рассылок по социальным сетям собрала 300 переходов на статью от редакции «Клерка» в блоге компании.

Кейс №2. Обеспечили почти 2 млн просмотров статей в блоге банка Клиент. Российский коммерческий банк, специализирующийся на дистанционном обслуживании частных лиц и бизнеса. Результат. Общее количество просмотров публикаций в блоге на «Клерке» — 1 968 106, в среднем статьи собирают более 17 тыс. просмотров. Самая просматриваемая публикация набрала 333 724 просмотров: такое количество просмотров стало возможным благодаря выбору актуальной на тот момент темы (мы выпустили материал одними из первых) и использования нашей технологии продвижения.

Кейс №3. Собрали свыше 1,8 тыс. переходов на статью с лид-формой для сбора контактов Клиент. Интернет-гипермаркет банковских услуг. Результат. Для продвижения статьи в блоге с лид-формой для сбора контактов мы использовали один из популярных форматов медийной рекламы — промобар. Результат — 40 006 показов и 1 832 переходов, CTR 4,58%. Еще один успешный кейс для этого же клиента — email-рассылка «Ночной бухгалтер», которая обеспечила 640 переходов по ссылке на сайт клиента.

«Клерк» индивидуально подходит к разработке стратегии продвижения для каждого клиента: мы учитываем специфику продукта, особенности рынка и ожидания аудитории. Готовы начать сотрудничество? Напишите нам, и мы сразу же приступим к работе.