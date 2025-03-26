Сколько денег теряет бизнес, если не использует контент-маркетинг

Один из самых устойчивых мифов о контент-маркетинге — утверждение, что это история про репутацию, узнаваемость бренда, имидж, но не про деньги. На самом деле это не так хотя бы по той причине, что восприятие бренда аудиторией и ее лояльность напрямую влияют на продажи, а в число ключевых задач контент-маркетинга входит привлечение новых клиентов.

С контент-маркетингом все не так просто, как, например, с таргетированной рекламой — вложили условные 1 000 рублей, получили 10 заявок. Контент-маркетинг работает по-другому: он ориентирован не на краткосрочный эффект, как большинство разновидностей прямой рекламы, а на укрепление позиций компании на рынке и выстраивание отношений с аудиторией.

Такой подход оказывается более выгодным практически для любого бизнеса и в первую очередь для компаний, которые продают «сложные» продукты с длительным циклом принятия решения. Понятно, что для покупки онлайн-курса или для начала сотрудничества с юридической компанией недостаточно один раз увидеть рекламу где-то в сети. Будущему клиенту важно убедиться в надежности и профессионализме и осознать ценность продукта.

Также нужно учитывать перегруженность рынка предложениями, которая характерна для большинства направлений. Из-за этого увеличивается бюджет, необходимый для продвижения и увеличивается стоимость клика в Яндекс Директе. Контент-маркетинг и, в частности, запуск собственного блога компании помогают отстроиться от конкурентов даже если в вашей сфере много аналогичных предложений. Подчеркните уникальность продукта, сделайте акцент на выгодах, которые клиент получит при сотрудничестве с вашей компанией: блог для этого является идеальной площадкой.