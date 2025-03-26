Сколько денег теряет бизнес, если не использует контент-маркетинг

Как работает контент-маркетинг
Один из самых устойчивых мифов о контент-маркетинге — утверждение, что это история про репутацию, узнаваемость бренда, имидж, но не про деньги. На самом деле это не так хотя бы по той причине, что восприятие бренда аудиторией и ее лояльность напрямую влияют на продажи, а в число ключевых задач контент-маркетинга входит привлечение новых клиентов.
С контент-маркетингом все не так просто, как, например, с таргетированной рекламой — вложили условные 1 000 рублей, получили 10 заявок. Контент-маркетинг работает по-другому: он ориентирован не на краткосрочный эффект, как большинство разновидностей прямой рекламы, а на укрепление позиций компании на рынке и выстраивание отношений с аудиторией.
Такой подход оказывается более выгодным практически для любого бизнеса и в первую очередь для компаний, которые продают «сложные» продукты с длительным циклом принятия решения. Понятно, что для покупки онлайн-курса или для начала сотрудничества с юридической компанией недостаточно один раз увидеть рекламу где-то в сети. Будущему клиенту важно убедиться в надежности и профессионализме и осознать ценность продукта.
Также нужно учитывать перегруженность рынка предложениями, которая характерна для большинства направлений. Из-за этого увеличивается бюджет, необходимый для продвижения и увеличивается стоимость клика в Яндекс Директе. Контент-маркетинг и, в частности, запуск собственного блога компании помогают отстроиться от конкурентов даже если в вашей сфере много аналогичных предложений. Подчеркните уникальность продукта, сделайте акцент на выгодах, которые клиент получит при сотрудничестве с вашей компанией: блог для этого является идеальной площадкой.
Как чаще всего выглядит путь клиента
Сначала — осознание потребности. Клиент понимает, что у него есть какая-то проблема или задача и начинает изучать информацию. Контент-маркетинг работает уже на этом этапе. Затем клиент вплотную переходит к поиску решения. Чтобы сократить путь клиента к продукту и минимизировать затраты на его привлечение, в этот момент компании необходимо получить контакт клиента.
Статьи в блогах компаний на «Клерке» мы дополняем лид-формами: это может быть прямой сбор лидов, переход на сайт компании или лендинговые страницы. Если все сделать правильно, клиент превратится в покупателя уже на этапе поиска решения.
Но так происходит не всегда. Если клиент в процессе поиска решения оказывается не готов к покупке, контент-маркетинг начинает работать на следующем этапе — этапе оценки альтернатив. Будьте уверены: потенциальный клиент постарается изучить максимум информации о продукте. И от того, насколько убедительным окажется ваш блог, во многом зависит, встретитесь ли вы с клиентом на этапе принятия решения.
Почему оценивать эффективность контент-маркетинга сложно? Нужно понимать, что оставить заявку на покупку продукта клиент может сразу на сайте компании или кликнув по объявлению в соцсетях. При этом покупателя «вырастил» именно блог компании, который сформировал положительное мнение о продукте и о бренде в целом.
К чему приводит отказ от контент-маркетинга
Компания лишается потенциальных клиентов. Контент-маркетинг помогает привлекать и удерживать внимание аудитории. Без него бизнес упускает эту возможность.
Снижается узнаваемость бренда. Контент-маркетинг делает бренд узнаваемым — это одна из его ключевых задач. Сегодня, когда большинство компаний активно использует возможности контент-маркетинга, отказ от этой стратегии делает бренд неконкурентоспособным.
Расходы на рекламу растут. Без контент-маркетинга бизнесу придется увеличивать расходы на прямую рекламу, таким образом компенсируется отсутствие реального интереса клиентов.
Бренд теряет лояльность аудитории. Суть контент-маркетинга — в создании и распространении ценного для клиентов контента. В блоге компания может делиться полезной информацией, поддерживать связь с аудиторией и, как результат, формировать с ней прочную связь. В этом случае клиентам гораздо сложнее уйти к конкурентам. И наоборот — случайные покупатели редко возвращаются за повторными покупками.
Снижается конверсия. Контент-маркетинг формирует доверие, а это, в свою очередь, способствует увеличению количества посетителей, выполнивших целевое действие.
А что по цифрам?
Мы знаем, что цифры зачастую убеждают лучше, поэтому хотим поделиться с вами кейсом одного из клиентов, который ранее активно вел блог на «Клерке».
Клиент. Компания, специализирующаяся на поддержке предприятий, работающих с гособоронзаказом.
Цель. Увеличить количество целевых лидов и сократить цикл продаж.
Проблема. Компания столкнулась с низкой эффективностью прямой рекламы. Потенциальные клиенты часто откладывали решение о покупке, в том числе из-за недостатка информации об услугах компании.
Результаты. За время ведения блога компании удалось не только увеличить количество лидов, но и повысить качество взаимодействия с аудиторией. Цикл продаж сократился: потенциальные клиенты приходили уже подготовленными и лучше понимали преимущества продуктов.
Публикации продолжают работать даже после того, как клиент прекратил вести блог. Мы проанализировали результаты последних трех публикаций — общее количество показов составило 65 000. Для сбора контактов потенциальных клиентов использовались лид-магниты. Количество переходов на сайт с форм составило 518, а количество заявок — 601!
Если вам надоело терять деньги, пишите нам как можно скорее: запустим блог вашей компании на «Клерке», поможем с созданием контента и обеспечим стабильный поток целевых лидов.
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