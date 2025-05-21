Виральность контента: как заставить пользователей делиться вашей статьей

Какой контент считается виральным

Если говорить простыми словами, виральный контент — это информация, которую охотно распространяют сами пользователи (без особых усилий автора контента). Название произошло от слова viral (с английского переводится как «вирусный»), потому что такой контент распространяется подобно вирусу — моментально и самостоятельно.

Быстрое распространение, высокая степень вовлечения и широкий охват — три ключевых признака вирального контента.

Идеальный пример — мемы. И хотя принято считать, что эффект от такого контента в большинстве случаев кратковременный, иногда он может не устаревать годами. Например, легендарный рекламный ролик «Праздник к нам приходит» от Coca-Cola, который также относится к виральному контенту, с нами уже много лет.

Какой контент становится виральным? Одно из главных условий — способность вызывать эмоции, причем как положительные, так и отрицательные. Пользователи делятся тем контентом, который пробудил у них сильные чувства: радость, воодушевление, удивление или, наоборот, гнев. Эмоции с низкой активацией — например, спокойствие или утомление — вызывают слабый отклик, и этот момент нужно учитывать при создании контента.

Иногда встречается мнение, что виральный контент — всегда развлекательный. Это не так. Полезный контент часто становится виральным, но при условии, что он содержит ценную для пользователей информацию, советы, лайфхаки или инсайты, которые трудно найти в другом месте. Значение имеет и подача: аудитория лучше воспринимает «легкие» форматы, например, пошаговые инструкции или реальные кейсы.