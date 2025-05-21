Виральность контента: как заставить пользователей делиться вашей статьей

Если говорить простыми словами, виральный контент — это информация, которую охотно распространяют сами пользователи (без особых усилий автора контента). Название произошло от слова viral (с английского переводится как «вирусный»), потому что такой контент распространяется подобно вирусу — моментально и самостоятельно.
Быстрое распространение, высокая степень вовлечения и широкий охват — три ключевых признака вирального контента.
Идеальный пример — мемы. И хотя принято считать, что эффект от такого контента в большинстве случаев кратковременный, иногда он может не устаревать годами. Например, легендарный рекламный ролик «Праздник к нам приходит» от Coca-Cola, который также относится к виральному контенту, с нами уже много лет.
Какой контент становится виральным? Одно из главных условий — способность вызывать эмоции, причем как положительные, так и отрицательные. Пользователи делятся тем контентом, который пробудил у них сильные чувства: радость, воодушевление, удивление или, наоборот, гнев. Эмоции с низкой активацией — например, спокойствие или утомление — вызывают слабый отклик, и этот момент нужно учитывать при создании контента.
Иногда встречается мнение, что виральный контент — всегда развлекательный. Это не так. Полезный контент часто становится виральным, но при условии, что он содержит ценную для пользователей информацию, советы, лайфхаки или инсайты, которые трудно найти в другом месте. Значение имеет и подача: аудитория лучше воспринимает «легкие» форматы, например, пошаговые инструкции или реальные кейсы.
Блог компании на «Клерке» — идеальная площадка для публикации полезного контента. Мы не только поможем с продвижением ваших статей и бизнеса в целом (у «Клерка» много проверенных эффективных инструментов), но и подготовим для вашего блога контент, который точно не останется незамеченным.
Если мы говорим о создании вирального контента для бизнеса, который работает со сложными продуктами, то здесь акцент будет именно на пользу и текстовые форматы. Решить предстоит двойную задачу — заинтересовать аудиторию до такой степени, чтобы она захотела поделиться статьей со своими друзьями, коллегами и подписчиками и при этом сохранить максимум пользы.
Прежде чем приступить к созданию контента, важно понять: гарантировать, что он станет виральным, невозможно. В какой-то степени «вирусность» статьи — это лотерея, но существуют проверенные подходы к созданию вирального контента.
И первое, с чего надо начать — это с глубокого изучения аудитории. Выясните, какую информацию ждет ваша ЦА, какие форматы предпочитает и на что откликается, о чем мечтает и к чему стремится.
После изучения аудитории выбрать тему станет легче: вы поймете, что интересно вашим клиентам и узнаете их базовые триггеры. Желательно, чтобы тема не только резонировала с потребностями и интересами вашей целевой аудитории, но и была привлекательной для «широкого круга» читателей.
И не забывайте о практической пользе: новые знания, возможность сэкономить время или деньги, решение текущих задач — без этого бизнес-контент вряд ли «завирусится» в сети.
Сложные и запутанные статьи редко становятся виральными, поэтому контент должен быть живым и захватывающим. Яркая вводная часть, простые конструкции, образные выражения и удобная структура: легкость восприятия — обязательное условие виральности.
Высокая вовлеченность непосредственно влияет на скорость распространения контента и в итоге делает его популярным. В виральную статью превращает чувство личного участия в материале, поэтому обеспечьте читателям возможность идентифицироваться с контентом и подключиться эмоционально.
В этом способно помочь не только само содержание, но и провоцирующие обсуждение вопросы. А еще — реальная демонстрация жизненных ситуаций из серии «Как я перестала работать по низким чекам и создала востребованный продукт для бухгалтеров?».
И еще несколько советов, которые заставят пользователей делиться вашей статьей:
Придумайте цепляющий заголовок. Правильный заголовок — половина успеха, а его главная задача — моментально привлечь внимание. Лучше всего работают вопросы, противоречия и шокирующие факты (но здесь важна мера, особенно если ваша аудитория не готова к провокациям). При этом заголовок должен соответствовать содержанию.
Сделайте так, чтобы контентом было легко делиться. Пользователь скорее поделится статьей, если это удобно и быстро. Установите кнопки социальных сетей, предоставьте пользователям возможность без проблем скопировать ссылку и используйте всплывающие окна с предложением поделиться. Чем легче это сделать — тем больше шансов на виральность.
Пользуйтесь социальными доказательствами. Продемонстрируйте аудитории, сколько читателей уже воспользовались вашей информацией. Показывайте количество репостов, лайков и сохранений.
Работайте с лидерами мнений. Рекомендации от популярных блогеров и экспертов в вашей нише подтолкнут аудиторию к распространению контента. И дальше статья будет распространяться уже самостоятельно.
У ваших статей в блоге компании на «Клерке» есть все шансы стать виральными: у нас активная аудитория, которая готова делиться хорошим контентом. А если у вас еще нет блога на «Клерке», скорее пишите нам: с удовольствием расскажем обо всех деталях.
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