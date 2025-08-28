«Клерк» — в ТОП-20 самых цитируемых финансовых медиа: как это усилит ваш блог

«Медиалогия» выпустила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов финансовой отрасли за II квартал 2025 года, и по его итогам «Клерк» занимает 17-е место. Рассказываем, почему это хорошая новость для тех, кто запускает блог на «Клерке» и как профильные медиа увеличивают ценность экспертного контента.

22 июля Медиалогия выпустила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов финансовой отрасли за II квартал 2025 года, и по его итогам Клерк входит в ТОП-20!

Почему это важно для компании, ведущей блог на Клерке

Чтобы экспертный контент достиг своей цели, важны не только качество материалов, но и площадка, на которой вы их публикуете. Ключевое значение имеет качество аудитории. И потому главное правило здесь — выбирать площадку, которая входит в ТОП среди профильных медиа.

Рейтинг самых цитируемых медиаресурсов финансовой отрасли за II квартал 2025 года, «Медиалогия», www.mlg.ru

Профильные медиа привлекают читателей, которые целенаправленно интересуются определенной темой или отраслью. В результате контент видят специалисты и эксперты, которые по-настоящему заинтересованы в новых продуктах и готовы за них платить.

Как это работает?

Одна из главных причин, по которой размещение экспертного контента на профильных площадках работает эффективнее — это доверие аудитории. Пользователи «Клерка» — представители профессионального сообщества, для которых определяющее значение имеют качество и достоверность информации. Мы делаем акцент на размещении уникального и востребованного контента, и наши пользователи привыкли нам доверять.

«Клерк» ориентирован на определенные категории пользователей: интересы нашей аудитории — это бухгалтерия (62,7%), менеджмент (13,42%), HR и кадры (6,52%), юриспруденция (6,15%), IT, продажи и логистика (5,9%), финансы (3,9%), предприниматели и собственники бизнеса (1,41%). В разделе «Бухгалтерия» рейтинга LiveInternet.ru мы занимаем 2 место.

Рейтинг сайтов LiveInternet, «Бухгалтерия», LiveInternet.ru

Особенностью профильных СМИ является и более глубокий уровень обсуждения и комментариев, и это хорошо работает на дальнейшее развитие вашей экспертности. У «Клерка» лояльная аудитория: размещаемые материалы чаще воспринимаются как ценная рекомендация, а не как навязчивая реклама.

Еще один важный момент, который выгодно отличает профильные медиа, в том числе «Клерк» — минимум информационного шума. Часто на «массовых» площадках конкуренция за внимание пользователей сильно возрастает из-за множества статей различного качества. В профильных медиа поток публикаций меньше, поэтому у экспертного контента практически нет шансов остаться незамеченным.

Хотите рассказывать о своих проектах и продуктах аудитории профильного медиа? Пишите нам: «Клерк» поможет с созданием экспертного контента и продвижением бизнеса с использованием проверенных инструментов.