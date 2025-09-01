Топ событий для бизнеса за август

Опубликован закон с поправками к КоАП: изменения затронут связь и транспорт

В сфере связи сразу несколько новых штрафов. Так, с 1 сентября за передачу своего номеру другому лицу придется заплатить от 30 000 до 50 000 рублей (исключение — передача телефона на непродолжительное время и бесплатно, например, для личного звонка).

Если пользоваться мобильной связью кому-то другому в рамках своего договора разрешит компания, ее оштрафуют на сумму от 100 000 до 200 000 рублей (для ИП размер штрафов ниже в два раза). На сотрудников, работающих по трудовому договору и исполнителей по ГПД, это не распространяется: они вправе пользоваться мобильной связью компании.

Также появляются штрафы для пользователей, передающих свои аккаунты посторонним:

для юридических лиц — от 100 000 до 200 000 рублей;

для ИП — от 50 000 до 100 000 рублей;

для граждан — от 30 000 до 50 000 рублей.

Здесь также есть исключение: если сведения для доступа предоставили для законного использования по поручению или с согласия пользователя, штраф не назначается.

Обратите внимание: нововведения применяются при отсутствии признаков преступления.

Что касается транспорта, то здесь с 1 сентября также происходит ряд значимых изменений. Тем, кто не уступает дорогу спецтранспорту, назначат штраф от 7500 до 10 000 рублей или грозит лишение прав на срок от полугода до года. Спецтранспортом считаются те транспортные средства, у которых одновременно:

снаружи нанесены специальные цветографические схемы, надписи и обозначения;

включены синий (синий и красный) маячки, а также сирена.

До вступления в силу нововведений размер штрафа составляет от 4500 до 7500 рублей. Лишить прав за это нарушение по старым правилам могут на срок от трех месяцев до года.

Также появляются новые наказания в сфере грузоперевозок. Если клиент–юрлицо не сообщит экспедитору о наличии в грузе ограниченных в обороте или запрещенных веществ или предметов, ему грозит штраф от 50 000 до 100 000 рублей.

Еще одно новшество вступит в силу с 1 марта 2026 года. За работу без включения в реестр экспедиторов юридическое лицо оштрафуют на сумму от 100 000 до 300 000 рублей. За повторное нарушение придется заплатить больше — уже от 500 000 до 1 000 000 рублей. Нормы применяются к деяниям, которые не имеют признаков преступления.