Топ событий для бизнеса за август

Создавать дочерние компании стало проще
С 1995 года в России действовал запрет на создание так называемых компаний-«матрешек» — когда одно юридическое лицо владеет 100% другого и так далее. С 1 августа 2025 года запрет снят: теперь компания с одним участником может выступать в качестве учредителя другой компании с одним участником.
Что это значит для бизнеса? В первую очередь, упрощаются процессы создания сложных структур и управления холдингами. Также у владельцев бизнеса появляется возможность гораздо быстрее изменять такие структуры — например, чтобы избежать санкций.
Начала работу ГИС «Антикартель»
С 1 августа заработала «Антикартель». Эта государственная информационная система создана, чтобы бороться с недобросовестным поведением участников торгов, включая антиконкурентные сговоры при заключении контрактов. Оператор новой ГИС — Федеральная антимонопольная служба.
«Антикартель» работает на основе искусственного интеллекта. Она умеет искать и систематизировать информацию о торгах и их участниках, а также отслеживать технические и поведенческие маркеры, свидетельствующие о картельном сговоре. К таким маркерам относятся, например, отправка заявок с одного IP-адреса и чередование одних и тех же победителей в торгах.
Утвержден порядок расчета и уплаты рекламного сбора
С 15 августа заработал новый порядок расчета и уплаты сбора за рекламу. Этот сбор платят рекламораспространители, операторы рекламных систем, а также лица, которые осуществляют действия по распространению рекламы по поручению рекламодателя. Подробнее о налоге на рекламу 3% и о том, как и когда его платить, мы рассказывали здесь.
Роскомнадзор блокирует звонки в Telegram и WhatsApp1
Роскомнадзор начал блокировать возможность голосовых звонков в мессенджерах WhatsApp1 и Telegram. С середины августа с ограничениями столкнулся и бизнес, и обычные пользователи. Меры, по мнению РКН, направлены на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством и предотвращение преступлений террористической направленности.
В новых условиях компаниям приходится оперативно искать альтернативу привычным каналам связи. Пока же предприниматели отмечают снижение качества контактов с клиентами и партнерами.
В Госдуму внесен законопроект, защищающий владельцев рекламных конструкций при изменении схемы их размещения
Нововведения предусматривают меры защиты владельцев рекламных конструкций при изменении схемы их размещения. Так, если в результате изменения схемы установленная конструкция перестанет в нее вписываться, рекламораспространитель сможет выбрать другое место при его наличии.
То же правило действует, если из-за несоответствия схеме разрешение на установку и эксплуатацию конструкции признается недействительным в судебном порядке.
Владельцам рекламных конструкций предоставят право или согласиться на их перенос в предложенную местными властями локацию, или попросить предоставить другое место (требования — не дальше 500 м от прежнего, конструкция того же типа, вида, характеристик и площади). Новое место предоставят без проведения торгов.
Ожидается, что новые правила заработают с 1 марта 2026 года. Пока в подобных ситуациях по закону можно рассчитывать только на денежную компенсацию. На практике возможен временный перенос конструкций, но на срок не более полугода. Причем для этого придется проходить всю процедуру заново, включая сбор пакета документов и получение технического заключения.
Продлен срок маркировки ряда предметов легпрома
Изделия легкой промышленности, которые числились в остатках на 1 марта 2025 года, можно маркировать по 1 марта 2026 года включительно. Ранее предполагалось, что такие изделия без QR-кодов необходимо зарегистрировать в системе «Честный знак» не позднее 31 октября 2025 года и ввести в оборот до 30 ноября.
Изменение затрагивает товары с подходящими кодами ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД2, включая футболки, головные уборы, детскую одежду и др. Продавать немаркированные остатки можно по 31 декабря 2025 года включительно.
Суды при рассмотрении дела смогут возвращать на доработку протоколы об административных правонарушениях
С 11 августа при выявлении недостатков в административном протоколе его вернут органу, должностное лицо которого составило документ. Это будет возможно в случаях, если протокол составлен неправомочным лицом или с ошибками. При возвращении документа на доработку суд вынесет определение.
Копия протокола с материалами дела будет направлена, в том числе, возможному нарушителю и потерпевшему сразу же в день вынесения определения: они (как и другие лица) смогут обжаловать акт в течение суток с момента получения.
Ранее возвращение протокола для устранения недостатков допускалось только при подготовке к рассмотрению дела. В ходе производства вернуть документ было уже нельзя.
Электронные счета-фактуры и УПД теперь можно подписывать мобильной подписью
В начале августа ФНС сообщила о новой функции сервиса создания электронных документов в машиночитаемом виде. Мобильная электронная подпись теперь может использоваться для подписания УПД и счетов-фактур.
Также ФНС напомнила, что мобильная электронная подпись представляет собой бесплатное приложение с возможностью получения в Удостоверяющем центре ФНС электронной подписи для ИП и руководителей юрлиц, а также для удобного подписания юридически значимых документов.
Предложено увеличить штраф за неприменение ККТ и ввести новые наказания
Минфин выступил с инициативой по усилению административных наказаний за нарушения в сфере применения ККТ. В частности, поправки в КоАП предусматривают увеличение минимального штрафа за неприменение ККТ:
до 30 000 рублей для должностных лиц (сейчас он составляет 10 000 рублей);
до 150 000 рублей для юридических лиц (на данный момент — 30 000 рублей).
Также планируется ввести новые штрафы:
Состав правонарушения
Штраф для должностных лиц
Штраф для юридических лиц
Повторное нарушение, когда сумма расчетов без ККТ составила в общем менее 1 000 000 рублей.
От 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения ККТ, но не менее 60 000 рублей.
От 3/4 до 1 суммы расчета без применения ККТ, но не менее 300 000 рублей.
Повторное нарушение, если ранее наказывали за неприменение ККТ более 2 раз и если сумма расчетов без ККТ составила в общем менее 1 000 000 рублей.
От 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения ККТ, но не менее 150 000 рублей.
От 3/4 до 1 суммы расчета без применения ККТ, но не менее 750 000 рублей.
За ненаправление покупателю кассового чека (БСО) в электронной форме либо непередачу этих документов на бумаге наказание хотят увеличить с 10 000 до 50 000 рублей (но ответственность должностных лиц планируют исключить).
Пока проект проходит публичное обсуждение.
Обновлены правила лицензирования розничной продажи алкоголя
С 31 августа 2025 года выдача и продление лицензии на розничную продажу алкоголя осуществляется по отдельным объектам торговли и общепита. Год действия документа обойдется в 20 000 рублей, если объект располагается в сельском населенном пункте и 65 000 рублей в других случаях.
При появлении еще одного места продажи алкоголя лицензию нужно будет переоформить и внести госпошлину снова. До вступления в силу нововведений за год действия документа платится 65 000 рублей в год: местонахождение объекта и число точек продаж значения не имеют.
Опубликован закон с поправками к КоАП: изменения затронут связь и транспорт
В сфере связи сразу несколько новых штрафов. Так, с 1 сентября за передачу своего номеру другому лицу придется заплатить от 30 000 до 50 000 рублей (исключение — передача телефона на непродолжительное время и бесплатно, например, для личного звонка).
Если пользоваться мобильной связью кому-то другому в рамках своего договора разрешит компания, ее оштрафуют на сумму от 100 000 до 200 000 рублей (для ИП размер штрафов ниже в два раза). На сотрудников, работающих по трудовому договору и исполнителей по ГПД, это не распространяется: они вправе пользоваться мобильной связью компании.
Также появляются штрафы для пользователей, передающих свои аккаунты посторонним:
для юридических лиц — от 100 000 до 200 000 рублей;
для ИП — от 50 000 до 100 000 рублей;
для граждан — от 30 000 до 50 000 рублей.
Здесь также есть исключение: если сведения для доступа предоставили для законного использования по поручению или с согласия пользователя, штраф не назначается.
Обратите внимание: нововведения применяются при отсутствии признаков преступления.
Что касается транспорта, то здесь с 1 сентября также происходит ряд значимых изменений. Тем, кто не уступает дорогу спецтранспорту, назначат штраф от 7500 до 10 000 рублей или грозит лишение прав на срок от полугода до года. Спецтранспортом считаются те транспортные средства, у которых одновременно:
снаружи нанесены специальные цветографические схемы, надписи и обозначения;
включены синий (синий и красный) маячки, а также сирена.
До вступления в силу нововведений размер штрафа составляет от 4500 до 7500 рублей. Лишить прав за это нарушение по старым правилам могут на срок от трех месяцев до года.
Также появляются новые наказания в сфере грузоперевозок. Если клиент–юрлицо не сообщит экспедитору о наличии в грузе ограниченных в обороте или запрещенных веществ или предметов, ему грозит штраф от 50 000 до 100 000 рублей.
Еще одно новшество вступит в силу с 1 марта 2026 года. За работу без включения в реестр экспедиторов юридическое лицо оштрафуют на сумму от 100 000 до 300 000 рублей. За повторное нарушение придется заплатить больше — уже от 500 000 до 1 000 000 рублей. Нормы применяются к деяниям, которые не имеют признаков преступления.
О крупных операциях с драгоценностями банки сообщат в Росфинмониторинг
С 20 августа банки передают в Росфинмониторинг сведения о крупных сделках с драгметаллами и камнями. Крупной считается операция, если сумма превышает 1 000 000 рублей. Новшество затрагивает:
сделки компаний и ИП с банковскими слитками, монетами из драгметаллов и природными алмазами;
приобретение физическими лицами у банков и продажу монет, инвестиционных драгоценных металлов и обработанных алмазов;
операции юрлиц и ИП, которые занимаются драгоценными металлами и камнями, а также ювелирными изделиями.
При этом сообщать в Росфинмониторинг о внесении налички в уставный капитал компании и о первом зачислении денег на спецсчет по гособоронзаказу банки теперь не будут.
Продажа вейпов без маркировки может обернуться уголовной ответственностью
Уголовная ответственность за оборот никотинсодержащей продукции без маркировки введена с 3 августа. Новшество распространяется на производство, хранение, перевозку и продажи никотинсодержащей продукции, к которой относятся и жидкости для вейпов.
К уголовной ответственности привлекут только за оборот в крупном размере — от 100 000 рублей. Особо крупным считается оборот на 1 000 000 рублей. Наказание за это деяние — до 3 лет лишения свободы со штрафом до 120 000 рублей или в размере зарплаты за период до 6 месяцев.
Экспортеры получили новые возможности в системе «Одно окно»
С 31 августа экспортеры могут пожаловаться на решение госорганов, касающиеся ВЭД, через «Одно окно» на платформе «Мой экспорт». Она предназначена для электронного взаимодействия участников ВЭД с органами власти, валютного контроля и другими организациям.
Также уже со 2 августа через «Одно окно» экспортеры могут подтверждать право на нулевую ставку НДС. Для этого нужно отправить декларацию, после чего сервис автоматически проверит данные и передаст их в ФНС.
Абоненты могут официально отказаться от SMS-рассылок
С 1 августа абоненты получили возможность отказываться от рассылок через личный кабинет оператора. Такой отказ начинает действовать уже на следующий день. Если такие рассылки продолжатся, компании рискуют получить санкции.
Ранее для отказа от нежелательных рассылок абонентам приходилось пользоваться сторонними сервисами или блокировать номера вручную.
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
