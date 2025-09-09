Почему бизнес не использует контент-маркетинг

Контент-маркетинг — не просто тексты

Контент-маркетинг — это продвижение через создание и распространение полезного, информативного и релевантного контента. Но если вы думаете, что можно написать пару статей, опубликовать их на площадке с высокой посещаемостью и к вам сразу же придут клиенты — этого недостаточно. Так контент-маркетинг не работает.

Одна из ключевых особенностей в том, что контент-маркетинг — это долгосрочная стратегия. Он позволяет постепенно наращивать лояльную к вашему бизнесу аудиторию. Моментального результата ждать не стоит. Но если ваша цель — построение сильного бренда, который не просто знают, а которому доверяют, контент однозначно сможет вам в этом помочь.

Итак, три главных характеристики контент-маркетинга:

Системность. Не разовые публикации, а последовательная работа по созданию и распространению контента с определенными целями — повысить узнаваемость бренда, расширить аудиторию, увеличить продажи и так далее.

Полезность. В контент-маркетинге важно не просто дать пользователям какую-то информацию, а решить их проблему или задачу.

Эмоциональная вовлеченность. Хороший качественный контент вызывает интерес и эмоции, поэтому у пользователя формируется более глубокая связь с брендом.

И да, контент-маркетинг — это не обязательно текстовый контент. Для продвижения сложных продуктов в сегменте В2В действительно чаще используют именно тексты, но есть и другие форматы, включая визуальный и интерактивный контент, а также аудио — например, подкасты.

Но основой все-таки остается текстовый контент: его ценят за универсальность и способность вовлекать и удерживать пользователей, отвечая на их вопросы и предоставляя ценную информацию. К тому же текстовый контент отлично индексируется поисковиками.