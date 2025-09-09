Разбираемся, почему бизнес не использует контент-маркетинг и что с этим делать.
Контент-маркетинг — не просто тексты
Контент-маркетинг — это продвижение через создание и распространение полезного, информативного и релевантного контента. Но если вы думаете, что можно написать пару статей, опубликовать их на площадке с высокой посещаемостью и к вам сразу же придут клиенты — этого недостаточно. Так контент-маркетинг не работает.
Одна из ключевых особенностей в том, что контент-маркетинг — это долгосрочная стратегия. Он позволяет постепенно наращивать лояльную к вашему бизнесу аудиторию. Моментального результата ждать не стоит. Но если ваша цель — построение сильного бренда, который не просто знают, а которому доверяют, контент однозначно сможет вам в этом помочь.
Итак, три главных характеристики контент-маркетинга:
Системность. Не разовые публикации, а последовательная работа по созданию и распространению контента с определенными целями — повысить узнаваемость бренда, расширить аудиторию, увеличить продажи и так далее.
Полезность. В контент-маркетинге важно не просто дать пользователям какую-то информацию, а решить их проблему или задачу.
Эмоциональная вовлеченность. Хороший качественный контент вызывает интерес и эмоции, поэтому у пользователя формируется более глубокая связь с брендом.
И да, контент-маркетинг — это не обязательно текстовый контент. Для продвижения сложных продуктов в сегменте В2В действительно чаще используют именно тексты, но есть и другие форматы, включая визуальный и интерактивный контент, а также аудио — например, подкасты.
Но основой все-таки остается текстовый контент: его ценят за универсальность и способность вовлекать и удерживать пользователей, отвечая на их вопросы и предоставляя ценную информацию. К тому же текстовый контент отлично индексируется поисковиками.
У контент-маркетинга столько преимуществ, почему не все компании с ним работают
Это один из самых распространенных вопросов: если контент-маркетинг способен приносить такие результаты, почему не все компании решаются его использовать? Причин несколько:
Нет четкого понимания пользы. Представления о возможностях контент-маркетинга у многих достаточно расплывчатые. Зачастую собственники бизнеса и руководители не понимают, как именно контент влияет на привлечение новых клиентов, повышение узнаваемости бренда и увеличение продаж.
Нет веры в результат. Многие по-прежнему уверены, что контент-маркетинг подходит только крупным компаниям с большими бюджетами. Малый бизнес опасается вкладывать средства, полагая, что отдача будет незначительной.
Нет необходимых ресурсов. Создание контента требует усилий целой команды профессионалов: авторов, редакторов, дизайнеров, экспертов. У большинства компаний таких специалистов в штате нет, а собирать их на проект — слишком долго и вообще не всем доступно.
Нет понимания, как измерять эффективность. Оценить эффективность контент-маркетинга не так просто, как посчитать продажи, но все же возможно. О том, как это сделать, мы подробно рассказывали здесь.
Нет моментального результата. Да, цель контент-маркетинга — не быстрые продажи, как у прямой рекламы. Но зато он помогает выстраивать прочные отношения с клиентами, и результатом становятся устойчивые продажи, а не единичные сделки.
Контент-маркетинг — это инвестиция, которая работает со временем, и в этом его преимущество. Системное производство контента позволяет спокойно занять нишу и легко трансформировать лояльность аудитории в продажи.
А еще доверие клиентов и наличие прочной эмоциональной связи гарантирует, что даже в условиях кризиса «ваша» аудитория не уйдет к конкурентам. В то время как при быстрых продажах клиенты возвращаются далеко не всегда.
Как «Клерк» развеивает мифы о контент-маркетинге
Редакции Клерк.Бизнес нередко приходится сталкиваться с популярными заблуждениями о контент-маркетинге: что это сложно и только для крупного бизнеса, а результатов придется ждать годами. Мы же уверены, что это не так, и лучшее подтверждение — результаты наших клиентов.
Как работает редакция Клерк.Бизнес? По собственному опыту точно знаем, что реальный эффект приносит только комплексный подход и последовательность в действиях. Чтобы изменить ваши представления о контент-маркетинге, готовы взять на себя решение всех задач — от идеи до создания самого текста, и не только.
Что мы предлагаем
Одно из лучших решений для продвижения через контент — запуск блога. Почему именно блог? Собственный блог — оптимальный способ ненавязчиво рассказать аудитории о своей компании и ее продуктах и постепенно подвести клиента к покупке.
При запуске корпоративного блога вашей компании на «Клерке» любой из тарифов включает:
инструменты конверсии и продаж — установку форм лидогенерации и размещение рекламных блоков;
индексацию поисковыми системами;
формат статей «Картотека» для экспертного разбора тем;
подключение «Яндекс.Метрика» в блоге;
включение блога компании и ее контента в рекомендательную систему;
инструменты промотирования публикаций;
уведомление подписчиков блога через email и рush-уведомления о выходе нового контента;
бот поддержки для получения регулярной сводной информации по блогу;
Клерк AI.
Регулярно публикуемый полезный контент мотивирует посещать ваш блог как можно чаще и тем самым значительно увеличивает шансы на превращение потенциальных клиентов в реальных, а также помогает удерживать покупателей. Мы знаем, как посчитать эффективность контент-маркетинга и делаем так, чтобы у вас был результат, а не просто создаем «контент ради контента».
Не меньшее значение имеет и площадка, на которой размещаются статьи. И здесь нам также есть что предложить: «Клерк» — крупнейший портал для бухгалтеров, предпринимателей, кадровиков, финансистов и юристов. В рейтинге «Медиалогия» площадка входит в ТОП-20 самых цитируемых сайтов в области финансов. В месяц наш сайт посещают более 6,1 миллионов уникальных пользователей. Запуская блог на «Клерке», вы получаете персональное медиа в крупнейшем комьюнити бухгалтеров и предпринимателей.
Также нашим рекламодателям доступно множество других инструментов, включая SEO-статьи (для привлечения органического трафика из поисковых систем), PR–продвижение (размещаем статьи и новости о вашем бизнесе от имени редакции) и видеоконтент. А для более эффективного продвижения работаем с медийной рекламой, SMM и email-маркетингом.
Все еще не используете возможности контент-маркетинга и сливаете бюджет на привычные инструменты, которые не приносят результат? Напишите нам в Телеграм-бот или заполните форму ниже, чтобы получить консультацию. Подробно расскажем о нашей технологии продвижения и предложим лучшее решение для вашего бизнеса.
