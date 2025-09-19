Почему ИИ еще не скоро заменит авторов-экспертов при написании текстов

ИИ может написать текст, но авторы без работы не останутся

О том, что в скором времени авторам придется искать новую сферу деятельности, говорят не первый год. Но, в основном, это утверждение можно услышать от людей, которые далеки от создания контента. Те, кто работает с текстами, уже убедились в обратном.

Нейросеть способна сгенерировать вполне читабельный текст — это факт. Но результат может быть непредсказуемым. Один из недавних примеров — широко разошедшаяся новость о сокращении больничных с 1 сентября 2025 года. В различных источниках появилась информация, что «Минздрав сократил оплачиваемые больничные, теперь пятый больничный за полгода можно будет оформить только на 3 дня».

«Клерк» разобрался в ситуации. О внесении изменений в приказ № 1089н действительно шла речь, но поправки все еще не приняты. Произошедшее — идеальный пример, почему доверять ИИ во всем пока не стоит. Нейросеть напишет новость по запросу, но достоверность информации будет под вопросом.

Фактические ошибки — одна из ключевых проблем при написании текстов ИИ. Даты, цитаты, номера законопроектов, биографии и другая информация, для которой точность и достоверность критически важны, нужно обязательно проверять. Поэтому даже если вы доверяете создание текста искусственному интеллекту, фактчекинг — обязательное условие.