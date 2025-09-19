Почему ИИ еще не скоро заменит авторов-экспертов при написании текстов

ИИ может написать текст, но авторы без работы не останутся
О том, что в скором времени авторам придется искать новую сферу деятельности, говорят не первый год. Но, в основном, это утверждение можно услышать от людей, которые далеки от создания контента. Те, кто работает с текстами, уже убедились в обратном.
Нейросеть способна сгенерировать вполне читабельный текст — это факт. Но результат может быть непредсказуемым. Один из недавних примеров — широко разошедшаяся новость о сокращении больничных с 1 сентября 2025 года. В различных источниках появилась информация, что «Минздрав сократил оплачиваемые больничные, теперь пятый больничный за полгода можно будет оформить только на 3 дня».
«Клерк» разобрался в ситуации. О внесении изменений в приказ № 1089н действительно шла речь, но поправки все еще не приняты. Произошедшее — идеальный пример, почему доверять ИИ во всем пока не стоит. Нейросеть напишет новость по запросу, но достоверность информации будет под вопросом.
Фактические ошибки — одна из ключевых проблем при написании текстов ИИ. Даты, цитаты, номера законопроектов, биографии и другая информация, для которой точность и достоверность критически важны, нужно обязательно проверять. Поэтому даже если вы доверяете создание текста искусственному интеллекту, фактчекинг — обязательное условие.
А что еще не так с ИИ-текстами
Вот еще некоторые слабые места ИИ-текстов:
Однотипный контент. Статью, которую сгенерировала нейросеть, несложно узнать. В ней типовые подзаголовки, списки, одинаковая структура абзацев, схожие формулировки и подача. В таких материалах нет авторского тона и индивидуальной интонации — все звучит одинаково безлико.
Еще одна характерная черта — любовь ChatGPT к спискам и выделению фраз полужирным в середине предложений. В результате текст больше напоминает учебный конспект, чем статью.
Искусственность. Нейросети учатся писать «как человек», но получается не всегда. Даже если мы попросим нейросеть добавить шутку «для тех, кто в теме» или какую-то отсылку к культурному коду, в тексте это может выглядеть не совсем естественно.
Общая абстрактность. ИИ-тексты читаются легко, но при этом в них много «воды». Например, если попросить нейросеть «напиши статью про цифровизацию бизнеса», она выдаст общие фразы вроде «цифровизация помогает оптимизировать процессы» или «автоматизация снижает издержки». Такое случается, если в запросе (промте) мало конкретики. Тогда нейросеть просто заполняет пробелы общими словами.
Еще одна глобальная проблема ИИ-текстов — отсутствие экспертности. И это позволяет утверждать, что искусственному интеллекту пока точно не удастся заменить автора-эксперта.
Сейчас мы наблюдаем тренд на экспертный контент. Бесполезные однотипные статьи больше никому не интересны — аудитория ждет живые тексты, в которых можно найти работающее решение своей задачи. Нейросеть в этом смысле не помощник: у нее нет глубоких знаний и опыта, она не разбирается в теме, а просто собирает данные и на их основе генерирует текст.
Создание контента для продвижения «сложных» продуктов требует особого подхода. Мы в «Клерке» работаем с экспертным контентом не один год и знаем, какие статьи вызывают максимальный отклик у аудитории. Поможем запустить блог и создать тексты для вашего бизнеса, которые усилят доверие клиентов и помогут в продвижении бизнеса.
В чем польза ИИ и почему отказываться от нейросетей точно не стоит
Если вы работаете с текстами, игнорировать возможности искусственного интеллекта не стоит. Эффективность сильно зависит от того, как вы ставите задачу. Правильное ТЗ включает как можно больше подробностей, конкретики и обязательные примеры контента, который вам нравится. А еще, например, можно попросить ИИ найти исследования по теме, ссылки на законы и авторитетные источники. Тогда вы получите материал с интересной фактурой, который можно быстро проверить и доработать.
Экспертный контент ИИ не создаст, но он заметно упрощает работу: может предложить заголовок, придумать вопросы для эксперта, набросать структуру статьи, отрерайтить готовый материал. Такому тексту понадобится редактура, но это все равно быстрее, чем писать с нуля. А еще можно поручить нейросетям создание изображений и инфографики, которые помогут сделать материал нагляднее и удержать внимание читателей.
И хотя создание экспертного контента искусственному интеллекту не под силу, мы в «Клерке» внимательно следим за возможностями, которые предлагают нейросети и даже доверяем ему некоторые задачи.
Елена Балаклицкая, главный редактор Клерк.Ру
В «Клерке» мы используем ИИ, но очень осторожно. Например, создаем с помощью нейросети обложки для материалов. А вот редакцию в новостях и статьях ИИ не заменил. Хотя мы видим иногда комментарии под новостями в духе «Ой, опять у них ИИ что-то понаписал». Нет, это мы понаписали 🙂
Если серьезно, то, конечно, отставать от современных технологий мы не хотим и изучаем возможности искусственного интеллекта. Внедряем ИИ в Клерк.Консультациях. При этом главной силой «Клерка» по-прежнему остаются люди с их опытом, практикой, креативом. Считаю, что на данный момент ИИ не может заменить полноценно ни редактора, ни бухгалтера, ни эксперта по налогообложению.
Сегодня искусственный интеллект — это помощник, который способен упростить жизнь тех, кто работает с текстами и другим контентом. При этом технологии развиваются стремительно, и игнорировать их точно не стоит. Уже сейчас они помогают экономить время и упростить рутинные задачи, а завтра спектр возможностей станет еще шире.
Но важно помнить: когда речь идет об экспертных материалах для бизнеса, одних только инструментов мало. Здесь нужны опыт и глубокое понимание аудитории. Если вашей компании нужен убедительный экспертный контент, «Клерк» решит эту задачу. Мы поможем с выбором темы, напишем текст и займемся его продвижением. Ждем вас на консультацию: расскажем все подробности и ответим на все вопросы.
А чтобы не упустить ничего важного, подписывайтесь на наш телеграм-канал Клерк.Бизнес: там делимся практикой привлечения клиентов и другими полезными материалами.
Сделайте контент мощным инструментом продаж
Запишитесь на бесплатную консультацию с экспертом по контент-маркетингу
Комментарии1
Я не согласен!