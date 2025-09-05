Действительно ли Минздрав сократил больничные с 1 сентября 2025. Достоверная информация

Информация про новые правила по больничным с 1 сентября 2025
Многие средства массовой информации опубликовали статьи о введении новых правил оформления больничных листов с 01.09.2025. Об этом сообщают по радио, это обсуждают люди.
«Минздрав сократил оплачиваемые больничные, теперь пятый больничный за полгода можно будет оформить только за 3 дня», – пишут в разных источниках.
Основание – поправки в приказ Минздрава от 23.11.2021 № 1089н «Об утверждении условий и порядка формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа и выдачи листков нетрудоспособности в форме документа на бумажном носителе в случаях, установленных законодательством РФ».
Однако ни одно СМИ не приводит реквизитов нормативного акта, который такие поправки внес. Потому что такого нормативного акта не существует!
Откуда появилась информация о поправках с больничными листами с 1 сентября 2025
Еще в ноябре 2024 года Минздрав разработал проект поправок в приказ № 1089н. Этот проект размещен на федеральном портале.
Поправки, в частности, предусматривают ограничение по выдаче больничных листков, тем, у кого за последние 6 месяцев (от даты оформления очередного больничного) уже было 4 больничных листка.
Таким людям при обращении за 5-ым больничным его выдадут только на 3 дня. Далее – врачебная комиссия.
То есть, продлить 5-ый больничный на 4-ый день может только врачебная комиссия.
Но это ограничение не касается таких случаев:
уход за больным членом семьи;
медицинская реабилитация;
получение гражданами медпомощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медпомощи методом заместительной почечной терапии.
В пояснительной записке к проекту говорится, что цель этого нового правила – выявление причин длительного состояния нетрудоспособности и принятия необходимых мер.
Планировалось, что новые правила заработают с 1 сентября 2025 года.
Но с ноября никаких движений по этому проекту не было.
В стадию действующего нормативного акта он так и не перешел.
Информация от ИИ о больничных с 1 сентября 2025
Не секрет, что сейчас идет тренд на генерацию текстов с помощью нейросетей. Нужную информацию люди ищут с помощью искусственного интеллекта. Но как говорится, доверяй, но проверяй.
Наши эксперты проверяют и в частности, отслеживают судьбу законопроекта Минздрава. Именно поэтому на «Клерке» не публиковали эту недостоверную информацию о якобы новых правилах оформления больничных с 1 сентября 2025 года.
Кстати, на наш вопрос о реквизитах нормативного акта, который якобы внес поправки в приказ № 1089н о больничных, ИИ нам ответил так: «Изменения в приказ Минздрава № 1089н были внесены приказом Минздрава от конкретной даты, установленной самим текстом приказа».
Что сказал Минздрав о больничных с 1 сентября 2025
Минздрав сообщил, что информация об изменении порядка формирования больничных листов с 1 сентября, которую транслируют в СМИ, не соответствует действительности. Об этом мы рассказывали здесь.
В настоящее время при оформлении больничных листков медработники ориентируются на действующий приказ Минздрава от 23.11.2021 № 1089н.
По нему оформлять больничные единолично (без врачебной комиссии) медики могут:
лечащий врач – сроком до 15 календарных дней включительно;
фельдшер либо зубной врач – сроком до 10 календарных дней включительно.
Изменений этой номы пока находятся лишь на этапе обсуждения и межведомственной проработки, передает РИА Новости.
Что уже изменилось в больничных с 1 сентября 2025
Вместе с тем один нормативный акт, который касается больничных, с 1 сентября 2025 года обновился.
До 01.09.2025 действовал приказ Минздрава от 23.08.2016 № 625н «Об утверждении порядка проведения экспертизы временной нетрудоспособности».
С 01.09.2025 вместо него применяется приказ Минздрава от 11.04.2025 № 195н. Он будет действовать до 01.09.2031.
Принципиальных изменений в новом порядке нет. Там по-прежнему сказано, что при необходимости продления срока временной нетрудоспособности свыше того, в течение которого лечащий врач вправе единолично формировать больничный, он направляет пациента на экспертизу временной нетрудоспособности, проводимую врачебной комиссией.
В настоящее время врач без комиссии может выдавать больничный на 10 или 15 дней независимо от того, сколько раз до этого болел человек.
Рассчитывать больничные сотрудникам и взаимодействовать с СФР научим на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Вы также научитесь начислять зарплату, все виды выплат и пособий, формировать любую отчетность за работников, работать в 1С:ЗУП. При возникновении любых вопросов — вам ответит в чате преподаватель или куратор. В курсе предусмотрена онлайн-встреча с преподавателем, где вы можете проговорить и уточнить необходимые моменты. Сейчас вы можете записаться на курс с выгодой до 75% за 7 900 рублей.
После прохождения вы получите официальный красный диплом на 256 ак. часов, который внесем в ФИС ФРДО.
Начать дискуссию