Действительно ли Минздрав сократил больничные с 1 сентября 2025. Достоверная информация

СМИ сообщают, что часто болеющим гражданам больничные теперь будут выдавать только на 3 дня. Это неправда.

Информация про новые правила по больничным с 1 сентября 2025

Многие средства массовой информации опубликовали статьи о введении новых правил оформления больничных листов с 01.09.2025. Об этом сообщают по радио, это обсуждают люди.

«Минздрав сократил оплачиваемые больничные, теперь пятый больничный за полгода можно будет оформить только за 3 дня», – пишут в разных источниках.

Основание – поправки в приказ Минздрава от 23.11.2021 № 1089н «Об утверждении условий и порядка формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа и выдачи листков нетрудоспособности в форме документа на бумажном носителе в случаях, установленных законодательством РФ».

Однако ни одно СМИ не приводит реквизитов нормативного акта, который такие поправки внес. Потому что такого нормативного акта не существует!

Откуда появилась информация о поправках с больничными листами с 1 сентября 2025

Еще в ноябре 2024 года Минздрав разработал проект поправок в приказ № 1089н. Этот проект размещен на федеральном портале.

Поправки, в частности, предусматривают ограничение по выдаче больничных листков, тем, у кого за последние 6 месяцев (от даты оформления очередного больничного) уже было 4 больничных листка.

Таким людям при обращении за 5-ым больничным его выдадут только на 3 дня. Далее – врачебная комиссия.

То есть, продлить 5-ый больничный на 4-ый день может только врачебная комиссия.

Но это ограничение не касается таких случаев:

  • уход за больным членом семьи;

  • медицинская реабилитация;

  • получение гражданами медпомощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медпомощи методом заместительной почечной терапии.

В пояснительной записке к проекту говорится, что цель этого нового правила – выявление причин длительного состояния нетрудоспособности и принятия необходимых мер.

Планировалось, что новые правила заработают с 1 сентября 2025 года.

Но с ноября никаких движений по этому проекту не было.

Скрин с портала проектов НПА, ID проекта 152081

В стадию действующего нормативного акта он так и не перешел.

Информация от ИИ о больничных с 1 сентября 2025

Не секрет, что сейчас идет тренд на генерацию текстов с помощью нейросетей. Нужную информацию люди ищут с помощью искусственного интеллекта. Но как говорится, доверяй, но проверяй.

Наши эксперты проверяют и в частности, отслеживают судьбу законопроекта Минздрава. Именно поэтому на «Клерке» не публиковали эту недостоверную информацию о якобы новых правилах оформления больничных с 1 сентября 2025 года.

Кстати, на наш вопрос о реквизитах нормативного акта, который якобы внес поправки в приказ № 1089н о больничных, ИИ нам ответил так: «Изменения в приказ Минздрава № 1089н были внесены приказом Минздрава от конкретной даты, установленной самим текстом приказа».

Что сказал Минздрав о больничных с 1 сентября 2025

Минздрав сообщил, что информация об изменении порядка формирования больничных листов с 1 сентября, которую транслируют в СМИ, не соответствует действительности. Об этом мы рассказывали здесь.

В настоящее время при оформлении больничных листков медработники ориентируются на действующий приказ Минздрава от 23.11.2021 № 1089н.

По нему оформлять больничные единолично (без врачебной комиссии) медики могут:

  • лечащий врач – сроком до 15 календарных дней включительно;

  • фельдшер либо зубной врач – сроком до 10 календарных дней включительно.

Изменений этой номы пока находятся лишь на этапе обсуждения и межведомственной проработки, передает РИА Новости.

Что уже изменилось в больничных с 1 сентября 2025

Вместе с тем один нормативный акт, который касается больничных, с 1 сентября 2025 года обновился.

До 01.09.2025 действовал приказ Минздрава от 23.08.2016 № 625н «Об утверждении порядка проведения экспертизы временной нетрудоспособности».

С 01.09.2025 вместо него применяется приказ Минздрава от 11.04.2025 № 195н. Он будет действовать до 01.09.2031.

Принципиальных изменений в новом порядке нет. Там по-прежнему сказано, что при необходимости продления срока временной нетрудоспособности свыше того, в течение которого лечащий врач вправе единолично формировать больничный, он направляет пациента на экспертизу временной нетрудоспособности, проводимую врачебной комиссией.

В настоящее время врач без комиссии может выдавать больничный на 10 или 15 дней независимо от того, сколько раз до этого болел человек.

