Действительно ли Минздрав сократил больничные с 1 сентября 2025. Достоверная информация

Откуда появилась информация о поправках с больничными листами с 1 сентября 2025

Еще в ноябре 2024 года Минздрав разработал проект поправок в приказ № 1089н. Этот проект размещен на федеральном портале.

Поправки, в частности, предусматривают ограничение по выдаче больничных листков, тем, у кого за последние 6 месяцев (от даты оформления очередного больничного) уже было 4 больничных листка.

Таким людям при обращении за 5-ым больничным его выдадут только на 3 дня. Далее – врачебная комиссия.

То есть, продлить 5-ый больничный на 4-ый день может только врачебная комиссия.

Но это ограничение не касается таких случаев:

уход за больным членом семьи;

медицинская реабилитация;

получение гражданами медпомощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медпомощи методом заместительной почечной терапии.

В пояснительной записке к проекту говорится, что цель этого нового правила – выявление причин длительного состояния нетрудоспособности и принятия необходимых мер.

Планировалось, что новые правила заработают с 1 сентября 2025 года.

Но с ноября никаких движений по этому проекту не было.

Скрин с портала проектов НПА, ID проекта 152081

В стадию действующего нормативного акта он так и не перешел.