ЦОК КПП БСН 13.10 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Импорт из Китая в 2025: пошаговый алгоритм для бухгалтера →
Клерк Бизнес
Маркетинг
Почему вернуться в блог — всегда хорошая идея и при чем здесь накопительный эффект контент-маркетинга

Почему вернуться в блог — всегда хорошая идея и при чем здесь накопительный эффект контент-маркетинга

Перезагрузка корпоративного блога — реальная возможность вывести его на новый уровень. В отличие от запуска блога с нуля, у компании уже есть результаты, которые становятся основой для роста. Особенно если вы ведете блог на «Клерке»: публикации на нашей площадке продолжают работать даже если клиент поставил его на паузу.

Коротко о главном:

1. Одно из главных преимуществ контент-маркетинга — накопительный эффект.

2. Опубликованные статьи работают не неделю или пару месяцев, как другие виды рекламы, а на протяжении всего времени.

3. Максимального результата можно достичь, если регулярно вести блог. Но статьи в неактивном блоге тоже могут собирать просмотры.

4. Есть несколько причин, чтобы вернуться в блог.

Накопительный эффект — одна из сильных сторон контент-маркетинга

У контент-маркетинга — а ведение блога это один из его самых эффективных инструментов — много плюсов: он увеличивает продажи, помогает найти новых клиентов, делает бренд узнаваемым и повышает доверие аудитории. По сравнению с прямой рекламой, которая сегодня скорее отталкивает пользователей (особенно при продвижении сложных B2B‑продуктов), контент-маркетинг действует мягко и ненавязчиво.

Сила контент-маркетинга во многом заключается именно в накопительном эффекте, причем он имеет две стороны.

Экспертные статьи и другие материалы не заставляют сделать покупку немедленно

Контент-маркетинг формирует потребность в продукте и создает его устойчивое присутствие в сознании ЦА. В большинстве случаев первая статья в блоге не приносит много продаж, но регулярное появление качественных материалов укрепляет восприятие компании как эксперта в своей области. 

Аудитория начинает воспринимать блог как источник полезной информации, который вызывает доверие, и постепенно подписчики и просто читатели превращаются в покупателей. А еще блог с полезным контентом помогает удерживать действующих клиентов компании.

Также контент оказывает комплексное влияние на воронку продаж. Клиент может самостоятельно найти сайт компании и оставить заявку или кликнуть на баннер, но этому решению часто предшествует длительное знакомство с блогом компании. 

Экспертный контент — это «рекламная кампания» на постоянной основе

Опубликованные материалы работают не неделю или пару месяцев, как это бывает с другими видами рекламы, а на протяжении всего времени, пока статью или другой контент можно найти в сети.

Но есть одно условие: контент должен размещаться на площадке с высокой посещаемостью и с высокой позицией в поисковой выдаче. Например, «Клерк» в рейтинге «Медиалогия» входит в ТОП-20 самых цитируемых сайтов в области финансов, а в месяц наш сайт посещают более 6,1 миллионов уникальных пользователей. 

Статьи в блогах компаний на «Клерке» продолжают собирать просмотры даже спустя годы после публикации, и это не преувеличение. Так, статья в блоге компании «Астрал» на «Клерке» была размещена еще в январе прошлого года, но благодаря не теряющей актуальности теме ее просмотры росли и в 2025 году.

Просмотры статьи «Как начать бизнес с нуля без денег», блог компании «Астрал»

Неактивный блог может продвигать бизнес? Или все-таки нет

Опыт ведения блога есть у многих компаний и экспертов. Но чаще всего происходит так: на старте компании начинают активно публиковать статьи, но постепенно фокус смещается на другие задачи. В итоге блог оказывается на паузе. 

Должны сказать сразу: контент-маркетинг — стратегия долгосрочная. Да, есть немало примеров, когда продвижение через контент приносило быстрые результаты. Но сама суть контент-маркетинга — в выстраивании диалога и формировании прочных связей с аудиторией. Потенциальные клиенты знакомятся с брендом и его продуктами постепенно, вовлекаются в ценности компании и начинают ей доверять. И уже после они принимают решение о покупке.

Конечно, рассчитывать, что достаточно опубликовать несколько хороших статей в блоге, и они будут продавать сами, не стоит. Максимальный результат достигается только при активном ведении. Регулярная публикация контента мотивирует пользователей посещать блог как можно чаще, а качество публикуемых материалов должно быть стабильно высоким.

Но у контент-маркетинга действительно есть способность продавать даже в том случае, когда блог компании перестал быть активным. Например, одна из статей в блоге компании «РосКо» на «Клерке» была опубликована еще марте 2019 года, а сама компания не ведет блог с 2023 года. Но это не помешало ей собирать просмотры даже в 2025 году.

Еще один подобный пример — статья в блоге сервиса «Наймикс». Компания также не ведет свой блог на «Клерке» уже два года, но статьи по-прежнему вызывают интерес читателей.

Для некоторых компаний это становится сигналом к возобновлению сотрудничества и перезапуску блога. Так, компания Entera вернулась в свой блог после годового перерыва. Опубликованные в нем материалы оставались востребованными у аудитории, и это стало лучшим доказательством, что блог работает и на паузе. После перезагрузки блога просмотры продолжают расти.

При ведении блога на «Клерке» вы можете быть уверены, что даже при прекращении сотрудничества ваш контент продолжит продавать. Мы не удаляем опубликованные в блоге статьи и не снимаем в них ссылки.

Сделайте контент мощным инструментом продаж

Запишитесь на бесплатную консультацию с экспертом по контент-маркетингу

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Есть ли смысл возвращаться в блог?

Однозначно, да. И причин здесь несколько.

  • Уже сформирована определенная аудитория. Наличие базы подписчиков — одна из ключевых ценностей. Вам не нужно начинать все с нуля: у блога есть заинтересованная аудитория, которой знаком бренд и близка ваша подача материалов. А кто-то из них является действующими клиентами, которых блог помогает удержать.

  • Опубликованные статьи продолжают привлекать трафик. Как мы уже говорили, контент работает и улучшает позиции в поисковых системах, даже если вы не ведете блог. Еще один плюс — блогам «с историей» больше доверяют.

  • Срабатывает эффект накопления. Каждая новая статья добавляет ценности предыдущим материалам. Совокупный эффект от десятков или сотен статей намного превышает пользу каждого отдельного материала. 

  • Легче адаптироваться к изменениям. Рынок постоянно трансформируется, и найти то, что будет работать именно для вашей аудитории, бывает непросто. Архивные материалы в этом смысле превращаются в ценный источник информации. Вы можете изучить аналитику и быстрее определить самые востребованные для вашей ЦА темы и форматы. Результаты такого анализа станут основой для дальнейшей работы.

  • Перезагрузка блога = сохранение репутации. Даже если блог какое-то время находился в неактивном состоянии, грамотный перезапуск демонстрирует, что компания развивается. Это создает впечатление стабильности и надежности. Потенциальные и действующие клиенты понимают, что компания — серьезный и ответственный партнер, который готов делиться своими знаниями и опытом.

Хотите перезапустить блог или начать вести его с нуля? Ждем вас на консультацию: подробно расскажем о возможностях продвижения вашего бизнеса с «Клерком» и ответим на все вопросы.

Продукты компании

Мероприятия

Конференции как простой путь к B2B-...  до 22.10

 Мероприятия на Клерке

Информации об авторе

Клерк Бизнес

Клерк Бизнес

Ваш лучший партнер в генерации потенциальных клиентов

18 030 подписчиков79 постов1 мероприятие

Начать дискуссию

Главная Тарифы