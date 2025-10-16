Почему вернуться в блог — всегда хорошая идея и при чем здесь накопительный эффект контент-маркетинга

Неактивный блог может продвигать бизнес? Или все-таки нет

Опыт ведения блога есть у многих компаний и экспертов. Но чаще всего происходит так: на старте компании начинают активно публиковать статьи, но постепенно фокус смещается на другие задачи. В итоге блог оказывается на паузе.

Должны сказать сразу: контент-маркетинг — стратегия долгосрочная. Да, есть немало примеров, когда продвижение через контент приносило быстрые результаты. Но сама суть контент-маркетинга — в выстраивании диалога и формировании прочных связей с аудиторией. Потенциальные клиенты знакомятся с брендом и его продуктами постепенно, вовлекаются в ценности компании и начинают ей доверять. И уже после они принимают решение о покупке.

Конечно, рассчитывать, что достаточно опубликовать несколько хороших статей в блоге, и они будут продавать сами, не стоит. Максимальный результат достигается только при активном ведении. Регулярная публикация контента мотивирует пользователей посещать блог как можно чаще, а качество публикуемых материалов должно быть стабильно высоким.

Но у контент-маркетинга действительно есть способность продавать даже в том случае, когда блог компании перестал быть активным. Например, одна из статей в блоге компании «РосКо» на «Клерке» была опубликована еще марте 2019 года, а сама компания не ведет блог с 2023 года. Но это не помешало ей собирать просмотры даже в 2025 году.

Еще один подобный пример — статья в блоге сервиса «Наймикс». Компания также не ведет свой блог на «Клерке» уже два года, но статьи по-прежнему вызывают интерес читателей.

Для некоторых компаний это становится сигналом к возобновлению сотрудничества и перезапуску блога. Так, компания Entera вернулась в свой блог после годового перерыва. Опубликованные в нем материалы оставались востребованными у аудитории, и это стало лучшим доказательством, что блог работает и на паузе. После перезагрузки блога просмотры продолжают расти.

При ведении блога на «Клерке» вы можете быть уверены, что даже при прекращении сотрудничества ваш контент продолжит продавать. Мы не удаляем опубликованные в блоге статьи и не снимаем в них ссылки.