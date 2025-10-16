Почему вернуться в блог — всегда хорошая идея и при чем здесь накопительный эффект контент-маркетинга

Коротко о главном:
Накопительный эффект — одна из сильных сторон контент-маркетинга
У контент-маркетинга — а ведение блога это один из его самых эффективных инструментов — много плюсов: он увеличивает продажи, помогает найти новых клиентов, делает бренд узнаваемым и повышает доверие аудитории. По сравнению с прямой рекламой, которая сегодня скорее отталкивает пользователей (особенно при продвижении сложных B2B‑продуктов), контент-маркетинг действует мягко и ненавязчиво.
Сила контент-маркетинга во многом заключается именно в накопительном эффекте, причем он имеет две стороны.
Экспертные статьи и другие материалы не заставляют сделать покупку немедленно
Контент-маркетинг формирует потребность в продукте и создает его устойчивое присутствие в сознании ЦА. В большинстве случаев первая статья в блоге не приносит много продаж, но регулярное появление качественных материалов укрепляет восприятие компании как эксперта в своей области.
Аудитория начинает воспринимать блог как источник полезной информации, который вызывает доверие, и постепенно подписчики и просто читатели превращаются в покупателей. А еще блог с полезным контентом помогает удерживать действующих клиентов компании.
Также контент оказывает комплексное влияние на воронку продаж. Клиент может самостоятельно найти сайт компании и оставить заявку или кликнуть на баннер, но этому решению часто предшествует длительное знакомство с блогом компании.
Экспертный контент — это «рекламная кампания» на постоянной основе
Опубликованные материалы работают не неделю или пару месяцев, как это бывает с другими видами рекламы, а на протяжении всего времени, пока статью или другой контент можно найти в сети.
Но есть одно условие: контент должен размещаться на площадке с высокой посещаемостью и с высокой позицией в поисковой выдаче. Например, «Клерк» в рейтинге «Медиалогия» входит в ТОП-20 самых цитируемых сайтов в области финансов, а в месяц наш сайт посещают более 6,1 миллионов уникальных пользователей.
Статьи в блогах компаний на «Клерке» продолжают собирать просмотры даже спустя годы после публикации, и это не преувеличение. Так, статья в блоге компании «Астрал» на «Клерке» была размещена еще в январе прошлого года, но благодаря не теряющей актуальности теме ее просмотры росли и в 2025 году.
Неактивный блог может продвигать бизнес? Или все-таки нет
Опыт ведения блога есть у многих компаний и экспертов. Но чаще всего происходит так: на старте компании начинают активно публиковать статьи, но постепенно фокус смещается на другие задачи. В итоге блог оказывается на паузе.
Должны сказать сразу: контент-маркетинг — стратегия долгосрочная. Да, есть немало примеров, когда продвижение через контент приносило быстрые результаты. Но сама суть контент-маркетинга — в выстраивании диалога и формировании прочных связей с аудиторией. Потенциальные клиенты знакомятся с брендом и его продуктами постепенно, вовлекаются в ценности компании и начинают ей доверять. И уже после они принимают решение о покупке.
Конечно, рассчитывать, что достаточно опубликовать несколько хороших статей в блоге, и они будут продавать сами, не стоит. Максимальный результат достигается только при активном ведении. Регулярная публикация контента мотивирует пользователей посещать блог как можно чаще, а качество публикуемых материалов должно быть стабильно высоким.
Но у контент-маркетинга действительно есть способность продавать даже в том случае, когда блог компании перестал быть активным. Например, одна из статей в блоге компании «РосКо» на «Клерке» была опубликована еще марте 2019 года, а сама компания не ведет блог с 2023 года. Но это не помешало ей собирать просмотры даже в 2025 году.
Еще один подобный пример — статья в блоге сервиса «Наймикс». Компания также не ведет свой блог на «Клерке» уже два года, но статьи по-прежнему вызывают интерес читателей.
Для некоторых компаний это становится сигналом к возобновлению сотрудничества и перезапуску блога. Так, компания Entera вернулась в свой блог после годового перерыва. Опубликованные в нем материалы оставались востребованными у аудитории, и это стало лучшим доказательством, что блог работает и на паузе. После перезагрузки блога просмотры продолжают расти.
При ведении блога на «Клерке» вы можете быть уверены, что даже при прекращении сотрудничества ваш контент продолжит продавать. Мы не удаляем опубликованные в блоге статьи и не снимаем в них ссылки.
Есть ли смысл возвращаться в блог?
Однозначно, да. И причин здесь несколько.
Уже сформирована определенная аудитория. Наличие базы подписчиков — одна из ключевых ценностей. Вам не нужно начинать все с нуля: у блога есть заинтересованная аудитория, которой знаком бренд и близка ваша подача материалов. А кто-то из них является действующими клиентами, которых блог помогает удержать.
Опубликованные статьи продолжают привлекать трафик. Как мы уже говорили, контент работает и улучшает позиции в поисковых системах, даже если вы не ведете блог. Еще один плюс — блогам «с историей» больше доверяют.
Срабатывает эффект накопления. Каждая новая статья добавляет ценности предыдущим материалам. Совокупный эффект от десятков или сотен статей намного превышает пользу каждого отдельного материала.
Легче адаптироваться к изменениям. Рынок постоянно трансформируется, и найти то, что будет работать именно для вашей аудитории, бывает непросто. Архивные материалы в этом смысле превращаются в ценный источник информации. Вы можете изучить аналитику и быстрее определить самые востребованные для вашей ЦА темы и форматы. Результаты такого анализа станут основой для дальнейшей работы.
Перезагрузка блога = сохранение репутации. Даже если блог какое-то время находился в неактивном состоянии, грамотный перезапуск демонстрирует, что компания развивается. Это создает впечатление стабильности и надежности. Потенциальные и действующие клиенты понимают, что компания — серьезный и ответственный партнер, который готов делиться своими знаниями и опытом.
