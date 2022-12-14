Можно ли совмещать основную работу по трудовому договору с самозанятостью

Законодательство не запрещает совмещать официальную работу по трудовому договору и самозанятость: ни в Трудовом кодексе, ни в законе о самозанятых (закон от 27.11.2017 № 422-ФЗ) нет прямого запрета. Физлицо может заключить трудовой договор и получать зарплату, а также зарегистрироваться в качестве плательщика НПД и платить его со своего дополнительного дохода.

Например, главный бухгалтер работает в найме, а в свободное от основной работы время консультирует другие компании и ИП в качестве самозанятого.

В этом случае бухгалтер может получать зарплату по трудовому договору, с которой работодатель перечисляет в бюджет НДФЛ, а с дополнительного дохода (сторонних услуг) самостоятельно платить НПД.

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Подробнее как стать самозанятым в статье.

Ограничения и преимущества совмещения трудовых отношений и самозанятости

Но в совмещении основной работы и самозанятости есть ограничения:

Нельзя в качестве самозанятого сотрудничать с нынешним, а также бывшим работодателем , если с момента прекращения трудовых отношений прошло менее двух лет. Данное правило введено, чтобы компании не переоформляли своих штатных сотрудников в самозанятых с целью уклонения от уплаты налогов и взносов. Оказывать услуги бывшему работодателю не запрещено, но такие отношения необходимо оформлять договором ГПХ.

Госслужащие не могут совмещать основную деятельность и дополнительную подработку.Госслужащие могут платить НПД только с доходов от сдачи жилого жилья , которое досталось по наследству или в подарок, а не приобреталось специально для коммерческих целей. Чиновникам запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.

Самозанятость – удобный и выгодный режим:

низкие ставки налога ( 4% или 6% в зависимости от статуса заказчика );

или в зависимости от статуса заказчика нет отчетности;

нет обязанности платить страховые взносы.

Чтобы получать пособия, больничные и страховую пенсию, самозанятому необходимо добровольно делать отчисления в пенсионные и социальные фонды.

Подробнее о новых социальных гарантиях для самозанятых в статье. Подписывайтесь на телеграм-канал Наймикс: статьи, новости, подработки.

При совмещении трудовой деятельности и самозанятости у человека сохраняются все социальные гарантии и другие преференции, которые предоставляет трудовой договор:

Трудовой стаж засчитывается в стаж для будущей страховой пенсии.

Право на получение больничных, пособий по беременности, родам и по уходу за ребенком.

Можно получать налоговый вычет с расходов на платное лечение, образование и покупку жилья.

Легче получить кредит в банке, предоставив справку о доходах с работы.

При этом режим налога на профессиональный доход позволяет подрабатывать легально и официально вести дела с заказчиками.

Подведем итоги: совмещение основной работы по ТК и самозанятости – возможный и весьма удобный вариант. Часто фрилансеры начинают именно с такого совмещения. А по прошествии времени, когда сформировалась надежная база клиентов и требуется больше времени для выполнения частных задач, специалист уходит из найма в «свободное плавание» и сотрудничает с компаниями в качестве внештатного исполнителя.

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Сотрудничайте с самозанятыми правильно