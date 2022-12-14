Самозанятые

Можно ли совмещать основную работу по трудовому договору с самозанятостью

Рассказываем, может ли человек, работающий по трудовому договору, быть самозанятым. Какие есть ограничения и преимущества.

Версия для печати
Можно ли совмещать основную работу по трудовому договору с самозанятостью
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Законодательство не запрещает совмещать официальную работу по трудовому договору и самозанятость: ни в Трудовом кодексе, ни в законе о самозанятых (закон от 27.11.2017 № 422-ФЗ) нет прямого запрета. Физлицо может заключить трудовой договор и получать зарплату, а также зарегистрироваться в качестве плательщика НПД и платить его со своего дополнительного дохода.

Например, главный бухгалтер работает в найме, а в свободное от основной работы время консультирует другие компании и ИП в качестве самозанятого.

В этом случае бухгалтер может получать зарплату по трудовому договору, с которой работодатель перечисляет в бюджет НДФЛ, а с дополнительного дохода (сторонних услуг) самостоятельно платить НПД.

Выбирайте комфортные условия и получайте дополнительный доход с сервисом для самозанятых Наймикс. Более 200 видов деятельности и более тысячи заказчиков – предлагайте свои услуги и находите заказы с подходящей ставкой, удобным графиком и локацией.

Подробнее как стать самозанятым в статье.

Ограничения и преимущества совмещения трудовых отношений и самозанятости

Но в совмещении основной работы и самозанятости есть ограничения:

  • Нельзя в качестве самозанятого сотрудничать с нынешним, а также бывшим работодателем, если с момента прекращения трудовых отношений прошло менее двух лет. Данное правило введено, чтобы компании не переоформляли своих штатных сотрудников в самозанятых с целью уклонения от уплаты налогов и взносов. Оказывать услуги бывшему работодателю не запрещено, но такие отношения необходимо оформлять договором ГПХ.
  • Госслужащие не могут совмещать основную деятельность и дополнительную подработку.Госслужащие могут платить НПД только с доходов от сдачи жилого жилья, которое досталось по наследству или в подарок, а не приобреталось специально для коммерческих целей. Чиновникам запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.

Самозанятость – удобный и выгодный режим:

  • низкие ставки налога (4% или 6% в зависимости от статуса заказчика);
  • нет отчетности;
  • нет обязанности платить страховые взносы.

Чтобы получать пособия, больничные и страховую пенсию, самозанятому необходимо добровольно делать отчисления в пенсионные и социальные фонды.

Подробнее о новых социальных гарантиях для самозанятых в статье.

Подписывайтесь на телеграм-канал Наймикс: статьи, новости, подработки.

При совмещении трудовой деятельности и самозанятости у человека сохраняются все социальные гарантии и другие преференции, которые предоставляет трудовой договор:

  • Трудовой стаж засчитывается в стаж для будущей страховой пенсии.
  • Право на получение больничных, пособий по беременности, родам и по уходу за ребенком.
  • Можно получать налоговый вычет с расходов на платное лечение, образование и покупку жилья.
  • Легче получить кредит в банке, предоставив справку о доходах с работы.

При этом режим налога на профессиональный доход позволяет подрабатывать легально и официально вести дела с заказчиками.

Подведем итоги: совмещение основной работы по ТК и самозанятости – возможный и весьма удобный вариант. Часто фрилансеры начинают именно с такого совмещения. А по прошествии времени, когда сформировалась надежная база клиентов и требуется больше времени для выполнения частных задач, специалист уходит из найма в «свободное плавание» и сотрудничает с компаниями в качестве внештатного исполнителя.

Сервис для работы с самозанятыми и внештатным персоналом Наймикс – оптимальное решение для вас и ваших исполнителей, покрывающее весь цикл администрирования и взаимодействия: от первичного оформления до выплат и автоматической уплаты налогов.

Сотрудничайте с самозанятыми правильно

Наймикс
Наймикс

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

ЕНП (единый налоговый платеж)

Готовимся к переходу на единый налоговый счет: сальдо, сверка и возврат переплат

В 2023 году у всех налогоплательщиков появится единый счет. На ЕНС сформируют сальдо по налоговым обязательствам. Подавать заявление не надо: инспекция сделает все сама. Но нужно провести сверку с налоговиками и разобраться с переплатой и задолженностью. Отвечаем на основные вопросы налогоплательщиков – про сальдо, сверку, переплаты и недоимки.

Готовимся к переходу на единый налоговый счет: сальдо, сверка и возврат переплат

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Онлайн-кассы

Хотите сэкономить на кассах и ФН? Используйте облачные кассы

Если вы продаете товары или услуги в удаленном формате и до сих пор используете обычные онлайн-кассы, то вы можете на порядок сократить кол-во касс, перейдя на облачные и сэкономить до 70% затрат на них. Подробнее о этом.

Хотите сэкономить на кассах и ФН? Используйте облачные кассы
Электронные подписи

❗ Переход на МЧД и электронные подписи от ФНС отложили до 31 августа 2023 года

По действующим сейчас нормам, с 1 января 2023 года старые ЭЦП, полученные в коммерческих удостоверяющих центрах, прекратят действие. Но скоро все изменится. Срок тотального перехода на новые ЭЦП сдвигают.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Общество

Росстандарт утвердил ГОСТ: скорость электросамокатов не превысит 25 км/ч

С 1 марта 2023 года транспортные средства, «имеющие одно или несколько колес, предназначенных для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя» ограничат в скорости, а их масса не должна превышать 35 кг.

Оптимизация налогообложения

Когда оптимизация налогов выйдет боком? Считаем налоговую нагрузку

Налоговики и банки оперируют понятием «налоговая нагрузка», отделяя добросовестные компании от недобросовестных. Выявив расхождение от нормативов, налоговики могут счесть, что вы недоплачиваете бюджету, а банк – заморозит счета. Рассказываем, как держать налоговую нагрузку под контролем и что предпринять, если не вписались в норму.

Когда оптимизация налогов выйдет боком? Считаем налоговую нагрузку
Читать еще