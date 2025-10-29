Топ главных изменений для бизнеса в ноябре 2025 

Коротко о главном:
Новые ограничения ждут как бизнес, так и физлиц, включая самозанятых и тех, кто утратил статус ИП. С 1 ноября больше не получится отправить неформализованное обращение в налоговую через ЭДО, а задолженность по налогам смогут взыскивать без суда.
Уже традиционно изменения коснутся обязательной маркировки товаров. С 1 ноября стартует новый этап обязательной маркировки растительных масел, ужесточаются требования к передаче данных в «Честный ЗНАК» по кормам для животных и стартуют пилотные проекты.
Также среди заметных нововведений для бизнеса — блокировка номеров без подтвержденных данных абонента, обновление статистической формы 57-Т и расширение перечня регионов, в которых можно применять АУСН.
ФНС прекращает прием обращений «в свободной форме» через ЭДО
С 1 ноября 2025 года налоговая больше не принимает неформализованные обращения через ЭДО: по мнению ФНС, есть более удобные и современные каналы. Так называемые обращения «в свободной форме» — это сообщения, которые отправлялись в виде произвольных писем (запросы, жалобы, вопросы и так далее).
Отказ от приема простых обращений через ЭДО стартовал еще с 1 июля: тогда был сокращен максимальный размер файлов — с 5 Мб до 1 Мб. А с 1 октября прекращено использование специализированных приложений для передачи таких документов. Теперь обратиться в налоговую можно:
через ЛК налогоплательщика на сайте ФНС;
через электронный сервис «Обратиться в ФНС России» на портале ФНС;
через платформу ЕПГУ.
При этом в ФНС подчеркивают, что нововведение не затронет обращения, для которых существуют утвержденные формы.
Что делать?
Рассказать сотрудникам, которые взаимодействуют с налоговой, какие каналы связи использовать для отправки обращений в ФНС.
Проверить и при необходимости настроить доступы.
Вводится обязательная маркировка для новых товарных групп
Обязательная маркировка расширяется: с 1 ноября передавать данные о реализации в «Честный ЗНАК» будут обязаны продавцы растительных масел. Изменения затронут и корма для животных, которые маркируют еще с 1 сентября 2024 года. Для контроля объемов производства с 1 ноября будут сверять объем продукции, которая введена в оборот в «Честном ЗНАКе» и объем продукции, указанный в ветеринарном сопроводительном документе.
С этой же даты стартует пилотный проект по маркировке минеральных и химических удобрений (на добровольной основе и только для удобрений массой до 10 кг и в потребительской упаковке). Еще один пилотный проект затрагивает маркировку дизель- и газопоршневых генераторных установок, ДВС, синхронных генераторов и подшипников.
Что делать?
Провести инвентаризацию и определить, на какие товарные группы распространяется или скоро распространится маркировка.
Подготовиться к обязательной маркировке — подобрать оборудование и оператора ЭДО, зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК», определиться с сервисом автоматизации маркировки, обучить сотрудников, заказать и нанести коды.
Проанализировать преимущества раннего участия в эксперименте.
Начинает действовать новая форма 57-Т
Росстат обновил статистические формы, касающиеся сведений о зарплате и количестве сотрудников. С 1 ноября вводится форма 57-Т («Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям»). Отчетность по этой форме предоставляют раз в два года.
Что делать?
Сдать отчет по новой форме в срок с 1 по 28 ноября 2025 года.
Применять АУСН смогут компании и ИП в еще одном регионе
С 1 ноября 2025 года автоматизированная упрощенка доступна организациям и ИП в Новгородской области. Для перехода на АУСН налогоплательщик должен отвечать ряду требований, включая годовой доход не более 60 млн рублей и численность работников — максимум пять человек. Автоматизированную упрощенку не получится совмещать с другими спецрежимами.
Что делать?
Оценить целесообразность перехода на АУСН.
При положительном решении подать Уведомление о переходе на АУСН через ЛК налогоплательщика или банк.
Меняется срок подачи заявления о возмещении расходов на предупредительные меры
Срок подачи заявления о возмещении расходов в Социальный фонд России перенесли. Теперь его необходимо подавать не до 15 декабря, а до 15 ноября текущего календарного года. Причина — необходимость своевременного принятия решений и перечисления средств работодателям.
Что делать?
Подать заявление не позднее 14 ноября 2025 года, поскольку 15 ноября является выходным днем.
Номера без подтвержденных данных абонента будут заблокированы
Контролировать выдачу корпоративных сим-карт начали еще в 2024 году: принимаемые меры призваны противодействовать их анонимному использованию и спаму. Ранее выдача корпоративных сим-карт была разрешена только тем работникам, с которым заключен трудовым или гражданско-правовой договор, а физлицам запретили оформлять свыше 20 сим-карт, включая корпоративные.
С 1 ноября — новые ограничения. Теперь операторам запрещено обслуживать номера без подтвержденных данных абонента и проверки количества сим-карт. Все номера, которые не прошли проверку, заблокируют.
Что делать?
Убедиться, что сим-карты закреплены за реальными сотрудниками.
Передать данные оператору.
Налоговые долги с физлиц разрешат взыскивать без суда
Следующее нововведение затрагивает физлиц, включая самозанятых и бывших ИП, утративших статус до даты взыскания. С 1 ноября 2025 года ФНС получает право взыскивать задолженность во внесудебном порядке.
Внесудебный порядок распространят:
на НДФЛ и НПД;
на обязательства по нотариально заверенным сделкам по договорам займа, кредита и долговым распискам;
на имущественный и земельный налог;
на транспортный налог.
Взыскание долга будет происходить последовательно. Сначала — отправка должнику требования об уплате: у налогоплательщика будет 30 дней, чтобы погасить долг. При игнорировании требования ФНС вправе заблокировать счета. А если и этого окажется недостаточным, решение о взыскании публикуется в реестре. Налоговый орган сможет взыскивать задолженность с расчетных счетов и электронных кошельков во внесудебном порядке, а с 1 апреля 2026 года — и за счет имущества должника.
Если должник не согласен с суммой задолженности, то до начала взыскания отправляется заявление о перерасчете. При отправке такого заявления действие внесудебного порядка прекратится, и задолженность будет взыскиваться через суд.
Важный момент: нововведение не распространяется на налоговые долги, которые возникли до 1 ноября 2025 года.
Что делать?
Отслеживать даты уплаты налогов, чтобы не допустить возникновения задолженности и своевременно пополнять ЕНС.
При получении требования погасить задолженность в указанный срок.
При несогласии с претензиями налогового органа подать заявление о перерасчете.
Чек-лист «Как действовать при получении требования от ФНС»
Пошаговый план действий
Проверьте уведомление в ЛК налогоплательщика или на портале «Госуслуги»
✅
Сравните размер указанной в требовании задолженности с данными ЕНС
✅
При несогласии с указанной в требовании суммой подайте заявление о перерасчете
✅
При согласии с размером задолженности уточните актуальную сумму сальдо в личном кабинете ЕНС с учетом пени
✅
Погасите задолженность добровольно в указанный в требовании срок
✅
