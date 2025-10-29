Топ главных изменений для бизнеса в ноябре 2025 

ФНС прекращает прием обращений «в свободной форме» через ЭДО

С 1 ноября 2025 года налоговая больше не принимает неформализованные обращения через ЭДО: по мнению ФНС, есть более удобные и современные каналы. Так называемые обращения «в свободной форме» — это сообщения, которые отправлялись в виде произвольных писем (запросы, жалобы, вопросы и так далее).

Отказ от приема простых обращений через ЭДО стартовал еще с 1 июля: тогда был сокращен максимальный размер файлов — с 5 Мб до 1 Мб. А с 1 октября прекращено использование специализированных приложений для передачи таких документов. Теперь обратиться в налоговую можно:

через ЛК налогоплательщика на сайте ФНС;

через электронный сервис «Обратиться в ФНС России» на портале ФНС;

через платформу ЕПГУ.

При этом в ФНС подчеркивают, что нововведение не затронет обращения, для которых существуют утвержденные формы.

Что делать?