Люди верят другим людям: почему отзывы нельзя недооценивать

Распространенная ситуация: компания активно вкладывает средства в продвижение своего продукта — закупает рекламу у блогеров, развивает собственные соцсети, запускает таргет. Но несколько отрицательных комментариев, и все усилия сведены на «нет». Вместо роста продаж — испорченная репутация и серьезные вложения для ее восстановления.

Опыт многих компаний показывает, что аудитория в большей степени склонна верить другим покупателям (даже незнакомым!), чем рассказам самого бизнеса о преимуществах продукта и выгодах сотрудничества. Отзывы клиентов, которые купили товар или воспользовались услугой, по сравнению с традиционной рекламой воспринимаются как искреннее независимое мнение.

Ольга занимается развитием собственного интернет-магазина. С ростом бизнеса стало понятно, что без бухгалтера не обойтись, и предпринимательница занялась поисками подходящего специалиста. Свой выбор она остановила на двух компаниях, специализирующихся на аутсорсинге бухгалтерских услуг для малого бизнеса.

Первое агентство работает на рынке не так давно — чуть больше года. Тем не менее Ольгу сразу заинтересовал этот вариант: у агентства информативный сайт, есть блог с полезными лайфхаками и успешными кейсами, а также высокий рейтинг: большинство отзывов клиентов положительные. Предприниматели, которые уже работают с агентством, рассказывали о профессионализме и эффективной коммуникации.

Вторая компания — давний игрок рынка с широким перечнем услуг и командой опытных специалистов. Но, несмотря на известный бренд и заметные рекламные кампании, отзывы клиентов было неоднозначными. Многие клиенты отмечали недостаточную квалификацию сотрудников (в результате чего клиенты сталкивались с проблемами) и незаинтересованность.

Проанализировав все плюсы и минусы, Ольга выбрала первый вариант. Решение оказалось правильным: сотрудничество с агентством оставило приятное впечатление.

Это именно тот случай, когда положительные отзывы стали более весомым аргументом, чем привычные главные факторы — бренд и опыт работы. Сегодня мнение реальных людей все чаще оказывается важнее, чем имидж, который компания выстраивает самостоятельно. Также здесь сработало социальное доказательство: в условиях, когда сложно сделать выбор, люди инстинктивно доверяют мнению большинства.

