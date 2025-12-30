ИП и ООО: разбираемся в терминологии

И ООО, и ИП — формы ведения бизнеса. Но их правовой статус кардинально различается.

Индивидуальный предприниматель — это физическое лицо, которое получило этот статус в установленном законом порядке и имеет право заниматься определенными видами предпринимательской деятельности. Юрлицо при регистрации ИП не создается.

Общество с ограниченной ответственностью — это коммерческая организация, созданная одним или несколькими учредителями (физлицами или юрлицами), имеющая уставный капитал. ООО создается с образованием юридического лица.