ИП или ООО — что выбрать в 2026 году

Один из ключевых вопросов на старте бизнеса — выбор организационно-правовой формы (ОПФ). Универсального решения здесь нет, а различия между самыми распространенными ОПФ — ИП и ООО — достаточно существенные. Рассказываем, что нужно знать об ООО и ИП для выбора оптимальной формы ведения бизнеса в 2026 году.

Самое главное:

  • ИП и ООО — наиболее популярные организационно-правовые формы бизнеса в России. При этом зарегистрироваться в качестве ИП гораздо проще, чем создать компанию.

  • При регистрации ООО появляется новая структура — юридическое лицо, в то время как ИП — это статус физического лица.

  • Между ИП и ООО есть различия в части процедуры регистрации, ответственности, доступных видов деятельности, распоряжения прибылью и других аспектов.

  • При выборе формы ведения бизнеса нужно учитывать его масштаб, виды деятельности и количество участников. Так, если предприниматель начинает бизнес с партнерами, подойдет ООО. 

ИП и ООО: разбираемся в терминологии

И ООО, и ИП — формы ведения бизнеса. Но их правовой статус кардинально различается.

Индивидуальный предприниматель — это физическое лицо, которое получило этот статус в установленном законом порядке и имеет право заниматься определенными видами предпринимательской деятельности. Юрлицо при регистрации ИП не создается.

Общество с ограниченной ответственностью — это коммерческая организация, созданная одним или несколькими учредителями (физлицами или юрлицами), имеющая уставный капитал. ООО создается с образованием юридического лица. 

Ключевые отличия ИП и ООО

В сравнительной таблице — главные различия между ИП и ООО.  

Параметр

ИП

ООО

Кто регистрирует / создает

В качестве ИП регистрируется только одно физлицо

ООО могут создавать до 50 лиц — физических и юридических

Процедура регистрации

Простая процедура, минимум документов

Процедура регистрации сложнее, потребуются устав и решение об учреждении

Уставный капитал

Не нужен

Не менее 10 000 рублей

Юридический адрес

Не нужен

Обязателен

Статус

После регистрации в ФНС ИП остается физлицом

Создается новая структура — юридическое лицо

Ограничения по видам деятельности

Добыча драгоценных металлов и камней, производство и оптовая продажа крепкого алкоголя и ряд других видов деятельности

Отсутствуют

Распоряжение прибылью

После уплаты налогов ИП свободно распоряжается прибылью

Прибыль ООО принадлежит компании. Учредители могут получить доход только через дивиденды или в виде зарплаты при трудоустройстве в ООО

Ответственность

ИП несет ответственность личным имуществом

Ответственность несут все участники, но только в пределах стоимости своих долей в уставном капитале (за исключением случаев недобросовестного управления)

Ведение бухгалтерского учета и отчетность

ИП может, но не обязан вести бухучет; у ИП меньше отчетности, чем у ООО

Ведение бухучета обязательно, также обязательно сдавать годовую бухгалтерскую отчетность

Привлечение инвестиций

Только через займы или договоры участия

Подходит для привлечения капитала. Инвестор может официально войти в бизнес, купив долю

Еще один момент, который часто оказывается определяющим — доступные системы налогообложения. ИП вправе выбрать любую из шести систем налогообложения — общую, обычную или автоматизированную упрощенку, единый сельхозналог, патент или НПД. Компаниям доступны общая СНО, сельхозналог, УСН и АУСН.

Плюсы и минусы ИП

Начинающие предприниматели часто выбирают ИП из-за простоты регистрации. Действительно, для тех, кто планирует вести бизнес без партнеров, получение статуса ИП позволяет заниматься предпринимательской деятельностью на законных основаниях и при этом избежать бюрократических сложностей. К преимуществам ИП относят:

  • Отсутствие необходимости вести бухучет.

  • Доступность выгодных налоговых режимов. Например, ИП может стать даже плательщиком налога на профессиональный доход (НПД) с минимальной налоговой нагрузкой.

  • Более низкие (по сравнению с ООО) административные штрафы.

  • Свободное распоряжение прибылью.

  • При отсутствии сотрудников не нужно сдавать кадровую отчетность.

  • Можно работать без печати и расчетного счета. При этом сумма одного договора наличными ограничена 100 тыс. руб. На практике большинство ИП открывают расчетные счета.

Недостатки у ИП тоже есть:

  • По долгам в случае проблем ИП придется отвечать всем своим имуществом, за исключением того, что взыскать нельзя — это, например, единственное жилье.

  • Прекращение предпринимательской деятельности не освобождает от задолженностей по налогам и взносам.

  • Партнеры и крупные клиенты могут предпочитать работать с юрлицами.

  • Ограничено число сфер деятельности, в которых можно вести бизнес.

  • Сложнее привлечь заемные средства для развития бизнеса или найти инвесторов.

  • Бизнес нельзя продать (только активы).

Плюсы и минусы ООО

У ООО больше возможностей, в том числе для масштабирования бизнеса. К главным преимуществам этой организационно-правовой формы относят:

  • Учредители не отвечают за долги личной собственностью и личными средствами. Исключение — когда финансовые проблемы в компании были созданы преднамеренно. 

  • Выбор любой сферы деятельности без ограничений. 

  • Бизнес или долю в бизнесе можно продать или подарить. 

  • Более высокий «статус» по сравнению с ИП в глазах партнеров и клиентов.

  • Состав участников может меняться.

  • Проще привлекать инвестиции, так как инвестор может официально войти в бизнес, получив долю.

Недостатки ООО:

  • Компанию сложнее зарегистрировать.

  • Нет возможности свободно распоряжаться прибылью.

  • Сложный и длительный процесс ликвидации.

  • Нужно вести не только налоговый, но и бухгалтерский учет, поэтому нужно нанимать штатного бухгалтера или привлекать бухгалтерию на аутсорсинге.

  • У ООО более высокие административные штрафы по сравнению с ИП.

Что выбрать — ИП или ООО

При регистрации бизнеса в 2026 году, как и ранее, следует ориентироваться на конкретные обстоятельства, включая:

  • масштабы бизнеса;

  • количество лиц, которые будут заниматься предпринимательской деятельностью; 

  • виды деятельности.

Индивидуальное предпринимательство подойдет для небольшого дела, если предприниматель планирует вести бизнес самостоятельно. Если в планах создание компании, которая будет расширяться в дальнейшем, привлекать инвестиции и кредитование, лучше сразу регистрировать ООО. Также регистрация ООО подойдет тем, кто начинает бизнес с партнерами.

Часто задаваемые вопросы

Может ли один человек зарегистрироваться как ИП, а затем, не закрывая ИП, стать учредителем еще и ООО?

Да, физическое лицо может одновременно вести деятельность как ИП и быть учредителем ООО — закрывать ИП для этого не требуется.

При таком совмещении деятельность ИП и компании учитывают раздельно: доходы и расходы не суммируются, отчетность сдают отдельно по каждой форме.

Но нужно учитывать налоговые риски. Если один и тот же человек ведет бизнес как ИП и одновременно владеет ООО, такие лица считаются взаимозависимыми. В этом случае налоговая может проверить бизнес на признаки искусственного дробления и, при выявлении нарушений, доначислить налоги и штрафы.

Налоговая нагрузка зависит от формы ведения бизнеса?

Налоговая нагрузка зависит от применяемой системы налогообложения. Но, по сравнению с ООО, ИП доступно больше налоговых режимов. 

У ИП и ООО разные налоговые льготы?

Как правило, на налоговые льготы может рассчитывать малый и микробизнес, а к нему при определенных условиях относят и ИП, и ООО. Основное требование — бизнес должен быть внесен в реестр МСП. Но в некоторых случаях в плане налоговых льгот у ИП действительно больше возможностей. Например, ИП может воспользоваться налоговыми каникулами, в то время как для ООО они не предусмотрены.  

