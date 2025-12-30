Самое главное:
ИП и ООО — наиболее популярные организационно-правовые формы бизнеса в России. При этом зарегистрироваться в качестве ИП гораздо проще, чем создать компанию.
При регистрации ООО появляется новая структура — юридическое лицо, в то время как ИП — это статус физического лица.
Между ИП и ООО есть различия в части процедуры регистрации, ответственности, доступных видов деятельности, распоряжения прибылью и других аспектов.
При выборе формы ведения бизнеса нужно учитывать его масштаб, виды деятельности и количество участников. Так, если предприниматель начинает бизнес с партнерами, подойдет ООО.
ИП и ООО: разбираемся в терминологии
И ООО, и ИП — формы ведения бизнеса. Но их правовой статус кардинально различается.
Индивидуальный предприниматель — это физическое лицо, которое получило этот статус в установленном законом порядке и имеет право заниматься определенными видами предпринимательской деятельности. Юрлицо при регистрации ИП не создается.
Общество с ограниченной ответственностью — это коммерческая организация, созданная одним или несколькими учредителями (физлицами или юрлицами), имеющая уставный капитал. ООО создается с образованием юридического лица.
Ключевые отличия ИП и ООО
В сравнительной таблице — главные различия между ИП и ООО.
Параметр
ИП
ООО
Кто регистрирует / создает
В качестве ИП регистрируется только одно физлицо
ООО могут создавать до 50 лиц — физических и юридических
Процедура регистрации
Простая процедура, минимум документов
Процедура регистрации сложнее, потребуются устав и решение об учреждении
Уставный капитал
Не нужен
Не менее 10 000 рублей
Юридический адрес
Не нужен
Обязателен
Статус
После регистрации в ФНС ИП остается физлицом
Создается новая структура — юридическое лицо
Ограничения по видам деятельности
Добыча драгоценных металлов и камней, производство и оптовая продажа крепкого алкоголя и ряд других видов деятельности
Отсутствуют
Распоряжение прибылью
После уплаты налогов ИП свободно распоряжается прибылью
Прибыль ООО принадлежит компании. Учредители могут получить доход только через дивиденды или в виде зарплаты при трудоустройстве в ООО
Ответственность
ИП несет ответственность личным имуществом
Ответственность несут все участники, но только в пределах стоимости своих долей в уставном капитале (за исключением случаев недобросовестного управления)
Ведение бухгалтерского учета и отчетность
ИП может, но не обязан вести бухучет; у ИП меньше отчетности, чем у ООО
Ведение бухучета обязательно, также обязательно сдавать годовую бухгалтерскую отчетность
Привлечение инвестиций
Только через займы или договоры участия
Подходит для привлечения капитала. Инвестор может официально войти в бизнес, купив долю
Еще один момент, который часто оказывается определяющим — доступные системы налогообложения. ИП вправе выбрать любую из шести систем налогообложения — общую, обычную или автоматизированную упрощенку, единый сельхозналог, патент или НПД. Компаниям доступны общая СНО, сельхозналог, УСН и АУСН.
Плюсы и минусы ИП
Начинающие предприниматели часто выбирают ИП из-за простоты регистрации. Действительно, для тех, кто планирует вести бизнес без партнеров, получение статуса ИП позволяет заниматься предпринимательской деятельностью на законных основаниях и при этом избежать бюрократических сложностей. К преимуществам ИП относят:
Отсутствие необходимости вести бухучет.
Доступность выгодных налоговых режимов. Например, ИП может стать даже плательщиком налога на профессиональный доход (НПД) с минимальной налоговой нагрузкой.
Более низкие (по сравнению с ООО) административные штрафы.
Свободное распоряжение прибылью.
При отсутствии сотрудников не нужно сдавать кадровую отчетность.
Можно работать без печати и расчетного счета. При этом сумма одного договора наличными ограничена 100 тыс. руб. На практике большинство ИП открывают расчетные счета.
Недостатки у ИП тоже есть:
По долгам в случае проблем ИП придется отвечать всем своим имуществом, за исключением того, что взыскать нельзя — это, например, единственное жилье.
Прекращение предпринимательской деятельности не освобождает от задолженностей по налогам и взносам.
Партнеры и крупные клиенты могут предпочитать работать с юрлицами.
Ограничено число сфер деятельности, в которых можно вести бизнес.
Сложнее привлечь заемные средства для развития бизнеса или найти инвесторов.
Бизнес нельзя продать (только активы).
Плюсы и минусы ООО
У ООО больше возможностей, в том числе для масштабирования бизнеса. К главным преимуществам этой организационно-правовой формы относят:
Учредители не отвечают за долги личной собственностью и личными средствами. Исключение — когда финансовые проблемы в компании были созданы преднамеренно.
Выбор любой сферы деятельности без ограничений.
Бизнес или долю в бизнесе можно продать или подарить.
Более высокий «статус» по сравнению с ИП в глазах партнеров и клиентов.
Состав участников может меняться.
Проще привлекать инвестиции, так как инвестор может официально войти в бизнес, получив долю.
Недостатки ООО:
Компанию сложнее зарегистрировать.
Нет возможности свободно распоряжаться прибылью.
Сложный и длительный процесс ликвидации.
Нужно вести не только налоговый, но и бухгалтерский учет, поэтому нужно нанимать штатного бухгалтера или привлекать бухгалтерию на аутсорсинге.
У ООО более высокие административные штрафы по сравнению с ИП.
Что выбрать — ИП или ООО
При регистрации бизнеса в 2026 году, как и ранее, следует ориентироваться на конкретные обстоятельства, включая:
масштабы бизнеса;
количество лиц, которые будут заниматься предпринимательской деятельностью;
виды деятельности.
Индивидуальное предпринимательство подойдет для небольшого дела, если предприниматель планирует вести бизнес самостоятельно. Если в планах создание компании, которая будет расширяться в дальнейшем, привлекать инвестиции и кредитование, лучше сразу регистрировать ООО. Также регистрация ООО подойдет тем, кто начинает бизнес с партнерами.
Часто задаваемые вопросы
Может ли один человек зарегистрироваться как ИП, а затем, не закрывая ИП, стать учредителем еще и ООО?
Да, физическое лицо может одновременно вести деятельность как ИП и быть учредителем ООО — закрывать ИП для этого не требуется.
При таком совмещении деятельность ИП и компании учитывают раздельно: доходы и расходы не суммируются, отчетность сдают отдельно по каждой форме.
Но нужно учитывать налоговые риски. Если один и тот же человек ведет бизнес как ИП и одновременно владеет ООО, такие лица считаются взаимозависимыми. В этом случае налоговая может проверить бизнес на признаки искусственного дробления и, при выявлении нарушений, доначислить налоги и штрафы.
Налоговая нагрузка зависит от формы ведения бизнеса?
Налоговая нагрузка зависит от применяемой системы налогообложения. Но, по сравнению с ООО, ИП доступно больше налоговых режимов.
У ИП и ООО разные налоговые льготы?
Как правило, на налоговые льготы может рассчитывать малый и микробизнес, а к нему при определенных условиях относят и ИП, и ООО. Основное требование — бизнес должен быть внесен в реестр МСП. Но в некоторых случаях в плане налоговых льгот у ИП действительно больше возможностей. Например, ИП может воспользоваться налоговыми каникулами, в то время как для ООО они не предусмотрены.
