Как устроен виджет на боковой панели сайта и зачем он вашему бизнесу

Виджет на боковой панели сайта — это виджет с кликабельными ссылками на разные продукты и услуги. При его разработке мы учитывали так называемый «феномен баннерной слепоты» — способность пользователей концентрировать свое внимание на главном содержании страницы и не замечать рекламные объявления. У виджета есть ряд особенностей, которые гарантируют, что он точно не останется незамеченным:

Нестандартная форма и размер. Пользователи привыкли видеть баннеры в форме горизонтального прямоугольника или квадрата стандартных размеров. Виджет на боковой панели имеет нестандартный размер и не воспринимается как реклама.

Нативный формат. Виджет сливается с общим дизайном страницы и смотрится естественно. Визуально он похож на обычное содержимое сайта, и это позволяет эффективно бороться как с баннерной слепотой, так и с усталостью от рекламы.

Лаконичность. Виджет не перегружает пользователей информацией. Мы подбираем короткие и ясно выраженные заголовки и описание.

Размещение в необычной зоне. Виджет в непривычной для пользователей зоне разрушает сложившийся шаблон восприятия и привлекает внимание. Инструмент размещают вертикально вдоль текста, поэтому он находится ближе к зоне внимания пользователя. Это улучшает восприятие информации, представленной в виджете, и повышает вероятность взаимодействия с ним.

Формат позволяет включить сразу несколько предложений. В результате у пользователя не создается ощущение, что ему навязывают какой-то конкретный продукт. Вашу рекламу воспринимают как рекомендацию и желание помочь.

Варианты размещения баннера

Боковая панель сайта Клерк.ру отображается сразу в десктопной версии для незарегистрированных пользователей, а для авторизованных — при клике в меню. Если пользователь переходит в другой пункт меню, то у него будет высвечиваться яркая подсказка, которая возвращает во вкладку с предложением бизнеса.

И еще один важный момент: виджеты относятся к категории инструментов, которые эффективны практически на всех этапах клиентского пути — от осознания потребности и поиска решения до оценки альтернатив и покупки.

Если клиент подобрал несколько подходящих для себя продуктов, но все еще сомневается в выборе, виджет поможет отдать предпочтение определенному варианту. Во-первых, он напомнит о преимуществах продукта. Во-вторых, этот инструмент упростит процесс покупки или подключения сервиса, так как клиенту не нужно искать сайт — достаточно просто кликнуть на виджет. Также инструмент эффективен для повышения вовлеченности: даже если пользователь уже является вашим клиентом, виджет может продать ему новые продукты или услуги.

А в качестве дополнительного инструмента мы предлагаем добавить ваше предложение в хэдер — разместить кликабельную кнопку в шапке сайта мобильной версии. Она будет отображаться на видном месте: так пользователи могут сразу ее найти и совершить действие без долгих поисков по сайту.