Коротко о главном:
Виджет на боковой панели сайта — это виджет с кликабельными ссылками сразу на несколько предложений рекламодателя.
Виджет размещается вертикально вдоль текста и визуально реализован в виде продуктовой витрины.
Виджет помогает решить комплекс задач, связанных расширением аудитории и увеличением продаж.
Новый формат одинаково эффективно работает на разных этапах воронки продаж — от осознания потребности до совершения покупки.
Как устроен виджет на боковой панели сайта и зачем он вашему бизнесу
Виджет на боковой панели сайта — это виджет с кликабельными ссылками на разные продукты и услуги. При его разработке мы учитывали так называемый «феномен баннерной слепоты» — способность пользователей концентрировать свое внимание на главном содержании страницы и не замечать рекламные объявления. У виджета есть ряд особенностей, которые гарантируют, что он точно не останется незамеченным:
Нестандартная форма и размер. Пользователи привыкли видеть баннеры в форме горизонтального прямоугольника или квадрата стандартных размеров. Виджет на боковой панели имеет нестандартный размер и не воспринимается как реклама.
Нативный формат. Виджет сливается с общим дизайном страницы и смотрится естественно. Визуально он похож на обычное содержимое сайта, и это позволяет эффективно бороться как с баннерной слепотой, так и с усталостью от рекламы.
Лаконичность. Виджет не перегружает пользователей информацией. Мы подбираем короткие и ясно выраженные заголовки и описание.
Размещение в необычной зоне. Виджет в непривычной для пользователей зоне разрушает сложившийся шаблон восприятия и привлекает внимание. Инструмент размещают вертикально вдоль текста, поэтому он находится ближе к зоне внимания пользователя. Это улучшает восприятие информации, представленной в виджете, и повышает вероятность взаимодействия с ним.
Формат позволяет включить сразу несколько предложений. В результате у пользователя не создается ощущение, что ему навязывают какой-то конкретный продукт. Вашу рекламу воспринимают как рекомендацию и желание помочь.
Боковая панель сайта Клерк.ру отображается сразу в десктопной версии для незарегистрированных пользователей, а для авторизованных — при клике в меню. Если пользователь переходит в другой пункт меню, то у него будет высвечиваться яркая подсказка, которая возвращает во вкладку с предложением бизнеса.
И еще один важный момент: виджеты относятся к категории инструментов, которые эффективны практически на всех этапах клиентского пути — от осознания потребности и поиска решения до оценки альтернатив и покупки.
Если клиент подобрал несколько подходящих для себя продуктов, но все еще сомневается в выборе, виджет поможет отдать предпочтение определенному варианту. Во-первых, он напомнит о преимуществах продукта. Во-вторых, этот инструмент упростит процесс покупки или подключения сервиса, так как клиенту не нужно искать сайт — достаточно просто кликнуть на виджет. Также инструмент эффективен для повышения вовлеченности: даже если пользователь уже является вашим клиентом, виджет может продать ему новые продукты или услуги.
А в качестве дополнительного инструмента мы предлагаем добавить ваше предложение в хэдер — разместить кликабельную кнопку в шапке сайта мобильной версии. Она будет отображаться на видном месте: так пользователи могут сразу ее найти и совершить действие без долгих поисков по сайту.
Какие задачи помогает решить виджет
Размещение виджета на «Клерке» закрывает сразу несколько задач, связанных с расширением аудитории и увеличением продаж:
Привлечение внимания. Без внимания потенциальных клиентов инструмент не сможет выполнить свою функцию — довести до сознания пользователя информацию о продукте или услуге.
Повышение конверсии. Виджеты увеличивают вероятность совершения целевого действия пользователем из-за своей наглядности и удобства.
Увеличение трафика на сайт. Виджет перенаправляет пользователей на сайт рекламодателя, где они могут получить более подробную информацию о продукте или услуге.
Повышение узнаваемости бренда. В месяц «Клерк» в среднем посещает 7 млн уникальных пользователей. Размещение виджета на сайте позволяет познакомить широкую, но при этом заинтересованную аудиторию с вашим брендом и продуктами.
Информирование о продуктах и услугах. Виджеты содержат информацию о продуктах и услугах, скидках, специальных предложениях, акциях и других предложениях. Это позволяет не только рассказать о вашем бизнесе посетителям Клерк.ру, но и мотивировать пользователей к дальнейшему знакомству с брендом.
Размещение виджета на «Клерке» — это проверенный способ повысить доверие к вашим продуктам. Появление рекламных материалов на площадках, пользующихся авторитетом у целевой аудитории, положительно влияет на восприятие бренда потенциальными и действующими клиентами.
Статистика по рекламному формату
Виджет на боковой панели
Средний охват в месяц
4 502 216
Стоимость 1 показа всей панели
0,5 ₽
Среднее число кликов в месяц
7 952
Стоимость 1 клика
314 ₽
Размещение предложения в хэдер
Средний охват в месяц
3 735 167
Среднее число кликов в месяц
2 819
Стоимость продукта — 2 500 000 ₽ в месяц.
Размещение предложения в хэдер — 450 000 ₽ в месяц.
Готовы к внедрению нового формата? Напишите нам, и мы подберем решение, которое сделает продвижение вашего бизнеса еще более эффективным.
Ищете новые каналы для продвижения вашей компании?
Привлекайте клиентов на платформе «Клерка» с аудиторией 10 млн пользователей
Часто задаваемые вопросы
Возможна ли двойная аналитика показов и кликов рекламных материалов?
По запросу рекламодателя «Клерк» готов ввести двойную аналитику показов и кликов рекламных материалов и организовать подсчет не только на нашей стороне, но и одновременно внедрить систему подсчета показов и кликов от заказчика.
Есть ли ограничение по количеству предложений на виджете? И можно ли разместить только одно предложение?
Максимально на виджете можно разместить до 15 предложений. Также виджет подойдет для размещения одного предложения.
В чем главное отличие виджета от традиционных форматов медийной рекламы?
На сайте «Клерка» виджет интегрирован таким образом, что выглядит естественным элементом интерфейса. Он расположен непосредственно рядом с полезным контентом, поэтому посетители сайта воспринимают его как инструмент помощи. Также особенность виджета заключается в том, что он размещается в необычной зоне и имеет нестандартную форму, за счет чего этот формат привлекает максимальное внимание аудитории.
Комментарии2
Вы лучше скажите, почему у меня на колокольчике висит цифра 9 и не убирается?