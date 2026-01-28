1 альфа мобилка
Геймификация в маркетинге: игровые механики для вовлечения клиентов и роста продаж

Геймификация — один из главных маркетинговых трендов. Российский бизнес активно осваивает игровые механики: они делают взаимодействие с клиентами уникальным и запоминающимся и, как результат, расширяют аудиторию, увеличивают продажи и укрепляют позиции компании на рынке. Рассказываем, как «Клерк» работает с этим инструментом и какие возможности доступны нашим рекламодателям.

Самое главное:

  • Геймификация предполагает использование игровых механик для неигровых процессов. 

  • В маркетинге геймификация помогает продвигать бизнес и его продукты через игровые элементы и обеспечивает достижение различных целей: увеличение продаж, расширение аудитории, рост узнаваемости бренда и так далее.

  • В отличие от традиционных рекламных форматов, геймификация воздействует на потенциального клиента мягко и ненавязчиво. 

  • «Клерк» предлагает различные решения в зависимости от задач и специфики бизнеса клиента. 

Что такое геймификация и зачем компаниям игровые механики

Внедрение игровых механик сегодня встречается буквально повсюду — от образования до медицины и спорта. В маркетинге геймификацию все чаще рассматривают как альтернативу традиционной рекламе: она обладает способностью мягко подтолкнуть клиента к совершению нужного действия.

Суть геймификации заключается в интеграции игровых механик в неигровые процессы. Геймификация в маркетинге — это продвижение с привлечением элементов игры. «Клерк» внедряет игровые механики для продвижения продуктов и специальных предложений — как своих собственных, так и рекламодателей. 

Наш опыт позволил убедиться: геймификация действительно способствует росту вовлеченности аудитории за счет того, что кардинально меняет модель контакта. Клиент — неважно, является ли он потенциальным или действующим — перестает быть пассивным потребителем рекламы и превращается в участника процесса. Используемые «Клерком» игровые механики помогают:

  • Повысить конверсию. Геймификация непосредственно влияет на выполнение целевых действий: это могут быть, например, подписка, регистрация на сайте или покупка.

  • Увеличить лояльность. Элементы игры вызывают положительные эмоции, которые ассоциируются с брендом. В результате у аудитории формируется позитивное отношение к компании, выражающееся в готовности регулярно покупать ее продукты и рекомендовать их другим.

  • Отстроиться от конкурентов. Геймификация выделяет предложение среди аналогичных предложений конкурентов и делает бренд ближе в аудитории. Оригинальные решения гарантированно привлекут внимание аудитории, а именно оно является одним из самых ценных ресурсов на перенасыщенном рынке. 

  • Улучшить клиентский опыт. Даже рутинное взаимодействие с брендом игровые механики способны превратить в увлекательный процесс. Это создает прочную эмоциональную связь с аудиторией, а покупка товаров и услуг воспринимается не как случайность, а как осознанный выбор.

  • Запустить «сарафанное радио». Игровые механики обладают вирусным эффектом. Хороший спецпроект с элементами игры вызывает желание поделиться им с другими пользователями: в результате повышается органический охват, а аудитория расширяется без дополнительных вложений.

«Клерк» знает, как снизить барьеры на пути к покупке. Мы разрабатываем решения, которые обеспечат вашим клиентам интересный опыт, позволяющий плавно перейти от знакомства с предложением к покупке. Пользователи совершают действия из любопытства и получают удовольствие от самого процесса участия в игре. 

Какие решения предлагает «Клерк»

Разработка и продвижение игры

  • Разработаем игру по вашей отрасли. Создадим интерактивный контент и опросы под ваши бизнес-цели. Образовательные игры и опросы способствуют глубокому пониманию продукта и подогревают интерес к нему. В результате бизнес получает заявки от заинтересованных в продукте пользователей. 

  • Разместим на сайте статьи с SЕО-продвижением. Опубликуем статью на «Клерке», в которую будет интегрирована игровая механика с рекламой вашего продукта. Эта страница будет собирать трафик.

  • Разместим промо-блок над основным контентом. Анонсируем квиз через короткое сообщение, которое видит каждый пользователь, посещающий сайт. Рекламный блок сопровождает посетителей на каждой странице. 

  • Разместим промобар. Промобар — это всплывающее окно с таймером обратного отсчета для ограниченного по времени игрового формата. Информация будет демонстрироваться пользователям в нижней части страницы, сопровождая их даже при скроллинге. 

  • Включим предложение в популярные рассылки «Клерка». Расскажем о вашем предложении в регулярных email-рассылках «Утренний бухгалтер» и «Ночной бухгалтер».

Стоимость разработки игры без анонсирования — от 500 000 руб.

Интеграция в готовую игру

  • Интегрируем лого и оффер в опрос или тест. Интегрируем лого и оффер с кликабельными ссылками в уже готовый тест или игру (в течение подписки можно менять оффер при необходимости). Интеграция обеспечивает сбор заявок пользователей.

Пакет продвижения аналогичен с первым решением: размещение на сайте статьи с СЕО-продвижением, промо-блока над основным контентом, промобара, а также включение предложения в рассылки «Клерка».

Стоимость интеграции в готовую игру без анонсирования — от 50 000 руб.

Стоимость продвижения — от 840 000 руб.

Создание и продвижение теста

  • Разработаем опрос или тест по вашей отрасли. Тесты и опросы разрабатываются с учетом специфики вашего бизнеса и на основе задач, которые вы хотите решить с помощью внедрения игровых механик. Такие тесты знакомят аудиторию с продуктом и способствуют созданию спроса.

  • Разместим на сайте статью с СЕО-продвижением. Для сбора трафика опубликуем статью, в которую интегрируем тест с рекламой продукта.

Стоимость создания и продвижения теста — от 220 000 руб.

Партнер розыгрыша

  • Партнерский розыгрыш призов за прохождение опроса или теста. За месяц размещаем 8 анонсов с кликабельными ссылками на партнера и анонсирование приза от партнера (например, льготная подписка на услугу, открытие РКО и т. д.). Итоги лидеров турнирной таблицы подводятся ежемесячно. 

  • Размещение на сайте и в соцсетях анонсов о проведении розыгрыша и награждении победителей от партнера. Опубликуем 8 анонсов на сайте «Клерка» с кликабельными ссылками и упоминанием партнера.

Стоимость партнерства — от 150 000 руб.

Примеры игровых механик на «Клерке»

Наш самый популярный тренажер — Тренажер по Плану счетов (12 тыс. открытий). Он предлагает пользователям проверить, насколько хорошо они знают план счетов бухгалтерского учета. В тренажере предлагаются названия счетов: задача пользователя быстро выбрать правильный номер счета. Максимальное время в игре — 16 минут.

Самая популярная игра на «Клерке» — «Дебет ↔ Кредит» (22 тыс. открытий). Пользователи могут проверить свое знание бухгалтерских проводок, выбрав счета из предложенных вариантов. Максимальное время в игре — 103 минуты.  

Пример разработки 

А здесь вы можете посмотреть пример брендирования готовой игры. 

Хотите вывести продвижение своих продуктов на новый уровень? Напишите нам для разработки и внедрения игровых механик для вашего бизнеса.

Часто задаваемые вопросы

Геймификация эффективная для малого бизнеса? Или это решение только для крупных компаний?

Внедрение игровых механик демонстрирует отличные результаты для бизнеса любого масштаба — малого, среднего и крупного. Небольшие компании чаще делают выбор в пользу несложных механик — например, тестов. И в целом пользователи предпочитают простые задания.

Геймификация работает на увеличение продаж?

Да, игровые механики создают дополнительный стимул для совершения покупок. Потенциальные клиенты испытывают приятные эмоции от достижения целей, и это повышает их готовность купить продукт (или совершить повторную покупку), а также рекомендовать его другим.

Как оценить эффективность игровой механики?

К основным метрикам для оценки эффективности игровых механик относят Conversion Rate (процент пользователей, совершающих целевые действия), Retention (процент пользователей, возвращающихся в игру на 1, 7, 30 день), Session Length (среднее время, проведенное пользователем за одно включение игры) и Progression Velocity (скорость прогрессии, показывающая, как быстро пользователи продвигаются через игровой контент). 

