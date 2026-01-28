Самое главное:
Геймификация предполагает использование игровых механик для неигровых процессов.
В маркетинге геймификация помогает продвигать бизнес и его продукты через игровые элементы и обеспечивает достижение различных целей: увеличение продаж, расширение аудитории, рост узнаваемости бренда и так далее.
В отличие от традиционных рекламных форматов, геймификация воздействует на потенциального клиента мягко и ненавязчиво.
«Клерк» предлагает различные решения в зависимости от задач и специфики бизнеса клиента.
Что такое геймификация и зачем компаниям игровые механики
Внедрение игровых механик сегодня встречается буквально повсюду — от образования до медицины и спорта. В маркетинге геймификацию все чаще рассматривают как альтернативу традиционной рекламе: она обладает способностью мягко подтолкнуть клиента к совершению нужного действия.
Суть геймификации заключается в интеграции игровых механик в неигровые процессы. Геймификация в маркетинге — это продвижение с привлечением элементов игры. «Клерк» внедряет игровые механики для продвижения продуктов и специальных предложений — как своих собственных, так и рекламодателей.
Наш опыт позволил убедиться: геймификация действительно способствует росту вовлеченности аудитории за счет того, что кардинально меняет модель контакта. Клиент — неважно, является ли он потенциальным или действующим — перестает быть пассивным потребителем рекламы и превращается в участника процесса. Используемые «Клерком» игровые механики помогают:
Повысить конверсию. Геймификация непосредственно влияет на выполнение целевых действий: это могут быть, например, подписка, регистрация на сайте или покупка.
Увеличить лояльность. Элементы игры вызывают положительные эмоции, которые ассоциируются с брендом. В результате у аудитории формируется позитивное отношение к компании, выражающееся в готовности регулярно покупать ее продукты и рекомендовать их другим.
Отстроиться от конкурентов. Геймификация выделяет предложение среди аналогичных предложений конкурентов и делает бренд ближе в аудитории. Оригинальные решения гарантированно привлекут внимание аудитории, а именно оно является одним из самых ценных ресурсов на перенасыщенном рынке.
Улучшить клиентский опыт. Даже рутинное взаимодействие с брендом игровые механики способны превратить в увлекательный процесс. Это создает прочную эмоциональную связь с аудиторией, а покупка товаров и услуг воспринимается не как случайность, а как осознанный выбор.
Запустить «сарафанное радио». Игровые механики обладают вирусным эффектом. Хороший спецпроект с элементами игры вызывает желание поделиться им с другими пользователями: в результате повышается органический охват, а аудитория расширяется без дополнительных вложений.
«Клерк» знает, как снизить барьеры на пути к покупке. Мы разрабатываем решения, которые обеспечат вашим клиентам интересный опыт, позволяющий плавно перейти от знакомства с предложением к покупке. Пользователи совершают действия из любопытства и получают удовольствие от самого процесса участия в игре.
Какие решения предлагает «Клерк»
Разработка и продвижение игры
Разработаем игру по вашей отрасли. Создадим интерактивный контент и опросы под ваши бизнес-цели. Образовательные игры и опросы способствуют глубокому пониманию продукта и подогревают интерес к нему. В результате бизнес получает заявки от заинтересованных в продукте пользователей.
Разместим на сайте статьи с SЕО-продвижением. Опубликуем статью на «Клерке», в которую будет интегрирована игровая механика с рекламой вашего продукта. Эта страница будет собирать трафик.
Разместим промо-блок над основным контентом. Анонсируем квиз через короткое сообщение, которое видит каждый пользователь, посещающий сайт. Рекламный блок сопровождает посетителей на каждой странице.
Разместим промобар. Промобар — это всплывающее окно с таймером обратного отсчета для ограниченного по времени игрового формата. Информация будет демонстрироваться пользователям в нижней части страницы, сопровождая их даже при скроллинге.
Включим предложение в популярные рассылки «Клерка». Расскажем о вашем предложении в регулярных email-рассылках «Утренний бухгалтер» и «Ночной бухгалтер».
Стоимость разработки игры без анонсирования — от 500 000 руб.
Интеграция в готовую игру
Интегрируем лого и оффер в опрос или тест. Интегрируем лого и оффер с кликабельными ссылками в уже готовый тест или игру (в течение подписки можно менять оффер при необходимости). Интеграция обеспечивает сбор заявок пользователей.
Пакет продвижения аналогичен с первым решением: размещение на сайте статьи с СЕО-продвижением, промо-блока над основным контентом, промобара, а также включение предложения в рассылки «Клерка».
Стоимость интеграции в готовую игру без анонсирования — от 50 000 руб.
Стоимость продвижения — от 840 000 руб.
Создание и продвижение теста
Разработаем опрос или тест по вашей отрасли. Тесты и опросы разрабатываются с учетом специфики вашего бизнеса и на основе задач, которые вы хотите решить с помощью внедрения игровых механик. Такие тесты знакомят аудиторию с продуктом и способствуют созданию спроса.
Разместим на сайте статью с СЕО-продвижением. Для сбора трафика опубликуем статью, в которую интегрируем тест с рекламой продукта.
Стоимость создания и продвижения теста — от 220 000 руб.
Партнер розыгрыша
Партнерский розыгрыш призов за прохождение опроса или теста. За месяц размещаем 8 анонсов с кликабельными ссылками на партнера и анонсирование приза от партнера (например, льготная подписка на услугу, открытие РКО и т. д.). Итоги лидеров турнирной таблицы подводятся ежемесячно.
Размещение на сайте и в соцсетях анонсов о проведении розыгрыша и награждении победителей от партнера. Опубликуем 8 анонсов на сайте «Клерка» с кликабельными ссылками и упоминанием партнера.
Стоимость партнерства — от 150 000 руб.
Примеры игровых механик на «Клерке»
Наш самый популярный тренажер — Тренажер по Плану счетов (12 тыс. открытий). Он предлагает пользователям проверить, насколько хорошо они знают план счетов бухгалтерского учета. В тренажере предлагаются названия счетов: задача пользователя быстро выбрать правильный номер счета. Максимальное время в игре — 16 минут.
Самая популярная игра на «Клерке» — «Дебет ↔ Кредит» (22 тыс. открытий). Пользователи могут проверить свое знание бухгалтерских проводок, выбрав счета из предложенных вариантов. Максимальное время в игре — 103 минуты.
А здесь вы можете посмотреть пример брендирования готовой игры.
Хотите вывести продвижение своих продуктов на новый уровень? Напишите нам для разработки и внедрения игровых механик для вашего бизнеса.
Ищете новые каналы для продвижения вашей компании?
Привлекайте клиентов на платформе «Клерка» с аудиторией 10 млн пользователей
Часто задаваемые вопросы
Геймификация эффективная для малого бизнеса? Или это решение только для крупных компаний?
Внедрение игровых механик демонстрирует отличные результаты для бизнеса любого масштаба — малого, среднего и крупного. Небольшие компании чаще делают выбор в пользу несложных механик — например, тестов. И в целом пользователи предпочитают простые задания.
Геймификация работает на увеличение продаж?
Да, игровые механики создают дополнительный стимул для совершения покупок. Потенциальные клиенты испытывают приятные эмоции от достижения целей, и это повышает их готовность купить продукт (или совершить повторную покупку), а также рекомендовать его другим.
Как оценить эффективность игровой механики?
К основным метрикам для оценки эффективности игровых механик относят Conversion Rate (процент пользователей, совершающих целевые действия), Retention (процент пользователей, возвращающихся в игру на 1, 7, 30 день), Session Length (среднее время, проведенное пользователем за одно включение игры) и Progression Velocity (скорость прогрессии, показывающая, как быстро пользователи продвигаются через игровой контент).
