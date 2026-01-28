Что такое геймификация и зачем компаниям игровые механики

Внедрение игровых механик сегодня встречается буквально повсюду — от образования до медицины и спорта. В маркетинге геймификацию все чаще рассматривают как альтернативу традиционной рекламе: она обладает способностью мягко подтолкнуть клиента к совершению нужного действия.

Суть геймификации заключается в интеграции игровых механик в неигровые процессы. Геймификация в маркетинге — это продвижение с привлечением элементов игры. «Клерк» внедряет игровые механики для продвижения продуктов и специальных предложений — как своих собственных, так и рекламодателей.

Наш опыт позволил убедиться: геймификация действительно способствует росту вовлеченности аудитории за счет того, что кардинально меняет модель контакта. Клиент — неважно, является ли он потенциальным или действующим — перестает быть пассивным потребителем рекламы и превращается в участника процесса. Используемые «Клерком» игровые механики помогают:

Повысить конверсию. Геймификация непосредственно влияет на выполнение целевых действий: это могут быть, например, подписка, регистрация на сайте или покупка.

Увеличить лояльность. Элементы игры вызывают положительные эмоции, которые ассоциируются с брендом. В результате у аудитории формируется позитивное отношение к компании, выражающееся в готовности регулярно покупать ее продукты и рекомендовать их другим.

Отстроиться от конкурентов. Геймификация выделяет предложение среди аналогичных предложений конкурентов и делает бренд ближе в аудитории. Оригинальные решения гарантированно привлекут внимание аудитории, а именно оно является одним из самых ценных ресурсов на перенасыщенном рынке.

Улучшить клиентский опыт. Даже рутинное взаимодействие с брендом игровые механики способны превратить в увлекательный процесс. Это создает прочную эмоциональную связь с аудиторией, а покупка товаров и услуг воспринимается не как случайность, а как осознанный выбор.

Запустить «сарафанное радио». Игровые механики обладают вирусным эффектом. Хороший спецпроект с элементами игры вызывает желание поделиться им с другими пользователями: в результате повышается органический охват, а аудитория расширяется без дополнительных вложений.